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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

24.12.2021 19:05
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.700,001,5117,78
İş Bankası (C)7,770,3914,39
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,132,62-18,91
İş Girişim8,221,36-56,62
İş GMYO2,787,349,45
İş Y. Men. Değ.22,900,0037,97
İş Yat. Ort.3,08-0,32-8,42
İşbir Holding64,000,0019,23
İşbir Sentetik Dokuma12,842,15

Işık Plastik4,909,87

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,882,33-22,81
İttifak Holding1,270,79-43,05
İz Hayvancılık Tarım19,87-0,6010,39
İzmir Demir Çelik2,410,42-27,18
İzmir Fırça6,350,1614,21
Jantsa Jant Sanayi64,902,7756,58
Kafein Yazılım19,231,48-9,89
Kalekim Kimyevi Maddeler17,330,76

Kaplamin24,900,81-26,33
Kardemir (A)7,520,1326,39
Kardemir (B)7,753,6147,06
Kardemir (D)9,435,8463,15
Karel Elektronik11,656,8873,25
Karsan Otomotiv3,473,586,77
Kar su Tekstil7,991,65-6,55
Kartal Yenilenebilir Enerji13,501,96

Kartonsan53,403,09-43,60
Katmerciler Ekipman1,430,00-17,45
Kent Gıda177,300,23-50,14
Kerevitaş Gıda4,542,02-31,00
Kervan Gıda12,300,0020,17
Kervansaray Yat. Holding0,601,69-52,38
Kiler GMYO1,722,38-31,47
Kızılbük GYO29,50-1,40

Klimasan Klima9,961,1218,04
Koç Holding29,446,9043,94
Konfrut Gıda4,482,756,04
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,954,36183,69
Konya Çimento1.000,003,37-11,50
Konya Kağıt7,503,31

Koray GMYO6,05-0,4935,96
Kordsa Teknik Tekstil30,386,6095,37
Koza Altın116,005,4519,96
Koza Madencilik17,715,5414,33
Körfez GMYO7,21-2,3024,31
Kristal Kola1,951,56-36,17
Kron Telekomünikasyon37,322,981,30
Kuştur Kuşadası Turizm241,00-2,1953,21
Kuyas Yatırım4,918,15113,48
Kütahya Porselen107,400,85112,88
Kütahya Şeker Fabrikası28,662,95

Lider Faktoring4,11-9,8720,53
Link Bilgisayar27,582,15-12,71
Logo Yazılım41,363,4032,82
Lokman Hekim Sağlık13,72-0,2995,12
Lüks Kadife52,404,7082,49
Makina Takım3,140,00-7,92
Manas Enerji Yönetimi16,022,36

Margün Enerji9,201,32

Marka Yatırım Holding3,38-0,59-47,43
Marmaris Altınyunus252,00-2,33126,82
Marshall228,700,75-25,43
Martı GMYO0,892,30-65,15
Martı Otel1,78-0,56-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım20,581,88

Mavi Giyim64,904,2625,75
Mazhar Zorlu Holding31,380,32-0,32
Meditera Tıbbi Malzeme45,746,03

Mega Polietilen5,993,28-21,80
Menderes Tekstil2,080,48-32,69
Mercan Kimya9,721,67

Merit Turizm29,32-1,94183,03
Merko Gıda4,430,91-48,73
Metemtur Yatırım4,25-1,85-47,44
Metro Holding1,43-9,49-23,62
Metro Petrol ve Tesisleri2,30-2,95-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,65-1,20-27,61
Mia Teknoloji31,502,87

Migros Ticaret39,343,69-8,08
Milpa3,540,00-23,04
Mistral GMYO4,12-0,24-11,89
MLP Sağlık31,82-2,0960,14
MMC San. ve Tic. Yat.3,17-3,65-31,09
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,72-0,58

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,961,66-32,83
Mondi Tire Kutsan9,212,4521,18
Nasmed Egepol7,32-1,74

Naturel Enerji40,261,8713,38
Naturelgaz6,881,33

Net Holding5,602,3863,27
Netaş Telekom.17,244,48-38,60
Niğbaş Niğde Beton11,969,93-77,00
Nuh Çimento50,603,605,35
Nurol GMYO6,87-5,63-5,76
Odaş Elektrik1,370,00-53,14
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,863,52

Orge Enerji Elektrik6,112,0032,47
Orma Orman Mahsulleri35,503,26141,17
Osmanlı Menkul26,801,44-12,83
Ostim Endüstriyel Yat1,63-3,55-30,15
Otokar364,002,5119,62
Otto Holding33,329,97216,43
Oyak Çimento6,882,53-21,64
Oyak Yat. Ort.6,852,39-0,75
Oyak Yatırım Menkul49,282,62

Oylum Sınai Yatırımlar6,069,9828,66
Özak GMYO5,693,0811,57
Özbal Çelik Boru26,044,75297,56
Özderici GMYO1,532,68-31,08
Özerden Plastik7,56-6,20-16,00
Pamel Elektrik88,500,00315,10
Panora GMYO8,755,2949,04
Papilon Savunma13,642,40-40,01
Park Elek.Madencilik6,56-0,6122,16
Parsan32,207,1232,51
Pasifik GYO15,705,23

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,29-3,15

Pegasus89,908,8420,51
Peker GMYO0,920,00-60,67
Penguen Gıda3,441,18-31,88
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım375,004,25

