Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.147,30
|85,50
|İş Bankası (B)
|47.700,00
|1,51
|17,78
|İş Bankası (C)
|7,77
|0,39
|14,39
|İş Bankası (Kur.)
|700.000,00
|84,21
|İş Fin.Kir.
|3,13
|2,62
|-18,91
|İş Girişim
|8,22
|1,36
|-56,62
|İş GMYO
|2,78
|7,34
|9,45
|İş Y. Men. Değ.
|22,90
|0,00
|37,97
|İş Yat. Ort.
|3,08
|-0,32
|-8,42
|İşbir Holding
|64,00
|0,00
|19,23
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,84
|2,15
|Işık Plastik
|4,90
|9,87
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|2,33
|-22,81
|İttifak Holding
|1,27
|0,79
|-43,05
|İz Hayvancılık Tarım
|19,87
|-0,60
|10,39
|İzmir Demir Çelik
|2,41
|0,42
|-27,18
|İzmir Fırça
|6,35
|0,16
|14,21
|Jantsa Jant Sanayi
|64,90
|2,77
|56,58
|Kafein Yazılım
|19,23
|1,48
|-9,89
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|17,33
|0,76
|Kaplamin
|24,90
|0,81
|-26,33
|Kardemir (A)
|7,52
|0,13
|26,39
|Kardemir (B)
|7,75
|3,61
|47,06
|Kardemir (D)
|9,43
|5,84
|63,15
|Karel Elektronik
|11,65
|6,88
|73,25
|Karsan Otomotiv
|3,47
|3,58
|6,77
|Kar su Tekstil
|7,99
|1,65
|-6,55
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|13,50
|1,96
|Kartonsan
|53,40
|3,09
|-43,60
|Katmerciler Ekipman
|1,43
|0,00
|-17,45
|Kent Gıda
|177,30
|0,23
|-50,14
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|2,02
|-31,00
|Kervan Gıda
|12,30
|0,00
|20,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|1,69
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,72
|2,38
|-31,47
|Kızılbük GYO
|29,50
|-1,40
|Klimasan Klima
|9,96
|1,12
|18,04
|Koç Holding
|29,44
|6,90
|43,94
|Konfrut Gıda
|4,48
|2,75
|6,04
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|66,95
|4,36
|183,69
|Konya Çimento
|1.000,00
|3,37
|-11,50
|Konya Kağıt
|7,50
|3,31
|Koray GMYO
|6,05
|-0,49
|35,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|30,38
|6,60
|95,37
|Koza Altın
|116,00
|5,45
|19,96
|Koza Madencilik
|17,71
|5,54
|14,33
|Körfez GMYO
|7,21
|-2,30
|24,31
|Kristal Kola
|1,95
|1,56
|-36,17
|Kron Telekomünikasyon
|37,32
|2,98
|1,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|241,00
|-2,19
|53,21
|Kuyas Yatırım
|4,91
|8,15
|113,48
|Kütahya Porselen
|107,40
|0,85
|112,88
|Kütahya Şeker Fabrikası
|28,66
|2,95
|Lider Faktoring
|4,11
|-9,87
|20,53
|Link Bilgisayar
|27,58
|2,15
|-12,71
|Logo Yazılım
|41,36
|3,40
|32,82
|Lokman Hekim Sağlık
|13,72
|-0,29
|95,12
|Lüks Kadife
|52,40
|4,70
|82,49
|Makina Takım
|3,14
|0,00
|-7,92
|Manas Enerji Yönetimi
|16,02
|2,36
|Margün Enerji
|9,20
|1,32
|Marka Yatırım Holding
|3,38
|-0,59
|-47,43
|Marmaris Altınyunus
|252,00
|-2,33
|126,82
|Marshall
|228,70
|0,75
|-25,43
|Martı GMYO
|0,89
|2,30
|-65,15
|Martı Otel
|1,78
|-0,56
|-16,43
|Matriks Bilgi Dağıtım
|20,58
|1,88
|Mavi Giyim
|64,90
|4,26
|25,75
|Mazhar Zorlu Holding
|31,38
|0,32
|-0,32
|Meditera Tıbbi Malzeme
|45,74
|6,03
|Mega Polietilen
|5,99
|3,28
|-21,80
|Menderes Tekstil
|2,08
|0,48
|-32,69
|Mercan Kimya
|9,72
|1,67
|Merit Turizm
|29,32
|-1,94
|183,03
|Merko Gıda
|4,43
|0,91
|-48,73
|Metemtur Yatırım
|4,25
|-1,85
|-47,44
|Metro Holding
|1,43
|-9,49
|-23,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|-2,95
|-20,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,65
|-1,20
|-27,61
|Mia Teknoloji
|31,50
|2,87
|Migros Ticaret
|39,34
|3,69
|-8,08
|Milpa
|3,54
|0,00
|-23,04
|Mistral GMYO
|4,12
|-0,24
|-11,89
|MLP Sağlık
|31,82
|-2,09
|60,14
|MMC San. ve Tic. Yat.
