Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler_değişim tablosu (Günlük) 29.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|4,87
|9,93
|-37,08
|Acıpayam Selüloz
|17,88
|-0,72
|5,00
|Adel Kalemcilik
|31,36
|4,88
|-6,08
|Adese Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-69,85
|Afyon Çimento
|3,52
|0,86
|-31,12
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,96
|1,06
|16,48
|Ak Enerji
|1,74
|-1,69
|-21,27
|Akbank
|7,35
|-0,14
|8,76
|Akçansa
|18,50
|3,29
|14,89
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,70
|0,00
|-29,26
|Akfen GMYO
|7,22
|1,55
|299,45
|Akın Tekstil
|41,60
|-0,48
|30,98
|Akiş GMYO
|1,68
|-0,59
|-39,83
|Akmerkez GMYO
|43,00
|-1,24
|-29,70
|Aksa
|32,50
|1,56
|135,26
|Aksa Enerji
|10,13
|0,60
|172,31
|Aksigorta
|9,03
|0,44
|8,68
|Aksu Enerji
|25,20
|0,80
|233,90
|Alarko Carrıer
|293,00
|-1,35
|-19,08
|Alarko GMYO
|33,12
|4,28
|30,75
|Alarko Holding
|12,28
|-1,21
|44,11
|Albaraka Türk
|1,78
|2,30
|-8,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|23,84
|1,53
|-19,62
|Alkim Kağıt
|16,62
|3,10
|28,40
|Alkim Kimya
|17,30
|0,46
|22,81
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,30
|0,00
|-11,32
|Altınyunus Çeşme
|58,65
|-0,59
|17,39
|Anadolu Efes
|29,20
|0,97
|36,70
|Anadolu Grubu Holding
|38,24
|-0,83
|46,37
|Anadolu Hayat Emek.
|11,48
|-0,26
|42,87
|Anadolu Isuzu
|39,30
|0,00
|118,33
|Anadolu Sigorta
|6,22
|1,97
|-13,86
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|29,88
|-1,65
|Anel Elektrik
|2,52
|0,80
|-6,10
|Arçelik
|50,20
|1,33
|76,40
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,20
|-2,17
|6,63
|Arena Bilgisayar
|12,86
|1,50
|17,96
|Armada Bilgisayar
|59,70
|2,14
|21,64
|Arsan Tekstil
|5,32
|1,53
|33,47
|Arzum Ev Aletleri
|15,38
|-0,13
|-36,35
|Aselsan
|21,64
|2,27
|19,70
|Ata GMYO
|3,57
|-1,11
|-35,21
|Atakule GMYO
|2,60
|0,39
|11,06
|Atlantis Yatırım Holding
|8,50
|1,19
|52,88
|Atlas Yat. Ort.
|1,23
|0,00
|-28,57
|ATP Bilgisayar
|58,75
|-3,05
|Avrasya GMYO
|2,95
|9,67
|12,62
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,19
|0,00
|-31,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,81
|-0,68
|-3,17
|Aydem Enerji
|6,02
|-0,66
|Ayen Enerji
|7,40
|-1,86
|36,78
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|25,98
|3,92
|130,33
|Aygaz
|23,46
|9,93
|65,37
|Bagfaş
|17,66
|-1,89
|146,64
|Bak Ambalaj
|18,59
|1,58
|-6,00
|Balatacılar Balatacılık
|8,63
|0,23
|4,73
|Bantaş Ambalaj
|3,04
|-1,62
|-2,77
|Banvit
|90,00
|0,00
|73,08
|Başkent Doğalgaz GMYO
|11,90
|0,00
|Baştaş Başkent Çimento
|10,65
|-0,37
|-38,69
|Batı Çimento
|15,17
|-2,76
|222,08
|Batısöke Çimento
|2,09
|0,00
|-14,34
|Bayrak Taban Sanayi
|6,72
|0,00
|-36,66
|Bera Holding
|9,71
|0,83
|-52,12
|Berkosan Yalıtım
|7,73
|-1,53
|-13,34
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,10
|1,99
|1,49
|Beyaz Filo
|8,75
|-1,13
|-13,19
|Bilici Yatırım
|13,90
|-1,35
|151,20
|Bim Mağazalar
|63,70
|1,76
|-7,88
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,42
|0,93
|Birko Mensucat
|1,01
|0,00
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|8,18
|-0,61
|Birlik Mensucat
|1,88
|-1,57
|-45,66
|Bizim Mağazaları
|12,49
|1,46
|-16,59
|BMS Çelik Hasır
|8,71
|-1,36
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,09
|0,00
|Borusan Mannesmann
|27,72
|-4,08
|-0,29
|Borusan Yat. Paz.
