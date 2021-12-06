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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

06.12.2021 13:24
Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,481,86-29,20
Acıpayam Selüloz22,6610,0033,07
Adel Kalemcilik29,52-2,25-11,59
Adese Gayrimenkul0,813,85-66,55
Afyon Çimento4,080,49-20,16
AGESA Hayat Emeklilik20,841,9621,62
Ak Enerji2,053,54-7,24
Akbank7,072,764,62
Akçansa19,21-0,9319,30
Akdeniz Yatırım Hold.1,891,61-21,35
Akfen GMYO7,302,96179,61
Akın Tekstil38,941,9422,61
Akiş GMYO1,860,54-33,39
Akmerkez GMYO45,605,26-25,45
Aksa29,26-2,14111,80
Aksa Enerji9,240,98148,39
Aksigorta8,022,04-3,48
Aksu Enerji21,98-0,99191,23
Alarko Carrıer336,002,50-7,20
Alarko GMYO30,301,1319,62
Alarko Holding11,36-0,1833,31
Albaraka Türk1,993,112,58
Alcatel Lucent Teletaş29,461,24-0,67
Alkim Kağıt17,010,7731,42
Alkim Kimya19,461,9438,14
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,453,57-1,08
Altınyunus Çeşme63,706,3427,50
Anadolu Efes26,560,5324,34
Anadolu Grubu Holding39,080,5149,59
Anadolu Hayat Emek.12,210,2551,95
Anadolu Isuzu25,80-2,5743,33
Anadolu Sigorta6,501,25-9,98
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji23,983,36

Anel Elektrik2,665,98-0,88
Arçelik46,981,4265,08
ARD Bilişim Teknolojileri7,96-0,1317,88
Arena Bilgisayar12,060,7510,62
Armada Bilgisayar66,00-1,4934,47
Arsan Tekstil5,622,9341,00
Arzum Ev Aletleri18,020,95-25,43
Aselsan21,82-0,6420,70
Ata GMYO4,00-1,23-27,40
Atakule GMYO3,147,9034,12
Atlantis Yatırım Holding7,200,0029,50
Atlas Yat. Ort.1,330,86-22,77
ATP Bilgisayar61,80-2,52

Avrasya GMYO1,922,67-26,70
Avrasya Petrol ve Tur.2,25-0,44-29,69
Avrupa Yatırım Holding6,71-2,0411,83
Aydem Enerji7,040,86

Ayen Enerji6,701,3623,84
Ayes Çelik Hasır ve Çit23,609,97109,23
Aygaz23,10-0,0962,83
Bagfaş10,742,2950,00
Bak Ambalaj20,661,774,47
Balatacılar Balatacılık9,330,0013,23
Bantaş Ambalaj3,573,7814,18
Banvit75,75-1,6245,67
Başkent Doğalgaz GMYO13,112,42

Baştaş Başkent Çimento11,272,45-35,12
Batı Çimento16,19-0,92243,74
Batısöke Çimento2,512,032,87
Bayrak Taban Sanayi7,832,76-26,20
Bera Holding11,17-0,89-44,92
Berkosan Yalıtım9,15-1,082,58
Beşiktaş Futbol Yat.5,17-4,2627,97
Beyaz Filo9,633,55-4,46
Bilici Yatırım17,042,53207,95
Bim Mağazalar71,802,723,84
Biotrend Çevre ve Enerji7,061,29

Birko Mensucat1,03-0,96-7,21
Birleşim Mühendislik10,042,03

Birlik Mensucat2,060,00-40,46
Bizim Mağazaları14,771,86-1,36
BMS Çelik Hasır9,111,22

Boğaziçi Beton Sanayi4,821,26

Borusan Mannesmann30,064,018,13
Borusan Yat. Paz.394,602,36-13,14
Bosch Fren Sistemleri1.000,404,80-18,65
Bossa30,180,4769,08
Brisa32,08-1,1765,67
Burçelik29,200,5538,92
Burçelik Vana26,36-3,73-46,92
Bursa Çimento4,770,42-4,17
Carrefoursa43,902,52-38,86
Casa Emtia Petrol115,000,358,49
Ceo Event Medya13,190,15105,13
Coca Cola İçecek94,401,1848,64
Cosmos Yat. Holding9,30-0,9615,38
Credıtwest Faktorıng5,179,77-11,93
Çan2 Termik12,561,29

