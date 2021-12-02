Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,23 0,97 -32,43 Acıpayam Selüloz 18,86 3,06 10,76 Adel Kalemcilik 29,34 3,24 -12,13 Adese Gayrimenkul 0,73 -1,35 -69,85 Afyon Çimento 3,85 -0,77 -24,66 AGESA Hayat Emeklilik 20,56 -0,68 19,98 Ak Enerji 1,94 -0,51 -12,22 Akbank 6,80 1,04 0,62 Akçansa 18,66 0,05 15,88 Akdeniz Yatırım Hold. 1,82 0,55 -24,27 Akfen GMYO 6,47 0,94 147,82 Akın Tekstil 40,10 1,26 26,26 Akiş GMYO 1,83 2,23 -34,46 Akmerkez GMYO 43,92 3,93 -28,19 Aksa 29,76 2,06 115,42 Aksa Enerji 9,23 1,32 148,12 Aksigorta 7,70 -0,13 -7,33 Aksu Enerji 22,28 1,74 195,21 Alarko Carrıer 318,60 0,41 -12,01 Alarko GMYO 28,86 0,35 13,93 Alarko Holding 11,20 1,27 31,43 Albaraka Türk 1,92 1,05 -1,03 Alcatel Lucent Teletaş 28,60 0,63 -3,57 Alkim Kağıt 16,30 0,00 25,93 Alkim Kimya 18,82 2,62 33,60 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,35 9,76 -7,90 Altınyunus Çeşme 55,90 -2,36 11,89 Anadolu Efes 25,96 2,37 21,53 Anadolu Grubu Holding 38,48 -0,21 47,29 Anadolu Hayat Emek. 11,86 0,76 47,59 Anadolu Isuzu 27,06 2,81 50,33 Anadolu Sigorta 6,32 0,80 -12,47 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,38 2,75 Anel Elektrik 2,44 1,24 -9,08 Arçelik 45,94 -0,52 61,43 ARD Bilişim Teknolojileri 7,87 -0,63 16,55 Arena Bilgisayar 11,99 3,54 9,98 Armada Bilgisayar 66,00 4,02 34,47 Arsan Tekstil 5,53 0,18 38,74 Arzum Ev Aletleri 17,60 0,17 -27,17 Aselsan 22,14 1,37 22,47 Ata GMYO 4,06 1,75 -26,32 Atakule GMYO 2,83 2,91 20,88 Atlantis Yatırım Holding 7,00 1,45 25,90 Atlas Yat. Ort. 1,27 0,79 -27,43 ATP Bilgisayar 62,80 -0,71 Avrasya GMYO 1,80 0,56 -31,28 Avrasya Petrol ve Tur. 2,11 -0,47 -34,06 Avrupa Yatırım Holding 6,44 0,00 7,33 Aydem Enerji 6,75 1,96 Ayen Enerji 6,52 -0,31 20,52 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,45 -2,26 72,43 Aygaz 22,80 0,62 60,72 Bagfaş 10,49 -0,10 46,51 Bak Ambalaj 20,00 2,25 1,13 Balatacılar Balatacılık 9,80 -0,81 18,93 Bantaş Ambalaj 3,34 0,00 6,82 Banvit 79,90 6,75 53,65 Başkent Doğalgaz GMYO 12,89 0,31 Baştaş Başkent Çimento 10,00 4,71 -42,43 Batı Çimento 15,28 0,33 224,42 Batısöke Çimento 2,40 0,84 -1,64 Bayrak Taban Sanayi 7,46 1,36 -29,69 Bera Holding 11,04 0,27 -45,56 Berkosan Yalıtım 9,25 4,99 3,70 Beşiktaş Futbol Yat. 5,35 1,52 32,43 Beyaz Filo 8,71 -0,23 -13,59 Bilici Yatırım 16,45 0,12 197,29 Bim Mağazalar 69,95 -0,29 1,16 Biotrend Çevre ve Enerji 6,73 7,68 Birko Mensucat 1,02 0,00 -8,11 Birleşim Mühendislik 9,92 2,48 Birlik Mensucat 2,04 0,99 -41,04 Bizim Mağazaları 14,30 0,07 -4,50 BMS Çelik Hasır 9,15 1,10 Boğaziçi Beton Sanayi 4,63 0,65 Borusan Mannesmann 28,10 0,79 1,08 Borusan Yat. Paz. 380,60 0,69 -16,22 Bosch Fren Sistemleri 939,90 2,11 -23,57 Bossa 30,34 -0,26 69,97 Brisa 31,36 -1,57 61,96 Burçelik 28,78 9,02 36,92 Burçelik Vana 26,96 9,33 -45,71 Bursa Çimento 4,48 0,22 -10,00 Carrefoursa 42,02 0,77 -41,48 Casa Emtia Petrol 111,60 1,27 5,28 Ceo Event Medya 13,01 -0,46 102,33 Coca Cola İçecek 91,00 -0,16 43,29 Cosmos Yat. Holding 9,55 -4,50 18,49 Credıtwest Faktorıng 4,69 2,18 -20,10 Çan2 Termik 11,95 0,00 Çelebi 179,00 0,00 -1,93 Çelik Halat 9,15 -0,22 0,58 Çemaş Döküm 1,22 0,00 -28,35 Çemtaş 17,08 1,55 8,71 Çimbeton 211,20 1,54 -28,77 Çimentaş 29,66 1,44 -17,98 Çimsa 34,54 2,19 94,04 Çuhadaroğlu Metal 9,67 0,94 27,12 Dagi Giyim 2,81 2,18 -17,51 Dagi Yatırım Holding 10,75 0,56 -16,67 Dardanel 2,89 0,35 -45,73 Datagate Bilgisayar 13,05 0,54 -18,99 Demısaş Döküm 9,38 0,86 44,85 Denge