Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,06 -0,20 -34,63 Acıpayam Selüloz 16,01 0,13 -5,98 Adel Kalemcilik 23,68 -0,67 -29,08 Adese Gayrimenkul 1,10 0,00 -54,57 Afyon Çimento 3,65 -0,54 -28,57 AGESA Hayat Emeklilik 21,16 0,76 23,48 Ak Enerji 1,82 -2,15 -17,65 Akbank 6,41 0,63 -5,15 Akçansa 15,75 0,90 -2,19 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 1,07 -21,35 Akfen GMYO 5,43 -8,28 107,98 Akın Tekstil 30,98 0,32 -2,46 Akiş GMYO 1,88 -1,05 -32,67 Akmerkez GMYO 38,40 -0,83 -37,89 Aksa 22,88 -1,21 65,62 Aksa Enerji 7,15 -1,52 92,20 Aksigorta 7,38 0,41 -11,18 Aksu Enerji 19,28 -0,05 155,46 Alarko Carrıer 297,40 -1,49 -18,19 Alarko GMYO 23,04 0,52 -9,04 Alarko Holding 10,15 -2,22 19,11 Albaraka Türk 1,95 0,00 0,52 Alcatel Lucent Teletaş 25,66 -3,90 -13,49 Alkim Kağıt 14,29 -0,83 10,40 Alkim Kimya 16,43 -3,01 16,63 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,42 -0,70 -3,13 Altınyunus Çeşme 53,30 0,19 6,69 Anadolu Efes 24,18 0,25 13,20 Anadolu Grubu Holding 29,52 0,41 13,00 Anadolu Hayat Emek. 10,43 1,16 29,80 Anadolu Isuzu 19,77 -0,15 9,83 Anadolu Sigorta 5,97 0,00 -17,32 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 20,28 -1,46 Anel Elektrik 2,36 -0,42 -12,06 Arçelik 36,60 0,27 28,61 ARD Bilişim Teknolojileri 51,20 2,30 6,49 Arena Bilgisayar 9,95 3,97 -8,73 Armada Bilgisayar 56,10 3,03 14,30 Arsan Tekstil 4,89 0,00 22,68 Arzum Ev Aletleri 16,79 -0,65 -30,52 Aselsan 17,28 2,13 -5,32 Ata GMYO 3,85 0,26 -30,13 Atakule GMYO 2,71 0,74 15,76 Atlantis Yatırım Holding 6,50 0,78 16,91 Atlas Yat. Ort. 1,30 0,00 -25,71 ATP Bilgisayar 46,94 -0,34 Avrasya GMYO 1,85 -1,07 -29,37 Avrasya Petrol ve Tur. 2,33 -1,69 -27,19 Avrupa Yatırım Holding 6,01 -1,31 0,17 Aydem Enerji 6,87 -2,28 Ayen Enerji 6,38 1,59 17,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,64 -0,10 74,12 Aygaz 18,97 2,26 33,72 Bagfaş 20,70 -0,96 3,50 Bak Ambalaj 18,66 -3,27 -5,65 Balatacılar Balatacılık 8,36 -1,65 1,46 Bantaş Ambalaj 3,21 1,26 2,67 Banvit 65,70 0,08 26,35 Başkent Doğalgaz GMYO 20,72 -8,80 Baştaş Başkent Çimento 9,24 0,00 -46,80 Batı Çimento 14,34 -1,78 204,46 Batısöke Çimento 2,42 -1,22 -0,82 Bayrak Taban Sanayi 7,15 -0,69 -32,61 Bera Holding 9,69 0,21 -52,22 Berkosan Yalıtım 7,58 1,07 -15,02 Beşiktaş Futbol Yat. 5,90 0,85 46,04 Beyaz Filo 8,79 0,34 -12,79 Bilici Yatırım 14,91 -0,67 169,46 Bim Mağazalar 66,00 -1,79 -7,43 Biotrend Çevre ve Enerji 21,02 -1,04 Birko Mensucat 1,04 0,00 -6,31 Birleşim Mühendislik 10,45 -0,48 Birlik Mensucat 2,05 0,99 -40,75 Bizim Mağazaları 12,80 -0,47 -14,52 BMS Çelik Hasır 7,95 -0,62 Boğaziçi Beton Sanayi 4,54 -1,30 Borusan Mannesmann 25,30 -0,78 -8,99 Borusan Yat. Paz. 359,60 -3,33 -20,84 Bosch Fren Sistemleri 853,30 -0,47 -30,61 Bossa 27,56 2,53 54,40 Brisa 23,18 0,52 19,71 Burçelik 21,38 -1,57 1,71 Burçelik Vana 20,76 -0,29 -58,20 Bursa Çimento 4,04 1,51 -18,84 Carrefoursa 39,48 0,15 -45,01 Casa Emtia Petrol 108,00 -5,01 1,89 Ceo Event Medya 8,96 -0,33 39,35 Coca Cola İçecek 90,15 1,63 41,95 Cosmos Yat. Holding 10,90 2,83 35,24 Credıtwest Faktorıng 4,79 -0,21 -18,40 Çan2 Termik 12,37 -2,14 Çelebi 205,60 2,80 12,64 Çelik Halat 6,52 0,00 -28,33 Çemaş Döküm 1,21 0,83 -28,93 Çemtaş 14,60 -0,54 -7,07 Çimbeton 210,00 -1,78 -29,17 Çimentaş 27,46 0,44 -24,06 Çimsa 28,52 -0,28 60,22 Çuhadaroğlu Metal 9,96 -1,58 30,93 Dagi Giyim 2,75 -1,08 -19,27 Dagi Yatırım Holding 11,60 0,00 -10,08 Dardanel 2,68 -2,19 -49,67 Datagate Bilgisayar 12,65 -0,86 -21,48 Demısaş Döküm 8,91 0,68 37,60 Denge Holding 