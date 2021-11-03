Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,01 -1,57 -35,27 Acıpayam Selüloz 15,41 -2,22 -9,50 Adel Kalemcilik 23,44 -4,95 -29,80 Adese Gayrimenkul 1,13 -1,74 -59,64 Afyon Çimento 3,48 -2,25 -31,90 AGESA Hayat Emeklilik 20,30 0,10 18,46 Ak Enerji 1,85 -2,63 -16,29 Akbank 5,95 -1,98 -11,96 Akçansa 14,94 -1,45 -7,22 Akdeniz Yatırım Hold. 1,84 -1,60 -23,43 Akfen GMYO 5,36 -4,11 105,30 Akın Tekstil 30,40 -3,25 -4,28 Akiş GMYO 1,79 -1,65 -35,89 Akmerkez GMYO 36,82 -1,23 -40,44 Aksa 22,70 -3,24 64,32 Aksa Enerji 6,95 -4,92 86,83 Aksigorta 7,03 0,29 -15,39 Aksu Enerji 18,24 -0,33 141,68 Alarko Carrıer 283,70 -1,53 -21,96 Alarko GMYO 22,34 -1,93 -11,81 Alarko Holding 9,80 -1,71 15,00 Albaraka Türk 1,76 0,57 -9,28 Alcatel Lucent Teletaş 26,66 -2,42 -10,11 Alkim Kağıt 14,19 -2,14 9,63 Alkim Kimya 16,48 -2,77 16,99 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,46 -1,35 -0,40 Altınyunus Çeşme 52,05 -0,57 4,18 Anadolu Efes 23,48 -0,42 9,92 Anadolu Grubu Holding 27,02 -0,88 3,43 Anadolu Hayat Emek. 9,83 0,31 22,33 Anadolu Isuzu 19,50 -2,99 8,33 Anadolu Sigorta 5,88 -0,68 -18,56 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,12 -3,27 Anel Elektrik 2,27 -1,73 -15,41 Arçelik 34,00 -1,11 19,47 ARD Bilişim Teknolojileri 49,70 1,35 3,37 Arena Bilgisayar 9,09 -2,57 -16,62 Armada Bilgisayar 53,50 -1,92 9,01 Arsan Tekstil 4,64 -1,90 16,41 Arzum Ev Aletleri 16,71 -2,34 -30,85 Aselsan 16,09 -1,41 -11,84 Ata GMYO 3,88 -0,26 -29,58 Atakule GMYO 2,62 -1,87 11,91 Atlantis Yatırım Holding 6,13 0,33 10,25 Atlas Yat. Ort. 1,28 -2,29 -26,86 ATP Bilgisayar 47,64 -5,85 Avrasya GMYO 1,79 -2,72 -31,66 Avrasya Petrol ve Tur. 2,25 -3,43 -29,69 Avrupa Yatırım Holding 5,92 -4,36 -1,33 Aydem Enerji 6,84 -0,87 Ayen Enerji 5,92 -4,98 9,43 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,76 -1,00 75,18 Aygaz 17,90 -0,33 26,18 Bagfaş 20,82 -1,05 4,10 Bak Ambalaj 18,97 -0,26 -4,08 Balatacılar Balatacılık 7,91 0,00 -4,00 Bantaş Ambalaj 3,12 -2,80 -0,21 Banvit 64,85 -0,15 24,71 Başkent Doğalgaz GMYO 31,14 -9,95 Baştaş Başkent Çimento 9,05 -3,10 -47,90 Batı Çimento 14,50 -4,61 207,86 Batısöke Çimento 2,36 -4,45 -3,28 Bayrak Taban Sanayi 7,24 -2,69 -31,76 Bera Holding 9,26 -1,49 -54,34 Berkosan Yalıtım 7,55 -1,95 -15,36 Beşiktaş Futbol Yat. 5,97 -2,45 47,77 Beyaz Filo 8,75 -2,34 -13,19 Bilici Yatırım 14,42 -3,93 160,60 Bim Mağazalar 63,55 -0,78 -10,86 Biotrend Çevre ve Enerji 21,84 -2,24 Birko Mensucat 1,00 -1,96 -9,91 Birleşim Mühendislik 10,00 -4,58 Birlik Mensucat 2,03 -1,46 -41,33 Bizim Mağazaları 12,42 -0,48 -17,06 BMS Çelik Hasır 7,77 -2,63 Boğaziçi Beton Sanayi 4,36 -2,68 Borusan Mannesmann 23,24 -2,27 -16,40 Borusan Yat. Paz. 328,00 -0,91 -27,80 Bosch Fren Sistemleri 809,40 -1,34 -34,18 Bossa 26,78 -1,54 50,03 Brisa 22,22 -2,46 14,75 Burçelik 21,78 -1,80 3,62 Burçelik Vana 20,86 -1,97 -57,99 Bursa Çimento 3,70 -3,90 -25,67 Carrefoursa 38,32 -2,24 -46,63 Casa Emtia Petrol 112,30 -3,52 5,94 Ceo Event Medya 8,27 -0,48 28,62 Coca Cola İçecek 89,10 1,42 40,30 Cosmos Yat. Holding 10,94 -0,18 35,73 Credıtwest Faktorıng 4,61 -4,95 -21,47 Çan2 Termik 12,92 -9,97 Çelebi 165,70 -1,95 -9,22 Çelik Halat 6,20 -5,05 -31,85 Çemaş Döküm 1,14 -1,72 -33,04 Çemtaş 14,45 -1,10 -8,03 Çimbeton 203,00 -1,98 -31,53 Çimentaş 25,70 -2,58 -28,93 Çimsa 28,30 -2,62 58,99 Çuhadaroğlu Metal 9,05 -2,69 18,97 Dagi Giyim 2,71 -2,87 -20,44 Dagi Yatırım Holding 11,66 -1,10 -9,61 Dardanel 2,79 -3,79 -47,61 Datagate Bilgisayar 12,72 -3,20 -21,04 Demısaş Döküm 9,18 -0,65 41,77 Denge Holding 1,34 0,75 -55,88 Deniz GMYO 1,62 -2,41 -12,05 Derimod 8,60 -1,83 -11,70 Derlüks Yatırım Holding 4,98 -2,92 -43,54 Desa Deri 8,06 -1,23 -17,25 Despec Bilgisayar 9,08 -1,52 -30,47 Deva Holding 23,28 -0,77 -3,24 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,76 -1,91 -0,14 Diriteks Diriliş Tekstil 3,92 -1,01 5,09 Ditaş Doğan 17,48 -1,24 34,40 DO-CO 868,60 -0,72 37,87 Doğan Burda 70,40 9,32 213,73 Doğan Holding 2,60 -4,76 -13,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,21 -3,49 -5,11 Doğusan 4,35 -0,46 -0,68 Doğuş GMYO 8,66 -2,59 6,00 Doğuş Otomotiv 33,48 -2,84 29,15 Döktaş Dökümcülük 29,20 -7,18 -4,64 Duran Doğan Basım 15,72 -1,13 49,86 Dyo Boya 9,59 -1,13 -14,73 Eczacıbaşı İlaç 5,84 -1,02 -18,91 Eczacıbaşı Yatırım 36,58 -2,40 35,89 E-Data Teknoloji 9,30 -2,52 Edip Gayrimenkul 3,72 -0,53 12,05 Ege Endüstri 1.277,30 -1,19 -23,28 Ege Gübre 175,50 -2,50 22,34 Ege Profil 31,62 -3,54 -16,01 Ege Seramik 13,48 -0,74 39,51 Egeplast 22,56 -1,48 -32,25 Ekiz Kimya 6,06 0,00 -15,01 Emek Elektrik 2,91 -3,00 1,92 Eminiş Ambalaj 18,50 1,76 -49,78 Emlak Konut GMYO 1,97 -2,96 -6,84 Enerjisa Enerji 11,35 -1,48 -1,56 