Çelebi187,302,072,62
Çelik Halat8,88-1,11-2,39
Çemaş Döküm1,271,60-25,41
Çemtaş17,592,1511,96
Çimbeton232,403,75-21,62
Çimentaş31,100,19-13,99
Çimsa36,720,49106,29
Çuhadaroğlu Metal10,36-1,8936,19
Dagi Giyim2,88-1,37-15,45
Dagi Yatırım Holding11,27-3,26-12,64
Dardanel3,243,51-39,15
Datagate Bilgisayar13,821,62-14,21
Demısaş Döküm9,470,9646,24
Denge Holding1,320,00-56,54
Deniz GMYO1,701,80-7,71
Derimod8,030,50-17,56
Derlüks Yatırım Holding4,931,65-44,10
Desa Deri9,334,71-4,21
Despec Bilgisayar10,301,78-21,13
Deva Holding30,24-0,4625,69
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,976,6620,37
Diriteks Diriliş Tekstil4,03-4,058,04
Ditaş Doğan26,70-4,37105,29
DO-CO1.135,600,5080,25
Doğan Burda154,80-10,00589,84
Doğan Holding3,370,9012,40
Doğtaş Kelebek Mobilya2,391,272,62
Doğu Aras Enerji103,009,98

Doğusan3,85-0,526,03
Doğuş GMYO10,78-0,4631,95
Doğuş Otomotiv48,24-2,9486,09
Döktaş Dökümcülük33,300,918,75
Duran Doğan Basım19,08-2,6581,89
Dyo Boya10,690,56-4,95
Eczacıbaşı İlaç7,270,550,94
Eczacıbaşı Yatırım48,82-1,0981,36
E-Data Teknoloji14,17-5,85

Edip Gayrimenkul3,580,567,83
Ege Endüstri1.804,905,248,41
Ege Gübre236,00-1,5464,51
Ege Profil37,066,62-1,56
Ege Seramik17,282,8678,84
Egeplast24,841,89-25,41
Ekiz Kimya7,70-5,527,99
Elite Naturel Organik Gıda26,362,73

Emek Elektrik2,940,682,97
Eminiş Ambalaj20,501,08-44,35
Emlak Konut GMYO2,380,4212,55
Enerjisa Enerji14,131,8022,55
Enka İnşaat16,26-5,19130,91
Erbosan140,20-2,64245,70
Ereğli Demir Çelik23,70-0,4280,41
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,220,63

Ersu Gıda5,380,198,91
Escar Turizm Taşımacılık29,821,02

Escort Teknoloji6,08-3,34-7,46
Esenboğa Elektrik32,103,0868,71
Etiler Gıda5,180,1930,15
Euro Kapital Yat. Ort.3,902,092,11
Euro Trend Yat. Ort.3,540,280,05
Euro Yat. Ort.3,63-0,82-18,27
Euro Yatırım Holding1,801,12-36,62
Europap Tezol Kağıt16,030,31

Fade Gıda8,133,3056,30
Fenerbahçe Futbol32,401,389,61
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,422,11-17,91
F-M İzmit Piston136,006,1710,93
Fonet Bilgi Teknolojileri15,06-1,6315,58
Ford Otosan255,40-1,77112,66
Formet Metal ve Cam1,261,61-48,64
Frigo Pak Gıda4,223,6962,93
Galata Wind Enerji5,34-0,56

Galatasaray Sportif3,94-2,48-2,72
Garanti Bankası11,841,5416,64
Garanti Faktoring13,785,9223,81
Garanti Yat. Ort.2,561,19-20,40
Gedik Y. Men. Değ.7,80-0,6431,62
Gediz Ambalaj19,850,3548,13
Gelecek Varlık Yönetimi13,240,68

Gen İlaç13,83-0,14

Gentaş3,771,89-16,47
Gersan Elektrik5,922,07-3,58
Gimat Mağazacılık2,140,94

Girişim Elektrik Sanayi22,800,00

Global Men. Değ.6,33-1,865,32
Global Yat. Holding2,28-0,44-35,10
Good-Year9,74-0,1022,23
Göltaş Çimento46,866,9414,17
Gözde Girişim9,04-1,8513,28
GSD Denizcilik4,072,0167,13
GSD Holding3,503,5539,44
Gübre Fabrik.84,250,24-2,09
Güler Yat. Holding3,05-0,33-11,92
Halk GMYO2,842,16-6,82
Hatay Tekstil19,864,9145,65
Hedef Girişim2,802,1910,90
Hedef Holding3,82-0,78

Hektaş13,460,30151,95
HUB Girişim10,782,37-40,77
Hürriyet Gzt.2,14-1,831,90
ICBC Turkey Bank6,320,48-2,77
İdeal Finansal Teknolojiler31,32-2,43132,69
İdealist GMYO2,17-2,69-8,56
İhlas Ev Aletleri1,061,92-43,10
İhlas Gayrimenkul0,93-1,06-25,60
İhlas Gazetecilik0,781,30-68,34
İhlas Haber Ajansı6,923,13

İhlas Holding0,600,00-46,56
İhlas Yayın Holding0,730,00-35,96
İndeks Bilgisayar8,041,9073,05
Info Yatırım5,15-0,9610,27
İntema56,802,1642,36
Inveo Yatırım Holding32,302,09123,19
İpek Doğal Enerji15,622,7619,42
İskenderun Demir Çelik23,40-4,18158,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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