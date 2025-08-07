Bakan Ersoy: "Turizm alanında da ülkemizde büyük bir devrim gerçekleştirip, turizmi ilk kez stratejik bir sektör ilan ettik" - Son Dakika
07.08.2025 13:18
Turizm alanında da ülkede büyük bir devrim gerçekleştirip, turizmi ilk kez stratejik bir sektör ilan ettiklerini dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm alanında yeni bir paradigma inşa ederek öncü çalışmaları hayata geçirdik.

Turizm alanında da ülkede büyük bir devrim gerçekleştirip, turizmi ilk kez stratejik bir sektör ilan ettiklerini dile getiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm alanında yeni bir paradigma inşa ederek öncü çalışmaları hayata geçirdik. Geçmişte turizm dendiğinde insanların aklına sadece deniz, kum, güneş geliyordu. Ancak hayata geçirdiğimiz çalışmalar neticesinde artık ülkemiz 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Ersoy, Vali Ahmet Hamdi Usta'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Kültür ve turizm alanında Bingöl'de neler yapılması gerektiği konusunu etraflıca ele aldıklarını dile getiren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Çünkü artık bu kadim coğrafyanın sahip olduğu tarihi mirasa uygun bir şekilde anılması gerektiğine inanıyoruz. Medeniyetimizden güçlü izler taşıyan bu topraklar dünya kentleriyle rekabet edecek potansiyele sahiptir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, inanıyoruz ki bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde kullanılması açısından bize tarihi bir fırsat sunmaktadır. İnşallah hep birlikte bu sürece katkı sağlayarak Bingöl'e olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Kabinemizin her bir bakanı kendine ilişkin konularda bu coğrafyaya yapabileceği katkıyı detaylı şekilde masaya yatırmış durumdadır. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak neler yapabileceğimizi bir süredir ekiplerimizle değerlendiriyoruz. Bingöl'ün turizmine katkı sunacak, dünyaya tanıtacak neler yapabiliriz buna bakıyoruz. Bölgenin imkanlarını en doğru şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi ele alıyoruz. Elbette yalnızca turizm değil" diye konuştu.

"Kaybedecek bir dakikamız dahi yok, daha yapacak çok işimiz var"

Bölgenin yıllardır mahrum kaldığı imkanların da bu topraklara taşınması gerektiğini aktaran Bakan Ersoy, "Bunun için bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dünyanın en seçkin festivallerinden biri olan Kültür Yolu Festivallerimiz kapsamında, Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa'da da geniş çaplı etkinlikler düzenlerken, şimdi bildiğiniz gibi bu etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz. Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Hakkari, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Şırnak'ta çok kıymetli sanatçılarımızın ve daha da önemlisi etkinliklerimizin yer alacağı şenlikler düzenliyoruz. Bir Anadolu Şenliğiyle bu beş şehrimizin sokaklarında müzik sesleri yükselecek. Bu yeni dönemde sinemanın, tiyatronun, müziğin, kardeşliğin sesi yükselirken, şehirlerimiz sanatın konuşulduğu, türkülerin söylendiği, halayların çekildiği bir yer haline gelecek. Tüm Türkiye'nin tanıdığı sanatçıların şehirlerde verecekleri konserlerin yanı sıra Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel müdürlüğümüz de elindeki tüm imkanları sizler için seferber edecek. İnşallah ilk şenliğimizi 22 Ağustos'ta Hakkari'de başlatacağız. Takvimler 19 Eylül'ü gösterdiğinde ise Bingölümüzde şenlik havasını tadacağız hep birlikte. Bu çalışmaların ülkemize, bölgemize, şehirlerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu sebeple bizim kaybedecek bir dakikamız dahi yok. Daha yapacak çok işimiz var. Bingöl için, ülkemizin bu bereketli toprakları için kat etmemiz gereken daha çok yolumuz olduğunu biliyoruz. Bunun için hep birlikte el ele, omuz omuza vererek yolumuza emin adımlarla devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"200'e yakın ülkede Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştiriyoruz"

Bakan Ersoy, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, sorunlarını çözmüş Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir. Bingöllü gençlerimizin, Bingöllü kardeşlerimizin barış ve huzur içinde aydınlık yarınlara, Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir. Şenliklerimizin şimdiden bölge halkına hayırlı olmasını diliyor ve hemşerilerimizi etkinliklerimize davet etmek istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bildiğiniz gibi son yıllarda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok farklı alanda olduğu gibi turizm alanında da ülkemizde büyük bir devrim gerçekleştirip, turizmi ilk kez stratejik bir sektör ilan ettik. Turizm alanında yeni bir paradigma inşa ederek öncü çalışmaları hayata geçirdik. Geçmişte turizm dendiğinde insanların aklına sadece deniz, kum, güneş geliyordu. Ancak hayata geçirdiğimiz çalışmalar neticesinde artık ülkemiz 12 ay boyunca dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlıyor. Elbette bu başarılar kolay elde edilmedi. Bunu başarmak için gece gündüz demeden çalışıp ortaya bir iddia koyduk. 200'e yakın ülkede Türkiye'nin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Ancak her zaman ifade ettiğim gibi turizmde artık sadece ülkeler değil şehirler arasında ciddi bir rekabet yaşanıyor. İşte bu amaçla biz sadece genel olarak ülkemizin değil şehirlerimizin de tanıtımına ayrı bir önem verdik. Amerika'da Antalya'yı, Çin'de İstanbul'u tanıtırken Brezilya'da Diyarbakır'ı, Japonya'da Mardin'i, Hakkari'yi, Bingöl'ü de tanıttık. Şu anda hep birlikte bulunduğumuz insanlık tarihinin en kadim coğrafyasını, bu toprakların kültürünü, tarihini, sanatını farklı milletlere anlattık. Bakanlık olarak Bingöl'ün turizm pastasından daha fazla pay alması, Bingöllü kardeşlerimizin refahının artması için bu güzel şehrimiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
ABD'den Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı
Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü
İstanbullular dikkat! Radara yansıdı, kuvvetli geliyor
Barış Alper Yılmaz, idolü olan dünya yıldızını açıkladı
Babacan'dan "sahte diploma" skandalına sert tepki
Fenerbahçe'den yılın takası
Ömer Çelik: Sahte diploma konusu 1 yıl önce tespit edildi, kurumlar uyarıldı
