Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|8,93
|11,11
|İş Bankası (C)
|7,65
|-1,80
|12,62
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|4,00
|3,09
|3,63
|İş Girişim
|9,29
|0,65
|-50,98
|İş GMYO
|2,61
|0,77
|2,76
|İş Y. Men. Değ.
|21,96
|0,18
|32,31
|İş Yat. Ort.
|3,21
|-2,13
|-4,55
|İşbir Holding
|66,55
|9,91
|23,98
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,20
|-0,41
|Işık Plastik
|5,44
|-1,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,01
|0,00
|-11,40
|İttifak Holding
|1,40
|1,45
|-37,22
|İz Hayvancılık Tarım
|20,68
|-1,05
|14,89
|İzmir Demir Çelik
|2,75
|-2,14
|-16,91
|İzmir Fırça
|7,17
|-1,78
|28,96
|Jantsa Jant Sanayi
|71,60
|0,35
|72,75
|Kafein Yazılım
|22,94
|-0,26
|7,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|19,18
|2,24
|Kaplamin
|29,50
|-1,80
|-12,72
|Kardemir (A)
|9,40
|1,95
|57,98
|Kardemir (B)
|9,38
|0,75
|77,99
|Kardemir (D)
|10,53
|0,29
|82,18
|Karel Elektronik
|12,93
|3,94
|92,29
|Karsan Otomotiv
|4,33
|-1,81
|33,23
|Karsu Tekstil
|8,98
|-0,33
|5,03
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,90
|0,51
|Kartonsan
|64,10
|-1,08
|-32,29
|Katmerciler Ekipman
|1,58
|1,28
|-8,79
|Kent Gıda
|200,00
|0,00
|-43,76
|Kerevitaş Gıda
|5,15
|0,59
|-21,73
|Kervan Gıda
|13,49
|-1,32
|31,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|1,56
|-48,41
|Kiler GMYO
|2,18
|-0,91
|-13,15
|Kızılbük GYO
|29,16
|-0,14
|Klimasan Klima
|11,83
|6,10
|40,20
|Koç Holding
|33,26
|-0,54
|62,62
|Konfrut Gıda
|4,76
|1,93
|12,66
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,45
|0,42
|206,99
|Konya Çimento
|1.128,50
|4,01
|-0,13
|Konya Kağıt
|7,83
|-1,01
|Koray GMYO
|7,30
|2,82
|64,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|38,12
|1,98
|145,14
|Koza Altın
|142,20
|2,97
|47,05
|Koza Madencilik
|21,96
|2,23
|41,77
|Körfez GMYO
|6,74
|-0,44
|16,21
|Kristal Kola
|1,69
|-1,74
|-44,68
|Kron Telekomünikasyon
|41,76
|-1,51
|13,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|230,80
|-1,79
|46,73
|Kuyas Yatırım
|4,60
|-1,08
|100,00
|Kütahya Porselen
|121,80
|-5,36
|141,43
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,06
|-1,40
|Lider Faktoring
|4,22
|2,43
|23,75
|Link Bilgisayar
|31,38
|-0,38
|-0,68
|Logo Yazılım
|49,60
|1,93
|59,28
|Lokman Hekim Sağlık
|13,34
|-1,91
|89,71
|Lüks Kadife
|58,45
|-0,43
|103,56
|Makina Takım
|3,59
|-1,10
|5,28
|Manas Enerji Yönetimi
|16,23
|-1,76
|Margün Enerji
|9,94
|-1,19
|Marka Yatırım Holding
|3,97
|-2,22
|-38,26
|Marmaris Altınyunus
|264,90
|2,52
|138,43
|Marshall
|259,40
|-0,61
|-15,42
|Martı GMYO
|0,99
|-1,98
|-61,23
|Martı Otel
|1,81
|0,56
|-15,02
|Matriks Bilgi Dağıtım
|23,66
|-0,25
|Mavi Giyim
|80,25
|0,88
|55,50
|Mazhar Zorlu Holding
|34,64
|-5,61
|10,04
|Meditera Tıbbi Malzeme
|40,02
|-1,62
|Mega Polietilen
|6,56
|-3,24
|-14,36
|Menderes Tekstil
|2,47
|-1,20
|-20,06
|Mercan Kimya
|10,56
|-2,49
|Merit Turizm
|28,32
|4,27
|173,38
|Merko Gıda
|5,67
|-3,24
|-34,38
|Metemtur Yatırım
|4,50
|-3,43
|-44,34
|Metro Holding
|1,16
|0,87
|-38,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|0,00
|-14,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,75
|-0,57
|-23,22
|Mia Teknoloji
|30,94
|-2,70
|Migros Ticaret
|43,52
|1,78
|1,68
|Milpa
|4,22
|1,44
|-8,26
|Mistral GMYO
|4,53
|-1,09
|-3,12
|MLP Sağlık
|34,58
|-0,63
|74,03
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,37
|-9,90
|-5,00
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,74
|0,58
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,78
|5,15
|-25,91
|Mondi Tire Kutsan
|11,38
|1,61
|49,74
|Nasmed Egepol
|8,61
|-9,37
|Naturel Enerji
|39,88
|-1,14
|12,31
|Naturelgaz
|8,10
|-1,10
|Net Holding
|5,83
|0,17
|69,97
|Netaş Telekom.
