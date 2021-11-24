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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

24.11.2021 13:39
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.751,200,28-24,07
İş Bankası (C)7,021,303,35
İş Bankası (Kur.)385.000,00

1,32
İş Fin.Kir.3,381,81-12,44
İş Girişim8,564,01-54,83
İş GMYO2,401,27-5,51
İş Y. Men. Değ.19,481,7817,37
İş Yat. Ort.2,900,69-13,77
İşbir Holding40,002,30-25,48
İşbir Sentetik Dokuma11,071,56

Işık Plastik5,522,22

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,921,10-19,30
İttifak Holding1,411,44-36,77
İz Hayvancılık Tarım20,180,6012,11
İzmir Demir Çelik2,451,66-25,97
İzmir Fırça6,900,4424,10
Jantsa Jant Sanayi64,005,4454,41
Kafein Yazılım20,504,65-3,94
Kalekim Kimyevi Maddeler19,230,00

Kaplamin25,482,33-24,62
Kardemir (A)8,121,6336,47
Kardemir (B)8,071,3853,13
Kardemir (D)8,962,8755,02
Karel Elektronik10,123,7950,50
Karsan Otomotiv4,201,2029,23
Karsu Tekstil8,283,24-3,16
Kartal Yenilenebilir Enerji13,385,19

Kartonsan60,359,93-36,26
Katmerciler Ekipman1,492,05-13,99
Kent Gıda205,007,95-42,35
Kerevitaş Gıda5,002,04-24,01
Kervan Gıda13,091,3927,89
Kervansaray Yat. Holding0,60-1,64-52,38
Kiler GMYO2,221,37-11,55
Kızılbük GYO33,76-9,97

Klimasan Klima9,652,1214,37
Koç Holding28,762,5740,62
Konfrut Gıda4,222,18-0,12
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,901,29200,42
Konya Çimento963,304,19-14,75
Koray GMYO7,041,2958,20
Kordsa Teknik Tekstil34,061,49119,04
Koza Altın124,301,1428,54
Koza Madencilik19,360,2624,98
Körfez GMYO5,810,000,17
Kristal Kola1,406,87-54,17
Kron Telekomünikasyon36,826,29-0,05
Kuştur Kuşadası Turizm230,00-0,4346,22
Kuyas Yatırım3,154,6536,96
Kütahya Porselen98,803,4695,84
Kütahya Şeker Fabrikası27,480,88

Lider Faktoring3,530,283,52
Link Bilgisayar27,904,10-11,70
Logo Yazılım43,800,3240,66
Lokman Hekim Sağlık12,121,3472,36
Lüks Kadife51,003,4977,61
Makina Takım3,271,87-4,11
Manas Enerji Yönetimi15,803,40

Margün Enerji8,721,28

Marka Yatırım Holding3,920,77-39,04
Marmaris Altınyunus181,702,6663,55
Marshall232,001,00-24,36
Martı GMYO0,931,09-63,58
Martı Otel1,801,12-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım23,242,11

Mavi Giyim74,75-0,0744,84
Mazhar Zorlu Holding31,380,58-0,32
Meditera Tıbbi Malzeme38,900,93

Mega Polietilen5,103,03-33,42
Menderes Tekstil2,172,84-29,77
Mercan Kimya10,191,80

Merit Turizm26,16-0,23152,53
Merko Gıda5,013,09-42,01
Metemtur Yatırım2,770,00-65,74
Metro Holding1,290,78-37,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,881,05-0,35
Metro Yatırım Ortaklığı1,731,17-25,75
Mia Teknoloji21,029,99

Migros Ticaret43,062,520,61
Milpa4,003,36-13,04
Mistral GMYO4,671,30-0,13
MLP Sağlık31,34-1,2057,73
MMC San. ve Tic. Yat.5,40-0,9217,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,850,74-42,19
Mondi Tire Kutsan9,043,3118,95
Nasmed Egepol8,112,53

Naturel Enerji36,101,981,67
Naturelgaz7,452,34

Net Holding5,423,6358,02
Netaş Telekom.19,292,88-31,30
Niğbaş Niğde Beton7,39-0,54-85,79
Nuh Çimento43,604,01-9,22
Nurol GMYO10,050,0037,86
Odaş Elektrik1,590,00-45,61
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,801,62

Orge Enerji Elektrik6,612,0143,31
Orma Orman Mahsulleri25,98-0,0876,49
Osmanlı Menkul25,962,45-15,56
Ostim Endüstriyel Yat1,731,76-25,87
Otokar405,802,5033,36
Oyak Çimento7,461,50-15,03
Oyak Yat. Ort.7,081,292,58
Oyak Yatırım Menkul29,120,48

Oylum Sınai Yatırımlar8,522,7780,89
Özak GMYO6,00-0,3317,65
Özbal Çelik Boru19,582,25198,93
Özderici GMYO1,691,81-23,87
Özerden Plastik7,842,35-12,89
Pamel Elektrik60,00-1,32181,43
Panora GMYO7,653,9430,31
Papilon Savunma14,411,62-36,63
Park Elek.Madencilik5,915,5410,06
Parsan35,001,0444,03
Pegasus100,805,6635,12
Peker GMYO1,050,96-55,11
Penguen Gıda4,130,98-18,22
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım246,408,59

