Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,01
|-1,57
|-35,27
|Acıpayam Selüloz
|15,41
|-2,22
|-9,50
|Adel Kalemcilik
|23,44
|-4,95
|-29,80
|Adese Gayrimenkul
|1,13
|-1,74
|-59,64
|Afyon Çimento
|3,48
|-2,25
|-31,90
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,30
|0,10
|18,46
|Ak Enerji
|1,85
|-2,63
|-16,29
|Akbank
|5,95
|-1,98
|-11,96
|Akçansa
|14,94
|-1,45
|-7,22
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,84
|-1,60
|-23,43
|Akfen GMYO
|5,36
|-4,11
|105,30
|Akın Tekstil
|30,40
|-3,25
|-4,28
|Akiş GMYO
|1,79
|-1,65
|-35,89
|Akmerkez GMYO
|36,82
|-1,23
|-40,44
|Aksa
|22,70
|-3,24
|64,32
|Aksa Enerji
|6,95
|-4,92
|86,83
|Aksigorta
|7,03
|0,29
|-15,39
|Aksu Enerji
|18,24
|-0,33
|141,68
|Alarko Carrıer
|283,70
|-1,53
|-21,96
|Alarko GMYO
|22,34
|-1,93
|-11,81
|Alarko Holding
|9,80
|-1,71
|15,00
|Albaraka Türk
|1,76
|0,57
|-9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,66
|-2,42
|-10,11
|Alkim Kağıt
|14,19
|-2,14
|9,63
|Alkim Kimya
|16,48
|-2,77
|16,99
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,46
|-1,35
|-0,40
|Altınyunus Çeşme
|52,05
|-0,57
|4,18
|Anadolu Efes
|23,48
|-0,42
|9,92
|Anadolu Grubu Holding
|27,02
|-0,88
|3,43
|Anadolu Hayat Emek.
|9,83
|0,31
|22,33
|Anadolu Isuzu
|19,50
|-2,99
|8,33
|Anadolu Sigorta
|5,88
|-0,68
|-18,56
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,12
|-3,27
|Anel Elektrik
|2,27
|-1,73
|-15,41
|Arçelik
|34,00
|-1,11
|19,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|49,70
|1,35
|3,37
|Arena Bilgisayar
|9,09
|-2,57
|-16,62
|Armada Bilgisayar
|53,50
|-1,92
|9,01
|Arsan Tekstil
|4,64
|-1,90
|16,41
|Arzum Ev Aletleri
|16,71
|-2,34
|-30,85
|Aselsan
|16,09
|-1,41
|-11,84
|Ata GMYO
|3,88
|-0,26
|-29,58
|Atakule GMYO
|2,62
|-1,87
|11,91
|Atlantis Yatırım Holding
|6,13
|0,33
|10,25
|Atlas Yat. Ort.
|1,28
|-2,29
|-26,86
|ATP Bilgisayar
|47,64
|-5,85
|Avrasya GMYO
|1,79
|-2,72
|-31,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,25
|-3,43
|-29,69
|Avrupa Yatırım Holding
|5,92
|-4,36
|-1,33
|Aydem Enerji
|6,84
|-0,87
|Ayen Enerji
|5,92
|-4,98
|9,43
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,76
|-1,00
|75,18
|Aygaz
|17,90
|-0,33
|26,18
|Bagfaş
|20,82
|-1,05
|4,10
|Bak Ambalaj
|18,97
|-0,26
|-4,08
|Balatacılar Balatacılık
|7,91
|0,00
|-4,00
|Bantaş Ambalaj
|3,12
|-2,80
|-0,21
|Banvit
|64,85
|-0,15
|24,71
|Başkent Doğalgaz GMYO
|31,14
|-9,95
|Baştaş Başkent Çimento
|9,05
|-3,10
|-47,90
|Batı Çimento
|14,50
|-4,61
|207,86
|Batısöke Çimento
|2,36
|-4,45
|-3,28
|Bayrak Taban Sanayi
|7,24
|-2,69
|-31,76
|Bera Holding
|9,26
|-1,49
|-54,34
|Berkosan Yalıtım
|7,55
|-1,95
|-15,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,97
|-2,45
|47,77
|Beyaz Filo
|8,75
|-2,34
|-13,19
|Bilici Yatırım
|14,42
|-3,93
|160,60
|Bim Mağazalar
|63,55
|-0,78
|-10,86
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,84
|-2,24
|Birko Mensucat
|1,00
|-1,96
|-9,91
|Birleşim Mühendislik
|10,00
|-4,58
|Birlik Mensucat
|2,03
|-1,46
|-41,33
|Bizim Mağazaları
|12,42
|-0,48
|-17,06
|BMS Çelik Hasır
|7,77
|-2,63
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,36
|-2,68
|Borusan Mannesmann
|23,24
|-2,27
|-16,40
|Borusan Yat. Paz.
