Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,15
|-0,58
|-33,46
|Acıpayam Selüloz
|14,92
|-3,43
|-12,38
|Adel Kalemcilik
|25,28
|-3,51
|-26,16
|Adese Gayrimenkul
|1,14
|-3,39
|-59,29
|Afyon Çimento
|3,40
|-0,87
|-33,46
|AGESA Hayat Emeklilik
|16,68
|-1,74
|-2,66
|Ak Enerji
|1,70
|-1,73
|-23,08
|Akbank
|5,17
|-0,39
|-23,50
|Akçansa
|13,64
|-1,23
|-15,29
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,18
|4,31
|-9,29
|Akfen GMYO
|4,74
|4,87
|81,55
|Akın Tekstil
|30,86
|-3,26
|-2,83
|Akiş GMYO
|1,69
|-1,74
|-39,48
|Akmerkez GMYO
|36,98
|0,33
|-40,18
|Aksa
|20,10
|-2,14
|45,50
|Aksa Enerji
|13,75
|-0,58
|84,81
|Aksigorta
|7,14
|-0,14
|-14,07
|Aksu Enerji
|11,51
|0,17
|52,51
|Alarko Carrıer
|297,70
|-0,63
|-18,10
|Alarko GMYO
|21,02
|-1,96
|-17,02
|Alarko Holding
|8,65
|-1,14
|1,51
|Albaraka Türk
|1,63
|0,00
|-15,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|22,42
|-1,92
|-24,41
|Alkim Kağıt
|14,50
|0,83
|12,02
|Alkim Kimya
|16,28
|2,78
|15,57
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,80
|0,56
|-17,81
|Altınyunus Çeşme
|50,50
|-1,37
|1,08
|Anadolu Efes
|20,58
|1,38
|-3,66
|Anadolu Grubu Holding
|22,48
|0,18
|-13,95
|Anadolu Hayat Emek.
|9,13
|-0,98
|13,62
|Anadolu Isuzu
|18,77
|9,96
|4,28
|Anadolu Sigorta
|6,03
|0,00
|-16,49
|Anel Elektrik
|2,47
|-3,14
|-22,08
|Arçelik
|32,50
|-0,06
|14,20
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,20
|-3,03
|-8,07
|Arena Bilgisayar
|9,45
|-1,25
|-13,32
|Armada Bilgisayar
|50,70
|-2,31
|3,30
|Arsan Tekstil
|4,21
|-3,22
|5,62
|Arzum Ev Aletleri
|18,65
|-2,25
|-22,82
|Aselsan
|14,62
|-0,81
|-19,89
|Ata GMYO
|3,58
|-4,53
|-35,03
|Atakule GMYO
|2,70
|-3,91
|15,33
|Atlantis Yatırım Holding
|4,86
|0,21
|-12,59
|Atlas Yat. Ort.
|1,40
|-1,41
|-20,00
|ATP Bilgisayar
|38,20
|6,70
|Avrasya GMYO
|1,92
|-8,57
|-26,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,44
|-2,79
|-23,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,75
|1,59
|-4,17
|Aydem Enerji
|6,89
|2,68
|Ayen Enerji
|4,70
|-3,69
|-13,12
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|18,00
|-2,17
|59,58
|Aygaz
|15,15
|2,50
|6,79
|Bagfaş
|19,10
|0,53
|-4,50
|Bak Ambalaj
|19,87
|-3,82
|0,47
|Balatacılar Balatacılık
|9,28
|-5,31
|12,62
|Bantaş Ambalaj
|3,45
|-1,99
|10,34
|Banvit
|65,95
|-0,08
|26,83
|Başkent Doğalgaz GMYO
|28,10
|1,08
|Baştaş Başkent Çimento
|9,50
|2,81
|-45,31
|Batı Çimento
|11,81
|2,16
|150,74
|Batısöke Çimento
|2,97
|1,02
|21,72
|Bayrak Taban Sanayi
|8,68
|-2,36
|-18,19
|Bera Holding
|10,08
|0,00
|-50,30
|Berkosan Yalıtım
|8,06
|-1,71
|-9,64
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,54
|-4,97
|37,13
|Beyaz Filo
|8,18
|-3,42
|-18,84
|Bilici Yatırım
|17,00
|0,00
|207,23
|Bim Mağazalar
|63,00
|-1,95
|-11,63
|Biotrend Çevre ve Enerji
|38,00
|0,90
|Birko Mensucat
|1,11
|2,78
|0,00
|Birleşim Mühendislik
|9,58
|-1,74
|Birlik Mensucat
|2,32
|9,95
|-32,95
|Bizim Mağazaları
|12,25
|8,02
|-20,25
|BMS Çelik Hasır
|8,24
|1,73
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,94
|-1,98
|Borusan Mannesmann
|22,50
|-1,40
|-19,06
|Borusan Yat. Paz.