1,49 -3,87 -50,94 Deniz GMYO 1,71 3,01 -7,17 Derimod 8,89 0,68 -8,73 Derlüks Yatırım Holding 5,02 0,20 -43,08 Desa Deri 8,19 0,61 -15,91 Despec Bilgisayar 9,13 0,00 -30,09 Deva Holding 24,40 0,83 1,42 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,20 -0,80 3,94 Diriteks Diriliş Tekstil 3,90 0,00 4,56 Ditaş Doğan 17,78 -0,28 36,71 DO-CO 967,90 0,99 53,63 Doğan Burda 84,55 9,95 276,78 Doğan Holding 2,77 -0,72 -7,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,37 -1,25 1,76 Doğusan 4,34 0,70 -0,91 Doğuş GMYO 9,30 4,49 13,83 Doğuş Otomotiv 34,68 2,12 33,78 Döktaş Dökümcülük 36,10 -3,73 17,90 Duran Doğan Basım 15,96 0,50 52,14 Dyo Boya 9,50 -0,42 -15,54 Eczacıbaşı İlaç 6,07 0,66 -15,72 Eczacıbaşı Yatırım 38,26 0,53 42,13 E-Data Teknoloji 9,38 -0,11 Edip Gayrimenkul 3,81 -2,06 14,76 Ege Endüstri 1.449,10 3,21 -12,96 Ege Gübre 177,10 0,23 23,45 Ege Profil 31,16 -2,20 -17,23 Ege Seramik 13,52 -1,02 39,92 Egeplast 22,92 0,00 -31,17 Ekiz Kimya 6,05 -0,66 -15,15 Emek Elektrik 2,95 -0,67 3,32 Eminiş Ambalaj 18,78 3,30 -49,02 Emlak Konut GMYO 2,14 1,90 1,20 Enerjisa Enerji 11,65 0,26 1,04 Enka İnşaat 11,21 0,45 59,19 Erbosan 126,90 -1,93 212,91 Ereğli Demir Çelik 19,53 -0,05 48,67 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,27 -0,30 Ersu Gıda 4,64 -9,90 -6,07 Escar Turizm Taşımacılık 23,56 1,12 Escort Teknoloji 4,80 -1,03 -26,94 Esenboğa Elektrik 28,98 1,68 52,32 Etiler Gıda 5,02 0,40 26,13 Euro Kapital Yat. Ort. 4,03 0,00 5,51 Euro Trend Yat. Ort. 3,47 2,36 -1,93 Euro Yat. Ort. 3,96 -2,70 -10,84 Euro Yatırım Holding 1,76 0,00 -38,03 Europap Tezol Kağıt 13,99 -1,20 Fade Gıda 6,97 -1,13 34,00 Fenerbahçe Futbol 30,46 0,40 3,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,34 -0,43 -20,62 F-M İzmit Piston 110,90 -0,72 -9,54 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,17 2,25 1,07 Ford Otosan 204,30 2,51 67,27 Formet Metal ve Cam 1,26 0,80 -48,64 Frigo Pak Gıda 2,50 -1,19 -3,48 Galata Wind Enerji 4,82 -1,03 Galatasaray Sportif 4,04 3,06 -0,25 Garanti Bankası 10,83 0,46 6,69 Garanti Faktoring 13,62 3,50 22,37 Garanti Yat. Ort. 2,48 -1,20 -22,88 Gedik Y. Men. Değ. 6,99 -0,43 17,95 Gediz Ambalaj 17,37 -1,08 29,63 Gelecek Varlık Yönetimi 13,20 0,00 Gen İlaç 12,99 -0,23 Gentaş 3,27 -0,91 -27,55 Gersan Elektrik 5,61 -4,92 -8,63 Girişim Elektrik Sanayi 22,90 0,35 Global Men. Değ. 5,99 -0,33 -0,33 Global Yat. Holding 2,11 0,96 -39,94 Good-Year 7,93 -0,25 -0,48 Göltaş Çimento 39,84 -1,63 -2,93 Gözde Girişim 7,06 -0,70 -11,53 GSD Denizcilik 4,29 8,33 76,17 GSD Holding 2,50 6,38 -0,40 Gübre Fabrik. 69,05 0,95 -19,76 Güler Yat. Holding 2,66 0,00 -23,18 Halk GMYO 2,92 1,04 -4,20 Hatay Tekstil 16,58 -3,32 21,59 Hedef Girişim 2,68 -0,37 6,15 Hedef Holding 3,50 -2,78 Hektaş 9,01 -1,85 68,65 HUB Girişim 9,54 -0,21 -47,58 Hürriyet Gzt. 2,33 -4,12 10,95 ICBC Turkey Bank 5,40 -0,74 -16,92 İdeal Finansal Teknolojiler 37,10 -2,57 175,63 İdealist GMYO 2,09 0,97 -11,93 İhlas Ev Aletleri 0,98 0,00 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,88 1,15 -29,60 İhlas Gazetecilik 0,85 1,19 -65,50 İhlas Haber Ajansı 4,44 -1,77 İhlas Holding 0,57 1,79 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,77 0,00 -32,46 İndeks Bilgisayar 6,77 -0,15 45,72 Info Yatırım 4,79 -1,03 2,56 İntema 37,70 -0,89 -5,51 Inveo Yatırım Holding 28,96 -1,03 100,11 İpek Doğal Enerji 13,39 1,21 2,37 İskenderun Demir Çelik 14,25 0,78 57,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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