Enka İnşaat 10,77 -0,55 52,94 Erbosan 131,50 7,08 224,25 Ereğli Demir Çelik 18,61 -2,51 41,67 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,23 -3,29 Ersu Gıda 4,93 1,23 -0,20 Escar Turizm Taşımacılık 21,90 -4,70 Escort Teknoloji 4,85 -1,62 -26,18 Esenboğa Elektrik 27,58 -2,89 44,96 Etiler Gıda 4,87 -0,41 22,36 Euro Kapital Yat. Ort. 4,32 -0,69 13,10 Euro Trend Yat. Ort. 3,26 -2,69 -7,86 Euro Yat. Ort. 3,43 -1,72 -22,77 Euro Yatırım Holding 1,73 -2,26 -39,08 Europap Tezol Kağıt 13,70 -2,70 Fade Gıda 7,09 -4,06 36,30 Fenerbahçe Futbol 29,98 -1,58 1,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,30 -1,71 -21,98 F-M İzmit Piston 107,30 -1,11 -12,48 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,76 -1,85 -2,07 Ford Otosan 194,20 0,57 59,00 Formet Metal ve Cam 1,24 -2,36 -49,45 Frigo Pak Gıda 2,78 -4,42 7,33 Galata Wind Enerji 4,50 2,04 Galatasaray Sportif 4,11 -2,38 1,48 Garanti Bankası 10,00 -1,57 -1,49 Garanti Faktoring 12,16 -4,40 9,25 Garanti Yat. Ort. 2,70 -2,53 -16,04 Gedik Y. Men. Değ. 6,75 -3,85 13,90 Gediz Ambalaj 15,73 -3,62 17,39 Gelecek Varlık Yönetimi 12,76 -4,71 Gen İlaç 12,35 -2,53 Gentaş 3,11 -3,12 -31,09 Gersan Elektrik 5,68 -2,57 -7,49 Girişim Elektrik Sanayi 22,68 -3,24 Global Men. Değ. 5,83 -2,35 -3,00 Global Yat. Holding 1,79 -1,65 -49,05 Good-Year 7,78 -1,89 -2,36 Göltaş Çimento 37,66 -2,08 -8,25 Gözde Girişim 7,05 3,98 -11,65 GSD Denizcilik 3,87 -2,76 58,92 GSD Holding 2,32 -2,93 -7,57 Gübre Fabrik. 66,50 -2,21 -22,72 Güler Yat. Holding 2,49 -2,35 -28,09 Halk GMYO 2,62 -0,38 -14,04 Hatay Tekstil 16,62 -2,41 21,89 Hedef Girişim 2,65 -4,33 4,96 Hedef Holding 3,40 -9,81 Hektaş 8,75 -2,78 63,79 HUB Girişim 9,50 -1,76 -47,80 Hürriyet Gzt. 2,28 -3,80 8,57 ICBC Turkey Bank 5,20 -2,44 -20,00 İdeal Finansal Teknolojiler 38,56 -7,04 186,48 İdealist GMYO 2,04 -2,39 -14,03 İhlas Ev Aletleri 0,91 -4,21 -51,16 İhlas Gayrimenkul 0,82 -3,53 -34,40 İhlas Gazetecilik 0,84 -3,45 -65,90 İhlas Haber Ajansı 5,06 İhlas Holding 0,55 -1,79 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,75 -9,64 -34,21 İndeks Bilgisayar 6,58 -0,30 41,63 Info Yatırım 4,50 -2,39 -3,65 İntema 34,30 -3,92 -14,04 Inveo Yatırım Holding 28,08 -3,11 94,03 İpek Doğal Enerji 12,66 -2,24 -3,21 İskenderun Demir Çelik 13,40 -2,12 48,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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