Bakan Kacır: Ülke yüzölçümünün binde 3,5\'u olan planlı OSB alanlarını yüzde 1\'e çıkarabilmek hedefimiz

- Bakan Kacır: "Hedefimiz ülke yüzölçümünün binde 3,5'u olan planlı OSB alanlarını yüzde 1'e çıkarabilmek"

Bakan Kacır ve Bakan Bayraktar, OSBÜK Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ülke yüzölçümünün binde 3,5'u olan planlı OSB alanlarını yüzde 1 düzeyine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğindeki toplantıda Organize Sanayi Bölgelerinin talepleri münazara edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin büyümesinde OSB'lerin ana faktör olduğunu söyledi. Sanayinin büyümesinde enerji alanının önemli olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, an itibarıyla 400 OSB'nin Türkiye ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

"Bugün itibarıyla 214 OSB'de doğalgaz var"

Türkiye'nin 81 ilde yaklaşık 67 bin fabrikayla çok büyük bir üretim kapasitesine sahip olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"2 milyon 600 bin vatandaşa doğrudan istihdam imkanı sağlanıyor. Bizler de Enerji Bakanlığı olarak sanayide çarklar daha hızlı dönsün, üretimimiz, istihdamımız daha da artsın diye bu son 21 yılda çok büyük yatırımlar yaptık. Bugün itibarıyla 214 OSB'de doğalgaz var. Bu rakam 2002 yılında sadece 7 OSB ile sınırlıydı. Geçtiğimiz yıl sanayicimizin kullandığı doğalgazın Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 25'ine eriştiğini görüyoruz. Yaklaşık 13.4 milyar metreküplük bir doğalgaz tüketimi. Elektrik tarafında 108 milyar kilovatsaat tüketimle yaklaşık toplam tüketimin yüzde 33'ü sanayide kullanılmış oldu."

Bakan Bayraktar, Türkiye ekonomisinin büyümesinde OSB'lerin ana faktör olduğunu söyledi. Sanayinin büyümesinde enerji alanının önemli olduğunu kaydeden Bayraktar, an itibarıyla 400 OSB'nin Türkiye ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

"Türkiye'nin doğalgazda ithal ettiği 55 milyar metreküp var"

Enerji sektöründe talebin doğru yönetilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Bayraktar, Türkiye'de son 20 yılda enerji talebinin 3 katına çıktığına dikkati çekti. Doğalgaz ve elektrikte talebin her geçen gün arttığını vurgulayan Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye birincil enerjide geçtiğimiz yıl yüzde 70'in altına geldi. Son güncel rakamımız yüzde 67,8 birincil enerjide dışa ve ithalata bağımlıyız. Türkiye'nin doğalgazda ithal ettiği 55 milyar metreküp var. 50 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithalatımız var. 38 milyon ton kömür ithalatımız var. Geçen sene 96,5 milyar dolar enerji ithalatı faturası ödedik. Biz bu yüzde 70'lerden 68'lere, 67'lere düştük. Böyle büyük bir cari açık kalemiyle, ithalat kalemiyle doğrusu sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamakta zorlanacağız, zorlanıyoruz."

"Nükleerde hedefimiz 2035 yılına kadar 7 bin 200 megavatlık bir kurulu güce erişmek"

2024 yılının Ocak ayında 2024-2030 2'nci Ulusal Enerji Verimliliği ve Eylem Planı'nı açıklayacaklarını dile getiren Bakan Bayraktar, "100 milyon tonluk bir emisyon azaltımı hedefi koyuyoruz. 6-7 farklı sektörde eylem planlarına kadar tanımlanmış alan var. Enerji verimliliği hem bizim talebimizi, dışa bağımlılığımızı azaltmak hem talebi kendi kaynaklarımızla karşılamak hem de iklim hedeflerine ulaşmamız açısından fevkalade önemli. Nükleerde hedefimiz 2035 yılına kadar 7 bin 200 megavatlık bir kurulu güce erişmek. Türkiye'nin önümüzdeki 30 yılda 20 bin megavatın üzerinde çıkan bir nükleer güce sahip olması lazım. Bunu hem Akkuyu'da yapımı devam eden santral gibi büyük santrallerle, aynı zamanda küçük modüler reaktörlerle de destelememiz gerekiyor" diye konuştu.

