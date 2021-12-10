Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 45.000,00 8,93 11,11 İş Bankası (C) 7,65 -1,80 12,62 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 44,74 İş Fin.Kir. 4,00 3,09 3,63 İş Girişim 9,29 0,65 -50,98 İş GMYO 2,61 0,77 2,76 İş Y. Men. Değ. 21,96 0,18 32,31 İş Yat. Ort. 3,21 -2,13 -4,55 İşbir Holding 66,55 9,91 23,98 İşbir Sentetik Dokuma 12,20 -0,41 Işık Plastik 5,44 -1,09 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,01 0,00 -11,40 İttifak Holding 1,40 1,45 -37,22 İz Hayvancılık Tarım 20,68 -1,05 14,89 İzmir Demir Çelik 2,75 -2,14 -16,91 İzmir Fırça 7,17 -1,78 28,96 Jantsa Jant Sanayi 71,60 0,35 72,75 Kafein Yazılım 22,94 -0,26 7,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 19,18 2,24 Kaplamin 29,50 -1,80 -12,72 Kardemir (A) 9,40 1,95 57,98 Kardemir (B) 9,38 0,75 77,99 Kardemir (D) 10,53 0,29 82,18 Karel Elektronik 12,93 3,94 92,29 Karsan Otomotiv 4,33 -1,81 33,23 Karsu Tekstil 8,98 -0,33 5,03 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,90 0,51 Kartonsan 64,10 -1,08 -32,29 Katmerciler Ekipman 1,58 1,28 -8,79 Kent Gıda 200,00 0,00 -43,76 Kerevitaş Gıda 5,15 0,59 -21,73 Kervan Gıda 13,49 -1,32 31,80 Kervansaray Yat. Holding 0,65 1,56 -48,41 Kiler GMYO 2,18 -0,91 -13,15 Kızılbük GYO 29,16 -0,14 Klimasan Klima 11,83 6,10 40,20 Koç Holding 33,26 -0,54 62,62 Konfrut Gıda 4,76 1,93 12,66 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,45 0,42 206,99 Konya Çimento 1.128,50 4,01 -0,13 Konya Kağıt 7,83 -1,01 Koray GMYO 7,30 2,82 64,04 Kordsa Teknik Tekstil 38,12 1,98 145,14 Koza Altın 142,20 2,97 47,05 Koza Madencilik 21,96 2,23 41,77 Körfez GMYO 6,74 -0,44 16,21 Kristal Kola 1,69 -1,74 -44,68 Kron Telekomünikasyon 41,76 -1,51 13,36 Kuştur Kuşadası Turizm 230,80 -1,79 46,73 Kuyas Yatırım 4,60 -1,08 100,00 Kütahya Porselen 121,80 -5,36 141,43 Kütahya Şeker Fabrikası 31,06 -1,40 Lider Faktoring 4,22 2,43 23,75 Link Bilgisayar 31,38 -0,38 -0,68 Logo Yazılım 49,60 1,93 59,28 Lokman Hekim Sağlık 13,34 -1,91 89,71 Lüks Kadife 58,45 -0,43 103,56 Makina Takım 3,59 -1,10 5,28 Manas Enerji Yönetimi 16,23 -1,76 Margün Enerji 9,94 -1,19 Marka Yatırım Holding 3,97 -2,22 -38,26 Marmaris Altınyunus 264,90 2,52 138,43 Marshall 259,40 -0,61 -15,42 Martı GMYO 0,99 -1,98 -61,23 Martı Otel 1,81 0,56 -15,02 Matriks Bilgi Dağıtım 23,66 -0,25 Mavi Giyim 80,25 0,88 55,50 Mazhar Zorlu Holding 34,64 -5,61 10,04 Meditera Tıbbi Malzeme 40,02 -1,62 Mega Polietilen 6,56 -3,24 -14,36 Menderes Tekstil 2,47 -1,20 -20,06 Mercan Kimya 10,56 -2,49 Merit Turizm 28,32 4,27 173,38 Merko Gıda 5,67 -3,24 -34,38 Metemtur Yatırım 4,50 -3,43 -44,34 Metro Holding 1,16 0,87 -38,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,46 0,00 -14,88 Metro Yatırım Ortaklığı 1,75 -0,57 -23,22 Mia Teknoloji 30,94 -2,70 