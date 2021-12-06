Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,48 1,86 -29,20 Acıpayam Selüloz 22,66 10,00 33,07 Adel Kalemcilik 29,52 -2,25 -11,59 Adese Gayrimenkul 0,81 3,85 -66,55 Afyon Çimento 4,08 0,49 -20,16 AGESA Hayat Emeklilik 20,84 1,96 21,62 Ak Enerji 2,05 3,54 -7,24 Akbank 7,07 2,76 4,62 Akçansa 19,21 -0,93 19,30 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 1,61 -21,35 Akfen GMYO 7,30 2,96 179,61 Akın Tekstil 38,94 1,94 22,61 Akiş GMYO 1,86 0,54 -33,39 Akmerkez GMYO 45,60 5,26 -25,45 Aksa 29,26 -2,14 111,80 Aksa Enerji 9,24 0,98 148,39 Aksigorta 8,02 2,04 -3,48 Aksu Enerji 21,98 -0,99 191,23 Alarko Carrıer 336,00 2,50 -7,20 Alarko GMYO 30,30 1,13 19,62 Alarko Holding 11,36 -0,18 33,31 Albaraka Türk 1,99 3,11 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 29,46 1,24 -0,67 Alkim Kağıt 17,01 0,77 31,42 Alkim Kimya 19,46 1,94 38,14 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,45 3,57 -1,08 Altınyunus Çeşme 63,70 6,34 27,50 Anadolu Efes 26,56 0,53 24,34 Anadolu Grubu Holding 39,08 0,51 49,59 Anadolu Hayat Emek. 12,21 0,25 51,95 Anadolu Isuzu 25,80 -2,57 43,33 Anadolu Sigorta 6,50 1,25 -9,98 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 23,98 3,36 Anel Elektrik 2,66 5,98 -0,88 Arçelik 46,98 1,42 65,08 ARD Bilişim Teknolojileri 7,96 -0,13 17,88 Arena Bilgisayar 12,06 0,75 10,62 Armada Bilgisayar 66,00 -1,49 34,47 Arsan Tekstil 5,62 2,93 41,00 Arzum Ev Aletleri 18,02 0,95 -25,43 Aselsan 21,82 -0,64 20,70 Ata GMYO 4,00 -1,23 -27,40 Atakule GMYO 3,14 7,90 34,12 Atlantis Yatırım Holding 7,20 0,00 29,50 Atlas Yat. Ort. 1,33 0,86 -22,77 ATP Bilgisayar 61,80 -2,52 Avrasya GMYO 1,92 2,67 -26,70 Avrasya Petrol ve Tur. 2,25 -0,44 -29,69 Avrupa Yatırım Holding 6,71 -2,04 11,83 Aydem Enerji 7,04 0,86 Ayen Enerji 6,70 1,36 23,84 Ayes Çelik Hasır ve Çit 23,60 9,97 109,23 Aygaz 23,10 -0,09 62,83 Bagfaş 10,74 2,29 50,00 Bak Ambalaj 20,66 1,77 4,47 Balatacılar Balatacılık 9,33 0,00 13,23 Bantaş Ambalaj 3,57 3,78 14,18 Banvit 75,75 -1,62 45,67 Başkent Doğalgaz GMYO 13,11 2,42 Baştaş Başkent Çimento 11,27 2,45 -35,12 Batı Çimento 16,19 -0,92 243,74 Batısöke Çimento 2,51 2,03 2,87 Bayrak Taban Sanayi 7,83 2,76 -26,20 Bera Holding 11,17 -0,89 -44,92 Berkosan Yalıtım 9,15 -1,08 2,58 Beşiktaş Futbol Yat. 5,17 -4,26 27,97 Beyaz Filo 9,63 3,55 -4,46 Bilici Yatırım 17,04 2,53 207,95 Bim Mağazalar 71,80 2,72 3,84 