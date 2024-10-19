Bakan Bolat kişi başı milli gelir için yeni rakam verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Bolat kişi başı milli gelir için yeni rakam verdi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem bölgesinin yeniden imarı için çok büyük kaynaklar aktarıldığını belirterek, "Deprem bölgesine iki yılda 2 trilyon liranın epey üzerinde kaynak aktarıldı.

19.10.2024 14:46
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, deprem bölgesinin yeniden imarı için çok büyük kaynaklar aktarıldığını belirterek, "Deprem bölgesine iki yılda 2 trilyon liranın epey üzerinde kaynak aktarıldı." dedi.

"İMAM HATİP LİSELERİ ÖRNEK BİR MODEL SUNUYOR"

Bolat, Önder Sanayici İşadamları Derneğinin (ÖNSİAD) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 1951'de İlim Yayma Cemiyeti'nin kurulması ve aynı yıl İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin açılmasıyla başlayan kutlu eğitim yolculuğunun, tüm ülkeye dalga dalga yayıldığını söyledi. İmam hatip liselerinin inanç, kültür ve değerlerin yanında fen bilimleri ve sosyal bilimleri harmanlayarak oluşturduğu müfredatıyla maarif dünyasına örnek bir model sunduğunu dile getiren Bolat, bu liselerin aradan geçen sürede vatansever, ahlaklı ve milletine bağlı bireyler yetiştirdiğini, bürokrat, akademisyen, siyasetçi ve iş insanı gibi pek çok alanda Türkiye'ye değer kattığını anlattı.

"TÜRKİYE SÜRECİ İYİ YÖNETTİ"

ÖNSİAD'ı da imam hatip lisesi mezunlarının kurduğundan bahseden Bolat, derneğin, Türkiye'nin yetkin ve donanımlı insanlarını aynı ideal doğrultusunda iş dünyasıyla bir araya getirdiğini bildirdi. Bolat, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada son yıllarda yaşanan savaşlardan, Kovid-19 gibi küresel alandaki olumsuzluklardan bahsederek, dünyanın salgından sonra yüksek enflasyon krizi ile karşı karşıya kaldığını vurguladı. Yüksek enflasyonla mücadele edilirken Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başladığını ve özellikle gıda ile enerji fiyatlarına negatif yansıdığını dile getiren Bolat, Türkiye'nin hayata geçirdiği politikalar, uyguladığı reformlar ve süreci iyi yönetmesi sayesinde bu savaştan çok az etkilendiğini anlattı.

"DEPREM BÖLGELERİ HIZLA AYAĞA KALKIYOR"

Bakan Bolat, savaşın ardından yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerine değinerek, bu depremlerin yol açtığı maddi hasar tahmininin ilk olarak 105 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat, "Asrın felaketi olarak görülen bu depremlerin gerek enkaz kaldırma gerek arama kurtarma gerekse 13 milyon insanın barınma, gıda, eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama noktasında hükümetimiz çok başarılı bir kriz yönetimi gösterdi." diye konuştu. Maddi hasarı 105 milyar olarak tahmin edilen bölgenin yeniden kalkınması için yapılan çalışmaları anlatan Bolat, Türk ekonomisinin enflasyonla mücadele, depremin etkileri, bölgedeki savaşlar ve tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl önemli bir büyüme kaydettiğini bildirdi. Bolat, "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyrekte ise yüzde 2,5 büyüdük. Ortalaması yüzde 3,8'lik büyüme rakamına ulaştık. Bu büyük sıkıntılar ve doğal afetlerden sonra bu büyüme performansını göstermek çok büyük bir başarıydı. Biz bunu sizlerle, halkımızla, özel sektörle, dinamik ekonomimizle, müteşebbislerimizle yaptık. İhracatımızı artırarak yaptık." şeklinde konuştu.

