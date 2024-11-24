Bakan Bayraktar, öğretmenlerle Gabar Dağı\'na çıktı

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında 18 öğretmenle bir araya gelerek "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü kutladı.

Bayraktar, Gabar Dağı bölgesinde şehit öğretmenin adı verildiği Şehit Şenay Aybüke Yalçın 35 nolu Petrol Üretim İstasyonu'nda, 18 öğretmenle "24 Kasım Öğretmenler Günü" münasebetiyle bir araya geldi. Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına adının verildiği petrol sahasında öğretmenlere program düzenlendi. Öğretmenlere verilen öğlen yemeğin ardından Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın en sevdiği eserin dinletisi duygusal anlar yaşattı.

Bakan Bayraktar, öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi. Üretim ve çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Bayraktar, öğretmenler ile alanı gezdi.

Bakan Bayraktar, TPAO ve TPIC yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi alarak, yaptığı açıklamada, bugününün özel bir gün olduğunu, milyonlarca öğretmenin Öğretmenler Günü olduğunu söyledi. Bu özel günlerini kutlamak bir anlamda da bura olduklarını belirten Bakan Bayraktar, "Tabii bizim burada Aybüke yalçın sahamıza ismini veren öğretmenimizi de anmak için buradayız. Hepinizin bildiği gibi menfur bir terör saldırı sonucunda 2017 yılında kendisini kaybettik, şehit oldu. Bugün burada onun birlikte üniversite de birlikte okuduğu öğretmen arkadaşları da bizlerle buradalar. Onlar ile buraya geldik. Türkiye'nin bağımsızlaşması için, ileri gitmesi için gayret gösteren, bu uğurda emek veren, bu uğurda şehit düşen birçok insanımız oldu. Türkiye teröre yıllarca büyük kurbanlar verdi, şehitler verdi. Bunların sembolleşmiş isimlerinden bir tanesi Aybüke Yalçın öğretmenimiz" dedi.

"60'ın üzerinde kuyuda üretim gerçekleştiriyoruz"

Türkiye Petrolleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkeni enerjide bağımsızlığı için büyük bir mücadelenin içerisinde olduklarını vurgulayan Bayraktar, "Bu mücadeleyi yaparken, bu sahalarda isimlerini yaşattığımız insanlar, Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Esma Çevik, Şehit Teğmen Akdeniz sahalarında bugün Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda çok büyük adımlar atıyoruz. Daha önce buraya geldiğimizde yaklaşık bundan bir sene önce 23 bin varillerde olan üretim, bugün itibari ile 58 bin varilin üzerine çıkardık. Her geçen gün, her geçen hafta ilerliyoruz. İnşallah yılsonuna kadar önemli bir aşamayı 70 bin varillere varmayı ümit ediyoruz. O yolda ilerliyoruz. Ama bölgenin potansiyeli çok büyük. Zaten bunun için yıllardır bize burada terör oldu ve terörden dolayı bu bölgelerde arama yapamadık. Şimdi görüyorsunuz buralarda yaklaşık 500 kilometreye yakın yol yaptık. ve bu yollarda 60'ın üzerinde kuyuda bu üretimi gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en kaliteli petrolü burada üretildiğini aktaran Bakan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdür:

"Bu konuda kararlılıkla devam edeceğiz. Ülkemiz birçok bedeller ödedi. Ama şunu, enerji bağımsızlığını, ülkemizin milli güvenliğinin bir parçası olarak görüyoruz. ve bu uğurda da çalışmalarımıza burada da diğer yerlerde de devam edeceğiz. Teröre bu ülke hiçbir zaman boyun eğmedi, inşallah bundan sonrada eğmeyecek. Bizlerin bugünlere gelmesinde başta kendi öğretmenlerim olmak üzere, bütün öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah burada daha büyük keşiflere imza atacak, buradaki üretimlerimizi çok daha ileri götürecek bize yeni nesiller yetişmelerini istirham ediyorum."

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandırağlu, "Bakanımızın ziyaretinin bugüne denk gelmesi ve şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizi hatırlayıp, bütün öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte ilçelerimizden getirdiğimiz temsilen öğretmen arkadaşlarımızla burada Öğretmenler Günümüzü kutlaması bizi ayrıca onura etti, mutlu etti" şeklinde konuştu.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın üniversite arkadaşı öğretmen Hatice Büyük Cengiz, şehit Aybüke Yalçın'ın üniversiteden sınıf arkadaşı olduğunu belirterek, "4 sene boyunca Şırnak'ta görev yaptım. Aybüke'den aldığımız meşaleyi Şırnak'ta 4 sene boyunca alevlendirmenin gururunu yaşıyorum. Şehit Aybüke Yalçın'ın kuyularının ismi ilk yazıldığında, gördüğümde görev yapmış olduğum Kumçatı'dan geçerken tabelalarını gördüğümde içimde hep bir buruk sevinç oluyordu. Burayı görmüş olmak 24 Kasım'da hele ki bugünde benim için çok büyük bir hediye oldu" ifadelerini kullandı.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın üniversite arkadaşı öğretmen Tuba Çakır ise "6 yıl Siirt'te görev yaptım. Şenay Aybüke Yalçın'ın sınıf arkadaşıyım. Kendisi aynı zamanda en yakın arkadaşımdı. Onu rahmetle anıyorum. Aybüke'miz bizim içimizde en enerji dolu, en hayat dolu olanıydı. Çok çok iyi bir insandı. Onun isminin böyle güzel, anlamlı yerlerde görmek bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Bayraktar'a Gabar'daki temaslarında, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl jandarma komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, kurum müdürleri ve öğretmenler de eşlik etti. - ŞIRNAK