|20,52
|-0,68
|-26,92
|Niğbaş Niğde Beton
|12,24
|6,99
|-76,46
|Nuh Çimento
|47,50
|0,21
|-1,10
|Nurol GMYO
|7,63
|4,23
|4,66
|Odaş Elektrik
|1,60
|-1,84
|-45,27
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|20,08
|2,97
|Orge Enerji Elektrik
|7,11
|-0,97
|54,15
|Orma Orman Mahsulleri
|37,50
|3,48
|154,76
|Osmanlı Menkul
|31,22
|-1,39
|1,55
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,83
|-1,61
|-21,58
|Otokar
|420,30
|-0,24
|38,13
|Otto Holding
|27,20
|-0,07
|158,31
|Oyak Çimento
|8,38
|-1,41
|-4,56
|Oyak Yat. Ort.
|7,49
|-3,10
|8,52
|Oyak Yatırım Menkul
|42,46
|-0,09
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,32
|0,48
|76,65
|Özak GMYO
|7,21
|4,34
|41,37
|Özbal Çelik Boru
|22,96
|-0,61
|250,53
|Özderici GMYO
|1,78
|1,71
|-19,82
|Özerden Plastik
|8,19
|-0,24
|-9,00
|Pamel Elektrik
|71,10
|1,43
|233,49
|Panora GMYO
|8,65
|-0,57
|47,34
|Papilon Savunma
|14,89
|-0,93
|-34,51
|Park Elek.Madencilik
|6,62
|0,15
|23,28
|Parsan
|36,60
|0,00
|50,62
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|13,86
|-8,33
|Pegasus
|105,30
|0,38
|41,15
|Peker GMYO
|1,07
|0,94
|-54,26
|Penguen Gıda
|4,41
|2,08
|-12,67
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|389,60
|2,53
|Pera GMYO
|1,37
|-0,72
|-21,79
|Pergamon Dış Ticaret
|27,22
|-1,38
|48,51
|Petkim
|9,11
|1,90
|82,93
|Petrokent Turizm
|4.910,70
|-2,18
|441,78
|Pınar Et ve Un
|22,18
|-1,33
|1,35
|Pınar Su
|3,89
|-0,26
|-4,29
|Pınar Süt
|20,98
|4,59
|-6,96
|Plastikkart
|18,84
|-2,28
|32,26
|Polisan Holding
|3,24
|-0,61
|-15,73
|Politeknik Metal
|530,00
|6,96
|30,63
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|-1,91
|-25,18
|QNB Finans Fin. Kir.
|90,90
|-2,10
|-27,45
|QNB Finansbank
|48,00
|2,04
|-31,77
|QUA Granite Hayal Yapı
|15,27
|1,13
|Rainbow Polikarbonat
|15,91
|9,95
|Ral Yatırım Holding
|15,30
|0,00
|244,59
|Ray Sigorta
|14,80
|4,23
|-4,21
|Reysaş GMYO
|3,85
|-0,77
|18,76
|Reysaş Lojistik
|5,86
|-0,68
|13,26
|Rhea Girişim
|2,09
|0,00
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|15,02
|-4,09
|9,56
|Royal Halı
|3,41
|-2,57
|-0,87
|RTA Laboratuvarları
|22,16
|0,27
|-26,82
|Sabancı Holding
|14,35
|-1,85
|30,15
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,91
|-1,74
|-27,30
|Sanel Mühendislik
|5,18
|-0,77
|51,46
|Sanifoam Sünger
|33,72
|-1,11
|147,94
|Sanko Pazarlama
|10,55
|-1,68
|13,83
|Saray Matbaacılık
|4,50
|-2,60
|-48,69
|Sarkuysan
|20,82
|-2,71
|139,38
|Sasa Polyester
|47,62
|-1,69
|217,80
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,28
|-2,14
|244,07
|Sekuro Plastik
|19,70
|-3,62
|41,12
|Selçuk Ecza Deposu
|11,67
|-1,52
|-13,12
|Selçuk Gıda
|5,12
|-0,97
|2,81
|Selva Gıda Sanayi
|9,46
|-0,21
|Senkron Güvenlik
|23,02
|0,00
|-12,34
|Serve Film Prodüksiyon
|13,52
|-1,31
|-15,50
|Servet GMYO
|103,80
|-0,10
|32,40
|Seyitler Kimya
|15,60
|0,32
|15,87
|Silverline Endüstri
|5,58
|-1,93
|-35,12
|Sinpaş GMYO
|4,17
|1,21
|-0,24
|Smartiks Yazılım
|5,50
|-0,36
|-37,92
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,42
|0,50
|7,91
|Söktaş
|2,90
|-1,02
|-10,79
|Sönmez Filament
|35,00
|-7,89
|-34,19
|Sönmez Pamuklu
|9,26
|-5,03
|-37,25
|Sumaş Suni Tahta
|88,00
|3,53
|72,51
|Şeker Fin. Kir.