DEPREM BÖLGESİNE DEV KAYNAK

Bu süreçte ekonomide çarkların dönmesi, yatırımların, üretimin ve ihracatın devam etmesi için düşük faizle finansal destekler verildiğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu süreçte deprem bölgesine çok büyük kaynak aktarılması gerekiyordu. Deprem bölgesine iki yılda 2 trilyon liranın epey üzerinde kaynak aktarıldı. Şubat 2023'te deprem olduğunda bizim gider bütçemiz 4,5 trilyon lira olarak belirlenmişti. Sonra temmuz ayındaki ek bütçeyle 6 trilyon liraya çıkarılmıştı. O zamanki hesaplara göre depremin yükü 2,2 trilyon liraydı. Yani devletin bütçesinin yüzde 40'ı kadar bir harcama gerekiyordu. Bu da ancak dayanışmayla başarılabilir. Bakın daha 2 yılı dolmadan deprem bölgeleri hızla ayağa kalkıyor."

"KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİR 15 BİN DOLARA YÜKSELECEK"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin milli gelirinin geçen yıl sonu itibarıyla 1 trilyon 130 milyar dolara, bu yılın ilk yarısı itibarıyla da 1 trilyon 202 milyar dolara ulaşıldığını belirterek, kişi başı milli gelirin 14 bin 500-15 bin dolar aralığına yükseleceğini söyledi. Son 20 yılda Türkiye'nin yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü dile getiren Bolat, bu büyüme oranına sadece Çin ve Hindistan'ın rakip olabildiğini bildirdi.

"TÜRKİYE BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ"

Bolat, mal ve hizmet ihracatındaki artıştan, kilogram başına düşen ihracat birim değerindeki yükselişten, son 22 yılda ulaştırma ve altyapıda yapılan yatırımlardan bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu: Türkiye baştan aşağı yenilendi. Okulları, üniversiteleri, kamu hastaneleri, yolları, köprüleri, havalimanları, deniz limanları, hızlı tren projeleri, duble yollar olmak üzere Türkiye baştan aşağı yenilendi. Bunları niye söylüyorum biliyor musunuz? Muhalefet son zamanlarda sürekli olarak bir kriz edebiyatı yapıyor ve sosyal medyadaki yalan ve iftira furyalarıyla toplumsal alanda ülkeyi bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyor. Bununla kendine iktidar yolu aramaya çalışıyor. Her şeyin farkındayız. Güçlü ve istikrarlı Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bizim aziz ve necip milletimiz çalışan, dürüst, vatansever, terörü yok etmiş, ateş çemberi içinde olduğu coğrafyada 22 sene istikrar içinde, sağlam ve güçlü bir şekilde ordusunu, savunma sanayisini güçlendirmiş, üretimini artırmış Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki bu iktidara 22 sene nasıl destek olduysa yine muhalefetin hedefini ve kriz tellallığını kursaklarında bırakacaktır."

"DÜNYADAKİ YERİMİZİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ"

Bakan Bolat, Türkiye'nin savunma sanayisinde son zamanlarda yakaladığı başarılardan bahsederek, yabancı yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Türkiye'nin son 22 yılda 270 milyar dolar uluslararası yatırım çektiğini söyledi. "Güçlü ve istikrarlı yönetimi ve ekonomisi olmayan bir ülkeye sermaye gelir mi, turist gelir mi?" diyen Bolat, böyle bir durumda yurt içindeki yatırımcıların bile dışarıya kaçacağını bildirdi. Bolat, "Ancak vatandaşımız, özel sektörümüz ve dışarıdan gelen yatırımcılarla ekonomimizi her geçen yıl büyüte büyüte dünyadaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz ve basamak yükseliyoruz." şeklinde konuştu.

TURİZMDE HEDEF 60 MİLYAR DOLAR

Turizmde bu yıl 60 milyar dolar hedeflediklerini, fuarcılıkta Türkiye'nin Avrupa'nın parlayan yıldızı olduğunu, bölgenin en önemli fuarlarının artık Türkiye'de yapıldığını dile getiren Bolat, Türkiye'nin otomotivde, seramikte, beyaz eşyada, tekstilde, inşaat malzemesinde ve sanayinin birçok alanında büyük başarılarına imza attığını anlattı. Bolat, her zaman "Cari işlemler açığımızı bir türlü azaltamıyoruz" denildiğini kaydederek, "Dış ticaret açığımızı hızla azaltıyoruz. 122 milyar dolara kadar çıkan açık şu anda 78,5 milyar dolara düştü. Cari açığımız 55,6 milyar dolardı ağustosta 11,3 milyar dolara düşürdük." ifadelerini kullandı.

