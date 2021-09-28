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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

28.09.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,15-0,58-33,46
Acıpayam Selüloz14,92-3,43-12,38
Adel Kalemcilik25,28-3,51-26,16
Adese Gayrimenkul1,14-3,39-59,29
Afyon Çimento3,40-0,87-33,46
AGESA Hayat Emeklilik16,68-1,74-2,66
Ak Enerji1,70-1,73-23,08
Akbank5,17-0,39-23,50
Akçansa13,64-1,23-15,29
Akdeniz Yatırım Hold.2,184,31-9,29
Akfen GMYO4,744,8781,55
Akın Tekstil30,86-3,26-2,83
Akiş GMYO1,69-1,74-39,48
Akmerkez GMYO36,980,33-40,18
Aksa20,10-2,1445,50
Aksa Enerji13,75-0,5884,81
Aksigorta7,14-0,14-14,07
Aksu Enerji11,510,1752,51
Alarko Carrıer297,70-0,63-18,10
Alarko GMYO21,02-1,96-17,02
Alarko Holding8,65-1,141,51
Albaraka Türk1,630,00-15,98
Alcatel Lucent Teletaş22,42-1,92-24,41
Alkim Kağıt14,500,8312,02
Alkim Kimya16,282,7815,57
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,800,56-17,81
Altınyunus Çeşme50,50-1,371,08
Anadolu Efes20,581,38-3,66
Anadolu Grubu Holding22,480,18-13,95
Anadolu Hayat Emek.9,13-0,9813,62
Anadolu Isuzu18,779,964,28
Anadolu Sigorta6,030,00-16,49
Anel Elektrik2,47-3,14-22,08
Arçelik32,50-0,0614,20
ARD Bilişim Teknolojileri44,20-3,03-8,07
Arena Bilgisayar9,45-1,25-13,32
Armada Bilgisayar50,70-2,313,30
Arsan Tekstil4,21-3,225,62
Arzum Ev Aletleri18,65-2,25-22,82
Aselsan14,62-0,81-19,89
Ata GMYO3,58-4,53-35,03
Atakule GMYO2,70-3,9115,33
Atlantis Yatırım Holding4,860,21-12,59
Atlas Yat. Ort.1,40-1,41-20,00
ATP Bilgisayar38,206,70

Avrasya GMYO1,92-8,57-26,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,44-2,79-23,75
Avrupa Yatırım Holding5,751,59-4,17
Aydem Enerji6,892,68

Ayen Enerji4,70-3,69-13,12
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,00-2,1759,58
Aygaz15,152,506,79
Bagfaş19,100,53-4,50
Bak Ambalaj19,87-3,820,47
Balatacılar Balatacılık9,28-5,3112,62
Bantaş Ambalaj3,45-1,9910,34
Banvit65,95-0,0826,83
Başkent Doğalgaz GMYO28,101,08

Baştaş Başkent Çimento9,502,81-45,31
Batı Çimento11,812,16150,74
Batısöke Çimento2,971,0221,72
Bayrak Taban Sanayi8,68-2,36-18,19
Bera Holding10,080,00-50,30
Berkosan Yalıtım8,06-1,71-9,64
Beşiktaş Futbol Yat.5,54-4,9737,13
Beyaz Filo8,18-3,42-18,84
Bilici Yatırım17,000,00207,23
Bim Mağazalar63,00-1,95-11,63
Biotrend Çevre ve Enerji38,000,90

Birko Mensucat1,112,780,00
Birleşim Mühendislik9,58-1,74

Birlik Mensucat2,329,95-32,95
Bizim Mağazaları12,258,02-20,25
BMS Çelik Hasır8,241,73

Boğaziçi Beton Sanayi4,94-1,98

Borusan Mannesmann22,50-1,40-19,06
Borusan Yat. Paz.332,50-1,66-26,81
Bosch Fren Sistemleri804,90-1,73-34,55
Bossa27,36-2,1553,28
Brisa20,82-2,077,52
Burçelik24,702,8317,51
Burçelik Vana22,18-2,38-55,34
Bursa Çimento3,57-0,28-28,28
Carrefoursa42,30-1,86-41,09
Casa Emtia Petrol130,000,8522,64
Ceo Event Medya8,25-1,7928,30
Coca Cola İçecek81,55-1,0328,41
Cosmos Yat. Holding10,39-0,1928,91
Credıtwest Faktorıng4,401,62-25,04
Çan2 Termik12,920,54