Holding 1,30 0,78 -57,20 Deniz GMYO 1,62 0,62 -12,05 Derimod 7,78 0,13 -20,12 Derlüks Yatırım Holding 4,74 1,50 -46,26 Desa Deri 8,71 0,11 -10,57 Despec Bilgisayar 9,89 2,81 -24,27 Deva Holding 29,74 -0,93 23,62 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,96 0,59 11,00 Diriteks Diriliş Tekstil 4,31 9,95 15,55 Ditaş Doğan 30,04 -4,09 130,97 DO-CO 1.046,50 2,46 66,11 Doğan Burda 191,10 -9,99 751,60 Doğan Holding 3,19 0,00 6,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,34 -0,43 0,47 Doğu Aras Enerji 94,70 1,72 Doğusan 3,52 0,57 -3,06 Doğuş GMYO 10,96 1,67 34,15 Doğuş Otomotiv 48,46 2,28 86,93 Döktaş Dökümcülük 32,44 4,65 5,94 Duran Doğan Basım 21,00 -1,87 100,19 Dyo Boya 10,74 1,61 -4,51 Eczacıbaşı İlaç 7,16 0,70 -0,58 Eczacıbaşı Yatırım 47,86 -0,29 77,79 E-Data Teknoloji 14,32 2,87 Edip Gayrimenkul 3,48 -0,29 4,82 Ege Endüstri 1.729,80 1,13 3,90 Ege Gübre 231,50 0,65 61,37 Ege Profil 33,24 -0,24 -11,70 Ege Seramik 15,61 -0,19 61,55 Egeplast 22,92 2,05 -31,17 Ekiz Kimya 8,02 0,00 12,48 Elite Naturel Organik Gıda 22,90 5,53 Emek Elektrik 2,78 0,36 -2,64 Eminiş Ambalaj 20,58 -3,83 -44,14 Emlak Konut GMYO 2,36 3,51 11,60 Enerjisa Enerji 13,63 -1,59 18,21 Enka İnşaat 16,01 -1,42 127,36 Erbosan 137,50 10,00 239,05 Ereğli Demir Çelik 23,56 2,70 79,35 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,15 0,32 Ersu Gıda 5,12 0,20 3,64 Escar Turizm Taşımacılık 29,64 -1,53 Escort Teknoloji 5,72 6,32 -12,94 Esenboğa Elektrik 30,58 -0,13 60,73 Etiler Gıda 5,25 0,00 31,91 Euro Kapital Yat. Ort. 3,50 3,86 -8,37 Euro Trend Yat. Ort. 3,49 3,25 -1,36 Euro Yat. Ort. 3,59 1,99 -19,17 Euro Yatırım Holding 1,72 1,18 -39,44 Europap Tezol Kağıt 15,23 -0,13 Fade Gıda 7,84 1,95 50,72 Fenerbahçe Futbol 31,28 0,45 5,82 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,29 1,78 -22,32 F-M İzmit Piston 122,30 1,41 -0,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,65 -0,61 12,43 Ford Otosan 254,60 3,50 112,00 Formet Metal ve Cam 1,18 -0,84 -51,90 Frigo Pak Gıda 4,18 5,29 61,39 Galata Wind Enerji 5,21 0,00 Galatasaray Sportif 3,99 0,76 -1,48 Garanti Bankası 11,69 0,43 15,16 Garanti Faktoring 13,06 -0,23 17,34 Garanti Yat. Ort. 2,52 0,80 -21,64 Gedik Y. Men. Değ. 7,78 2,37 31,28 Gediz Ambalaj 19,07 1,01 42,31 Gelecek Varlık Yönetimi 12,84 0,94 Gen İlaç 14,20 0,71 Gentaş 3,66 -1,61 -18,91 Gersan Elektrik 5,87 2,62 -4,40 Gimat Mağazacılık 2,09 0,48 Girişim Elektrik Sanayi 23,16 1,31 Global Men. Değ. 6,17 1,15 2,66 Global Yat. Holding 2,20 1,38 -37,38 Good-Year 9,61 -0,52 20,60 Göltaş Çimento 41,30 1,37 0,62 Gözde Girişim 9,06 1,46 13,53 GSD Denizcilik 3,98 0,00 63,44 GSD Holding 3,37 2,12 34,26 Gübre Fabrik. 82,95 0,42 -3,60 Güler Yat. Holding 3,02 1,00 -12,78 Halk GMYO 2,73 1,49 -10,43 Hatay Tekstil 18,59 2,71 36,34 Hedef Girişim 2,72 2,26 7,73 Hedef Holding 3,60 1,41 Hektaş 13,90 6,03 160,19 HUB Girişim 9,70 0,83 -46,70 Hürriyet Gzt. 2,19 -0,90 4,29 ICBC Turkey Bank 6,03 0,33 -7,23 İdeal Finansal Teknolojiler 32,74 -3,08 143,24 İdealist GMYO 1,97 2,07 -16,98 İhlas Ev Aletleri 0,98 0,00 -47,40 İhlas Gayrimenkul 0,92 1,10 -26,40 İhlas Gazetecilik 0,74 1,37 -69,96 İhlas Haber Ajansı 7,30 -0,27 İhlas Holding 0,58 0,00 -48,34 İhlas Yayın Holding 0,72 2,86 -36,84 İndeks Bilgisayar 7,42 0,82 59,71 Info Yatırım 5,26 1,74 12,62 İntema 59,30 -1,74 48,62 Inveo Yatırım Holding 30,76 6,81 112,55 İpek Doğal Enerji 14,53 0,62 11,09 İskenderun Demir Çelik 22,28 6,10 146,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi

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