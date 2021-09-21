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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

21.09.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,07-0,59-34,50
Acıpayam Selüloz15,42-0,52-9,44
Adel Kalemcilik28,08-0,21-17,98
Adese Gayrimenkul1,22-1,61-56,43
Afyon Çimento3,430,59-32,88
AGESA Hayat Emeklilik17,851,421,51
Ak Enerji1,77-2,21-19,91
Akbank5,380,56-20,39
Akçansa13,720,73-14,79
Akdeniz Yatırım Hold.2,832,5417,76
Akfen GMYO4,359,8566,61
Akın Tekstil32,140,121,20
Akiş GMYO1,741,75-37,69
Akmerkez GMYO37,160,05-39,89
Aksa20,40-2,6747,67
Aksa Enerji14,07-1,8189,11
Aksigorta6,76-0,73-18,64
Aksu Enerji11,191,5448,27
Alarko Carrıer306,00-0,16-15,82
Alarko GMYO21,020,67-17,02
Alarko Holding8,86-0,343,97
Albaraka Türk1,490,68-23,20
Alcatel Lucent Teletaş23,72-1,41-20,03
Alkim Kağıt14,03-0,718,39
Alkim Kimya14,64-0,753,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,893,28-13,70
Altınyunus Çeşme52,45-0,664,98
Anadolu Efes20,34-0,29-4,78
Anadolu Grubu Holding22,220,09-14,95
Anadolu Hayat Emek.9,481,5017,98
Anadolu Isuzu15,15-0,46-15,83
Anadolu Sigorta6,00-0,33-16,90
Anel Elektrik2,550,39-19,56
Arçelik31,780,2511,67
ARD Bilişim Teknolojileri47,70-1,08-0,79
Arena Bilgisayar9,67-0,51-11,30
Armada Bilgisayar52,000,685,95
Arsan Tekstil4,23-1,406,12
Arzum Ev Aletleri19,640,77-18,72
Aselsan14,73-1,67-19,29
Ata GMYO3,95-3,19-28,31
Atakule GMYO3,41-3,1245,66
Atlantis Yatırım Holding4,600,00-17,27
Atlas Yat. Ort.1,44-0,69-17,71
ATP Bilgisayar35,700,85

Avrasya GMYO2,47-9,85-5,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,65-2,57-17,19
Avrupa Yatırım Holding5,68-1,22-5,33
Aydem Enerji6,58-0,45

Ayen Enerji4,63-1,49-14,42
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,800,8066,67
Aygaz14,86-0,134,75
Bagfaş18,01-3,84-9,95
Bak Ambalaj19,460,57-1,60
Balatacılar Balatacılık10,409,9426,21
Bantaş Ambalaj3,48-1,1411,30
Banvit66,250,1527,40
Başkent Doğalgaz GMYO25,302,85

Baştaş Başkent Çimento9,492,04-45,37
Batı Çimento11,56-1,37145,44
Batısöke Çimento2,96-1,3321,31
Bayrak Taban Sanayi8,360,24-21,21
Bera Holding9,52-0,73-53,06
Berkosan Yalıtım8,340,85-6,50
Beşiktaş Futbol Yat.6,772,7367,57
Beyaz Filo8,51-0,12-15,57
Bilici Yatırım17,55-2,55217,17
Bim Mağazalar67,35-0,37-5,53
Biotrend Çevre ve Enerji35,160,06

Birko Mensucat1,06-2,75-4,50
Birleşim Mühendislik10,111,20

Birlik Mensucat2,120,47-38,73
Bizim Mağazaları12,30-0,89-19,92
BMS Çelik Hasır8,26-2,13

Boğaziçi Beton Sanayi4,710,64

Borusan Mannesmann22,500,00-19,06
Borusan Yat. Paz.360,50-3,76-20,64
Bosch Fren Sistemleri832,90-0,39-32,27
Bossa27,08-3,1551,71
Brisa21,48-0,6510,93
Burçelik20,740,29-1,33
Burçelik Vana22,000,00-55,70
Bursa Çimento3,291,54-33,90
Carrefoursa45,027,19-37,30
Casa Emtia Petrol126,500,0019,34
Ceo Event Medya8,171,1127,06
Coca Cola İçecek83,40-0,4231,32
Cosmos Yat. Holding10,15-0,1025,93
Credıtwest Faktorıng4,190,48-28,62
Çan2 Termik12,55-0,48