Pera GMYO1,220,00-30,35
Pergamon Dış Ticaret24,922,1335,96
Petkim8,124,9163,05
Petrokent Turizm7.023,00-3,43674,82
Pınar Et ve Un19,552,14-10,66
Pınar Su3,460,29-14,87
Pınar Süt17,881,42-20,71
Plastikkart17,750,4024,61
Polisan Holding2,932,45-23,79
Politeknik Metal550,20-4,0135,61
Prizma Press Matbaacılık3,631,11-33,76
QNB Finans Fin. Kir.78,50-1,81-37,35
QNB Finansbank39,801,53-43,43
QUA Granite Hayal Yapı12,112,71

Rainbow Polikarbonat12,54-3,91

Ral Yatırım Holding13,25-6,43198,42
Ray Sigorta13,559,98-12,30
Reysaş GMYO3,214,90-0,98
Reysaş Lojistik4,543,18-12,25
Rhea Girişim1,881,62-49,46
Rodrigo Tekstil18,99-10,0038,51
Royal Halı3,579,853,78
RTA Laboratuvarları20,70-0,29-31,64
Sabancı Holding13,474,4222,17
Safkar Ege Soğutmacılık7,201,27-33,82
Sanel Mühendislik5,160,1950,88
Sanifoam Sünger33,82-1,86148,68
Sanko Pazarlama9,140,44-1,38
Saray Matbaacılık3,81-1,55-56,56
Sarkuysan20,183,22132,02
Sasa Polyester47,609,98217,66
Say Yenilenebilir Enerji31,12-1,71265,69
Sekuro Plastik17,00-0,1821,78
Selçuk Ecza Deposu11,09-2,12-17,44
Selçuk Gıda4,20-0,47-15,66
Selva Gıda Sanayi14,140,28

Senkron Güvenlik22,500,00-14,32
Serve Film Prodüksiyon12,80-1,54-20,00
Servet GMYO86,00-1,609,69
Seyitler Kimya15,592,7015,80
Silverline Endüstri4,921,44-42,79
Sinpaş GMYO4,27-0,472,15
Smartiks Yazılım5,121,79-42,21
Sodaş Sodyum Sanayii28,500,718,22
Söktaş2,304,07-29,25
Sönmez Filament33,00-7,25-37,95
Sönmez Pamuklu8,992,16-39,08
Sumaş Suni Tahta101,902,4199,76
Şeker Fin. Kir.5,262,73-17,81
Şekerbank1,070,94-29,14
Şişe Cam13,807,0692,75
Şok Marketler Ticaret13,029,974,33
T. Halk Bankası4,771,49-14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,392,62-26,18
T.S.K.B.1,502,04-14,11
T.Tuborg19,703,2511,10
Tat Gıda11,720,171,37
TAV Havalimanları33,207,4455,87
Tek-Art Turizm1,252,46-38,12
Tekfen Holding21,008,5328,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,401,91-26,10
Temapol Polimer Plastik14,502,5526,09
Tetamat Gıda Yatırımları399,305,3084,60
TGS Dış Ticaret14,712,6515,74
Tofaş Oto. Fab.71,559,99131,47
Torunlar GMYO4,112,495,38
Trabzon Liman30,521,532,46
Trabzonspor Sportif6,840,15180,33
Trend GMYO6,55-3,82-47,89
TSKB GMYO2,86-0,35-40,74
Tuğçelik14,805,0483,17
Tukaş7,353,67-24,15
Turcas Petrol4,090,49-15,67
Tureks Turizm Taşımacılık10,55-0,19

Turkcell19,333,8129,59
Tümosan Motor ve Traktör17,584,3924,95
Tüpraş154,608,1943,15
Türk Hava Yolları21,129,9463,59
Türk İlaç Serum13,26-9,73

Türk Prysmian Kablo40,44-9,97235,26
Türk Telekom10,531,4533,30
Türk Traktör208,009,0722,09
Türker Proje Gayrimenkul124,801,2210,54
Türkiye Sigorta5,200,19-15,83
Ufuk Yatırım19,30-1,2844,03
Ulaşlar Turizm Yat.3,360,00-20,75
Ulusal Faktoring2,641,54

Ulusoy Elektrik69,403,7435,15
Ulusoy Un Sanayi6,640,6130,49
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,601,27-31,62
Utopya Turizm12,913,28-66,73
Uzertaş Boya35,488,17-37,31
Ülker Bisküvi18,092,20-18,94
Ünlü Yatırım Holding5,48-2,49

Vakıf Fin. Kir.3,040,6648,92
Vakıf GMYO1,653,77-31,21
Vakıf Yat. Ort.5,450,74-25,95
Vakıflar Bankası3,850,00-18,26
Vakko Tekstil9,612,3453,36
Vanet Gıda4,75-1,04-38,55
VBT Yazılım20,221,00

Verusa Holding46,703,413,59
Verusaturk Girisim24,182,0385,31
Vestel24,885,6050,02
Vestel Beyaz Eşya7,812,7675,96
Viking Kağıt6,340,48-29,56
Yapı ve Kredi Bank.3,53-1,4017,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,64-0,07-18,10
Yataş11,302,26-20,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,120,00-29,09
Yeni Gimat GMYO20,603,4177,71
Yeo Teknoloji51,603,41

Yeşil GMYO0,781,30-43,48
Yeşil Yapı0,972,11-47,28
Yeşil Yatırım Holding1,861,09-56,50
Yibitaş İnşaat Malzeme16.669,807,906,86
Yonga Mobilya28,72-0,90-3,59
Yükselen Çelik5,332,702,59
Yünsa12,221,75-12,03
Ziraat GMYO2,480,81

Zorlu Enerji1,701,19-32,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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