Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG hakkında gelinen son noktayı canlı yayında açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG hakkında gelinen son noktayı canlı yayında açıkladı

17.06.2022 18:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na canlı yayınla bağlanarak Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG hakkında bilgi verdi. Erdoğan, "Bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ve iklim konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Devlet ve hükümet başkanlarını şahsı, milleti ve ülkesi adına en kalbi duygularıyla selamlayan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'a bu anlamlı etkinliği düzenlemesi ve daveti için teşekkür etti. Erdoğan, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının insanlığın ortak meselesi olduğunu, dolayısıyla bunlar karşısında verilecek cevapların küresel dayanışmanın ürünü olması gerektiğini anlattı. İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini her gün yaşadıkları bir denklemde hiç kimsenin bu sorunlara kayıtsız kalamayacağını, Türkiye olarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi en öncelikli meselelerden biri olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, bu anlayışla Paris Anlaşması'nı onaylayıp, 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefini ve yeşil kalkınma devrimini ilan ettiklerini söyledi.

"UZUN DÖNEMLİ PLANIMIZI YIL SONUNDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26. Taraflar Konferansı'nda da aynı kararlılıkla çelik üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, kara yolu ulaşımı ile orman kaybı ve arazi bozulumunu tersine çevirmeye yönelik önemli taahhütlerde bulunduklarına dikkati çekerek, "Ortak evimiz dünyanın geleceği için Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasını ve sektörel stratejilerini güçlendirmek gayesiyle ulusal ve uluslararası tüm paydaşların katılımıyla İklim Şurası'nı gerçekleştirdik. Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı bu yılın sonunda açıklayacağız." diye konuştu.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak Yeşil Eylem Planı'nı kabul ettiklerini, yeşil liman sayısını artırdıklarını dile getiren Erdoğan, ormanları ve korunan alanları genişlettiklerini, Türkiye'nin çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biri olduğunu kaydetti.

"YIL SONUNA KADAR YERLİ OTOMOBİLİMİZİ HİZMETE SUNACAĞIZ"

Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında da üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu yılın sonuna kadar Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz. BM ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen, eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen 'Sıfır Atık' hareketi ile çevre koruma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık. Teknoloji ve çığır açıcı araştırma-geliştirmenin öneminin bilinciyle yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansman ve teknoloji transferi, bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu hususta en büyük sorumluluk, elbette asırlardır sorunun bu noktaya gelmesinde payı olan ülkelere düşmektedir."

İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer aracın yenilenebilir enerji olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibarıyla dünya on ikincisi ve Avrupa beşincisidir. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

"ELEKTRİK GÜCÜMÜZÜN YÜZDE 54'Ü YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALLERİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da yaşanan savaşın enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini bildirdi. Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümünün enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye olarak uzun süredir zaten bu anlayışla pozisyon alıyorduk. Bu sayede kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji santrallerinde müteşekkil kıldık. 2021 yılında kurduğumuz 3,5 gigawatt kapasiteli santrallerin yüzde 97'si yenilenebilir enerji santralidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temiz enerjiye dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tüm ortaklarla iş birliği ve dayanışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, TOGG, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG hakkında gelinen son noktayı canlı yayında açıkladı - Son Dakika

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