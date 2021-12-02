Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,23
|0,97
|-32,43
|Acıpayam Selüloz
|18,86
|3,06
|10,76
|Adel Kalemcilik
|29,34
|3,24
|-12,13
|Adese Gayrimenkul
|0,73
|-1,35
|-69,85
|Afyon Çimento
|3,85
|-0,77
|-24,66
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,56
|-0,68
|19,98
|Ak Enerji
|1,94
|-0,51
|-12,22
|Akbank
|6,80
|1,04
|0,62
|Akçansa
|18,66
|0,05
|15,88
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,82
|0,55
|-24,27
|Akfen GMYO
|6,47
|0,94
|147,82
|Akın Tekstil
|40,10
|1,26
|26,26
|Akiş GMYO
|1,83
|2,23
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|43,92
|3,93
|-28,19
|Aksa
|29,76
|2,06
|115,42
|Aksa Enerji
|9,23
|1,32
|148,12
|Aksigorta
|7,70
|-0,13
|-7,33
|Aksu Enerji
|22,28
|1,74
|195,21
|Alarko Carrıer
|318,60
|0,41
|-12,01
|Alarko GMYO
|28,86
|0,35
|13,93
|Alarko Holding
|11,20
|1,27
|31,43
|Albaraka Türk
|1,92
|1,05
|-1,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,60
|0,63
|-3,57
|Alkim Kağıt
|16,30
|0,00
|25,93
|Alkim Kimya
|18,82
|2,62
|33,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,35
|9,76
|-7,90
|Altınyunus Çeşme
|55,90
|-2,36
|11,89
|Anadolu Efes
|25,96
|2,37
|21,53
|Anadolu Grubu Holding
|38,48
|-0,21
|47,29
|Anadolu Hayat Emek.
|11,86
|0,76
|47,59
|Anadolu Isuzu
|27,06
|2,81
|50,33
|Anadolu Sigorta
|6,32
|0,80
|-12,47
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,38
|2,75
|Anel Elektrik
|2,44
|1,24
|-9,08
|Arçelik
|45,94
|-0,52
|61,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,87
|-0,63
|16,55
|Arena Bilgisayar
|11,99
|3,54
|9,98
|Armada Bilgisayar
|66,00
|4,02
|34,47
|Arsan Tekstil
|5,53
|0,18
|38,74
|Arzum Ev Aletleri
|17,60
|0,17
|-27,17
|Aselsan
|22,14
|1,37
|22,47
|Ata GMYO
|4,06
|1,75
|-26,32
|Atakule GMYO
|2,83
|2,91
|20,88
|Atlantis Yatırım Holding
|7,00
|1,45
|25,90
|Atlas Yat. Ort.
|1,27
|0,79
|-27,43
|ATP Bilgisayar
|62,80
|-0,71
|Avrasya GMYO
|1,80
|0,56
|-31,28
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,11
|-0,47
|-34,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,44
|0,00
|7,33
|Aydem Enerji
|6,75
|1,96
|Ayen Enerji
|6,52
|-0,31
|20,52
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,45
|-2,26
|72,43
|Aygaz
|22,80
|0,62
|60,72
|Bagfaş
|10,49
|-0,10
|46,51
|Bak Ambalaj
|20,00
|2,25
|1,13
|Balatacılar Balatacılık
|9,80
|-0,81
|18,93
|Bantaş Ambalaj
|3,34
|0,00
|6,82
|Banvit
|79,90
|6,75
|53,65
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,89
|0,31
|Baştaş Başkent Çimento
|10,00
|4,71
|-42,43
|Batı Çimento
|15,28
|0,33
|224,42
|Batısöke Çimento
|2,40
|0,84
|-1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,46
|1,36
|-29,69
|Bera Holding
|11,04
|0,27
|-45,56
|Berkosan Yalıtım
|9,25
|4,99
|3,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,35
|1,52
|32,43
|Beyaz Filo
|8,71
|-0,23
|-13,59
|Bilici Yatırım
|16,45
|0,12
|197,29
|Bim Mağazalar
|69,95
|-0,29
|1,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,73
|7,68
|Birko Mensucat
|1,02
|0,00
|-8,11
|Birleşim Mühendislik
|9,92
|2,48
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,99
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|14,30
|0,07
|-4,50
|BMS Çelik Hasır
|9,15
|1,10
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,63
|0,65
|Borusan Mannesmann
|28,10
|0,79
|1,08
|Borusan Yat. Paz.