Çelebi160,70-2,84-11,96
Çelik Halat6,01-0,83-33,94
Çemaş Döküm1,15-0,86-32,46
Çemtaş12,75-0,08-18,85
Çimbeton205,00-1,06-30,86
Çimentaş27,00-0,74-25,33
Çimsa27,080,8252,13
Çuhadaroğlu Metal7,49-0,53-1,54
Dagi Giyim3,413,020,11
Dagi Yatırım Holding13,329,993,26
Dardanel2,56-3,76-51,92
Datagate Bilgisayar11,99-4,31-25,57
Demısaş Döküm6,48-0,920,07
Denge Holding1,49-3,87-50,94
Deniz GMYO1,87-3,111,52
Derimod9,78-0,200,41
Derlüks Yatırım Holding5,022,66-43,08
Desa Deri8,46-2,76-13,14
Despec Bilgisayar9,10-4,91-30,32
Deva Holding21,901,30-8,97
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,92-1,801,35
Diriteks Diriliş Tekstil4,14-9,8010,99
Ditaş Doğan16,55-3,9527,25
DO-CO723,00-0,0714,76
Doğan Burda20,82-1,05-7,22
Doğan Holding2,561,19-14,61
Doğtaş Kelebek Mobilya2,23-3,04-4,25
Doğusan5,34-9,9521,92
Doğuş GMYO12,062,4647,61
Doğuş Otomotiv35,060,3435,24
Döktaş Dökümcülük29,40-0,34-3,98
Duran Doğan Basım13,803,4531,55
Dyo Boya9,92-1,00-11,80
Eczacıbaşı İlaç5,73-0,52-20,44
Eczacıbaşı Yatırım36,54-3,1835,74
E-Data Teknoloji10,989,91

Edip Gayrimenkul3,49-5,425,12
Ege Endüstri1.161,00-2,26-30,27
Ege Gübre163,50-0,9113,97
Ege Profil26,16-1,21-31,59
Ege Seramik13,501,5039,72
Egeplast25,88-1,97-22,28
Ekiz Kimya6,00-1,15-15,85
Emek Elektrik2,39-2,45-16,30
Eminiş Ambalaj18,45-2,89-49,92
Emlak Konut GMYO1,780,00-15,82
Enerjisa Enerji10,22-1,35-11,36
Enka İnşaat10,28-1,8145,99
Erbosan95,40-1,75135,24
Ereğli Demir Çelik16,61-1,3726,44
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,55-4,83

Ersu Gıda4,6210,00-6,48
Escar Turizm Taşımacılık22,404,19

Escort Teknoloji5,35-0,93-18,57
Esenboğa Elektrik31,80-1,3667,14
Etiler Gıda5,15-1,9029,40
Euro Kapital Yat. Ort.5,98-0,9956,56
Euro Trend Yat. Ort.3,451,77-2,50
Euro Yat. Ort.3,389,74-23,90
Euro Yatırım Holding1,94-3,96-31,69
Europap Tezol Kağıt14,90-3,93

Fade Gıda8,08-1,5855,33
Fenerbahçe Futbol32,920,9811,37
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,31-1,70-21,64
F-M İzmit Piston101,30-1,17-17,37
Fonet Bilgi Teknolojileri11,963,82-8,21
Ford Otosan159,90-1,1130,92
Formet Metal ve Cam1,270,00-48,23
Frigo Pak Gıda22,289,976,20
Galata Wind Enerji3,642,54

Galatasaray Sportif3,18-2,75-21,48
Garanti Bankası8,84-0,90-12,91
Garanti Faktoring14,30-0,0728,48
Garanti Yat. Ort.2,190,00-31,90
Gedik Y. Men. Değ.8,089,9336,35
Gediz Ambalaj15,67-1,9416,94
Gen İlaç14,223,04

Gentaş2,92-2,67-35,30
Gersan Elektrik5,33-2,56-13,19
Girişim Elektrik Sanayi24,72-1,98

Global Men. Değ.6,11-0,491,66
Global Yat. Holding2,04-0,49-41,93
Good-Year7,600,26-4,62
Göltaş Çimento40,4810,00-1,37
Gözde Girişim5,71-2,56-28,45
GSD Denizcilik3,375,9738,39
GSD Holding2,482,90-1,20
Gübre Fabrik.47,16-0,59-45,19
Güler Yat. Holding2,46-0,40-28,96
Halk GMYO2,35-1,67-22,90
Hatay Tekstil15,53-3,1813,89
Hedef Girişim2,71-1,457,34
Hektaş8,340,9756,11
HUB Girişim10,08-0,69-44,62
Hürriyet Gzt.2,592,7823,33
ICBC Turkey Bank5,69-0,18-12,46
İdeal Finansal Teknolojiler51,25-0,87280,76
İdealist GMYO2,280,44-3,92
İhlas Ev Aletleri0,92-2,13-50,62
İhlas Gayrimenkul0,85-2,30-32,00
İhlas Gazetecilik0,92-2,13-62,65
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,76-2,56-33,33
İndeks Bilgisayar6,353,5936,68
Info Yatırım3,942,34-15,64
İntema33,30-1,19-16,54
Inveo Yatırım Holding114,609,98159,16
İpek Doğal Enerji11,833,77-9,56
İskenderun Demir Çelik11,56-0,2627,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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