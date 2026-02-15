Türkiye'den Somali'ye Çağrı Bey Sondaj Gemisi Uğurlandı - Son Dakika
Türkiye'den Somali'ye Çağrı Bey Sondaj Gemisi Uğurlandı

15.02.2026 17:28
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Çağrı Bey sondaj gemimiz, nisan ayında Curad-1 olarak adlandırdığımız, ki Somalice'de bu yeni doğan ilk bebeklere verilen isim. Biz de oradaki ilk kuyumuza bu ismi verdik. İnşallah kuyu noktasına ulaşacak ve derin deniz sondaj faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Bakan Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin ilk görev yeri Somali'ye uğurlanması için Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Limanı açıklarındaki Ağalar İskelesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Program öncesinde Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ve Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ile gemiyi gezen Bayraktar, ilgililerden brifing aldı.

Bayraktar, uğurlanma töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizin petrol ve doğal gaz aramacılığında tarihi bir ana hep birlikte şahitlik yapıyoruz. İlk defa derin deniz sondaj gemimiz, mavi vatan dışında bir göreve çıkıyor. Filomuza yeni katılan Çağrı Bey'i, Mersin Taşucu Limanı'ndan Somali'ye uğurluyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2011'de yaşanan kuraklık felaketin ardından dayanışma göstermek için Somali'ye çok önemli ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Bayraktar, "Bu tarihi adımla büyük bir farkındalık oluştu ve uluslararası yardımların önü açılmış oldu. Bizler de Türkiye olarak Somali'nin istikrarını sağlayacak, kardeş Somali halkının huzuruna, refahına katkıda bulunacak birçok projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.

Somali açık denizlerindeki projeler

Bayraktar, Somali'nin özellikle son yıllarda kaydettiği gelişmelerle artık Türkiye'nin önemli stratejik ortağı konumunda olduğunu, enerji alanındaki ilişkilerinin bu stratejik ortaklığın en önemli parçalarından birini oluşturduğunu vurguladı.

İki ülkenin petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında büyük hedefleri ve somut projelerinin olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, 7 Mart 2024 yılında Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında işbirliğimizi geliştirmek üzere bir hükümetler arası anlaşma, mutabakat zaptı imzaladık. Aynı yılın temmuz ayında da Somali deniz alanlarında yer alan 3 ayrı blok için üretim paylaşım anlaşmalarını imza altına aldık. 2024 yılında en önemli çalışmalarımızdan biri olan Somali açık denizlerinde petrol ve doğal gaz aramaya yönelik projemizi artık hukuki metinlerden fiili uygulamaya geçirdik."

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ekim 2024'te Oruç Reis Sismik Araştırma Gemi'sini Somali'ye uğurladığına değinerek, "Oruç Reis, Somali açıklarında ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında sismik çalışmalarını yürüttü ve yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın ardından geçtiğimiz yıl temmuzda mavi vatana dönerek ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yıldırım'ın operasyonel hazırlıkları devam ediyor"

Deniz sahalarında üretimi artırmak ve yeni operasyonlarda kullanmak için 2025'te enerji filosuna iki yeni gemi eklediklerini anlatan Bayraktar, "7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olarak nitelenen gemilerimizin uzunluğu 228, genişliği 42, yüksekliği 114 metredir. Bu gemilerimizle 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar, Çağrı Bey ve Yıldırım'ın eklenmesiyle filodaki sondaj gemisi sayısının 6'ya çıktığını belirterek, "Böylece Türkiye, sismik gemilerimiz Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte dünyanın en büyük 4'üncü denizlerde arama filosuna sahip ülkesi konumuna geldi." dedi.

Yeni gemilerden Yıldırım'ın 26 Ocak'ta boğazları geçerek Filyos Limanı'na demirlediğini anımsatan Bayraktar, "Yıldırım'ın operasyonel hazırlıkları devam ediyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından nisan ayı içerisinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılacak." diye konuştu.

Bayraktar, Çağrı Bey'in 45 günlük süre sonunda Mogadişu Limanı'na ulaşacağını belirterek, "Çağrı Bey sondaj gemimiz, nisan ayında Curad-1 olarak adlandırdığımız, ki Somalice'de bu yeni doğan ilk bebeklere verilen isim. Biz de oradaki ilk kuyumuza bu ismi verdik. İnşallah kuyu noktasına ulaşacak ve derin deniz sondaj faaliyetlerine başlayacak." ifadelerini kullandı.