|380,60
|0,69
|-16,22
|Bosch Fren Sistemleri
|939,90
|2,11
|-23,57
|Bossa
|30,34
|-0,26
|69,97
|Brisa
|31,36
|-1,57
|61,96
|Burçelik
|28,78
|9,02
|36,92
|Burçelik Vana
|26,96
|9,33
|-45,71
|Bursa Çimento
|4,48
|0,22
|-10,00
|Carrefoursa
|42,02
|0,77
|-41,48
|Casa Emtia Petrol
|111,60
|1,27
|5,28
|Ceo Event Medya
|13,01
|-0,46
|102,33
|Coca Cola İçecek
|91,00
|-0,16
|43,29
|Cosmos Yat. Holding
|9,55
|-4,50
|18,49
|Credıtwest Faktorıng
|4,69
|2,18
|-20,10
|Çan2 Termik
|11,95
|0,00
|Çelebi
|179,00
|0,00
|-1,93
|Çelik Halat
|9,15
|-0,22
|0,58
|Çemaş Döküm
|1,22
|0,00
|-28,35
|Çemtaş
|17,08
|1,55
|8,71
|Çimbeton
|211,20
|1,54
|-28,77
|Çimentaş
|29,66
|1,44
|-17,98
|Çimsa
|34,54
|2,19
|94,04
|Çuhadaroğlu Metal
|9,67
|0,94
|27,12
|Dagi Giyim
|2,81
|2,18
|-17,51
|Dagi Yatırım Holding
|10,75
|0,56
|-16,67
|Dardanel
|2,89
|0,35
|-45,73
|Datagate Bilgisayar
|13,05
|0,54
|-18,99
|Demısaş Döküm
|9,38
|0,86
|44,85
|Denge Holding
|1,30
|0,78
|-57,20
|Deniz GMYO
|1,62
|0,62
|-12,05
|Derimod
|7,78
|0,13
|-20,12
|Derlüks Yatırım Holding
|4,74
|1,50
|-46,26
|Desa Deri
|8,71
|0,11
|-10,57
|Despec Bilgisayar
|9,89
|2,81
|-24,27
|Deva Holding
|29,74
|-0,93
|23,62
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,96
|0,59
|11,00
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,31
|9,95
|15,55
|Ditaş Doğan
|30,04
|-4,09
|130,97
|DO-CO
|1.046,50
|2,46
|66,11
|Doğan Burda
|191,10
|-9,99
|751,60
|Doğan Holding
|3,19
|0,00
|6,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,34
|-0,43
|0,47
|Doğu Aras Enerji
|94,70
|1,72
|Doğusan
|3,52
|0,57
|-3,06
|Doğuş GMYO
|10,96
|1,67
|34,15
|Doğuş Otomotiv
|48,46
|2,28
|86,93
|Döktaş Dökümcülük
|32,44
|4,65
|5,94
|Duran Doğan Basım
|21,00
|-1,87
|100,19
|Dyo Boya
|10,74
|1,61
|-4,51
|Eczacıbaşı İlaç
|7,16
|0,70
|-0,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|47,86
|-0,29
|77,79
|E-Data Teknoloji
|14,32
|2,87
|Edip Gayrimenkul
|3,48
|-0,29
|4,82
|Ege Endüstri
|1.729,80
|1,13
|3,90
|Ege Gübre
|231,50
|0,65
|61,37
|Ege Profil
|33,24
|-0,24
|-11,70
|Ege Seramik
|15,61
|-0,19
|61,55
|Egeplast
|22,92
|2,05
|-31,17
|Ekiz Kimya
|8,02
|0,00
|12,48
|Elite Naturel Organik Gıda
|22,90
|5,53
|Emek Elektrik
|2,78
|0,36
|-2,64
|Eminiş Ambalaj
|20,58
|-3,83
|-44,14
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|3,51
|11,60
|Enerjisa Enerji
|13,63
|-1,59
|18,21
|Enka İnşaat
|16,01
|-1,42
|127,36
|Erbosan
|137,50
|10,00
|239,05
|Ereğli Demir Çelik
|23,56
|2,70
|79,35
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,15
|0,32
|Ersu Gıda
|5,12
|0,20
|3,64
|Escar Turizm Taşımacılık
|29,64
|-1,53
|Escort Teknoloji
|5,72
|6,32
|-12,94
|Esenboğa Elektrik
|30,58
|-0,13
|60,73
|Etiler Gıda
|5,25
|0,00
|31,91
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,50
|3,86
|-8,37
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,49
|3,25
|-1,36
|Euro Yat. Ort.