Migros Ticaret 43,52 1,78 1,68 Milpa 4,22 1,44 -8,26 Mistral GMYO 4,53 -1,09 -3,12 MLP Sağlık 34,58 -0,63 74,03 MMC San. ve Tic. Yat. 4,37 -9,90 -5,00 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,74 0,58 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,78 5,15 -25,91 Mondi Tire Kutsan 11,38 1,61 49,74 Nasmed Egepol 8,61 -9,37 Naturel Enerji 39,88 -1,14 12,31 Naturelgaz 8,10 -1,10 Net Holding 5,83 0,17 69,97 Netaş Telekom. 20,52 -0,68 -26,92 Niğbaş Niğde Beton 12,24 6,99 -76,46 Nuh Çimento 47,50 0,21 -1,10 Nurol GMYO 7,63 4,23 4,66 Odaş Elektrik 1,60 -1,84 -45,27 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 20,08 2,97 Orge Enerji Elektrik 7,11 -0,97 54,15 Orma Orman Mahsulleri 37,50 3,48 154,76 Osmanlı Menkul 31,22 -1,39 1,55 Ostim Endüstriyel Yat 1,83 -1,61 -21,58 Otokar 420,30 -0,24 38,13 Otto Holding 27,20 -0,07 158,31 Oyak Çimento 8,38 -1,41 -4,56 Oyak Yat. Ort. 7,49 -3,10 8,52 Oyak Yatırım Menkul 42,46 -0,09 Oylum Sınai Yatırımlar 8,32 0,48 76,65 Özak GMYO 7,21 4,34 41,37 Özbal Çelik Boru 22,96 -0,61 250,53 Özderici GMYO 1,78 1,71 -19,82 Özerden Plastik 8,19 -0,24 -9,00 Pamel Elektrik 71,10 1,43 233,49 Panora GMYO 8,65 -0,57 47,34 Papilon Savunma 14,89 -0,93 -34,51 Park Elek.Madencilik 6,62 0,15 23,28 Parsan 36,60 0,00 50,62 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 13,86 -8,33 Pegasus 105,30 0,38 41,15 Peker GMYO 1,07 0,94 -54,26 Penguen Gıda 4,41 2,08 -12,67 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 389,60 2,53 Pera GMYO 1,37 -0,72 -21,79 Pergamon Dış Ticaret 27,22 -1,38 48,51 Petkim 9,11 1,90 82,93 Petrokent Turizm 4.910,70 -2,18 441,78 Pınar Et ve Un 22,18 -1,33 1,35 Pınar Su 3,89 -0,26 -4,29 Pınar Süt 20,98 4,59 -6,96 Plastikkart 18,84 -2,28 32,26 Polisan Holding 3,24 -0,61 -15,73 Politeknik Metal 530,00 6,96 30,63 Prizma Press Matbaacılık 4,10 -1,91 -25,18 QNB Finans Fin. Kir. 90,90 -2,10 -27,45 QNB Finansbank 48,00 2,04 -31,77 QUA Granite Hayal Yapı 15,27 1,13 Rainbow Polikarbonat 15,91 9,95 Ral Yatırım Holding 15,30 0,00 244,59 Ray Sigorta 14,80 4,23 -4,21 Reysaş GMYO 3,85 -0,77 18,76 Reysaş Lojistik 5,86 -0,68 13,26 Rhea Girişim 2,09 0,00 -43,82 Rodrigo Tekstil 15,02 -4,09 9,56 Royal Halı 3,41 -2,57 -0,87 RTA Laboratuvarları 22,16 0,27 -26,82 Sabancı Holding 14,35 -1,85 30,15 Safkar Ege Soğutmacılık 7,91 -1,74 -27,30 Sanel Mühendislik 5,18 -0,77 51,46 Sanifoam Sünger 33,72 -1,11 147,94 Sanko Pazarlama 10,55 -1,68 13,83 Saray Matbaacılık 4,50 -2,60 -48,69 Sarkuysan 20,82 -2,71 139,38 Sasa Polyester 47,62 -1,69 217,80 Say Yenilenebilir Enerji 29,28 -2,14 244,07 Sekuro Plastik 19,70 -3,62 41,12 Selçuk Ecza Deposu 11,67 -1,52 -13,12 Selçuk Gıda 5,12 -0,97 2,81 Selva Gıda Sanayi 9,46 -0,21 Senkron Güvenlik 23,02 0,00 -12,34 Serve Film Prodüksiyon 13,52 -1,31 -15,50 Servet GMYO 103,80 -0,10 32,40 Seyitler Kimya 15,60 0,32 15,87 Silverline Endüstri 5,58 -1,93 -35,12 