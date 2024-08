Amasya\'da Coğrafi İşaretli Çiçek Bamyası Hasadı Yapıldı

Ekonomi

Amasya'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının bu yılki hasadı yüzleri güldürdü.

Bugünlerde kurusunun kilosu 1000 TL'den alıcı bulan bamya, çiçeğinin sarı rengi ve parasal değerini hiç yitirmediği için 'sarı altın' olarak adlandırılıyor. Günün her saati alıcı bulan bamya, altından daha kolay satılıyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde bu yıl 2 bin 450 tondan fazla bamya üretimi bekleniyor.

"Satışı için 'alo' denmesi yetiyor. Kuyumcuyu gece açtıramazsın. Ama bamyacı eve kadar gelir"

Bamyanın kurusunun 1000 TL'den alıcı bulduğunu belirten Belevi köyünden Ahmet Taşova, "Bamya bizim için sarı altın. Çünkü peşin paraya satılıyor. Altın gibi hemen paraya çevrilebiliyor. Bir 'alo' denmesi yetiyor. Gece-gündüz satılabiliyor. Kuyumcuyu gece açtıramazsın. Ama bamyacı gece de olsa eve kadar gelip satın alır" dedi.

Erken saatlerden itibaren tarlalarda bamya topladıklarına değinen Saadet Yılmaz, sağlık açısından faydalı olan bu ürünün doya doya tüketilmesini istedi.

Ekonomiye yaklaşık 350 milyon TL katkısı var

Belevi köyünde düzenlenen bamya hasadına katılan ilde 5 bin 500 dekar alanda ekilişi yapılan çiçek bamyasından 2 bin 450 tondan fazla üretim beklendiğini açıklayan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, bu ürünün şehrin ekonomisine yaklaşık 350 milyon TL katkısının olduğunu açıkladı.

Minik bamyalar iğne yardımıyla tek tek ipe diziliyor

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip özellikle Konya ve Kayseri'de önemli miktarda tüketilen bamyanın hasadının çok meşakkatli olduğunu anlatan AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, "Üreticiler tek tek toplayıp ipe diziyorlar. Çok büyük bir emek var. 'Bamya niye pahalı?' diye soruyorlar. Toplaması, ipe dizmesi, kurutması çok meşakkatli olduğu için" şeklinde konuştu.

"Uganda'dan gelen bamya ile büyük fark var"

Son yıllarda artan maliyetlerin etkisiyle üreticilerin Afrika'da yetiştirerek Amasya'ya getirdiklerini anlattığı bamyaların satışına tepki gösteren Çaydibi köyünden bamya üreticisi Cemalettin Bak ise "Şu an piyasada gördüğünüz her bamya Amasya çiçek bamyası değil. Uganda'dan gelen bamya ile bizim burada yetişen bamya arasında çok büyük fark var. Yan yana koyduğunuz zaman belli oluyor. Bizim buranın bamyası güneş ortamında toplanıp gölgede kurutuluyor. Sarı renk alıyor. Oradan gelen ise güneşte toplanıp kuruduğu için daha esmer, daha küçük ve is kokuludur" ifadelerini kullandı.

Belevi köyünde düzenlenen hasat programına AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ile İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de katıldı. - AMASYA