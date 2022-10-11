Bakan Kirişci: Üreticilerimizin Eline, Çiğ Süt Destek Primiyle Beraber Litre Başına En Az 9 TL Geçmiş Olacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugün toplanan Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını, çiğ süt destekleme primi hariç, 8 lira 50 kuruş olarak belirlemiştir. Bakanlığımızca, süt üreticilerinin ekim-kasım-aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi, 2,5 kata çıkarılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Üreticilerimizin eline, Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destek primiyle beraber litre başına en az 9 TL geçmiş olacaktır" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde yürütülen 'tarım gıda değer zinciri bağlamında küçük ölçekli çiftçilerin risk yönetimine yönelik seçeneklerinin geliştirilmesi çalışması' tanıtıldı. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu katıldı.

"ÜRETİCİLERİMİZİN ELİNE, ÇİĞ SÜT DESTEK PRİMİYLE BERABER LİTRE BAŞINA EN AZ 9 TL GEÇMİŞ OLACAK"

TOBB Genel Merkezi'nde bugün yapılan tanıtım toplantısında konuşan Kirişci, çiğ süt fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Küçük ölçekli işletmeler, önemsediğim konu. Dünyanın birçok yerinde işletmelerin kahrını küçük ölçekli işletmeler oluşturuyor. Bizim maalesef bu konularda biraz eksikliğimiz var. Çünkü bu ülkede uzun yıllar tarıma, ikinci evlat muamelesi yaptık. Babamızın, ailemizin çiftçi olmasıyla iftihar etmek yerine biraz içimiz buruk, tabir yerindeyse sosyal statü bakımından kendimizi geri gördük. Dolayısıyla bu yeni dönemde gıdadan dolayı tarımın yeniden keşfedilmiş olmasından mutluyuz.

Özellikle bugünlerde kritik önemi haiz olduğu için ifade etmem de yarar var. Bugün toplanan Ulusal Süt Konseyi, çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını, çiğ süt destekleme primi hariç, bunun altını çiziyorum, 8 lira 50 kuruş olarak belirlemiştir. Bakanlığımızca, 15 Mayıs-30 Eylül tarihlerinde olduğu gibi, süt üreticilerinin ekim-kasım-aralık dönemi için litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primi, 2,5 kata çıkarılarak 50 kuruşa yükseltilmiştir. Üreticilerimizin eline, Bakanlığımızca ödenecek olan çiğ süt destek primiyle beraber litre başına en az 9 TL geçmiş olacaktır."

HİSARCIKLIOĞLU: TARIM VE HAYVANCILIKTA POTANSİYELİMİZİN GERİSİNDE KALDIĞIMIZIN FARKINDAYIZ

Rifat Hisarcıklıoğlu ise "Bu projeye de 2022 yılı başında başladık. 6 ilde; Ankara, Edirne, Eskişehir, İzmir, Konya ve Şanlıurfa'da bine yakın üreticimizle sahada görüşme gerçekleştirdik. Öte yandan tarım ve hayvancılığı, geleceğimiz açısından da asla ihmal etmememiz gereken bir sektör olarak görmekteyiz. Zira tarım ve hayvancılıkta potansiyelimizin gerisinde kaldığımızın da farkındayız. Son dönemde bu piyasayı geliştiren önemli adımlar da attık. Lisanslı depo sisteminin hayata geçmesini sağladık. Özetle söylemek gerekirse biz tarım ve hayvancılık sektörünün önemini ve buradaki potansiyelimizi görüyoruz."

FAO TEMSİLCİSİ GUTU: KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ÜRETİCİLER BÜYÜK ÜRETİCİLERLE EŞİTSİZ DURUMDA

FAO Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da "Bugünlerde bu sektör gerçekten büyük önem kazanıyor. Bu görünürlüğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bugün tarım, gıda konusu o kadar önemli ki bunu bir kenara atmamız mümkün değil. Tüm dünyada milyonlarca küçük çiftçi, sürdürülebilir tarım için büyük öneme sahipler ve onların tarımsal faaliyetleri gerekli takdiri görmüyor ve takdir edilmiyor. Mevcut gıda sistemine baktığımız zaman, küçük ölçekli üreticiler büyük üreticilerle eşitsiz durumdalar. Kalkınma için finansal destek de alamıyorlar" dedi.