|5,24
|-2,42
|-18,13
|Şekerbank
|1,22
|-0,81
|-19,21
|Şişe Cam
|15,57
|1,10
|117,47
|Şok Marketler Ticaret
|15,30
|1,80
|22,59
|T. Halk Bankası
|5,26
|-1,87
|-5,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,00
|4,17
|-16,29
|T.S.K.B.
|1,61
|-1,23
|-7,81
|T.Tuborg
|23,30
|1,30
|31,41
|Tat Gıda
|12,38
|-0,88
|7,08
|TAV Havalimanları
|39,52
|-0,05
|85,54
|Tek-Art Turizm
|1,43
|0,70
|-29,21
|Tekfen Holding
|23,10
|0,26
|40,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,55
|-1,95
|-12,82
|Temapol Polimer Plastik
|16,94
|-1,05
|47,30
|Tetamat Gıda Yatırımları
|238,20
|0,21
|10,12
|TGS Dış Ticaret
|16,54
|-2,07
|30,13
|Tofaş Oto. Fab.
|91,65
|-0,76
|196,50
|Torunlar GMYO
|4,72
|3,96
|21,03
|Trabzon Liman
|40,76
|-1,88
|26,90
|Trabzonspor Sportif
|6,95
|-0,29
|184,84
|Trend GMYO
|6,86
|1,33
|-45,43
|TSKB GMYO
|3,09
|1,31
|-35,98
|Tuğçelik
|19,03
|0,16
|135,52
|Tukaş
|8,27
|-2,01
|-14,65
|Turcas Petrol
|4,35
|-2,03
|-10,31
|Tureks Turizm Taşımacılık
|16,01
|-1,78
|Turkcell
|19,90
|-1,87
|33,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,26
|-1,75
|43,99
|Tüpraş
|171,90
|4,31
|59,17
|Türk Hava Yolları
|22,50
|2,27
|74,28
|Türk İlaç Serum
|12,28
|-1,60
|Türk Prysmian Kablo
|64,80
|-10,00
|437,21
|Türk Telekom
|10,51
|-2,78
|33,05
|Türk Traktör
|227,70
|-1,43
|33,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|138,30
|-0,86
|22,50
|Türkiye Sigorta
|5,81
|-0,17
|-5,96
|Ufuk Yatırım
|20,06
|-1,57
|49,70
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,66
|1,67
|-13,68
|Ulusal Faktoring
|2,47
|0,41
|Ulusoy Elektrik
|68,25
|6,31
|32,91
|Ulusoy Un Sanayi
|6,96
|0,72
|36,78
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,88
|-0,53
|-19,66
|Utopya Turizm
|12,40
|-9,95
|-68,04
|Uzertaş Boya
|35,90
|-2,92
|-36,57
|Ülker Bisküvi
|21,60
|-0,18
|-3,22
|Ünlü Yatırım Holding
|6,01
|-2,28
|Vakıf Fin. Kir.
|5,85
|-1,18
|71,65
|Vakıf GMYO
|1,91
|0,00
|-20,38
|Vakıf Yat. Ort.
|6,12
|-0,81
|-16,85
|Vakıflar Bankası
|4,05
|-1,70
|-14,01
|Vakko Tekstil
|11,18
|3,81
|78,41
|Vanet Gıda
|6,10
|-5,43
|-21,09
|VBT Yazılım
|23,36
|-2,99
|Verusa Holding
|55,80
|0,63
|23,78
|Verusaturk Girisim
|24,60
|-1,84
|88,53
|Vestel
|29,66
|2,06
|78,85
|Vestel Beyaz Eşya
|7,91
|0,25
|78,21
|Viking Kağıt
|7,09
|0,00
|-21,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,56
|-1,39
|18,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,38
|3,45
|-2,24
|Yataş
|13,46
|-1,17
|-4,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,19
|-1,54
|-27,50
|Yeni Gimat GMYO
|19,02
|0,11
|64,08
|Yeo Teknoloji
|60,70
|0,66
|Yeşil GMYO
|0,95
|0,00
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,08
|0,00
|-41,30
|Yeşil Yatırım Holding
|2,08
|0,97
|-51,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.500,00
|6,90
|-0,64
|Yonga Mobilya
|26,00
|-4,97
|-12,72
|Yükselen Çelik
|6,55
|-0,91
|26,07
|Yünsa
|13,56
|-0,95
|-2,39
|Ziraat GMYO
|2,94
|8,89
|Zorlu Enerji
|1,82
|-0,55
|-28,03
(Son)
Kaynak: AA
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