|373,30
|-2,56
|-17,82
|Bosch Fren Sistemleri
|1.039,60
|0,44
|-15,46
|Bossa
|37,98
|-1,09
|112,77
|Brisa
|29,80
|4,63
|53,90
|Burçelik
|32,80
|-2,09
|56,04
|Burçelik Vana
|23,96
|-1,07
|-51,75
|Bursa Çimento
|3,90
|2,90
|-21,65
|Carrefoursa
|38,28
|-0,47
|-46,69
|Casa Emtia Petrol
|118,90
|-2,54
|12,17
|Ceo Event Medya
|13,28
|1,61
|106,53
|Coca Cola İçecek
|89,60
|-0,50
|41,08
|Cosmos Yat. Holding
|9,14
|5,06
|13,40
|Credıtwest Faktorıng
|3,01
|1,69
|-48,72
|Çan2 Termik
|12,53
|2,70
|Çelebi
|176,00
|0,11
|-3,57
|Çelik Halat
|7,96
|-1,12
|-12,50
|Çemaş Döküm
|1,17
|-0,85
|-31,28
|Çemtaş
|16,90
|4,97
|7,57
|Çimbeton
|212,00
|-1,26
|-28,50
|Çimentaş
|27,70
|-0,29
|-23,40
|Çimsa
|31,50
|3,08
|76,97
|Çuhadaroğlu Metal
|9,03
|-0,11
|18,70
|Dagi Giyim
|2,63
|-2,23
|-22,79
|Dagi Yatırım Holding
|10,40
|-0,67
|-19,38
|Dardanel
|2,96
|1,37
|-44,41
|Datagate Bilgisayar
|11,43
|0,35
|-29,05
|Demısaş Döküm
|8,94
|2,76
|38,06
|Denge Holding
|1,27
|0,79
|-58,19
|Deniz GMYO
|2,05
|-4,21
|11,29
|Derimod
|7,25
|0,97
|-25,56
|Derlüks Yatırım Holding
|4,66
|3,56
|-47,17
|Desa Deri
|8,24
|-1,08
|-15,40
|Despec Bilgisayar
|9,02
|0,33
|-30,93
|Deva Holding
|28,64
|0,70
|19,04
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,74
|-1,34
|8,96
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,35
|-1,76
|-10,19
|Ditaş Doğan
|26,46
|0,61
|103,45
|DO-CO
|1.072,70
|7,27
|70,27
|Doğan Burda
|76,25
|3,88
|239,80
|Doğan Holding
|2,82
|2,92
|-5,94
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,07
|1,47
|-11,12
|Doğu Aras Enerji
|86,05
|-0,64
|Doğusan
|4,16
|4,26
|14,57
|Doğuş GMYO
|10,00
|1,42
|22,40
|Doğuş Otomotiv
|44,90
|-1,88
|73,20
|Döktaş Dökümcülük
|32,30
|0,19
|5,49
|Duran Doğan Basım
|19,68
|3,74
|87,61
|Dyo Boya
|9,03
|1,12
|-19,71
|Eczacıbaşı İlaç
|7,29
|1,25
|1,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|51,70
|1,17
|92,06
|E-Data Teknoloji
|20,28
|2,32
|Edip Gayrimenkul
|2,84
|1,07
|-14,46
|Ege Endüstri
|1.759,00
|0,99
|5,65
|Ege Gübre
|224,00
|-0,84
|56,14
|Ege Profil
|31,08
|0,52
|-17,44
|Ege Seramik
|14,12
|0,64
|46,13
|Egeplast
|22,00
|0,18
|-33,93
|Ekiz Kimya
|6,92
|-0,29
|-2,95
|Elite Naturel Organik Gıda
|24,66
|-3,29
|Emek Elektrik
|2,43
|1,25
|-14,90
|Eminiş Ambalaj
|17,39
|2,29
|-52,80
|Emlak Konut GMYO
|2,20
|0,00
|4,04
|Enerjisa Enerji
|12,33
|2,24
|6,93
|Enka İnşaat
|15,34
|9,96
|117,84
|Erbosan
|113,90
|-0,09
|180,85
|Ereğli Demir Çelik
|29,28
|5,25
|122,89
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,07
|0,33
|Ersu Gıda
|5,50
|2,80
|11,34
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,92
|-3,74
|Escort Teknoloji
|5,75
|-1,71
|-12,48
|Esenboğa Elektrik
|32,72
|3,87
|71,97
|Etiler Gıda
|5,80
|1,75
|45,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,40
|-2,02
|-10,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,69
|0,00
|4,29
|Euro Yat. Ort.
