Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,06
|-0,20
|-34,63
|Acıpayam Selüloz
|16,01
|0,13
|-5,98
|Adel Kalemcilik
|23,68
|-0,67
|-29,08
|Adese Gayrimenkul
|1,10
|0,00
|-54,57
|Afyon Çimento
|3,65
|-0,54
|-28,57
|AGESA Hayat Emeklilik
|21,16
|0,76
|23,48
|Ak Enerji
|1,82
|-2,15
|-17,65
|Akbank
|6,41
|0,63
|-5,15
|Akçansa
|15,75
|0,90
|-2,19
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|1,07
|-21,35
|Akfen GMYO
|5,43
|-8,28
|107,98
|Akın Tekstil
|30,98
|0,32
|-2,46
|Akiş GMYO
|1,88
|-1,05
|-32,67
|Akmerkez GMYO
|38,40
|-0,83
|-37,89
|Aksa
|22,88
|-1,21
|65,62
|Aksa Enerji
|7,15
|-1,52
|92,20
|Aksigorta
|7,38
|0,41
|-11,18
|Aksu Enerji
|19,28
|-0,05
|155,46
|Alarko Carrıer
|297,40
|-1,49
|-18,19
|Alarko GMYO
|23,04
|0,52
|-9,04
|Alarko Holding
|10,15
|-2,22
|19,11
|Albaraka Türk
|1,95
|0,00
|0,52
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,66
|-3,90
|-13,49
|Alkim Kağıt
|14,29
|-0,83
|10,40
|Alkim Kimya
|16,43
|-3,01
|16,63
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,42
|-0,70
|-3,13
|Altınyunus Çeşme
|53,30
|0,19
|6,69
|Anadolu Efes
|24,18
|0,25
|13,20
|Anadolu Grubu Holding
|29,52
|0,41
|13,00
|Anadolu Hayat Emek.
|10,43
|1,16
|29,80
|Anadolu Isuzu
|19,77
|-0,15
|9,83
|Anadolu Sigorta
|5,97
|0,00
|-17,32
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|20,28
|-1,46
|Anel Elektrik
|2,36
|-0,42
|-12,06
|Arçelik
|36,60
|0,27
|28,61
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,20
|2,30
|6,49
|Arena Bilgisayar
|9,95
|3,97
|-8,73
|Armada Bilgisayar
|56,10
|3,03
|14,30
|Arsan Tekstil
|4,89
|0,00
|22,68
|Arzum Ev Aletleri
|16,79
|-0,65
|-30,52
|Aselsan
|17,28
|2,13
|-5,32
|Ata GMYO
|3,85
|0,26
|-30,13
|Atakule GMYO
|2,71
|0,74
|15,76
|Atlantis Yatırım Holding
|6,50
|0,78
|16,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,30
|0,00
|-25,71
|ATP Bilgisayar
|46,94
|-0,34
|Avrasya GMYO
|1,85
|-1,07
|-29,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,33
|-1,69
|-27,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,01
|-1,31
|0,17
|Aydem Enerji
|6,87
|-2,28
|Ayen Enerji
|6,38
|1,59
|17,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,64
|-0,10
|74,12
|Aygaz
|18,97
|2,26
|33,72
|Bagfaş
|20,70
|-0,96
|3,50
|Bak Ambalaj
|18,66
|-3,27
|-5,65
|Balatacılar Balatacılık
|8,36
|-1,65
|1,46
|Bantaş Ambalaj
|3,21
|1,26
|2,67
|Banvit
|65,70
|0,08
|26,35
|Başkent Doğalgaz GMYO
|20,72
|-8,80
|Baştaş Başkent Çimento
|9,24
|0,00
|-46,80
|Batı Çimento
|14,34
|-1,78
|204,46
|Batısöke Çimento
|2,42
|-1,22
|-0,82
|Bayrak Taban Sanayi
|7,15
|-0,69
|-32,61
|Bera Holding
|9,69
|0,21
|-52,22
|Berkosan Yalıtım
|7,58
|1,07
|-15,02
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,90
|0,85
|46,04
|Beyaz Filo
|8,79
|0,34
|-12,79
|Bilici Yatırım
|14,91
|-0,67
|169,46
|Bim Mağazalar
|66,00
|-1,79
|-7,43
|Biotrend Çevre ve Enerji
|21,02
|-1,04
|Birko Mensucat
|1,04
|0,00
|-6,31
|Birleşim Mühendislik
|10,45
|-0,48
|Birlik Mensucat
|2,05
|0,99
|-40,75
|Bizim Mağazaları
|12,80
|-0,47
|-14,52
|BMS Çelik Hasır
|7,95
|-0,62
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,54
|-1,30
|Borusan Mannesmann
|25,30
|-0,78
|-8,99
|Borusan Yat. Paz.
