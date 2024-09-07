Karadeniz'de Doğal Gaz Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karadeniz'de Doğal Gaz Üretimi Artıyor

Karadeniz\'de Doğal Gaz Üretimi Artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz bugün 6 milyon metreküpü geçmiş durumda.

07.09.2024 18:46
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz bugün 6 milyon metreküpü geçmiş durumda. Bu ay sonunda yurt dışından getireceğimiz, denizde 20 yıl boyunca üretim yapacak yüzer üretim tesisi ile 2026'da 20 milyon metreküplük bir üretime çıkaracağız." dedi.

Bayraktar, Osmaniye İl Özel İdaresi'nde, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen İstişare Toplantısı'nda, Osmaniye'nin 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerin başında geldiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, afetle ilgili yaraların en kısa sürede sarılması, şehirlerin en kısa sürede tekrar ayağa kalkması, siyasi, ticari hayatın tekrar normale dönmesinin en önemli konulardan biri olduğunu belirtti.

Osmaniye'de elektrik ve doğal gaz altyapısının eskisinden çok daha güçlü hale gelmesinin, kendileri için en önemli konulardan biri olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"2002 yılından bugüne Osmaniye'de abone sayısı 2 katına çıkmış. Yaklaşık 116 bin aboneden, 230 bin aboneye ulaşan bir Osmaniye var. Ama elektrik tüketimine baktığımızda rakam 4 katına çıkmış. Mesela ticarethaneler, 2002'de tükettiği elektriğin şu anda 5 katını tüketiyor. Konutlardaki talep 4 kart artmış durumda. Kent geneline baktığımızda abone sayısı 2 kat, elektrik talebi 4 kat artmış. Bu, şehrin ekonomisinin büyümesine işaret ediyor."

Türkiye'nin bütün illerine doğal gazı ulaştırdıklarını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türkiye çok yakın bir zamana kadar neredeyse kullandığı gazın yüzde 99'unu ithal ediyordu. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan veya sıvılaştırılmış şekilde dünyanın her yerinden doğal gaz ithal ediyordu. Elbette ki bu bizi hem dışa giden döviz açısından hem jeopolitik uluslararası ilişkiler açısından zaman zaman fevkalade zorlayan durumları da beraberinde getiriyordu. Dolayısıyla 2016'dan itibaren adına milli enerji ve maden politikaları dediğimiz o vizyon kapsamında, petrol ve doğal gaz arama işlemini, kendi petrolümüzü arama ve üretim işiyle alakalı yeni bir strateji ortaya koyalım dedik. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi özellikle deniz yetki alanlarımızda, Mavi Vatan'ımızda, Karadeniz'de ve Akdeniz'de daha yoğun şekilde, ancak geçmişten farklı olarak kendi gemilerimizle, mühendislerimizle, teknik ekiplerimizle buralarda arama stratejisiydi. Çok şükür bunu adım adım devreye aldık."

"Türkiye'de 20 milyon hane doğal gaz kullanıyor"

Doğal gaz keşif sürecinde karşı görüşlere maruz kaldıklarını hatırlatan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu 'yapamaz, arayamaz' dediler, aradık. 'Arasalar bile bulamaz' dediler, bulduk. 'Bulsalar bile bu gazı karaya getiremez' dediler ama çok şükür 3 yıldan kısa bir zamanda 2020'de keşfi yapılan doğal gaz bizim hanelerimizle buluştu. Şu anda Türkiye geneli 2,6 milyon hanenin doğal gazını biz Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda üretir hale geldik. Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz bugün 6 milyon metreküpü geçmiş durumda. Bu ay sonunda yurt dışından getireceğimiz, denizde 20 yıl boyunca üretim yapacak yüzer üretim tesisi ile 2026'da 20 milyon metreküplük bir üretime çıkaracağız. Türkiye'de 20 milyon hane doğal gaz kullanıyor. Bunun yarısını kendi gazımızla sağlamış olacağız."

Ticarethane ve organize sanayi bölgelerinin de doğal gaza ihtiyaç duyduğunu dile getiren Bayraktar, başka keşifler yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

"Mavi Vatan'da masal değil destan yazıyoruz"

Bayraktar, Mavi Vatan ilgili eleştirilere de değinerek, "Birileri 'Mavi Vatan masalı' falan diyorlar ya Mavi Vatan'dan inşallah biz masal değil destan yazıyoruz. Allah'ın izniyle üretimimiz daha da artacak. Bu şekilde Türkiye çok daha güçlü bir ülke haline gelecek. Ekonomisi daha güçlü, bu kırılganlıkları, dövizi, cari açığı, enflasyonu aşabilecek bir ülke haline gelecek." ifadesini kullandı.

"2025'te Türkiye günlük 200 bin varil üretime çıkacak"

Türkiye'nin yılda yaklaşık 40 milyon ton petrol tükettiğini anımsatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Önemli bir miktarını yurt dışından ithal ediyoruz. Şimdi bunu azaltmanın yolu yine kendi petrolümüzü aramak, bulmak. Biz bu anlamda da özellikle 2021'de Şırnak Gabar'da yaptığımız petrol keşfiyle beraber bu yolda da önemli adımlar atıyoruz. Bugün sadece Gabar'dan günde 47 bin varil petrol üretiyoruz. Daha gidecek yolu var buranın. Belki 100 bin varilleri bulacağız. Batman'da, Diyarbakır'da, Adıyaman'da, yurdumuzun diğer yerlerinde yaptığımız üretimlerle 2025'te Türkiye günlük 200 bin varil üretime çıkacak. Elbette ihtiyacımız çok. Onun için daha çok üretmemiz lazım. Daha çok Gabar gibi çeşitlere ihtiyacımız var. Hakkari'de, Van'da devam eden çalışmalarımız, sondajlarımız var."

Alparslan Bayraktar, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin de "Türkiye'nin 70 yıllık rüyası" olduğuna dikkati çekti.

Programa, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa da katıldı.

Bakan Bayraktar, daha sonra Osmaniye Valiliğini ziyaret etti, Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Karadeniz'de Doğal Gaz Üretimi Artıyor - Son Dakika

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