|2,96
|-1,33
|-33,35
|Euro Yatırım Holding
|2,10
|0,00
|-26,06
|Europap Tezol Kağıt
|15,55
|-0,32
|Fade Gıda
|6,77
|0,00
|30,15
|Fenerbahçe Futbol
|28,00
|1,82
|-5,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,29
|-0,87
|-22,32
|F-M İzmit Piston
|114,40
|-0,78
|-6,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,08
|0,67
|-7,29
|Ford Otosan
|242,90
|2,02
|102,25
|Formet Metal ve Cam
|1,07
|-2,73
|-56,38
|Frigo Pak Gıda
|3,37
|2,12
|30,11
|Galata Wind Enerji
|5,25
|3,35
|Galatasaray Sportif
|3,25
|0,31
|-19,75
|Garanti Bankası
|11,44
|1,78
|12,70
|Garanti Faktoring
|14,02
|0,86
|25,97
|Garanti Yat. Ort.
|2,50
|0,40
|-22,26
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,32
|1,39
|23,52
|Gediz Ambalaj
|16,89
|0,60
|26,04
|Gelecek Varlık Yönetimi
|11,86
|0,25
|Gen İlaç
|15,22
|-0,33
|Gentaş
|3,86
|-1,78
|-14,48
|Gersan Elektrik
|4,63
|-0,86
|-24,59
|Gimat Mağazacılık
|2,07
|1,47
|Girişim Elektrik Sanayi
|17,20
|5,85
|Global Men. Değ.
|5,56
|0,18
|-7,49
|Global Yat. Holding
|1,99
|-1,97
|-43,36
|Good-Year
|9,50
|-0,11
|19,22
|Göltaş Çimento
|41,46
|-0,43
|1,01
|Gözde Girişim
|9,26
|2,09
|16,04
|GSD Denizcilik
|3,61
|1,69
|48,24
|GSD Holding
|2,92
|7,35
|16,33
|Gübre Fabrik.
|81,20
|-0,79
|-5,64
|Güler Yat. Holding
|2,76
|9,96
|-20,29
|Halk GMYO
|2,40
|2,13
|-21,26
|Hatay Tekstil
|16,50
|-0,12
|21,01
|Hedef Girişim
|2,59
|-0,77
|2,58
|Hedef Holding
|6,22
|-0,96
|Hektaş
|14,85
|-0,67
|177,97
|HUB Girişim
|9,14
|-0,65
|-49,78
|Hürriyet Gzt.
|1,83
|-3,68
|-12,86
|ICBC Turkey Bank
|5,33
|0,00
|-18,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,54
|0,00
|134,32
|İdealist GMYO
|1,90
|2,70
|-19,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,00
|-36,00
|İhlas Gazetecilik
|0,79
|-1,25
|-67,93
|İhlas Haber Ajansı
|10,91
|5,21
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,68
|-1,45
|-40,35
|İndeks Bilgisayar
|6,85
|0,88
|47,44
|Info Yatırım
|5,50
|0,00
|17,76
|İntema
|76,05
|-2,62
|90,60
|Inveo Yatırım Holding
|27,20
|0,52
|87,95
|İpek Doğal Enerji
|13,85
|-0,29
|5,89
|İskenderun Demir Çelik
|23,28
|3,37
|174,42
(Sürecek)
Kaynak: AA
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