|332,50
|-1,66
|-26,81
|Bosch Fren Sistemleri
|804,90
|-1,73
|-34,55
|Bossa
|27,36
|-2,15
|53,28
|Brisa
|20,82
|-2,07
|7,52
|Burçelik
|24,70
|2,83
|17,51
|Burçelik Vana
|22,18
|-2,38
|-55,34
|Bursa Çimento
|3,57
|-0,28
|-28,28
|Carrefoursa
|42,30
|-1,86
|-41,09
|Casa Emtia Petrol
|130,00
|0,85
|22,64
|Ceo Event Medya
|8,25
|-1,79
|28,30
|Coca Cola İçecek
|81,55
|-1,03
|28,41
|Cosmos Yat. Holding
|10,39
|-0,19
|28,91
|Credıtwest Faktorıng
|4,40
|1,62
|-25,04
|Çan2 Termik
|12,92
|0,54
|Çelebi
|160,70
|-2,84
|-11,96
|Çelik Halat
|6,01
|-0,83
|-33,94
|Çemaş Döküm
|1,15
|-0,86
|-32,46
|Çemtaş
|12,75
|-0,08
|-18,85
|Çimbeton
|205,00
|-1,06
|-30,86
|Çimentaş
|27,00
|-0,74
|-25,33
|Çimsa
|27,08
|0,82
|52,13
|Çuhadaroğlu Metal
|7,49
|-0,53
|-1,54
|Dagi Giyim
|3,41
|3,02
|0,11
|Dagi Yatırım Holding
|13,32
|9,99
|3,26
|Dardanel
|2,56
|-3,76
|-51,92
|Datagate Bilgisayar
|11,99
|-4,31
|-25,57
|Demısaş Döküm
|6,48
|-0,92
|0,07
|Denge Holding
|1,49
|-3,87
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,87
|-3,11
|1,52
|Derimod
|9,78
|-0,20
|0,41
|Derlüks Yatırım Holding
|5,02
|2,66
|-43,08
|Desa Deri
|8,46
|-2,76
|-13,14
|Despec Bilgisayar
|9,10
|-4,91
|-30,32
|Deva Holding
|21,90
|1,30
|-8,97
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,92
|-1,80
|1,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,14
|-9,80
|10,99
|Ditaş Doğan
|16,55
|-3,95
|27,25
|DO-CO
|723,00
|-0,07
|14,76
|Doğan Burda
|20,82
|-1,05
|-7,22
|Doğan Holding
|2,56
|1,19
|-14,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,23
|-3,04
|-4,25
|Doğusan
|5,34
|-9,95
|21,92
|Doğuş GMYO
|12,06
|2,46
|47,61
|Doğuş Otomotiv
|35,06
|0,34
|35,24
|Döktaş Dökümcülük
|29,40
|-0,34
|-3,98
|Duran Doğan Basım
|13,80
|3,45
|31,55
|Dyo Boya
|9,92
|-1,00
|-11,80
|Eczacıbaşı İlaç
|5,73
|-0,52
|-20,44
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,54
|-3,18
|35,74
|E-Data Teknoloji
|10,98
|9,91
|Edip Gayrimenkul
|3,49
|-5,42
|5,12
|Ege Endüstri
|1.161,00
|-2,26
|-30,27
|Ege Gübre
|163,50
|-0,91
|13,97
|Ege Profil
|26,16
|-1,21
|-31,59
|Ege Seramik
|13,50
|1,50
|39,72
|Egeplast
|25,88
|-1,97
|-22,28
|Ekiz Kimya
|6,00
|-1,15
|-15,85
|Emek Elektrik
|2,39
|-2,45
|-16,30
|Eminiş Ambalaj
|18,45
|-2,89
|-49,92
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|0,00
|-15,82
|Enerjisa Enerji
|10,22
|-1,35
|-11,36
|Enka İnşaat
|10,28
|-1,81
|45,99
|Erbosan
|95,40
|-1,75
|135,24
|Ereğli Demir Çelik
|16,61
|-1,37
|26,44
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,55
|-4,83
|Ersu Gıda
|4,62
|10,00
|-6,48
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,40
|4,19
|Escort Teknoloji
|5,35
|-0,93
|-18,57
|Esenboğa Elektrik
|31,80
|-1,36
|67,14
|Etiler Gıda
|5,15
|-1,90
|29,40
|Euro Kapital Yat. Ort.
