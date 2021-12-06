Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,48
|1,86
|-29,20
|Acıpayam Selüloz
|22,66
|10,00
|33,07
|Adel Kalemcilik
|29,52
|-2,25
|-11,59
|Adese Gayrimenkul
|0,81
|3,85
|-66,55
|Afyon Çimento
|4,08
|0,49
|-20,16
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,84
|1,96
|21,62
|Ak Enerji
|2,05
|3,54
|-7,24
|Akbank
|7,07
|2,76
|4,62
|Akçansa
|19,21
|-0,93
|19,30
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|1,61
|-21,35
|Akfen GMYO
|7,30
|2,96
|179,61
|Akın Tekstil
|38,94
|1,94
|22,61
|Akiş GMYO
|1,86
|0,54
|-33,39
|Akmerkez GMYO
|45,60
|5,26
|-25,45
|Aksa
|29,26
|-2,14
|111,80
|Aksa Enerji
|9,24
|0,98
|148,39
|Aksigorta
|8,02
|2,04
|-3,48
|Aksu Enerji
|21,98
|-0,99
|191,23
|Alarko Carrıer
|336,00
|2,50
|-7,20
|Alarko GMYO
|30,30
|1,13
|19,62
|Alarko Holding
|11,36
|-0,18
|33,31
|Albaraka Türk
|1,99
|3,11
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,46
|1,24
|-0,67
|Alkim Kağıt
|17,01
|0,77
|31,42
|Alkim Kimya
|19,46
|1,94
|38,14
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,45
|3,57
|-1,08
|Altınyunus Çeşme
|63,70
|6,34
|27,50
|Anadolu Efes
|26,56
|0,53
|24,34
|Anadolu Grubu Holding
|39,08
|0,51
|49,59
|Anadolu Hayat Emek.
|12,21
|0,25
|51,95
|Anadolu Isuzu
|25,80
|-2,57
|43,33
|Anadolu Sigorta
|6,50
|1,25
|-9,98
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,98
|3,36
|Anel Elektrik
|2,66
|5,98
|-0,88
|Arçelik
|46,98
|1,42
|65,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,96
|-0,13
|17,88
|Arena Bilgisayar
|12,06
|0,75
|10,62
|Armada Bilgisayar
|66,00
|-1,49
|34,47
|Arsan Tekstil
|5,62
|2,93
|41,00
|Arzum Ev Aletleri
|18,02
|0,95
|-25,43
|Aselsan
|21,82
|-0,64
|20,70
|Ata GMYO
|4,00
|-1,23
|-27,40
|Atakule GMYO
|3,14
|7,90
|34,12
|Atlantis Yatırım Holding
|7,20
|0,00
|29,50
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|0,86
|-22,77
|ATP Bilgisayar
|61,80
|-2,52
|Avrasya GMYO
|1,92
|2,67
|-26,70
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,25
|-0,44
|-29,69
|Avrupa Yatırım Holding
|6,71
|-2,04
|11,83
|Aydem Enerji
|7,04
|0,86
|Ayen Enerji
|6,70
|1,36
|23,84
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|23,60
|9,97
|109,23
|Aygaz
|23,10
|-0,09
|62,83
|Bagfaş
|10,74
|2,29
|50,00
|Bak Ambalaj
|20,66
|1,77
|4,47
|Balatacılar Balatacılık
|9,33
|0,00
|13,23
|Bantaş Ambalaj
|3,57
|3,78
|14,18
|Banvit
|75,75
|-1,62
|45,67
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,11
|2,42
|Baştaş Başkent Çimento
|11,27
|2,45
|-35,12
|Batı Çimento
|16,19
|-0,92
|243,74
|Batısöke Çimento
|2,51
|2,03
|2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|7,83
|2,76
|-26,20
|Bera Holding
|11,17
|-0,89
|-44,92
|Berkosan Yalıtım
|9,15
|-1,08
|2,58
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,17
|-4,26
|27,97
|Beyaz Filo
|9,63
|3,55
|-4,46
|Bilici Yatırım
|17,04
|2,53
|207,95
|Bim Mağazalar
|71,80
|2,72
|3,84
|Biotrend Çevre ve Enerji
|7,06
|1,29
|Birko Mensucat
|1,03
|-0,96
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|10,04
|2,03
|Birlik Mensucat
|2,06
|0,00
|-40,46
|Bizim Mağazaları
|14,77
|1,86
|-1,36
|BMS Çelik Hasır
|9,11
|1,22
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,82
|1,26
|Borusan Mannesmann
|30,06
|4,01
|8,13
|Borusan Yat. Paz.