|359,60
|-3,33
|-20,84
|Bosch Fren Sistemleri
|853,30
|-0,47
|-30,61
|Bossa
|27,56
|2,53
|54,40
|Brisa
|23,18
|0,52
|19,71
|Burçelik
|21,38
|-1,57
|1,71
|Burçelik Vana
|20,76
|-0,29
|-58,20
|Bursa Çimento
|4,04
|1,51
|-18,84
|Carrefoursa
|39,48
|0,15
|-45,01
|Casa Emtia Petrol
|108,00
|-5,01
|1,89
|Ceo Event Medya
|8,96
|-0,33
|39,35
|Coca Cola İçecek
|90,15
|1,63
|41,95
|Cosmos Yat. Holding
|10,90
|2,83
|35,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,79
|-0,21
|-18,40
|Çan2 Termik
|12,37
|-2,14
|Çelebi
|205,60
|2,80
|12,64
|Çelik Halat
|6,52
|0,00
|-28,33
|Çemaş Döküm
|1,21
|0,83
|-28,93
|Çemtaş
|14,60
|-0,54
|-7,07
|Çimbeton
|210,00
|-1,78
|-29,17
|Çimentaş
|27,46
|0,44
|-24,06
|Çimsa
|28,52
|-0,28
|60,22
|Çuhadaroğlu Metal
|9,96
|-1,58
|30,93
|Dagi Giyim
|2,75
|-1,08
|-19,27
|Dagi Yatırım Holding
|11,60
|0,00
|-10,08
|Dardanel
|2,68
|-2,19
|-49,67
|Datagate Bilgisayar
|12,65
|-0,86
|-21,48
|Demısaş Döküm
|8,91
|0,68
|37,60
|Denge Holding
|1,49
|-3,87
|-50,94
|Deniz GMYO
|1,71
|3,01
|-7,17
|Derimod
|8,89
|0,68
|-8,73
|Derlüks Yatırım Holding
|5,02
|0,20
|-43,08
|Desa Deri
|8,19
|0,61
|-15,91
|Despec Bilgisayar
|9,13
|0,00
|-30,09
|Deva Holding
|24,40
|0,83
|1,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,20
|-0,80
|3,94
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,90
|0,00
|4,56
|Ditaş Doğan
|17,78
|-0,28
|36,71
|DO-CO
|967,90
|0,99
|53,63
|Doğan Burda
|84,55
|9,95
|276,78
|Doğan Holding
|2,77
|-0,72
|-7,61
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,37
|-1,25
|1,76
|Doğusan
|4,34
|0,70
|-0,91
|Doğuş GMYO
|9,30
|4,49
|13,83
|Doğuş Otomotiv
|34,68
|2,12
|33,78
|Döktaş Dökümcülük
|36,10
|-3,73
|17,90
|Duran Doğan Basım
|15,96
|0,50
|52,14
|Dyo Boya
|9,50
|-0,42
|-15,54
|Eczacıbaşı İlaç
|6,07
|0,66
|-15,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,26
|0,53
|42,13
|E-Data Teknoloji
|9,38
|-0,11
|Edip Gayrimenkul
|3,81
|-2,06
|14,76
|Ege Endüstri
|1.449,10
|3,21
|-12,96
|Ege Gübre
|177,10
|0,23
|23,45
|Ege Profil
|31,16
|-2,20
|-17,23
|Ege Seramik
|13,52
|-1,02
|39,92
|Egeplast
|22,92
|0,00
|-31,17
|Ekiz Kimya
|6,05
|-0,66
|-15,15
|Emek Elektrik
|2,95
|-0,67
|3,32
|Eminiş Ambalaj
|18,78
|3,30
|-49,02
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|1,90
|1,20
|Enerjisa Enerji
|11,65
|0,26
|1,04
|Enka İnşaat
|11,21
|0,45
|59,19
|Erbosan
|126,90
|-1,93
|212,91
|Ereğli Demir Çelik
|19,53
|-0,05
|48,67
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,27
|-0,30
|Ersu Gıda
|4,64
|-9,90
|-6,07
|Escar Turizm Taşımacılık
|23,56
|1,12
|Escort Teknoloji
|4,80
|-1,03
|-26,94
|Esenboğa Elektrik
|28,98
|1,68
|52,32
|Etiler Gıda
|5,02
|0,40
|26,13
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,03
|0,00
|5,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,47
|2,36
|-1,93
|Euro Yat. Ort.