Biotrend Çevre ve Enerji 7,06 1,29 Birko Mensucat 1,03 -0,96 -7,21 Birleşim Mühendislik 10,04 2,03 Birlik Mensucat 2,06 0,00 -40,46 Bizim Mağazaları 14,77 1,86 -1,36 BMS Çelik Hasır 9,11 1,22 Boğaziçi Beton Sanayi 4,82 1,26 Borusan Mannesmann 30,06 4,01 8,13 Borusan Yat. Paz. 394,60 2,36 -13,14 Bosch Fren Sistemleri 1.000,40 4,80 -18,65 Bossa 30,18 0,47 69,08 Brisa 32,08 -1,17 65,67 Burçelik 29,20 0,55 38,92 Burçelik Vana 26,36 -3,73 -46,92 Bursa Çimento 4,77 0,42 -4,17 Carrefoursa 43,90 2,52 -38,86 Casa Emtia Petrol 115,00 0,35 8,49 Ceo Event Medya 13,19 0,15 105,13 Coca Cola İçecek 94,40 1,18 48,64 Cosmos Yat. Holding 9,30 -0,96 15,38 Credıtwest Faktorıng 5,17 9,77 -11,93 Çan2 Termik 12,56 1,29 Çelebi 187,30 2,07 2,62 Çelik Halat 8,88 -1,11 -2,39 Çemaş Döküm 1,27 1,60 -25,41 Çemtaş 17,59 2,15 11,96 Çimbeton 232,40 3,75 -21,62 Çimentaş 31,10 0,19 -13,99 Çimsa 36,72 0,49 106,29 Çuhadaroğlu Metal 10,36 -1,89 36,19 Dagi Giyim 2,88 -1,37 -15,45 Dagi Yatırım Holding 11,27 -3,26 -12,64 Dardanel 3,24 3,51 -39,15 Datagate Bilgisayar 13,82 1,62 -14,21 Demısaş Döküm 9,47 0,96 46,24 Denge Holding 1,32 0,00 -56,54 Deniz GMYO 1,70 1,80 -7,71 Derimod 8,03 0,50 -17,56 Derlüks Yatırım Holding 4,93 1,65 -44,10 Desa Deri 9,33 4,71 -4,21 Despec Bilgisayar 10,30 1,78 -21,13 Deva Holding 30,24 -0,46 25,69 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,97 6,66 20,37 Diriteks Diriliş Tekstil 4,03 -4,05 8,04 Ditaş Doğan 26,70 -4,37 105,29 DO-CO 1.135,60 0,50 80,25 Doğan Burda 154,80 -10,00 589,84 Doğan Holding 3,37 0,90 12,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,39 1,27 2,62 Doğu Aras Enerji 103,00 9,98 Doğusan 3,85 -0,52 6,03 Doğuş GMYO 10,78 -0,46 31,95 Doğuş Otomotiv 48,24 -2,94 86,09 Döktaş Dökümcülük 33,30 0,91 8,75 Duran Doğan Basım 19,08 -2,65 81,89 Dyo Boya 10,69 0,56 -4,95 Eczacıbaşı İlaç 7,27 0,55 0,94 Eczacıbaşı Yatırım 48,82 -1,09 81,36 E-Data Teknoloji 14,17 -5,85 Edip Gayrimenkul 3,58 0,56 7,83 Ege Endüstri 1.804,90 5,24 8,41 Ege Gübre 236,00 -1,54 64,51 Ege Profil 37,06 6,62 -1,56 Ege Seramik 17,28 2,86 78,84 Egeplast 24,84 1,89 -25,41 Ekiz Kimya 7,70 -5,52 7,99 Elite Naturel Organik Gıda 26,36 2,73 Emek Elektrik 2,94 0,68 2,97 Eminiş Ambalaj 20,50 1,08 -44,35 Emlak Konut GMYO 2,38 0,42 12,55 Enerjisa Enerji 14,13 1,80 22,55 Enka İnşaat 16,26 -5,19 130,91 Erbosan 140,20 -2,64 245,70 Ereğli Demir Çelik 23,70 -0,42 80,41 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,22 0,63 Ersu Gıda 5,38 0,19 8,91 