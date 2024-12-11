Alman oyun bilgisayarı markası ERAZER, Türkiye pazarına giriyor

Ekonomi

ALMAN markası MEDION'un oyun bilgisayarı ve aksesuarları markası ERAZER, Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurdu. İlk etapta dizüstü bilgisayar modelleriyle kullanıcılarla buluşacak markanın satışları 2025 yılının Ocak ayında başlayacak. Medion Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Çerçioğlu, "Bizim amacımız sadece donanım satmak değil, aynı zamanda oyun geliştiricilere destek olmak ve oyuncularla anlamlı ilişkiler kurmak istiyoruz. Toplulukla büyümek istiyoruz. Türk sahnesinde olmak istiyoruz" dedi.

Medion'un oyun bilgisayarı ve aksesuarları markası ERAZER, genişleme stratejisinde yeni durağının Türkiye olacağı duyurdu. Oyunculara yenilikçi çözümler sunmayı hedefleyen ERAZER, Türkiye'yi bölgedeki merkez üssü olarak konumlandırarak Körfez ülkelerine, Türk Cumhuriyetlerine ve Balkan ülkelerine genişlemeyi hedefliyor.

ERAZER'ın Türkiye pazarına girişinin duyurulması amacıyla, 10 Aralık tarihinde bir basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen basın toplantısında, Medion Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Çerçioğlu ERAZER'ın hedeflerini aktardı. Yazar Hülya Mutlu ise oyunların, insanların iletişim ve bağ kurmasını etkilemesi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Aynı zamanda etkinlikte, Intel Türkiye Perakende Satış Direktörü Serkan Çivlik de konuşma yaptı. İlk etapta dizüstü bilgisayar modellerinin kullanıcılarla buluşturulacağı ve ERAZER'ın ürünlerinin teknik servis hizmetlerinin BDH tarafından sağlanacağı aktarıldı.

'YAKLAŞIK 15 TANE PAZARI TÜRKİYE ÜZERİNDEN YÖNETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Basın toplantısında konuşan Medion Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Cem Çerçioğlu, "Amacımız gamer'ların güvenip istediği zaman ulaşabileceği, her zaman destek alabileceği bir ortam kurmak. ERAZER'in Avrupa'daki başarısını Türkiye'ye taşınmanın da ana hedefi bu. Biz Türkiye pazarına girdikten sonra, yaklaşık 15 tane pazarı Türkiye üzerinden yönetmeyi hedefliyoruz. Pazarın 1.2 milyarı geçtiği bir gerçek ve her sene 2 haneli olarak büyümeye devam ediyor; bilgisayar pazarının düşüşte olduğu noktalarda gamer pazarı yine artmaya devam ediyor. Biz de uzun süredir Türkiye pazarını gözlemliyorduk. Gelişen, değişime ayak uyduran bir pazar olduğunu gördüğümüz için Türkiye'yi tercih ettik. Biz Alman firmasıyız. Hareket etmeden önce en az 4-5 kez düşünüp doğru hareketi doğru zamanda yapmayı tercih ediyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTÜYORUZ'

Çerçioğlu ülkemizdeki oyun sektörünü gücüne dikkat çekerek, bu durumun nedenlerini ise şöyle açıkladı;

"Birinci neden genç nüfusun oranı. İkinci neden ise çok güzel oyun içeriklerinin üretilmesi. Birçok unicorn Türkiye'den oyun ihracat etmeye başladı. Büyümeyle beraber biz de Türkiye'yi büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN REKABETÇİ FİYATLARLA SUNMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Dünyada bir rekora sahip olduklarını söyleyen Çerçioğlu, "Bir günde 450 bin adet desktop satan bir şirketiz. Ürünlerimizi bu tecrübeyle ve alım gücüyle birleştirerek en hızlı ve en rekabetçi fiyatlarla piyasaya sunmayı düşünüyoruz. Rekabet kısmında oyunu değiştirmeye geliyoruz. Bu bizim için çok kritik. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya'da varız. Şimdi Türkiye üzerinde bir hub olacak. Önümüzdeki günlerde ise Polonya'da işlemlere başlayacağız. En büyük farkımız ise premium kaliteyi uygun fiyat olarak sunmak. Endüstri lideri teknolojimizle, yerel oyunculara odaklanmamız bizi rakiplerimizden bir adım daha öne çıkarıyor" diye konuştu.

'OYUNCULARLA ANLAMLI İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ'

Türkiye pazarına Intel işletmecilerle girdiklerini söyleyen Çerçioğlu, bu şekilde ilerleyeceklerini belirtti. Çerçioğlu, "Benim en büyük heyecanım yatırımı Türkiye'ye getirmek. Çok kritik bir şey. Genel anlamda yatırımlar hep Türkiye dışına çıkarken biz ters hareket yapıyoruz. Sizlerden bir destek istiyorum. Bizim amacımız sadece donanım satmak değil, oyun geliştiricilere destek olarak oyuncularla anlamlı ilişkiler kurmak. Toplulukla büyümek. Türk sahnesinde olmak istiyoruz. Bu tarafta da sizlerle beraber iş birlikleri yapmaya hazırız" diye belirtti.

'İLK SENE OYUNCULARLA TANIŞMAK İSTİYORUZ'

Çerçioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz Türkiye'deki stratejimizi son performans ve son teknoloji ürünler üzerinden kuruyoruz. İlk sene oyuncularla tanışmak istiyoruz. İlk 3 yıl içinde de pazardaki ilk 3 firmadan birisi olmak istiyoruz. Biz çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Yeni bir şeyi başlatıyoruz. Amacımız yatırım yapmak ve ilk 3 sene içerisinde de kendimize istihdam sağlamak. Alman mühendisliği ve son kullanıcı deneyimine önem veren bir şirketiz. Türkiye'de olmaktan çok mutluyuz. Uzun yıllar yatırımı Türkiye'ye getirmek çok zordu."

Medion Kuzey ve Güney Avrupa Genel Müdürü Michiel Van Der Vliet ise "Oyun artık 7'den 70'e her yaştan insanın ilgi gösterdiği küresel bir kültür. Türkiye ise bu alanda öne çıkan ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor. Genç nüfusun yoğunluğu, teknoloji kullanım oranlarının yüksekliği ve oyun tutkusuyla Türkiye, gaming markaları için benzersiz fırsatlar sunan bir pazar. ERAZER olarak, Alman kalitesi ve üstün performansımızı Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturmak bizim için büyük bir gurur" dedi.

Türkiye'de satışa sunulacak ERAZER ürünleri arasında, Erazer Beast X40, Erazer Major X15, Erazer Deputy P60 ve ErazerDeputy P60i yer alıyor. Bu ürünler, Intel® Core™ i9 işlemciler ve NVIDIA® GeForce RTX™ GPU'lar gibi donanımlarla donatılmış olup, 240 Hz QHD ekran gibi özelliklerle sahip.