Çağrı Bey ile başlayan kıtalararası operasyonla artık yeni bir döneme geçildiğini vurgulayan Bayraktar, "2016 yılında milli enerji ve maden politikamızın en önemli adımlarından biri olan denizlerde kendi gemilerimiz ve personelimizle arama yapan bir ülke olma hedefini bugün bir adım ileri götürüyor ve yurt dışında da gerek ortaklıklar gerekse münferiden yoğun bir arama ve inşallah keşif dönemine giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, şöyle devam etti:

"Kardeş ülke Pakistan ile vardığımız anlaşmalar doğrultusunda bu yıl Pakistan deniz sahalarında sismik çalışma yapacağız. Oruç Reis veya Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemilerimizle de yine bu faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Yine aynı şekilde Libya'da hem yeni sahalar hem de mevcut projeler üzerinde gerek operatör gerekse ortaklıklar yoluyla işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Geçtimiz hafta çarşamba günü Libya'da düzenlenen yeni lisanslama ihalesi kapsamında biri denizde biri karada olmak üzere iki sahada petrol ve doğal gaz arama hakkı elde ettik. Türkiye Petrolleri olarak İspanyol ortağımız Repsol ile birlikte Libya'da arama faaliyetlerinde bulunacağız. Her iki sahada da yüzde 40 ortak olarak yer alıyoruz. Tüm bu adımlarımız, dışarıda büyüme stratejimizin bir parçasını oluşturuyor."

Petrol ve doğal gaz aramalarıyla ilgili yılbaşından itibaren 3 önemli adım attıklarını işaret eden Bayraktar, "8 Ocak'ta Exxonmobil, 5 Şubat'ta Chevron ve yine geçen perşembe günü BP ile çok önemli stratejik anlaşmalar imzaladık. Önümüzdeki hafta inşallah yine bir uluslararası şirketle yurt dışında deniz sahalarında bir ortaklık için anlaşmayı imza etmeyi planlıyoruz. Mevcut projeksiyonumuz ile Türkiye olarak 2028 yılında yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üreten şirketimiz Türkiye Petrollerini hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu yaptığımız çalışmalarla günde 1 milyon varil üretim kapasitesine şirketimizi, ülkemizi ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Çağrı Bey'in, Somali ile Türkiye ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyacağına yürekten inanıyorum"

Geminin mürettebatına başarı dileyen Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"İlk kez karasularımız dışında petrol aramakla görevlendireceğimiz Çağrı Bey'in, Somali ile Türkiye ilişkilerini bir üst seviyeye taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ortaya koyduğu sarsılmaz iradeyle yolumuzu açan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli görevde vazife üstlenen kaptanımız başta olmak üzere tüm mürettebatımıza, çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çağrı Bey'in güvenliğini temin edecek olan Deniz Kuvvetlerimize, lojistik destek gemilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. ve son olarak ekim 2024'te Mogadişu Limanı'nda Oruç Reis'i karşılarken bizlere 'Gerçek Dostluk' şarkısını seslendiren Somalili kardeşlerimize Mersin'den selamlarımı gönderiyorum. Çağrı Bey'in pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı kolayına olsun. Çağrı Bey ve bu kritik operasyona katılan tüm gemilerimiz güle güle gitsinler, inşallah selametle dönsünler. Aziz milletimizin dualarıyla sondajları inşallah keşifle neticelensin."

Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Hasan Ufuk Çakır ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya'nın da katıldığı törende, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı.

Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali yolculuğu

Uzunluğu 228, genişliği 42, yüksekliği 114 metre olan Çağrı Bey, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Kule yüksekliğinden dolayı Süveyş Kanalı'ndan seyrini yapamayacak olan Çağrı Bey, Akdeniz'i baştan sona geçtikten sonra Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlas Okyanusuna açılacak, Batı Afrika kıyılarını takip ederek Ümit Burnunu geçip Somali'ye ulaşacak.

Çağrı Bey'e donanma gemilerinden TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra'dan oluşan deniz unsurları destek verecek. Enerji filosunda yer alan Altan, Korkut ve Sancar isimli destek gemileri de sondaj faaliyetlerinin kesintisiz, emniyetli ve verimli şekilde yürütülmesini temin edecek.

Kaynak: AA