Çelebi157,000,00-13,98
Çelik Halat6,02-0,66-33,83
Çemaş Döküm1,160,00-31,87
Çemtaş12,64-2,39-19,55
Çimbeton208,000,48-29,85
Çimentaş26,00-0,08-28,10
Çimsa26,723,9750,11
Çuhadaroğlu Metal7,62-0,650,17
Dagi Giyim3,47-1,981,87
Dagi Yatırım Holding12,25-2,00-5,04
Dardanel2,65-1,12-50,23
Datagate Bilgisayar12,86-2,43-20,17
Demısaş Döküm6,690,003,31
Denge Holding1,571,29-48,31
Deniz GMYO2,07-0,4812,37
Derimod10,101,813,70
Derlüks Yatırım Holding4,54-1,52-48,53
Desa Deri8,940,68-8,21
Despec Bilgisayar12,30-0,08-5,82
Deva Holding21,92-1,44-8,89
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,21-0,714,04
Diriteks Diriliş Tekstil5,584,4949,60
Ditaş Doğan17,554,4634,94
DO-CO709,804,3812,67
Doğan Burda22,00-2,65-1,96
Doğan Holding2,47-0,40-17,62
Doğtaş Kelebek Mobilya2,35-2,080,90
Doğusan5,180,7818,26
Doğuş GMYO9,406,3315,06
Doğuş Otomotiv34,461,8332,93
Döktaş Dökümcülük29,70-0,93-3,00
Duran Doğan Basım13,66-4,2730,22
Dyo Boya10,010,00-11,00
Eczacıbaşı İlaç5,880,17-18,36
Eczacıbaşı Yatırım37,50-1,3239,31
E-Data Teknoloji11,303,76

Edip Gayrimenkul3,71-1,3311,75
Ege Endüstri1.136,50-1,13-31,74
Ege Gübre151,10-1,055,33
Ege Profil26,70-1,18-30,18
Ege Seramik12,30-1,6027,30
Egeplast27,263,57-18,14
Ekiz Kimya6,355,48-10,94
Emek Elektrik2,44-2,40-14,54
Eminiş Ambalaj19,001,71-48,43
Emlak Konut GMYO1,77-0,56-16,30
Enerjisa Enerji10,480,10-9,11
Enka İnşaat10,06-0,7942,86
Erbosan107,50-1,29165,07
Ereğli Demir Çelik16,06-2,6122,26
Ersu Gıda3,786,48-23,48
Escar Turizm Taşımacılık19,504,17

Escort Teknoloji5,754,17-12,48
Esenboğa Elektrik32,362,1570,08
Etiler Gıda5,25-0,7631,91
Euro Kapital Yat. Ort.6,27-3,2464,16
Euro Trend Yat. Ort.3,37-0,88-4,76
Euro Yat. Ort.3,263,16-26,60
Euro Yatırım Holding2,22-3,90-21,83
Europap Tezol Kağıt16,85-6,08

Fade Gıda8,301,4759,56
Fenerbahçe Futbol31,260,845,75
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,420,41-17,91
F-M İzmit Piston104,00-0,48-15,17
Fonet Bilgi Teknolojileri11,61-2,27-10,90
Ford Otosan160,10-3,0931,08
Formet Metal ve Cam1,210,00-50,68
Frigo Pak Gıda18,06-0,50-13,92
Galata Wind Enerji3,560,85

Galatasaray Sportif3,33-2,92-17,78
Garanti Bankası9,181,10-9,56
Garanti Faktoring11,501,773,32
Garanti Yat. Ort.2,18-4,80-32,21
Gedik Y. Men. Değ.6,77-0,4414,24
Gediz Ambalaj16,93-1,6326,34
Gen İlaç13,46-0,22

Gentaş2,98-0,33-33,97
Gersan Elektrik5,25-1,32-14,50
Girişim Elektrik Sanayi24,404,18

Global Men. Değ.6,05-0,820,67
Global Yat. Holding2,051,49-41,65
Good-Year7,500,13-5,88
Göltaş Çimento36,44-1,51-11,22
Gözde Girişim5,51-0,18-30,95
GSD Denizcilik2,82-5,0515,80
GSD Holding2,25-3,43-10,36
Gübre Fabrik.47,98-0,70-44,24
Güler Yat. Holding2,45-2,78-29,25
Halk GMYO2,44-0,41-19,95
Hatay Tekstil16,41-0,2420,35
Hedef Girişim2,66-0,755,35
Hektaş8,02-0,7450,12
HUB Girişim10,77-7,24-40,82
Hürriyet Gzt.2,342,1811,43
ICBC Turkey Bank5,570,72-14,31
İdeal Finansal Teknolojiler48,72-1,22261,96
İdealist GMYO2,430,832,40
İhlas Ev Aletleri0,961,05-48,47
İhlas Gayrimenkul0,88-1,12-29,60
İhlas Gazetecilik1,01-0,98-59,00
İhlas Holding0,571,79-49,23
İhlas Yayın Holding0,819,46-28,95
İndeks Bilgisayar6,08-2,5630,86
Info Yatırım3,730,54-20,14
İntema33,94-1,05-14,94
Inveo Yatırım Holding94,25-0,89113,14
İpek Doğal Enerji11,35-1,22-13,23
İskenderun Demir Çelik11,15-1,7623,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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