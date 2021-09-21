Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,07
|-0,59
|-34,50
|Acıpayam Selüloz
|15,42
|-0,52
|-9,44
|Adel Kalemcilik
|28,08
|-0,21
|-17,98
|Adese Gayrimenkul
|1,22
|-1,61
|-56,43
|Afyon Çimento
|3,43
|0,59
|-32,88
|AGESA Hayat Emeklilik
|17,85
|1,42
|1,51
|Ak Enerji
|1,77
|-2,21
|-19,91
|Akbank
|5,38
|0,56
|-20,39
|Akçansa
|13,72
|0,73
|-14,79
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,83
|2,54
|17,76
|Akfen GMYO
|4,35
|9,85
|66,61
|Akın Tekstil
|32,14
|0,12
|1,20
|Akiş GMYO
|1,74
|1,75
|-37,69
|Akmerkez GMYO
|37,16
|0,05
|-39,89
|Aksa
|20,40
|-2,67
|47,67
|Aksa Enerji
|14,07
|-1,81
|89,11
|Aksigorta
|6,76
|-0,73
|-18,64
|Aksu Enerji
|11,19
|1,54
|48,27
|Alarko Carrıer
|306,00
|-0,16
|-15,82
|Alarko GMYO
|21,02
|0,67
|-17,02
|Alarko Holding
|8,86
|-0,34
|3,97
|Albaraka Türk
|1,49
|0,68
|-23,20
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,72
|-1,41
|-20,03
|Alkim Kağıt
|14,03
|-0,71
|8,39
|Alkim Kimya
|14,64
|-0,75
|3,93
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,89
|3,28
|-13,70
|Altınyunus Çeşme
|52,45
|-0,66
|4,98
|Anadolu Efes
|20,34
|-0,29
|-4,78
|Anadolu Grubu Holding
|22,22
|0,09
|-14,95
|Anadolu Hayat Emek.
|9,48
|1,50
|17,98
|Anadolu Isuzu
|15,15
|-0,46
|-15,83
|Anadolu Sigorta
|6,00
|-0,33
|-16,90
|Anel Elektrik
|2,55
|0,39
|-19,56
|Arçelik
|31,78
|0,25
|11,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,70
|-1,08
|-0,79
|Arena Bilgisayar
|9,67
|-0,51
|-11,30
|Armada Bilgisayar
|52,00
|0,68
|5,95
|Arsan Tekstil
|4,23
|-1,40
|6,12
|Arzum Ev Aletleri
|19,64
|0,77
|-18,72
|Aselsan
|14,73
|-1,67
|-19,29
|Ata GMYO
|3,95
|-3,19
|-28,31
|Atakule GMYO
|3,41
|-3,12
|45,66
|Atlantis Yatırım Holding
|4,60
|0,00
|-17,27
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-0,69
|-17,71
|ATP Bilgisayar
|35,70
|0,85
|Avrasya GMYO
|2,47
|-9,85
|-5,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,65
|-2,57
|-17,19
|Avrupa Yatırım Holding
|5,68
|-1,22
|-5,33
|Aydem Enerji
|6,58
|-0,45
|Ayen Enerji
|4,63
|-1,49
|-14,42
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,80
|0,80
|66,67
|Aygaz
|14,86
|-0,13
|4,75
|Bagfaş
|18,01
|-3,84
|-9,95
|Bak Ambalaj
|19,46
|0,57
|-1,60
|Balatacılar Balatacılık
|10,40
|9,94
|26,21
|Bantaş Ambalaj
|3,48
|-1,14
|11,30
|Banvit
|66,25
|0,15
|27,40
|Başkent Doğalgaz GMYO
|25,30
|2,85
|Baştaş Başkent Çimento
|9,49
|2,04
|-45,37
|Batı Çimento
|11,56
|-1,37
|145,44
|Batısöke Çimento
|2,96
|-1,33
|21,31
|Bayrak Taban Sanayi
|8,36
|0,24
|-21,21
|Bera Holding
|9,52
|-0,73
|-53,06
|Berkosan Yalıtım
|8,34
|0,85
|-6,50
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,77
|2,73
|67,57
|Beyaz Filo
|8,51
|-0,12
|-15,57
|Bilici Yatırım
|17,55
|-2,55
|217,17
|Bim Mağazalar
|67,35
|-0,37
|-5,53
|Biotrend Çevre ve Enerji
|35,16
|0,06
|Birko Mensucat
|1,06
|-2,75
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|10,11
|1,20
|Birlik Mensucat
|2,12
|0,47
|-38,73
|Bizim Mağazaları
|12,30
|-0,89
|-19,92
|BMS Çelik Hasır
|8,26
|-2,13
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,71
|0,64
|Borusan Mannesmann
|22,50
|0,00
|-19,06
|Borusan Yat. Paz.