|394,60
|2,36
|-13,14
|Bosch Fren Sistemleri
|1.000,40
|4,80
|-18,65
|Bossa
|30,18
|0,47
|69,08
|Brisa
|32,08
|-1,17
|65,67
|Burçelik
|29,20
|0,55
|38,92
|Burçelik Vana
|26,36
|-3,73
|-46,92
|Bursa Çimento
|4,77
|0,42
|-4,17
|Carrefoursa
|43,90
|2,52
|-38,86
|Casa Emtia Petrol
|115,00
|0,35
|8,49
|Ceo Event Medya
|13,19
|0,15
|105,13
|Coca Cola İçecek
|94,40
|1,18
|48,64
|Cosmos Yat. Holding
|9,30
|-0,96
|15,38
|Credıtwest Faktorıng
|5,17
|9,77
|-11,93
|Çan2 Termik
|12,56
|1,29
|Çelebi
|187,30
|2,07
|2,62
|Çelik Halat
|8,88
|-1,11
|-2,39
|Çemaş Döküm
|1,27
|1,60
|-25,41
|Çemtaş
|17,59
|2,15
|11,96
|Çimbeton
|232,40
|3,75
|-21,62
|Çimentaş
|31,10
|0,19
|-13,99
|Çimsa
|36,72
|0,49
|106,29
|Çuhadaroğlu Metal
|10,36
|-1,89
|36,19
|Dagi Giyim
|2,88
|-1,37
|-15,45
|Dagi Yatırım Holding
|11,27
|-3,26
|-12,64
|Dardanel
|3,24
|3,51
|-39,15
|Datagate Bilgisayar
|13,82
|1,62
|-14,21
|Demısaş Döküm
|9,47
|0,96
|46,24
|Denge Holding
|1,32
|0,00
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,70
|1,80
|-7,71
|Derimod
|8,03
|0,50
|-17,56
|Derlüks Yatırım Holding
|4,93
|1,65
|-44,10
|Desa Deri
|9,33
|4,71
|-4,21
|Despec Bilgisayar
|10,30
|1,78
|-21,13
|Deva Holding
|30,24
|-0,46
|25,69
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,97
|6,66
|20,37
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,03
|-4,05
|8,04
|Ditaş Doğan
|26,70
|-4,37
|105,29
|DO-CO
|1.135,60
|0,50
|80,25
|Doğan Burda
|154,80
|-10,00
|589,84
|Doğan Holding
|3,37
|0,90
|12,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,39
|1,27
|2,62
|Doğu Aras Enerji
|103,00
|9,98
|Doğusan
|3,85
|-0,52
|6,03
|Doğuş GMYO
|10,78
|-0,46
|31,95
|Doğuş Otomotiv
|48,24
|-2,94
|86,09
|Döktaş Dökümcülük
|33,30
|0,91
|8,75
|Duran Doğan Basım
|19,08
|-2,65
|81,89
|Dyo Boya
|10,69
|0,56
|-4,95
|Eczacıbaşı İlaç
|7,27
|0,55
|0,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,82
|-1,09
|81,36
|E-Data Teknoloji
|14,17
|-5,85
|Edip Gayrimenkul
|3,58
|0,56
|7,83
|Ege Endüstri
|1.804,90
|5,24
|8,41
|Ege Gübre
|236,00
|-1,54
|64,51
|Ege Profil
|37,06
|6,62
|-1,56
|Ege Seramik
|17,28
|2,86
|78,84
|Egeplast
|24,84
|1,89
|-25,41
|Ekiz Kimya
|7,70
|-5,52
|7,99
|Elite Naturel Organik Gıda
|26,36
|2,73
|Emek Elektrik
|2,94
|0,68
|2,97
|Eminiş Ambalaj
|20,50
|1,08
|-44,35
|Emlak Konut GMYO
|2,38
|0,42
|12,55
|Enerjisa Enerji
|14,13
|1,80
|22,55
|Enka İnşaat
|16,26
|-5,19
|130,91
|Erbosan
|140,20
|-2,64
|245,70
|Ereğli Demir Çelik
|23,70
|-0,42
|80,41
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,22
|0,63
|Ersu Gıda
|5,38
|0,19
|8,91
|Escar Turizm Taşımacılık
|29,82
|1,02
|Escort Teknoloji
|6,08
|-3,34
|-7,46
|Esenboğa Elektrik
|32,10
|3,08
|68,71
|Etiler Gıda
|5,18
|0,19
|30,15
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,90
|2,09
|2,11
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,54
|0,28
|0,05
|Euro Yat. Ort.