Escar Turizm Taşımacılık 29,82 1,02 Escort Teknoloji 6,08 -3,34 -7,46 Esenboğa Elektrik 32,10 3,08 68,71 Etiler Gıda 5,18 0,19 30,15 Euro Kapital Yat. Ort. 3,90 2,09 2,11 Euro Trend Yat. Ort. 3,54 0,28 0,05 Euro Yat. Ort. 3,63 -0,82 -18,27 Euro Yatırım Holding 1,80 1,12 -36,62 Europap Tezol Kağıt 16,03 0,31 Fade Gıda 8,13 3,30 56,30 Fenerbahçe Futbol 32,40 1,38 9,61 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,42 2,11 -17,91 F-M İzmit Piston 136,00 6,17 10,93 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,06 -1,63 15,58 Ford Otosan 255,40 -1,77 112,66 Formet Metal ve Cam 1,26 1,61 -48,64 Frigo Pak Gıda 4,22 3,69 62,93 Galata Wind Enerji 5,34 -0,56 Galatasaray Sportif 3,94 -2,48 -2,72 Garanti Bankası 11,84 1,54 16,64 Garanti Faktoring 13,78 5,92 23,81 Garanti Yat. Ort. 2,56 1,19 -20,40 Gedik Y. Men. Değ. 7,80 -0,64 31,62 Gediz Ambalaj 19,85 0,35 48,13 Gelecek Varlık Yönetimi 13,24 0,68 Gen İlaç 13,83 -0,14 Gentaş 3,77 1,89 -16,47 Gersan Elektrik 5,92 2,07 -3,58 Gimat Mağazacılık 2,14 0,94 Girişim Elektrik Sanayi 22,80 0,00 Global Men. Değ. 6,33 -1,86 5,32 Global Yat. Holding 2,28 -0,44 -35,10 Good-Year 9,74 -0,10 22,23 Göltaş Çimento 46,86 6,94 14,17 Gözde Girişim 9,04 -1,85 13,28 GSD Denizcilik 4,07 2,01 67,13 GSD Holding 3,50 3,55 39,44 Gübre Fabrik. 84,25 0,24 -2,09 Güler Yat. Holding 3,05 -0,33 -11,92 Halk GMYO 2,84 2,16 -6,82 Hatay Tekstil 19,86 4,91 45,65 Hedef Girişim 2,80 2,19 10,90 Hedef Holding 3,82 -0,78 Hektaş 13,46 0,30 151,95 HUB Girişim 10,78 2,37 -40,77 Hürriyet Gzt. 2,14 -1,83 1,90 ICBC Turkey Bank 6,32 0,48 -2,77 İdeal Finansal Teknolojiler 31,32 -2,43 132,69 İdealist GMYO 2,17 -2,69 -8,56 İhlas Ev Aletleri 1,06 1,92 -43,10 İhlas Gayrimenkul 0,93 -1,06 -25,60 İhlas Gazetecilik 0,78 1,30 -68,34 İhlas Haber Ajansı 6,92 3,13 İhlas Holding 0,60 0,00 -46,56 İhlas Yayın Holding 0,73 0,00 -35,96 İndeks Bilgisayar 8,04 1,90 73,05 Info Yatırım 5,15 -0,96 10,27 İntema 56,80 2,16 42,36 Inveo Yatırım Holding 32,30 2,09 123,19 İpek Doğal Enerji 15,62 2,76 19,42 İskenderun Demir Çelik 23,40 -4,18 158,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! Valencia'dan süper dönüş

Raylarda yürüyen adam, trenin altında can verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir

Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu

Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız

Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı

Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti