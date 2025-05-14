Deniz Taşımacılığında Rekor Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Deniz Taşımacılığında Rekor Artış

Deniz Taşımacılığında Rekor Artış

Bakan Uraloğlu, yurt dışı hatlarda taşınan araç sayısının %8 arttığını açıkladı.

14.05.2025 15:42
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılının ilk 4 ayında ise yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 oranında artarak 246 bin 816'ya ulaşmıştır. Bu veriler, Ro-Ro taşımacılığının limanlarımızdaki yük artışından daha yüksek bir performans sergilediğini de açıkça göstermektedir. Dolayısıyla biz, 2025 yılında 2024'ün çok daha üzerine çıkacağımıza eminiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DFDS'nin 10.000'inci Sefer Uğurlama Töreni'ne katıldı. Tören, DFDS Pendik Limanı'nda gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, programda deniz taşımacılığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dış ticaret taşımacılığında deniz yolunun oynadığı rolü vurgulayan Bakan Uraloğlu, sektörün ulaştığı rakamları kamuoyuyla paylaştı.

'YAKLAŞIK 1 MİLYONA YAKIN ARACI DENİZE AKTARDIK'

Deniz taşımacılığının çevresel ve güvenlik açısından sağladığı katkılara dikkat çeken Uraloğlu, "28 yurt dışı bağlantılı hattımızda toplam 706 bin 387 araç taşıdık. Bu araçların yüzde 69'u Avrupa bağlantılı hatlarda, yüzde 15,5 Akdeniz'de, yüzde 12,2'si ise ise Karadeniz'de taşınmıştır. Yani yaklaşık 1 milyona yakın aracı biz karayolu trafiğinden, kara taşımacılığından denize aktarmış olduk. Bu sadece çevre konusunda değil, aynı zamanda trafik güvenliği, ulaşım güvenliği ve can-mal güvenliği açısından da çok ciddi bir katkı sağlamış olduğumuzu özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

'TAŞIMALARIN YÜZDE 68'İ İTALYA HATTI ÜZERİNDEN YAPILDI'

Bakan Uraloğlu, Avrupa'ya yapılan taşımaların büyük çoğunluğunun İtalya hattı üzerinden gerçekleştiğini belirterek, "Bu taşımaların yüzde 68'i ise İtalya hattı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yani yüzde 69'un yüzde 68'i çok kıymetli bir rakam gerçekten" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 8 ORANINDA ARTTTI

2025 yılının ilk dönemine dair verileri aktaran Uraloğlu, "2025 yılının ilk 4 ayında ise yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 oranında artarak 246 bin 816'ya ulaşmıştır. Bu veriler, Ro-Ro taşımacılığının limanlarımızdaki yük artışından daha yüksek bir performans sergilediğini de açıkça göstermektedir. Dolayısıyla biz, 2025 yılında 2024'ün çok daha üzerine çıkacağımıza eminiz. Rakamlar da bunu teyit ediyor" dedi.

Uraloğlu, "Bu noktada, Türkiye-İtalya Ro-Ro hattında önemli bir rol oynayan DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş.'ye özel bir başlık açmak istiyorum. 2024 yılında DFDS'nin acenteliğini yaptığı 22 farklı gemi, limanlarımızda 7 milyon 914 bin 394 yük helleçlemiş, bu miktar toplam yükün 1,49'unu oluşturmuştur. Ro-Ro hatlarında taşınan 706 bin 387 aracın yüzde 58'ine denk gelen 409 bin 529 adedi de yine DFDS tarafından taşınmıştır. Onun için kendilerine teşekkür ediyorum. Elbette bu rakamları yeterli bulmuyorum, hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız inşallah. Söz konusu gemiler, Pendik, Yalova, Mersin, Marmara, Alsancak ve Haydarpaşa limanları gibi stratejik noktalarda faaliyet göstermiştir. Bu rakamlar, DFDS'nin Türkiye'nin denizyolu taşımacılığındaki lider konumunu pekiştiren katkılarını açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu.

'BU SADECE DÖNÜM NOKTASI DEĞİL, BAŞLANGIÇTIR'

Uraloğlu, Türkiye ile Avrupa arasında gerçekleşecek 10 bininci seferin önemine de değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada DFDS gemisiyle gerçekleşecek olan Türkiye ile Avrupa arasındaki 10 bininci sefer, ülkemizin lojistik gücünü ve iki ülke arasındaki ticaret köprüsünün sağlamlığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda geleceğe yönelik hedeflerimizin de yeni bir başlangıcıdır. Hedefimiz; ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası sularda daha fazla dalgalandırmak, denizcilik sektörümüzü dünyanın liderleri arasına taşımak ve ülkemizin küresel ticaretteki rolünü daha da güçlendirmektir."

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deniz Taşımacılığında Rekor Artış - Son Dakika

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