|5,98
|-0,99
|56,56
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,45
|1,77
|-2,50
|Euro Yat. Ort.
|3,38
|9,74
|-23,90
|Euro Yatırım Holding
|1,94
|-3,96
|-31,69
|Europap Tezol Kağıt
|14,90
|-3,93
|Fade Gıda
|8,08
|-1,58
|55,33
|Fenerbahçe Futbol
|32,92
|0,98
|11,37
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,31
|-1,70
|-21,64
|F-M İzmit Piston
|101,30
|-1,17
|-17,37
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,96
|3,82
|-8,21
|Ford Otosan
|159,90
|-1,11
|30,92
|Formet Metal ve Cam
|1,27
|0,00
|-48,23
|Frigo Pak Gıda
|22,28
|9,97
|6,20
|Galata Wind Enerji
|3,64
|2,54
|Galatasaray Sportif
|3,18
|-2,75
|-21,48
|Garanti Bankası
|8,84
|-0,90
|-12,91
|Garanti Faktoring
|14,30
|-0,07
|28,48
|Garanti Yat. Ort.
|2,19
|0,00
|-31,90
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,08
|9,93
|36,35
|Gediz Ambalaj
|15,67
|-1,94
|16,94
|Gen İlaç
|14,22
|3,04
|Gentaş
|2,92
|-2,67
|-35,30
|Gersan Elektrik
|5,33
|-2,56
|-13,19
|Girişim Elektrik Sanayi
|24,72
|-1,98
|Global Men. Değ.
|6,11
|-0,49
|1,66
|Global Yat. Holding
|2,04
|-0,49
|-41,93
|Good-Year
|7,60
|0,26
|-4,62
|Göltaş Çimento
|40,48
|10,00
|-1,37
|Gözde Girişim
|5,71
|-2,56
|-28,45
|GSD Denizcilik
|3,37
|5,97
|38,39
|GSD Holding
|2,48
|2,90
|-1,20
|Gübre Fabrik.
|47,16
|-0,59
|-45,19
|Güler Yat. Holding
|2,46
|-0,40
|-28,96
|Halk GMYO
|2,35
|-1,67
|-22,90
|Hatay Tekstil
|15,53
|-3,18
|13,89
|Hedef Girişim
|2,71
|-1,45
|7,34
|Hektaş
|8,34
|0,97
|56,11
|HUB Girişim
|10,08
|-0,69
|-44,62
|Hürriyet Gzt.
|2,59
|2,78
|23,33
|ICBC Turkey Bank
|5,69
|-0,18
|-12,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|51,25
|-0,87
|280,76
|İdealist GMYO
|2,28
|0,44
|-3,92
|İhlas Ev Aletleri
|0,92
|-2,13
|-50,62
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|-2,30
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,92
|-2,13
|-62,65
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,76
|-2,56
|-33,33
|İndeks Bilgisayar
|6,35
|3,59
|36,68
|Info Yatırım
|3,94
|2,34
|-15,64
|İntema
|33,30
|-1,19
|-16,54
|Inveo Yatırım Holding
|114,60
|9,98
|159,16
|İpek Doğal Enerji
|11,83
|3,77
|-9,56
|İskenderun Demir Çelik
|11,56
|-0,26
|27,93
(Sürecek)
Kaynak: AA
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