|360,50
|-3,76
|-20,64
|Bosch Fren Sistemleri
|832,90
|-0,39
|-32,27
|Bossa
|27,08
|-3,15
|51,71
|Brisa
|21,48
|-0,65
|10,93
|Burçelik
|20,74
|0,29
|-1,33
|Burçelik Vana
|22,00
|0,00
|-55,70
|Bursa Çimento
|3,29
|1,54
|-33,90
|Carrefoursa
|45,02
|7,19
|-37,30
|Casa Emtia Petrol
|126,50
|0,00
|19,34
|Ceo Event Medya
|8,17
|1,11
|27,06
|Coca Cola İçecek
|83,40
|-0,42
|31,32
|Cosmos Yat. Holding
|10,15
|-0,10
|25,93
|Credıtwest Faktorıng
|4,19
|0,48
|-28,62
|Çan2 Termik
|12,55
|-0,48
|Çelebi
|157,00
|0,00
|-13,98
|Çelik Halat
|6,02
|-0,66
|-33,83
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,00
|-31,87
|Çemtaş
|12,64
|-2,39
|-19,55
|Çimbeton
|208,00
|0,48
|-29,85
|Çimentaş
|26,00
|-0,08
|-28,10
|Çimsa
|26,72
|3,97
|50,11
|Çuhadaroğlu Metal
|7,62
|-0,65
|0,17
|Dagi Giyim
|3,47
|-1,98
|1,87
|Dagi Yatırım Holding
|12,25
|-2,00
|-5,04
|Dardanel
|2,65
|-1,12
|-50,23
|Datagate Bilgisayar
|12,86
|-2,43
|-20,17
|Demısaş Döküm
|6,69
|0,00
|3,31
|Denge Holding
|1,57
|1,29
|-48,31
|Deniz GMYO
|2,07
|-0,48
|12,37
|Derimod
|10,10
|1,81
|3,70
|Derlüks Yatırım Holding
|4,54
|-1,52
|-48,53
|Desa Deri
|8,94
|0,68
|-8,21
|Despec Bilgisayar
|12,30
|-0,08
|-5,82
|Deva Holding
|21,92
|-1,44
|-8,89
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,21
|-0,71
|4,04
|Diriteks Diriliş Tekstil
|5,58
|4,49
|49,60
|Ditaş Doğan
|17,55
|4,46
|34,94
|DO-CO
|709,80
|4,38
|12,67
|Doğan Burda
|22,00
|-2,65
|-1,96
|Doğan Holding
|2,47
|-0,40
|-17,62
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,35
|-2,08
|0,90
|Doğusan
|5,18
|0,78
|18,26
|Doğuş GMYO
|9,40
|6,33
|15,06
|Doğuş Otomotiv
|34,46
|1,83
|32,93
|Döktaş Dökümcülük
|29,70
|-0,93
|-3,00
|Duran Doğan Basım
|13,66
|-4,27
|30,22
|Dyo Boya
|10,01
|0,00
|-11,00
|Eczacıbaşı İlaç
|5,88
|0,17
|-18,36
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,50
|-1,32
|39,31
|E-Data Teknoloji
|11,30
|3,76
|Edip Gayrimenkul
|3,71
|-1,33
|11,75
|Ege Endüstri
|1.136,50
|-1,13
|-31,74
|Ege Gübre
|151,10
|-1,05
|5,33
|Ege Profil
|26,70
|-1,18
|-30,18
|Ege Seramik
|12,30
|-1,60
|27,30
|Egeplast
|27,26
|3,57
|-18,14
|Ekiz Kimya
|6,35
|5,48
|-10,94
|Emek Elektrik
|2,44
|-2,40
|-14,54
|Eminiş Ambalaj
|19,00
|1,71
|-48,43
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|-0,56
|-16,30
|Enerjisa Enerji
|10,48
|0,10
|-9,11
|Enka İnşaat
|10,06
|-0,79
|42,86
|Erbosan
|107,50
|-1,29
|165,07
|Ereğli Demir Çelik
|16,06
|-2,61
|22,26
|Ersu Gıda
|3,78
|6,48
|-23,48
|Escar Turizm Taşımacılık
|19,50
|4,17
|Escort Teknoloji
|5,75
|4,17
|-12,48
|Esenboğa Elektrik
|32,36
|2,15
|70,08
|Etiler Gıda
|5,25
|-0,76
|31,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|6,27
|-3,24
|64,16
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,37
|-0,88
|-4,76
|Euro Yat. Ort.