|3,63
|-0,82
|-18,27
|Euro Yatırım Holding
|1,80
|1,12
|-36,62
|Europap Tezol Kağıt
|16,03
|0,31
|Fade Gıda
|8,13
|3,30
|56,30
|Fenerbahçe Futbol
|32,40
|1,38
|9,61
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,42
|2,11
|-17,91
|F-M İzmit Piston
|136,00
|6,17
|10,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,06
|-1,63
|15,58
|Ford Otosan
|255,40
|-1,77
|112,66
|Formet Metal ve Cam
|1,26
|1,61
|-48,64
|Frigo Pak Gıda
|4,22
|3,69
|62,93
|Galata Wind Enerji
|5,34
|-0,56
|Galatasaray Sportif
|3,94
|-2,48
|-2,72
|Garanti Bankası
|11,84
|1,54
|16,64
|Garanti Faktoring
|13,78
|5,92
|23,81
|Garanti Yat. Ort.
|2,56
|1,19
|-20,40
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,80
|-0,64
|31,62
|Gediz Ambalaj
|19,85
|0,35
|48,13
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,24
|0,68
|Gen İlaç
|13,83
|-0,14
|Gentaş
|3,77
|1,89
|-16,47
|Gersan Elektrik
|5,92
|2,07
|-3,58
|Gimat Mağazacılık
|2,14
|0,94
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,80
|0,00
|Global Men. Değ.
|6,33
|-1,86
|5,32
|Global Yat. Holding
|2,28
|-0,44
|-35,10
|Good-Year
|9,74
|-0,10
|22,23
|Göltaş Çimento
|46,86
|6,94
|14,17
|Gözde Girişim
|9,04
|-1,85
|13,28
|GSD Denizcilik
|4,07
|2,01
|67,13
|GSD Holding
|3,50
|3,55
|39,44
|Gübre Fabrik.
|84,25
|0,24
|-2,09
|Güler Yat. Holding
|3,05
|-0,33
|-11,92
|Halk GMYO
|2,84
|2,16
|-6,82
|Hatay Tekstil
|19,86
|4,91
|45,65
|Hedef Girişim
|2,80
|2,19
|10,90
|Hedef Holding
|3,82
|-0,78
|Hektaş
|13,46
|0,30
|151,95
|HUB Girişim
|10,78
|2,37
|-40,77
|Hürriyet Gzt.
|2,14
|-1,83
|1,90
|ICBC Turkey Bank
|6,32
|0,48
|-2,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|31,32
|-2,43
|132,69
|İdealist GMYO
|2,17
|-2,69
|-8,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,06
|1,92
|-43,10
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|-1,06
|-25,60
|İhlas Gazetecilik
|0,78
|1,30
|-68,34
|İhlas Haber Ajansı
|6,92
|3,13
|İhlas Holding
|0,60
|0,00
|-46,56
|İhlas Yayın Holding
|0,73
|0,00
|-35,96
|İndeks Bilgisayar
|8,04
|1,90
|73,05
|Info Yatırım
|5,15
|-0,96
|10,27
|İntema
|56,80
|2,16
|42,36
|Inveo Yatırım Holding
|32,30
|2,09
|123,19
|İpek Doğal Enerji
|15,62
|2,76
|19,42
|İskenderun Demir Çelik
|23,40
|-4,18
|158,96
(Sürecek)
Kaynak: AA
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