Memur ve emeklinin 2023'te alacağı en düşük maaşlar! Enflasyona göre 3 farkı hesaplama yapıldı - Son Dakika
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Memur ve emeklinin 2023'te alacağı en düşük maaşlar! Enflasyona göre 3 farkı hesaplama yapıldı

26.12.2022 17:15

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler memur ve emekli zammında. Her iki grubun maaşı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla belli olacak. Enflasyondaki beklentiye göre memur ve emekli için 3 farklı zam hesaplaması yapıldı. İşte en düşük maaşların geleceği seviye...

2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin yüzde 54,66 zam ile 8 bin 506 lira olarak açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Milyonlarca memur ve emekli ocak ayında alacağı zammı heyecanla bekliyor.

ENFLASYON KRİTİK ÖNEME SAHİP

Her iki grubun maaş artışında enflasyon belirleyici olacak. Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.

TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDILAR?

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI NE KADAR?

Yılın ikinci yarısında ise ilk 5 aylık rakamlar netleşti. Kasım enflasyonu sonrası SGK ve Bağ-Kurlu emekliler için oran yüzde 14,04 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zammı cebine koydu.

3 FARKLI ZAM SENARYOSU

Yılın son enflasyon verisinin açıklanmasına günler kala memur ve emekli zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon farkına ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlandı. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 3 ile 5 arasında gelmesi üzerinden yapılan hesaplamayla memur ve emekli maaşları hesaplandı. Buna göre, yılın son ayında enflasyon yüzde 3 olarak gelirse SGK ve Bağ-Kurluların emekli maaşının yüzde 17,5, yüzde 4 gelmesi halinde yüzde 18,6, yüzde 5 gelmesi halinde ise yüzde 19,8 artması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları içinse yüzde 3'lük enflasyonda zam yüzde 18,6'ya, yüzde 4'lük enflasyonda yüzde 19,7'ya ve yüzde 5'lik enflasyonda zam yüzde 21'e çıkacak.

Bu tabloya göre en düşük memur ve emekli maaşları şöyle olacak:

MEMUR MAAŞI

  • Mevcut maaş: 9.109 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 10.478 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 10.754 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 10.903 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 11.021 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

  • Mevcut maaş: 6.077 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 6.990 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 7.174 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 7.235 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 7.353 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

  • Mevcut maaş: 4.687 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 5.345 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 5.507 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 5.558 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 5.610 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

  • Mevcut maaş: 2.906 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 3.314 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.414 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.446 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.474 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

  • Mevcut maaş: 4.197 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 4.786 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 4.931 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 4.977 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 5.028 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

  • Mevcut maaş: 3.335 TL
  • 5 aylık kesinleşen zamlı maaş: 3.803 TL
  • Yüzde 3 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.918 TL
  • Yüzde 4 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.955 TL
  • Yüzde 5 Aralık enflasyonu tahminine göre: 3.995 TL
YORUMLAR
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Son Dakika Ekonomi Memur ve emeklinin 2023'te alacağı en düşük maaşlar! Enflasyona göre 3 farkı hesaplama yapıldı - Son Dakika


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