|3,26
|3,16
|-26,60
|Euro Yatırım Holding
|2,22
|-3,90
|-21,83
|Europap Tezol Kağıt
|16,85
|-6,08
|Fade Gıda
|8,30
|1,47
|59,56
|Fenerbahçe Futbol
|31,26
|0,84
|5,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,42
|0,41
|-17,91
|F-M İzmit Piston
|104,00
|-0,48
|-15,17
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,61
|-2,27
|-10,90
|Ford Otosan
|160,10
|-3,09
|31,08
|Formet Metal ve Cam
|1,21
|0,00
|-50,68
|Frigo Pak Gıda
|18,06
|-0,50
|-13,92
|Galata Wind Enerji
|3,56
|0,85
|Galatasaray Sportif
|3,33
|-2,92
|-17,78
|Garanti Bankası
|9,18
|1,10
|-9,56
|Garanti Faktoring
|11,50
|1,77
|3,32
|Garanti Yat. Ort.
|2,18
|-4,80
|-32,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,77
|-0,44
|14,24
|Gediz Ambalaj
|16,93
|-1,63
|26,34
|Gen İlaç
|13,46
|-0,22
|Gentaş
|2,98
|-0,33
|-33,97
|Gersan Elektrik
|5,25
|-1,32
|-14,50
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,40
|4,18
|Global Men. Değ.
|6,05
|-0,82
|0,67
|Global Yat. Holding
|2,05
|1,49
|-41,65
|Good-Year
|7,50
|0,13
|-5,88
|Göltaş Çimento
|36,44
|-1,51
|-11,22
|Gözde Girişim
|5,51
|-0,18
|-30,95
|GSD Denizcilik
|2,82
|-5,05
|15,80
|GSD Holding
|2,25
|-3,43
|-10,36
|Gübre Fabrik.
|47,98
|-0,70
|-44,24
|Güler Yat. Holding
|2,45
|-2,78
|-29,25
|Halk GMYO
|2,44
|-0,41
|-19,95
|Hatay Tekstil
|16,41
|-0,24
|20,35
|Hedef Girişim
|2,66
|-0,75
|5,35
|Hektaş
|8,02
|-0,74
|50,12
|HUB Girişim
|10,77
|-7,24
|-40,82
|Hürriyet Gzt.
|2,34
|2,18
|11,43
|ICBC Turkey Bank
|5,57
|0,72
|-14,31
|İdeal Finansal Teknolojiler
|48,72
|-1,22
|261,96
|İdealist GMYO
|2,43
|0,83
|2,40
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|1,05
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|-1,12
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|1,01
|-0,98
|-59,00
|İhlas Holding
|0,57
|1,79
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,81
|9,46
|-28,95
|İndeks Bilgisayar
|6,08
|-2,56
|30,86
|Info Yatırım
|3,73
|0,54
|-20,14
|İntema
|33,94
|-1,05
|-14,94
|Inveo Yatırım Holding
|94,25
|-0,89
|113,14
|İpek Doğal Enerji
|11,35
|-1,22
|-13,23
|İskenderun Demir Çelik
|11,15
|-1,76
|23,39
(Sürecek)
Kaynak: AA
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