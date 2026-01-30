Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı - Son Dakika
Ekonomi

Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı

30.01.2026 12:18
Türkiye turizminde uzun süredir beklenen büyük eşik aşıldı. 2025 yılı verileri hem gelirde hem ziyaretçi sayısında Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşıldığını ortaya koydu. 2025 yılına ait turizm geliri 65.2 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesini yakaladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 2025 yılının dördüncü çeyrek verilerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin 2025 yılı turizm gelirini 65 milyar 231 milyon dolar olarak açıklarken 2026 yılında 68 milyar dolar gelir hedeflendiğini duyurdu. Ersoy, konuşmasında Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 64 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Bakan Ersoy'un açıkladığı tablo, Türk turizminin artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir güç haline geldiğini ortaya koydu ve sektörün de yılı tarihî bir rekorla kapattığını gösterdi. Sektörle 2026 yılında yapılan ilk buluşma olma özelliğini taşıyan toplantıda Ersoy, hem geride kalan yılın değerlendirmesini yaptı hem de Türkiye'nin turizm vizyonunun geldiği noktayı kapsamlı şekilde ortaya koydu.

TÜRKİYE ARTIK KRİZLERİ YÖNETME TECRÜBESİ KAZANDI

Bakan Ersoy, küresel ölçekte ekonomik ve siyasi belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Dünyada 24 saat içinde bile dengelerin değişebildiğine dikkati çeken Ersoy, Türkiye'nin artık krizleri yönetme konusunda güçlü bir refleks ve ciddi bir tecrübe kazandığını ifade etti.

TÜRKİYE KÜRESEL TURİZMİN EN ÜST LİGİNDE

Bakan Ersoy, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Türkiye'nin 2017 yılında dünyada en çok turist ağırlayan ülkeler sıralamasında 8'inci sıradayken 2024 itibarıyla 4'üncü sıraya yükseldiğini hatırlattı. Turizm gelirlerinde ise 2017'de 15'inci sırada olan Türkiye'nin 2024 yılında 7'nci sıraya çıktığını belirtti.

Bu tablonun, Türkiye'nin artık turizmde küresel bir oyuncu haline geldiğinin açık göstergesi olduğunu vurgulayan Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana turizm vizyonunu ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak şekilde yeniden kurguladıklarını söyledi.

Deniz-kum turizminin ötesine geçildiğini belirten Ersoy; kültür ve inanç turizmi, doğa ve ekoturizm, arkeoloji, sağlık ve termal, gastronomi, kongre-fuar, kruvaziyer ve kış turizmi gibi birçok alanda çeşitliliğin katlanarak arttığını ifade etti.

"GELECEĞE MİRAS" VE TANITIM HAMLESİ

Bakan Ersoy, "Geleceğe Miras" vizyonu ve Gece Müzeciliği uygulamalarının dünyada yalnızca sayılı ülkelerin başarabildiği işler arasında yer aldığını, Türkiye'nin ise bu alanda en başarılı örneklerden biri haline geldiğini söyledi.

Tanıtım stratejisinde kullanılan "mini dizi" modelinin de küresel ölçekte büyük başarı yakaladığını belirten Ersoy, "An Istanbul Story" dizisinin tek bir bölümünün 32 milyon izlenmeye ulaştığını, en düşük izlenen içeriğin bile 10 milyon görüntülenme aldığını vurguladı.

Bakan Ersoy, turizmde elde edilen bu başarının arkasında büyük bir emek ve yoğun bir ekip çalışması olduğunu belirterek sektör temsilcilerinden tur operatörlerine, rehberlerden otel çalışanlarına kadar herkese teşekkür etti.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA)bu başarıdaki rolüne de konuşmasında özel bir vurgu yaptı.

TURİZM GELİRİ 65.2 MİLYAR DOLARLA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında bir sunum yaparak turizmde ulaşılan noktayı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

Rakamlara yansıyan başarıyı net biçimde ortaya koyan sunumda paylaşılan verilere göre Türkiye'nin turizm geliri 2025 yılında 65 milyar 231 milyon dolar oldu.

Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 6,8 artış anlamına gelirken 2017 yılına kıyasla artış oranı yüzde 109 olarak gerçekleşti.

Turizm geliri 2017'de 31,254 milyar dolardan 2024'te 61,103 milyar dolara, 2025'te ise 65,231 milyar dolara yükseldi.

Böylece Türkiye, turizm gelirinde tarihinin en yüksek seviyesini yakalamış oldu.

Bakan Ersoy'un 2025 yılı için "Turizmde Yeni Rekorlar" başlığı altında ekrana yansıttığı tabloda geçtiğimiz senenin 64 milyon ziyaretçi ve 65,2 milyar dolar gelir ile tamamlandığı vurgulandı.

ZİYARETÇİ SAYISI 63.9 MİLYONA DAYANDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un aktardığı verilere göre, Türkiye'yi 2025 yılında ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kaydedildi.

Bu rakam, 2024 yılına göre yüzde 2,7, 2017 yılına göre ise yüzde 68 artış olarak kayda geçti.

Ziyaretçi sayısı 2017'de 37 milyon 970 binden, 2024'te 62 milyon 270 bine, 2025 yılında ise 63 milyon 941 bine yükseldi.

Türkiye'ye 2025 yılında en çok ziyaretçi gönderen ilk üç ülke ise 6,90 milyon ile Rusya Federasyonu, 6,75 milyon ile Almanya, 4,27 milyon ile Birleşik Krallık oldu.

KİŞİ BAŞI HARCAMA 100 DOLARA ÇIKTI

Kişi başı gecelik ortalama harcama ise 2025 yılında tüm ziyaretçiler için 100 dolar seviyesine ulaştı.

Bu rakam 2024'te 96,5 dolar, 2017'de de 73,8 dolardı.

Sunumdaki ayrıntılı dağılıma göre; yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması 114 dolar, yurt dışı yerleşik vatandaşların kişi başı gecelik harcaması 64,4 dolar, tüm ziyaretçiler ortalaması ise 100 dolar oldu.

Bu kalemde 2017–2025 döneminde artış oranı yabancı ziyaretçilerde yüzde 38, tüm ziyaretçilerde yüzde 36 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de 2025 yılında turistlerin ortalama kalış süresi de 10,7 gece olarak gerçekleşti.

2026 HEDEFİ: 68 MİLYAR DOLAR

Bakan Ersoy'un toplantıda paylaştığı hedeflere göre, Türkiye'nin 2026 yılı turizm geliri 68 milyar dolar seviyesinde bekleniyor.

Hem ana pazarlarda hem de uzak pazarlarda çift haneli büyüme beklentisinin vurgulandığı toplantıda, 2025 yılının hem toplam gelir hem kişi başı harcama hem de toplam ziyaretçi sayısı açısından Türkiye turizm tarihinin en yüksek seviyelerinin görüldüğü yıl olarak kayıtlara geçtiği ortaya çıktı.