|328,00
|-0,91
|-27,80
|Bosch Fren Sistemleri
|809,40
|-1,34
|-34,18
|Bossa
|26,78
|-1,54
|50,03
|Brisa
|22,22
|-2,46
|14,75
|Burçelik
|21,78
|-1,80
|3,62
|Burçelik Vana
|20,86
|-1,97
|-57,99
|Bursa Çimento
|3,70
|-3,90
|-25,67
|Carrefoursa
|38,32
|-2,24
|-46,63
|Casa Emtia Petrol
|112,30
|-3,52
|5,94
|Ceo Event Medya
|8,27
|-0,48
|28,62
|Coca Cola İçecek
|89,10
|1,42
|40,30
|Cosmos Yat. Holding
|10,94
|-0,18
|35,73
|Credıtwest Faktorıng
|4,61
|-4,95
|-21,47
|Çan2 Termik
|12,92
|-9,97
|Çelebi
|165,70
|-1,95
|-9,22
|Çelik Halat
|6,20
|-5,05
|-31,85
|Çemaş Döküm
|1,14
|-1,72
|-33,04
|Çemtaş
|14,45
|-1,10
|-8,03
|Çimbeton
|203,00
|-1,98
|-31,53
|Çimentaş
|25,70
|-2,58
|-28,93
|Çimsa
|28,30
|-2,62
|58,99
|Çuhadaroğlu Metal
|9,05
|-2,69
|18,97
|Dagi Giyim
|2,71
|-2,87
|-20,44
|Dagi Yatırım Holding
|11,66
|-1,10
|-9,61
|Dardanel
|2,79
|-3,79
|-47,61
|Datagate Bilgisayar
|12,72
|-3,20
|-21,04
|Demısaş Döküm
|9,18
|-0,65
|41,77
|Denge Holding
|1,34
|0,75
|-55,88
|Deniz GMYO
|1,62
|-2,41
|-12,05
|Derimod
|8,60
|-1,83
|-11,70
|Derlüks Yatırım Holding
|4,98
|-2,92
|-43,54
|Desa Deri
|8,06
|-1,23
|-17,25
|Despec Bilgisayar
|9,08
|-1,52
|-30,47
|Deva Holding
|23,28
|-0,77
|-3,24
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,76
|-1,91
|-0,14
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,92
|-1,01
|5,09
|Ditaş Doğan
|17,48
|-1,24
|34,40
|DO-CO
|868,60
|-0,72
|37,87
|Doğan Burda
|70,40
|9,32
|213,73
|Doğan Holding
|2,60
|-4,76
|-13,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,21
|-3,49
|-5,11
|Doğusan
|4,35
|-0,46
|-0,68
|Doğuş GMYO
|8,66
|-2,59
|6,00
|Doğuş Otomotiv
|33,48
|-2,84
|29,15
|Döktaş Dökümcülük
|29,20
|-7,18
|-4,64
|Duran Doğan Basım
|15,72
|-1,13
|49,86
|Dyo Boya
|9,59
|-1,13
|-14,73
|Eczacıbaşı İlaç
|5,84
|-1,02
|-18,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,58
|-2,40
|35,89
|E-Data Teknoloji
|9,30
|-2,52
|Edip Gayrimenkul
|3,72
|-0,53
|12,05
|Ege Endüstri
|1.277,30
|-1,19
|-23,28
|Ege Gübre
|175,50
|-2,50
|22,34
|Ege Profil
|31,62
|-3,54
|-16,01
|Ege Seramik
|13,48
|-0,74
|39,51
|Egeplast
|22,56
|-1,48
|-32,25
|Ekiz Kimya
|6,06
|0,00
|-15,01
|Emek Elektrik
|2,91
|-3,00
|1,92
|Eminiş Ambalaj
|18,50
|1,76
|-49,78
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|-2,96
|-6,84
|Enerjisa Enerji
|11,35
|-1,48
|-1,56
|Enka İnşaat
|10,77
|-0,55
|52,94
|Erbosan
|131,50
|7,08
|224,25
|Ereğli Demir Çelik
|18,61
|-2,51
|41,67
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,23
|-3,29
|Ersu Gıda
|4,93
|1,23
|-0,20
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,90
|-4,70
|Escort Teknoloji
|4,85
|-1,62
|-26,18
|Esenboğa Elektrik
|27,58
|-2,89
|44,96
|Etiler Gıda
|4,87
|-0,41
|22,36
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,32
|-0,69
|13,10
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,26
|-2,69
|-7,86
|Euro Yat. Ort.