|3,59
|1,99
|-19,17
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|1,18
|-39,44
|Europap Tezol Kağıt
|15,23
|-0,13
|Fade Gıda
|7,84
|1,95
|50,72
|Fenerbahçe Futbol
|31,28
|0,45
|5,82
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,29
|1,78
|-22,32
|F-M İzmit Piston
|122,30
|1,41
|-0,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,65
|-0,61
|12,43
|Ford Otosan
|254,60
|3,50
|112,00
|Formet Metal ve Cam
|1,18
|-0,84
|-51,90
|Frigo Pak Gıda
|4,18
|5,29
|61,39
|Galata Wind Enerji
|5,21
|0,00
|Galatasaray Sportif
|3,99
|0,76
|-1,48
|Garanti Bankası
|11,69
|0,43
|15,16
|Garanti Faktoring
|13,06
|-0,23
|17,34
|Garanti Yat. Ort.
|2,52
|0,80
|-21,64
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,78
|2,37
|31,28
|Gediz Ambalaj
|19,07
|1,01
|42,31
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,84
|0,94
|Gen İlaç
|14,20
|0,71
|Gentaş
|3,66
|-1,61
|-18,91
|Gersan Elektrik
|5,87
|2,62
|-4,40
|Gimat Mağazacılık
|2,09
|0,48
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,16
|1,31
|Global Men. Değ.
|6,17
|1,15
|2,66
|Global Yat. Holding
|2,20
|1,38
|-37,38
|Good-Year
|9,61
|-0,52
|20,60
|Göltaş Çimento
|41,30
|1,37
|0,62
|Gözde Girişim
|9,06
|1,46
|13,53
|GSD Denizcilik
|3,98
|0,00
|63,44
|GSD Holding
|3,37
|2,12
|34,26
|Gübre Fabrik.
|82,95
|0,42
|-3,60
|Güler Yat. Holding
|3,02
|1,00
|-12,78
|Halk GMYO
|2,73
|1,49
|-10,43
|Hatay Tekstil
|18,59
|2,71
|36,34
|Hedef Girişim
|2,72
|2,26
|7,73
|Hedef Holding
|3,60
|1,41
|Hektaş
|13,90
|6,03
|160,19
|HUB Girişim
|9,70
|0,83
|-46,70
|Hürriyet Gzt.
|2,19
|-0,90
|4,29
|ICBC Turkey Bank
|6,03
|0,33
|-7,23
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,74
|-3,08
|143,24
|İdealist GMYO
|1,97
|2,07
|-16,98
|İhlas Ev Aletleri
|0,98
|0,00
|-47,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,92
|1,10
|-26,40
|İhlas Gazetecilik
|0,74
|1,37
|-69,96
|İhlas Haber Ajansı
|7,30
|-0,27
|İhlas Holding
|0,58
|0,00
|-48,34
|İhlas Yayın Holding
|0,72
|2,86
|-36,84
|İndeks Bilgisayar
|7,42
|0,82
|59,71
|Info Yatırım
|5,26
|1,74
|12,62
|İntema
|59,30
|-1,74
|48,62
|Inveo Yatırım Holding
|30,76
|6,81
|112,55
|İpek Doğal Enerji
|14,53
|0,62
|11,09
|İskenderun Demir Çelik
|22,28
|6,10
|146,57
(Sürecek)
Kaynak: AA
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