Sinpaş GMYO 4,17 1,21 -0,24 Smartiks Yazılım 5,50 -0,36 -37,92 Sodaş Sodyum Sanayii 28,42 0,50 7,91 Söktaş 2,90 -1,02 -10,79 Sönmez Filament 35,00 -7,89 -34,19 Sönmez Pamuklu 9,26 -5,03 -37,25 Sumaş Suni Tahta 88,00 3,53 72,51 Şeker Fin. Kir. 5,24 -2,42 -18,13 Şekerbank 1,22 -0,81 -19,21 Şişe Cam 15,57 1,10 117,47 Şok Marketler Ticaret 15,30 1,80 22,59 T. Halk Bankası 5,26 -1,87 -5,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,00 4,17 -16,29 T.S.K.B. 1,61 -1,23 -7,81 T.Tuborg 23,30 1,30 31,41 Tat Gıda 12,38 -0,88 7,08 TAV Havalimanları 39,52 -0,05 85,54 Tek-Art Turizm 1,43 0,70 -29,21 Tekfen Holding 23,10 0,26 40,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,55 -1,95 -12,82 Temapol Polimer Plastik 16,94 -1,05 47,30 Tetamat Gıda Yatırımları 238,20 0,21 10,12 TGS Dış Ticaret 16,54 -2,07 30,13 Tofaş Oto. Fab. 91,65 -0,76 196,50 Torunlar GMYO 4,72 3,96 21,03 Trabzon Liman 40,76 -1,88 26,90 Trabzonspor Sportif 6,95 -0,29 184,84 Trend GMYO 6,86 1,33 -45,43 TSKB GMYO 3,09 1,31 -35,98 Tuğçelik 19,03 0,16 135,52 Tukaş 8,27 -2,01 -14,65 Turcas Petrol 4,35 -2,03 -10,31 Tureks Turizm Taşımacılık 16,01 -1,78 Turkcell 19,90 -1,87 33,41 Tümosan Motor ve Traktör 20,26 -1,75 43,99 Tüpraş 171,90 4,31 59,17 Türk Hava Yolları 22,50 2,27 74,28 Türk İlaç Serum 12,28 -1,60 Türk Prysmian Kablo 64,80 -10,00 437,21 Türk Telekom 10,51 -2,78 33,05 Türk Traktör 227,70 -1,43 33,65 Türker Proje Gayrimenkul 138,30 -0,86 22,50 Türkiye Sigorta 5,81 -0,17 -5,96 Ufuk Yatırım 20,06 -1,57 49,70 Ulaşlar Turizm Yat. 3,66 1,67 -13,68 Ulusal Faktoring 2,47 0,41 Ulusoy Elektrik 68,25 6,31 32,91 Ulusoy Un Sanayi 6,96 0,72 36,78 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,88 -0,53 -19,66 Utopya Turizm 12,40 -9,95 -68,04 Uzertaş Boya 35,90 -2,92 -36,57 Ülker Bisküvi 21,60 -0,18 -3,22 Ünlü Yatırım Holding 6,01 -2,28 Vakıf Fin. Kir. 5,85 -1,18 71,65 Vakıf GMYO 1,91 0,00 -20,38 Vakıf Yat. Ort. 6,12 -0,81 -16,85 Vakıflar Bankası 4,05 -1,70 -14,01 Vakko Tekstil 11,18 3,81 78,41 Vanet Gıda 6,10 -5,43 -21,09 VBT Yazılım 23,36 -2,99 Verusa Holding 55,80 0,63 23,78 Verusaturk Girisim 24,60 -1,84 88,53 Vestel 29,66 2,06 78,85 Vestel Beyaz Eşya 7,91 0,25 78,21 Viking Kağıt 7,09 0,00 -21,22 Yapı ve Kredi Bank. 3,56 -1,39 18,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,38 3,45 -2,24 Yataş 13,46 -1,17 -4,88 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,19 -1,54 -27,50 Yeni Gimat GMYO 19,02 0,11 64,08 Yeo Teknoloji 60,70 0,66 Yeşil GMYO 0,95 0,00 -31,16 Yeşil Yapı 1,08 0,00 -41,30 Yeşil Yatırım Holding 2,08 0,97 -51,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 15.500,00 6,90 -0,64 Yonga Mobilya 26,00 -4,97 -12,72 Yükselen Çelik 6,55 -0,91 26,07 Yünsa 13,56 -0,95 -2,39 Ziraat GMYO 2,94 8,89 Zorlu Enerji 1,82 -0,55 -28,03 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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