|3,43
|-1,72
|-22,77
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|-2,26
|-39,08
|Europap Tezol Kağıt
|13,70
|-2,70
|Fade Gıda
|7,09
|-4,06
|36,30
|Fenerbahçe Futbol
|29,98
|-1,58
|1,42
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,30
|-1,71
|-21,98
|F-M İzmit Piston
|107,30
|-1,11
|-12,48
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,76
|-1,85
|-2,07
|Ford Otosan
|194,20
|0,57
|59,00
|Formet Metal ve Cam
|1,24
|-2,36
|-49,45
|Frigo Pak Gıda
|2,78
|-4,42
|7,33
|Galata Wind Enerji
|4,50
|2,04
|Galatasaray Sportif
|4,11
|-2,38
|1,48
|Garanti Bankası
|10,00
|-1,57
|-1,49
|Garanti Faktoring
|12,16
|-4,40
|9,25
|Garanti Yat. Ort.
|2,70
|-2,53
|-16,04
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,75
|-3,85
|13,90
|Gediz Ambalaj
|15,73
|-3,62
|17,39
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,76
|-4,71
|Gen İlaç
|12,35
|-2,53
|Gentaş
|3,11
|-3,12
|-31,09
|Gersan Elektrik
|5,68
|-2,57
|-7,49
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,68
|-3,24
|Global Men. Değ.
|5,83
|-2,35
|-3,00
|Global Yat. Holding
|1,79
|-1,65
|-49,05
|Good-Year
|7,78
|-1,89
|-2,36
|Göltaş Çimento
|37,66
|-2,08
|-8,25
|Gözde Girişim
|7,05
|3,98
|-11,65
|GSD Denizcilik
|3,87
|-2,76
|58,92
|GSD Holding
|2,32
|-2,93
|-7,57
|Gübre Fabrik.
|66,50
|-2,21
|-22,72
|Güler Yat. Holding
|2,49
|-2,35
|-28,09
|Halk GMYO
|2,62
|-0,38
|-14,04
|Hatay Tekstil
|16,62
|-2,41
|21,89
|Hedef Girişim
|2,65
|-4,33
|4,96
|Hedef Holding
|3,40
|-9,81
|Hektaş
|8,75
|-2,78
|63,79
|HUB Girişim
|9,50
|-1,76
|-47,80
|Hürriyet Gzt.
|2,28
|-3,80
|8,57
|ICBC Turkey Bank
|5,20
|-2,44
|-20,00
|İdeal Finansal Teknolojiler
|38,56
|-7,04
|186,48
|İdealist GMYO
|2,04
|-2,39
|-14,03
|İhlas Ev Aletleri
|0,91
|-4,21
|-51,16
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|-3,53
|-34,40
|İhlas Gazetecilik
|0,84
|-3,45
|-65,90
|İhlas Haber Ajansı
|5,06
|İhlas Holding
|0,55
|-1,79
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-9,64
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|6,58
|-0,30
|41,63
|Info Yatırım
|4,50
|-2,39
|-3,65
|İntema
|34,30
|-3,92
|-14,04
|Inveo Yatırım Holding
|28,08
|-3,11
|94,03
|İpek Doğal Enerji
|12,66
|-2,24
|-3,21
|İskenderun Demir Çelik
|13,40
|-2,12
|48,29
(Sürecek)
Kaynak: AA
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