|3,96
|-2,70
|-10,84
|Euro Yatırım Holding
|1,76
|0,00
|-38,03
|Europap Tezol Kağıt
|13,99
|-1,20
|Fade Gıda
|6,97
|-1,13
|34,00
|Fenerbahçe Futbol
|30,46
|0,40
|3,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,34
|-0,43
|-20,62
|F-M İzmit Piston
|110,90
|-0,72
|-9,54
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,17
|2,25
|1,07
|Ford Otosan
|204,30
|2,51
|67,27
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|0,80
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|2,50
|-1,19
|-3,48
|Galata Wind Enerji
|4,82
|-1,03
|Galatasaray Sportif
|4,04
|3,06
|-0,25
|Garanti Bankası
|10,83
|0,46
|6,69
|Garanti Faktoring
|13,62
|3,50
|22,37
|Garanti Yat. Ort.
|2,48
|-1,20
|-22,88
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,99
|-0,43
|17,95
|Gediz Ambalaj
|17,37
|-1,08
|29,63
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,20
|0,00
|Gen İlaç
|12,99
|-0,23
|Gentaş
|3,27
|-0,91
|-27,55
|Gersan Elektrik
|5,61
|-4,92
|-8,63
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,90
|0,35
|Global Men. Değ.
|5,99
|-0,33
|-0,33
|Global Yat. Holding
|2,11
|0,96
|-39,94
|Good-Year
|7,93
|-0,25
|-0,48
|Göltaş Çimento
|39,84
|-1,63
|-2,93
|Gözde Girişim
|7,06
|-0,70
|-11,53
|GSD Denizcilik
|4,29
|8,33
|76,17
|GSD Holding
|2,50
|6,38
|-0,40
|Gübre Fabrik.
|69,05
|0,95
|-19,76
|Güler Yat. Holding
|2,66
|0,00
|-23,18
|Halk GMYO
|2,92
|1,04
|-4,20
|Hatay Tekstil
|16,58
|-3,32
|21,59
|Hedef Girişim
|2,68
|-0,37
|6,15
|Hedef Holding
|3,50
|-2,78
|Hektaş
|9,01
|-1,85
|68,65
|HUB Girişim
|9,54
|-0,21
|-47,58
|Hürriyet Gzt.
|2,33
|-4,12
|10,95
|ICBC Turkey Bank
|5,40
|-0,74
|-16,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|37,10
|-2,57
|175,63
|İdealist GMYO
|2,09
|0,97
|-11,93
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|0,00
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|1,15
|-29,60
|İhlas Gazetecilik
|0,85
|1,19
|-65,50
|İhlas Haber Ajansı
|4,44
|-1,77
|İhlas Holding
|0,57
|1,79
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,77
|0,00
|-32,46
|İndeks Bilgisayar
|6,77
|-0,15
|45,72
|Info Yatırım
|4,79
|-1,03
|2,56
|İntema
|37,70
|-0,89
|-5,51
|Inveo Yatırım Holding
|28,96
|-1,03
|100,11
|İpek Doğal Enerji
|13,39
|1,21
|2,37
|İskenderun Demir Çelik
|14,25
|0,78
|57,70
(Sürecek)
Kaynak: AA
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