Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin? - Son Dakika

Elektrik zamlarını protesto için faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği, 2 buçuk ay sonra 21 Nisan tarihinde kesilmişti. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile karanlıkta kamera karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Onların sesi duyulsun diye bu yola girdim. Bu eylemim, bir sivil itaatsizlik çağrısı da değildir. Bu bir direniştir. Bu sizin hakkınızı arama mücadelesidir. Mücadelem, ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" diyerek eşiyle birlikte bir hafta karanlıkta kalacaklarını açıklamıştı.

"O GÜN EVİN ELEKTRİĞİ VARMIŞ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise bugün konuyla ilgili gündemi sallayan bir açıklama yaptı. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" ifadelerini kullandı.

"YAZDIĞIN YALANSA, İSTİFA EDECEK MİSİN?"

Kılıçdaroğlu ise Bakan Dönmez'e çok sert çıkarak, "Erdoğan'ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!" dedi.

BAKAN DÖNMEZ PAYLAŞIMINI DÜZELTTİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı sonra Bakan Dönmez, yeni bir paylaşımda bulunarak söz konusu evin dün ziyaret ettiği ev olduğu ifade etti.

ZİYARET ETTİĞİ EVİN SİGORTASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Ankara'nın Keçiören ilçesinde elektiriği kesik olduğu iddia edilen bir eve dün ziyarette bulunmuştu. Ancak ziyaretle ilgili karelerden birinde kapının hemen üzerinde bulunan sigorta kutusunun kapağının açık olduğu görüldü.