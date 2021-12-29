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Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

29.12.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 29.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 29.12.2021Kapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım4,879,93-37,08
Acıpayam Selüloz17,88-0,725,00
Adel Kalemcilik31,364,88-6,08
Adese Gayrimenkul0,73-1,35-69,85
Afyon Çimento3,520,86-31,12
AGESA Hayat Emeklilik19,961,0616,48
Ak Enerji1,74-1,69-21,27
Akbank7,35-0,148,76
Akçansa18,503,2914,89
Akdeniz Yatırım Hold.1,700,00-29,26
Akfen GMYO7,221,55299,45
Akın Tekstil41,60-0,4830,98
Akiş GMYO1,68-0,59-39,83
Akmerkez GMYO43,00-1,24-29,70
Aksa32,501,56135,26
Aksa Enerji10,130,60172,31
Aksigorta9,030,448,68
Aksu Enerji25,200,80233,90
Alarko Carrıer293,00-1,35-19,08
Alarko GMYO33,124,2830,75
Alarko Holding12,28-1,2144,11
Albaraka Türk1,782,30-8,25
Alcatel Lucent Teletaş23,841,53-19,62
Alkim Kağıt16,623,1028,40
Alkim Kimya17,300,4622,81
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,300,00-11,32
Altınyunus Çeşme58,65-0,5917,39
Anadolu Efes29,200,9736,70
Anadolu Grubu Holding38,24-0,8346,37
Anadolu Hayat Emek.11,48-0,2642,87
Anadolu Isuzu39,300,00118,33
Anadolu Sigorta6,221,97-13,86
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji29,88-1,65

Anel Elektrik2,520,80-6,10
Arçelik50,201,3376,40
ARD Bilişim Teknolojileri7,20-2,176,63
Arena Bilgisayar12,861,5017,96
Armada Bilgisayar59,702,1421,64
Arsan Tekstil5,321,5333,47
Arzum Ev Aletleri15,38-0,13-36,35
Aselsan21,642,2719,70
Ata GMYO3,57-1,11-35,21
Atakule GMYO2,600,3911,06
Atlantis Yatırım Holding8,501,1952,88
Atlas Yat. Ort.1,230,00-28,57
ATP Bilgisayar58,75-3,05

Avrasya GMYO2,959,6712,62
Avrasya Petrol ve Tur.2,190,00-31,56
Avrupa Yatırım Holding5,81-0,68-3,17
Aydem Enerji6,02-0,66

Ayen Enerji7,40-1,8636,78
Ayes Çelik Hasır ve Çit25,983,92130,33
Aygaz23,469,9365,37
Bagfaş17,66-1,89146,64
Bak Ambalaj18,591,58-6,00
Balatacılar Balatacılık8,630,234,73
Bantaş Ambalaj3,04-1,62-2,77
Banvit90,000,0073,08
Başkent Doğalgaz GMYO11,900,00

Baştaş Başkent Çimento10,65-0,37-38,69
Batı Çimento15,17-2,76222,08
Batısöke Çimento2,090,00-14,34
Bayrak Taban Sanayi6,720,00-36,66
Bera Holding9,710,83-52,12
Berkosan Yalıtım7,73-1,53-13,34
Beşiktaş Futbol Yat.4,101,991,49
Beyaz Filo8,75-1,13-13,19
Bilici Yatırım13,90-1,35151,20
Bim Mağazalar63,701,76-7,88
Biotrend Çevre ve Enerji5,420,93

Birko Mensucat1,010,00-9,01
Birleşim Mühendislik8,18-0,61

Birlik Mensucat1,88-1,57-45,66
Bizim Mağazaları12,491,46-16,59
BMS Çelik Hasır8,71-1,36

Boğaziçi Beton Sanayi4,090,00

Borusan Mannesmann27,72-4,08-0,29
Borusan Yat. Paz.373,30-2,56-17,82
Bosch Fren Sistemleri1.039,600,44-15,46
Bossa37,98-1,09112,77
Brisa29,804,6353,90
Burçelik32,80-2,0956,04
Burçelik Vana23,96-1,07-51,75
Bursa Çimento3,902,90-21,65
Carrefoursa38,28-0,47-46,69
Casa Emtia Petrol118,90-2,5412,17
Ceo Event Medya13,281,61106,53
Coca Cola İçecek89,60-0,5041,08
Cosmos Yat. Holding9,145,0613,40
Credıtwest Faktorıng3,011,69-48,72
Çan2 Termik12,532,70