|3,17
|-3,65
|-31,09
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,72
|-0,58
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,96
|1,66
|-32,83
|Mondi Tire Kutsan
|9,21
|2,45
|21,18
|Nasmed Egepol
|7,32
|-1,74
|Naturel Enerji
|40,26
|1,87
|13,38
|Naturelgaz
|6,88
|1,33
|Net Holding
|5,60
|2,38
|63,27
|Netaş Telekom.
|17,24
|4,48
|-38,60
|Niğbaş Niğde Beton
|11,96
|9,93
|-77,00
|Nuh Çimento
|50,60
|3,60
|5,35
|Nurol GMYO
|6,87
|-5,63
|-5,76
|Odaş Elektrik
|1,37
|0,00
|-53,14
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|25,86
|3,52
|Orge Enerji Elektrik
|6,11
|2,00
|32,47
|Orma Orman Mahsulleri
|35,50
|3,26
|141,17
|Osmanlı Menkul
|26,80
|1,44
|-12,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,63
|-3,55
|-30,15
|Otokar
|364,00
|2,51
|19,62
|Otto Holding
|33,32
|9,97
|216,43
|Oyak Çimento
|6,88
|2,53
|-21,64
|Oyak Yat. Ort.
|6,85
|2,39
|-0,75
|Oyak Yatırım Menkul
|49,28
|2,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,06
|9,98
|28,66
|Özak GMYO
|5,69
|3,08
|11,57
|Özbal Çelik Boru
|26,04
|4,75
|297,56
|Özderici GMYO
|1,53
|2,68
|-31,08
|Özerden Plastik
|7,56
|-6,20
|-16,00
|Pamel Elektrik
|88,50
|0,00
|315,10
|Panora GMYO
|8,75
|5,29
|49,04
|Papilon Savunma
|13,64
|2,40
|-40,01
|Park Elek.Madencilik
|6,56
|-0,61
|22,16
|Parsan
|32,20
|7,12
|32,51
|Pasifik GYO
|15,70
|5,23
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|12,29
|-3,15
|Pegasus
|89,90
|8,84
|20,51
|Peker GMYO
|0,92
|0,00
|-60,67
|Penguen Gıda
|3,44
|1,18
|-31,88
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|375,00
|4,25
|Pera GMYO
|1,22
|0,00
|-30,35
|Pergamon Dış Ticaret
|24,92
|2,13
|35,96
|Petkim
|8,12
|4,91
|63,05
|Petrokent Turizm
|7.023,00
|-3,43
|674,82
|Pınar Et ve Un
|19,55
|2,14
|-10,66
|Pınar Su
|3,46
|0,29
|-14,87
|Pınar Süt
|17,88
|1,42
|-20,71
|Plastikkart
|17,75
|0,40
|24,61
|Polisan Holding
|2,93
|2,45
|-23,79
|Politeknik Metal
|550,20
|-4,01
|35,61
|Prizma Press Matbaacılık
|3,63
|1,11
|-33,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|78,50
|-1,81
|-37,35
|QNB Finansbank
|39,80
|1,53
|-43,43
|QUA Granite Hayal Yapı
|12,11
|2,71
|Rainbow Polikarbonat
|12,54
|-3,91
|Ral Yatırım Holding
|13,25
|-6,43
|198,42
|Ray Sigorta
|13,55
|9,98
|-12,30
|Reysaş GMYO
|3,21
|4,90
|-0,98
|Reysaş Lojistik
|4,54
|3,18
|-12,25
|Rhea Girişim
|1,88
|1,62
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|18,99
|-10,00
|38,51
|Royal Halı
|3,57
|9,85
|3,78
|RTA Laboratuvarları
|20,70
|-0,29
|-31,64
|Sabancı Holding
|13,47
|4,42
|22,17
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,20
|1,27
|-33,82
|Sanel Mühendislik
|5,16
|0,19
|50,88
|Sanifoam Sünger
|33,82
|-1,86
|148,68
|Sanko Pazarlama
|9,14
|0,44
|-1,38
|Saray Matbaacılık
|3,81
|-1,55
|-56,56
|Sarkuysan
|20,18
|3,22
|132,02
|Sasa Polyester
|47,60
|9,98
|217,66
|Say Yenilenebilir Enerji
|31,12
|-1,71
|265,69
|Sekuro Plastik
|17,00
|-0,18
|21,78
|Selçuk Ecza Deposu
|11,09
|-2,12
|-17,44
|Selçuk Gıda
|4,20
|-0,47
|-15,66
|Selva Gıda Sanayi
|14,14
|0,28
|Senkron Güvenlik
|22,50
|0,00
|-14,32
|Serve Film Prodüksiyon
|12,80
|-1,54
|-20,00
|Servet GMYO
|86,00
|-1,60
|9,69
|Seyitler Kimya
|15,59
|2,70
|15,80
|Silverline Endüstri
|4,92
|1,44
|-42,79
|Sinpaş GMYO
|4,27
|-0,47
|2,15
|Smartiks Yazılım
|5,12
|1,79
|-42,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,50
|0,71
|8,22
|Söktaş
|2,30
|4,07
|-29,25
|Sönmez Filament
|33,00
|-7,25
|-37,95
|Sönmez Pamuklu
|8,99
|2,16
|-39,08
|Sumaş Suni Tahta
|101,90
|2,41
|99,76
|Şeker Fin. Kir.