"100 bin varillik bir günlük üretimi hedefliyoruz"

Sakarya Gaz Sahası ile başlayan üretimin artmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Bayraktar, yeni keşiflere ihtiyaçları olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sakarya'yı tümüyle devreye alsak bile yıllık 15 milyar metreküp civarında yani aslında sanayilerimizin ihtiyacı olan gazı bir anlamda oradan karşılamış olacak. Konutlarda tüketim artmaya devam ediyor, orada da ihtiyaç var. Elektrik üretiminde de doğalgazı kullanıyoruz. Bizim birkaç tane daha Sakarya Gaz Sahası gibi keşfe ihtiyacımız var. Gabar bu senenin önemli gelişmelerinden bir tanesi. 100 bin varillik bir günlük üretimi hedefliyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı çok büyük. Günlük 1 milyon varillik bir petrol ve petrol ürünü ihtiyacımız var. Buradaki üretimi bir an önce hızlandırıp, yanında Türkiye ve Türkiye dışında başka ülkelerde petrol sahaları, doğalgaz sahalarında aktif bir arama-üretim planlaması içerisindeyiz."

"Türkiye son 13 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı bir büyüme kaydetti"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yaptığı konuşmada, dünyanın üretim ve tedarik zincirlerinin etkilendiği bir dönemden geçtiğini söyledi. Söz konusu sıkıntılara rağmen Türkiye'nin son 13 çeyrektir kesintisiz ve istikrarlı bir büyüme kaydettiğini belirten Bakan Kacır, "Dünya arenasındaki etkin ve belirleyici konumumuzu her geçen gün daha da pekiştirmekteyiz. Bu yolculuktaki en büyük güvencelerimizin başında ülkemizdeki planlı sanayileşmenin ülke lokomotifi Organize Sanayi Bölgeleri geliyor" diye konuştu.

Türkiye'de OSB'ler için ilk adımların 1960'lı yıllarda atıldığını hatırlatan Bakan Kacır, son 21 yılda OSB'lerin ülke sathına yayıldığına dikkati çekerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üretimde ben de varım diyen tüm yatırımcılarımız için OSB'lerimiz de alt yapısı hazır sanayi parselleri sunmak için adeta seferberlik halinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bugün itibariyle bakanlığımızın uhdesinde 360 OSB, 2,5 milyonun üzerinde çalışanı sayısı ile üretimde, yatırımda, istihdamda ülkemizin lokomotifi konumunda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yeni OSB açılışları için imzalar atıldığını vurgulayan Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Aksaray Gülağaç, Gülpınar, Sarıyay OSB'leri, Antalya Kaş Gıda OSB, Denizli Çivril OSB, Kayseri Erciyes OSB, Nevşehir Avanos Kapadokya OSB ve Samsun Terme OSB'nin kuruluş kararlarını imzaladık. Böylelikle ülkemiz planlı sanayi alanlarına bin 87 hektarlık ilave bir alanda oluşturmuş olduk. Bu şehirlerimize, ülkemize ve sanayimize hayırlı olsun."

Sanayi alanlarını büyütme konusunda kararlı olduklarını dile getiren Bakan Kacır, sanayicinin yatırım yeri taleplerini en uygun koşullarda sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Ülke yüzölçümünün sadece binde 3,5'uğunu OSB alanlarının kapladığı bilgisini paylaşan Kacır, şunları kaydetti:

"Hedefimiz halihazırda ülke yüzölçümünün binde 3,5'u halinde olan planlı OSB alanlarını yüzölçümün yüzde 1 düzeyine çıkarabilmek. Hazırlamakta olduğumuz sanayi alanlarını master planlar ile planlı sanayi alanlarını genişleme ve kurgu alanlarını tren ve karayolu ile birlikte tasarlayacağız. Kamu özel iş birliğini de içeren alternatif finansman yöntemlerini de harekete geçireceğiz. Sanayi alanlarımızı genişletirken OSB'lerin enerji arz güvenliğini sağlayacak adımları da birlikte atıyoruz."

Dünya Bankası ile 300 milyar bütçeli OSB projesi başlattıklarını bildiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, proje çerçevesinde 40 OSB'de GES, RES, biyogaz, sıfır atık tesisi ile yeşil ve teknolojik çözümler öneren 52 projeye finansman desteği sağlandığını aktardı. Türkiye'de OSB projelerinin tamamlanması ile büyük tasarruflarda bulunacaklarını belirten Bakan Kacır, "Yeşil alt yapılar sayesinde yıllık 28 bin megavat/saat enerji tasarrufu, 6 milyon 600 bin su tasarrufu ve karbondioksit salımında 18 bin ton azalma olmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde sanayimizin sürdürebilir enerji kaynaklarına erişimi için benzer uygulamaların sayısını artıracağız. Bakanlığımızın yeşil OSB'ler üzerine ayrıcalıklı politikalar üzerine çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Toplantıya Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB temsilcileri de katıldı. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.