Çelebi176,000,11-3,57
Çelik Halat7,96-1,12-12,50
Çemaş Döküm1,17-0,85-31,28
Çemtaş16,904,977,57
Çimbeton212,00-1,26-28,50
Çimentaş27,70-0,29-23,40
Çimsa31,503,0876,97
Çuhadaroğlu Metal9,03-0,1118,70
Dagi Giyim2,63-2,23-22,79
Dagi Yatırım Holding10,40-0,67-19,38
Dardanel2,961,37-44,41
Datagate Bilgisayar11,430,35-29,05
Demısaş Döküm8,942,7638,06
Denge Holding1,270,79-58,19
Deniz GMYO2,05-4,2111,29
Derimod7,250,97-25,56
Derlüks Yatırım Holding4,663,56-47,17
Desa Deri8,24-1,08-15,40
Despec Bilgisayar9,020,33-30,93
Deva Holding28,640,7019,04
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,74-1,348,96
Diriteks Diriliş Tekstil3,35-1,76-10,19
Ditaş Doğan26,460,61103,45
DO-CO1.072,707,2770,27
Doğan Burda76,253,88239,80
Doğan Holding2,822,92-5,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,071,47-11,12
Doğu Aras Enerji86,05-0,64

Doğusan4,164,2614,57
Doğuş GMYO10,001,4222,40
Doğuş Otomotiv44,90-1,8873,20
Döktaş Dökümcülük32,300,195,49
Duran Doğan Basım19,683,7487,61
Dyo Boya9,031,12-19,71
Eczacıbaşı İlaç7,291,251,22
Eczacıbaşı Yatırım51,701,1792,06
E-Data Teknoloji20,282,32

Edip Gayrimenkul2,841,07-14,46
Ege Endüstri1.759,000,995,65
Ege Gübre224,00-0,8456,14
Ege Profil31,080,52-17,44
Ege Seramik14,120,6446,13
Egeplast22,000,18-33,93
Ekiz Kimya6,92-0,29-2,95
Elite Naturel Organik Gıda24,66-3,29

Emek Elektrik2,431,25-14,90
Eminiş Ambalaj17,392,29-52,80
Emlak Konut GMYO2,200,004,04
Enerjisa Enerji12,332,246,93
Enka İnşaat15,349,96117,84
Erbosan113,90-0,09180,85
Ereğli Demir Çelik29,285,25122,89
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,070,33

Ersu Gıda5,502,8011,34
Escar Turizm Taşımacılık30,92-3,74

Escort Teknoloji5,75-1,71-12,48
Esenboğa Elektrik32,723,8771,97
Etiler Gıda5,801,7545,73
Euro Kapital Yat. Ort.3,40-2,02-10,98
Euro Trend Yat. Ort.3,690,004,29
Euro Yat. Ort.2,96-1,33-33,35
Euro Yatırım Holding2,100,00-26,06
Europap Tezol Kağıt15,55-0,32

Fade Gıda6,770,0030,15
Fenerbahçe Futbol28,001,82-5,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,29-0,87-22,32
F-M İzmit Piston114,40-0,78-6,69
Fonet Bilgi Teknolojileri12,080,67-7,29
Ford Otosan242,902,02102,25
Formet Metal ve Cam1,07-2,73-56,38
Frigo Pak Gıda3,372,1230,11
Galata Wind Enerji5,253,35

Galatasaray Sportif3,250,31-19,75
Garanti Bankası11,441,7812,70
Garanti Faktoring14,020,8625,97
Garanti Yat. Ort.2,500,40-22,26
Gedik Y. Men. Değ.7,321,3923,52
Gediz Ambalaj16,890,6026,04
Gelecek Varlık Yönetimi11,860,25

Gen İlaç15,22-0,33

Gentaş3,86-1,78-14,48
Gersan Elektrik4,63-0,86-24,59
Gimat Mağazacılık2,071,47

Girişim Elektrik Sanayi17,205,85

Global Men. Değ.5,560,18-7,49
Global Yat. Holding1,99-1,97-43,36
Good-Year9,50-0,1119,22
Göltaş Çimento41,46-0,431,01
Gözde Girişim9,262,0916,04
GSD Denizcilik3,611,6948,24
GSD Holding2,927,3516,33
Gübre Fabrik.81,20-0,79-5,64
Güler Yat. Holding2,769,96-20,29
Halk GMYO2,402,13-21,26
Hatay Tekstil16,50-0,1221,01
Hedef Girişim2,59-0,772,58
Hedef Holding6,22-0,96

Hektaş14,85-0,67177,97
HUB Girişim9,14-0,65-49,78
Hürriyet Gzt.1,83-3,68-12,86
ICBC Turkey Bank5,330,00-18,00
İdeal Finansal Teknolojiler31,540,00134,32
İdealist GMYO1,902,70-19,93
İhlas Ev Aletleri0,940,00-49,55
İhlas Gayrimenkul0,800,00-36,00
İhlas Gazetecilik0,79-1,25-67,93
İhlas Haber Ajansı10,915,21

İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,68-1,45-40,35
İndeks Bilgisayar6,850,8847,44
Info Yatırım5,500,0017,76
İntema76,05-2,6290,60
Inveo Yatırım Holding27,200,5287,95
İpek Doğal Enerji13,85-0,295,89
İskenderun Demir Çelik23,283,37174,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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