Pera GMYO1,381,47-21,22
Pergamon Dış Ticaret23,441,4727,89
Petkim8,051,5161,65
Petrokent Turizm3.602,00-0,50297,40
Pınar Et ve Un20,400,10-6,78
Pınar Su3,731,08-8,22
Pınar Süt18,351,33-18,62
Plastikkart18,222,3627,91
Polisan Holding3,052,69-20,67
Politeknik Metal331,301,50-18,34
Prizma Press Matbaacılık3,78-0,26-31,02
QNB Finans Fin. Kir.63,300,24-49,48
QNB Finansbank34,70-0,80-50,68
QUA Granite Hayal Yapı12,154,56

Ral Yatırım Holding14,7410,00231,98
Ray Sigorta10,633,20-31,20
Reysaş GMYO3,441,786,11
Reysaş Lojistik5,072,42-2,01
Rhea Girişim2,030,00-45,43
Rodrigo Tekstil13,322,46-2,84
Royal Halı2,92-0,68-15,12
RTA Laboratuvarları19,990,81-33,98
Sabancı Holding13,520,3022,62
Safkar Ege Soğutmacılık7,253,13-33,36
Sanel Mühendislik4,75-0,4238,89
Sanifoam Sünger34,000,00150,00
Sanko Pazarlama9,881,966,61
Saray Matbaacılık3,992,31-54,50
Sarkuysan18,004,71106,96
Sasa Polyester37,848,24152,53
Say Yenilenebilir Enerji22,803,54167,92
Sekuro Plastik18,111,7429,73
Selçuk Ecza Deposu10,572,03-21,31
Selçuk Gıda4,71-1,87-5,42
Selva Gıda Sanayi9,16-1,08

Senkron Güvenlik24,605,13-6,32
Serve Film Prodüksiyon12,89-0,77-19,44
Servet GMYO93,658,5219,45
Seyitler Kimya16,15-0,2519,95
Silverline Endüstri5,372,68-37,56
Sinpaş GMYO4,120,00-1,44
Smartiks Yazılım5,151,18-41,87
Sodaş Sodyum Sanayii23,200,00-11,91
Söktaş2,821,44-13,25
Sönmez Filament28,063,39-47,24
Sönmez Pamuklu8,19-0,61-44,50
Sumaş Suni Tahta87,001,1070,55
Şeker Fin. Kir.4,842,54-24,38
Şekerbank1,131,80-25,17
Şişe Cam12,232,3470,82
Şok Marketler Ticaret14,091,7312,90
T. Halk Bankası4,843,42-12,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,300,84-37,86
T.S.K.B.1,532,68-12,40
T.Tuborg20,000,5012,80
Taç Tarım Ürünleri24,900,97136,47
Tat Gıda11,941,883,27
TAV Havalimanları30,906,3345,07
Tek-Art Turizm1,332,31-34,16
Tekfen Holding18,682,2413,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,642,47-23,32
Temapol Polimer Plastik15,180,5332,00
Tetamat Gıda Yatırımları239,00-5,6810,49
TGS Dış Ticaret17,183,1835,17
Tofaş Oto. Fab.78,053,86152,50
Torunlar GMYO3,982,312,05
Trabzon Liman33,861,385,42
Trabzonspor Sportif8,47-4,40247,13
Trend GMYO6,480,00-48,45
TSKB GMYO2,630,77-45,51
Tuğçelik16,009,9798,02
Tukaş8,021,65-17,23
Turcas Petrol4,111,23-15,26
Tureks Turizm Taşımacılık15,37-0,19

Turkcell18,393,2023,29
Tümosan Motor ve Traktör17,392,3523,60
Tüpraş170,601,0157,96
Türk Hava Yolları19,051,7647,56
Türk İlaç Serum10,395,59

Türk Prysmian Kablo65,4510,00442,60
Türk Telekom9,072,7214,82
Türk Traktör197,101,0815,69
Türker Proje Gayrimenkul134,301,7418,95
Türkiye Sigorta5,07-0,59-17,94
Ufuk Yatırım19,002,0441,79
Ulaşlar Turizm Yat.3,610,56-14,86
Ulusal Faktoring2,210,45

Ulusoy Elektrik54,750,006,62
Ulusoy Un Sanayi7,053,6838,55
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,702,41-27,35
Utopya Turizm17,00-2,02-56,19
Uzertaş Boya29,023,64-48,73
Ülker Bisküvi19,931,58-10,70
Ünlü Yatırım Holding5,812,65

Vakıf Fin. Kir.5,450,3759,92
Vakıf GMYO1,742,96-27,46
Vakıf Yat. Ort.5,801,05-21,20
Vakıflar Bankası3,932,34-16,56
Vakko Tekstil10,521,8467,88
Vanet Gıda6,251,46-19,15
VBT Yazılım20,52-0,10

Verusa Holding50,902,6212,91
Verusaturk Girisim26,44-1,05102,63
Vestel31,041,6473,00
Vestel Beyaz Eşya7,561,6170,33
Viking Kağıt6,571,86-27,00
Yapı ve Kredi Bank.3,501,7416,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.28,980,84-19,93
Yataş13,060,46-7,70
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,071,99-30,23
Yeni Gimat GMYO16,881,7545,62
Yeo Teknoloji49,180,33

Yeşil GMYO0,870,00-36,96
Yeşil Yapı1,040,97-43,48
Yeşil Yatırım Holding1,991,53-53,46
Yibitaş İnşaat Malzeme11.208,90-7,45-28,15
Yonga Mobilya18,700,86-37,23
Yükselen Çelik5,633,308,36
Yünsa12,972,45-6,63
Ziraat GMYO2,341,30

Zorlu Enerji1,711,18-32,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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