|5,26
|2,73
|-17,81
|Şekerbank
|1,07
|0,94
|-29,14
|Şişe Cam
|13,80
|7,06
|92,75
|Şok Marketler Ticaret
|13,02
|9,97
|4,33
|T. Halk Bankası
|4,77
|1,49
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|18,39
|2,62
|-26,18
|T.S.K.B.
|1,50
|2,04
|-14,11
|T.Tuborg
|19,70
|3,25
|11,10
|Tat Gıda
|11,72
|0,17
|1,37
|TAV Havalimanları
|33,20
|7,44
|55,87
|Tek-Art Turizm
|1,25
|2,46
|-38,12
|Tekfen Holding
|21,00
|8,53
|28,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,40
|1,91
|-26,10
|Temapol Polimer Plastik
|14,50
|2,55
|26,09
|Tetamat Gıda Yatırımları
|399,30
|5,30
|84,60
|TGS Dış Ticaret
|14,71
|2,65
|15,74
|Tofaş Oto. Fab.
|71,55
|9,99
|131,47
|Torunlar GMYO
|4,11
|2,49
|5,38
|Trabzon Liman
|30,52
|1,53
|2,46
|Trabzonspor Sportif
|6,84
|0,15
|180,33
|Trend GMYO
|6,55
|-3,82
|-47,89
|TSKB GMYO
|2,86
|-0,35
|-40,74
|Tuğçelik
|14,80
|5,04
|83,17
|Tukaş
|7,35
|3,67
|-24,15
|Turcas Petrol
|4,09
|0,49
|-15,67
|Tureks Turizm Taşımacılık
|10,55
|-0,19
|Turkcell
|19,33
|3,81
|29,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,58
|4,39
|24,95
|Tüpraş
|154,60
|8,19
|43,15
|Türk Hava Yolları
|21,12
|9,94
|63,59
|Türk İlaç Serum
|13,26
|-9,73
|Türk Prysmian Kablo
|40,44
|-9,97
|235,26
|Türk Telekom
|10,53
|1,45
|33,30
|Türk Traktör
|208,00
|9,07
|22,09
|Türker Proje Gayrimenkul
|124,80
|1,22
|10,54
|Türkiye Sigorta
|5,20
|0,19
|-15,83
|Ufuk Yatırım
|19,30
|-1,28
|44,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,36
|0,00
|-20,75
|Ulusal Faktoring
|2,64
|1,54
|Ulusoy Elektrik
|69,40
|3,74
|35,15
|Ulusoy Un Sanayi
|6,64
|0,61
|30,49
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,60
|1,27
|-31,62
|Utopya Turizm
|12,91
|3,28
|-66,73
|Uzertaş Boya
|35,48
|8,17
|-37,31
|Ülker Bisküvi
|18,09
|2,20
|-18,94
|Ünlü Yatırım Holding
|5,48
|-2,49
|Vakıf Fin. Kir.
|3,04
|0,66
|48,92
|Vakıf GMYO
|1,65
|3,77
|-31,21
|Vakıf Yat. Ort.
|5,45
|0,74
|-25,95
|Vakıflar Bankası
|3,85
|0,00
|-18,26
|Vakko Tekstil
|9,61
|2,34
|53,36
|Vanet Gıda
|4,75
|-1,04
|-38,55
|VBT Yazılım
|20,22
|1,00
|Verusa Holding
|46,70
|3,41
|3,59
|Verusaturk Girisim
|24,18
|2,03
|85,31
|Vestel
|24,88
|5,60
|50,02
|Vestel Beyaz Eşya
|7,81
|2,76
|75,96
|Viking Kağıt
|6,34
|0,48
|-29,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,53
|-1,40
|17,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,64
|-0,07
|-18,10
|Yataş
|11,30
|2,26
|-20,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,12
|0,00
|-29,09
|Yeni Gimat GMYO
|20,60
|3,41
|77,71
|Yeo Teknoloji
|51,60
|3,41
|Yeşil GMYO
|0,78
|1,30
|-43,48
|Yeşil Yapı
|0,97
|2,11
|-47,28
|Yeşil Yatırım Holding
|1,86
|1,09
|-56,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.669,80
|7,90
|6,86
|Yonga Mobilya
|28,72
|-0,90
|-3,59
|Yükselen Çelik
|5,33
|2,70
|2,59
|Yünsa
|12,22
|1,75
|-12,03
|Ziraat GMYO
|2,48
|0,81
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,19
|-32,78
(Son)
Kaynak: AA
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