"İŞSİZLİK YÜZDE 10'UN ALTINA GERİLEDİ"

Ağustosta işsizliğin yüzde 8,5'e gerilediğini, son bir yılda yüzde 10'un altında seyrettiğini anlatan Bolat, işverenlerin her yerde "eleman ve yetişmiş eleman bulamamaktan" şikayetçi olduğunu bildirdi. Bolat, "İstihdam toplamı 33 milyona yakın. Hangi şartlara rağmen? Kovid-19'a, Rusya-Ukrayna Savaşı'na, enerji krizine, deprem felaketine ve özellikle enflasyonla mücadeledeki bir dengeleme ve parasal sıkılaşmaya rağmen istihdam düzeyini korumayı başardık." diye konuştu. Türkiye'nin hem hane halkı hem de kamusal borcunun düşük olduğunu vurgulayan Bolat, bu konuya ilişkin detayları paylaştı.

"ENFLASYONDA HIZLI BİR İNİŞ SÜRECİNE GİRECEĞİZ"

Ticaret Bakanı Bolat, uygulanan Orta Vadeli Program'a ilişkin bilgiler vererek, "Temel amacımız deprem bölgelerini toplam 3 yılda ayağa kaldırmak, 1,5 yıl tamamlandı. İkinci yılını birkaç aya tamamlayacağız. Üçüncü yılda inşallah enflasyonda hızlı bir iniş sürecine gireceğiz. 2023 yılı geçiş süreciydi. 2024 Haziran'dan başlayarak dezenflasyon süreci başladı." açıklamasında bulundu. Bolat, 2025 ve 2026 yıllarının istikrar dönemi olacağını kaydederek, "20'li rakamların altına ve sonrasında tek haneli rakama indireceğiz enflasyonu." dedi.

GÜMRÜKLERDE SIKI DENETİM

Bolat, yeşil ekonomiye geçişten, ihracatçılara sunulan teşvik ve hibe programlarından, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gibi alanlarda yaşanan gelişmelerden, dış ticareti artırmak için imzalanan serbest ticaret anlaşmalarından bahsederek, "Uluslararası kurallara aykırı ithalatlara karşı aldığımız tedbirlerle ithalatta önemli gerileme sağladık. Yıllık ithalatımız son 12 ay itibarıyla pik noktası olan 372 milyar dolardan 340 milyar dolara geriledi." ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, gümrüklerde uyguladıkları sıkı denetimlerden bahsederek, "Gümrüklerde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti gibi çabalara karşı alarm durumundayız ve yoğun yakalamalar yapıyoruz. Bu senenin 9 ayında uyuşturucu yakalamalarımızda yüzde 400 artış sağlandı." diye konuştu. Konuşmaların ardından ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Yorulmaz ile ÖNSİAD Yönetim Kurulu Başkan Adayı Ekrem Kap tarafından Bakan Bolat'a günün anısına hediye takdim edildi.

Bakan Bolat kişi başı milli gelir için yeni rakam verdi
Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, istanbul, Ekonomi, Finans, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat kişi başı milli gelir için yeni rakam verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • TC Umut Şentürk:
    Hala imam hatip diyor.delirmemek elde degil.zihniyet her yerde aynı 24 10 Yanıtla
    Alper Elma:
    zorunami qitti yavrumm 0 1
  • McA !:
    Bir ülkenin dünya üzerindeki değeri Pasaportundan belli eder. Şuan Türk pasaportunun degersizliginin farkindamisiniz? Türk Lirasının değeri zaten ayaklar altında, Ne pasaportumuz ne Paramız değerli Bi de utanmadan pembe hayaller satıyorsunuz 24 2 Yanıtla
  • Said Demir:
    Haberi okumadan yazıyorum boş boş konuşup insanı dinden imandan etmeyin 21 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    millete değil yandaşa yarayan paralar 20 2 Yanıtla
  • Zafer Bekler:
    Paşam sen hangı ulkenın bakanısın savaşan ulkelerın enflasyonuna bak bırde bıze artık kımse inanmıyor beş milyon zengın yarattınız gerısı surunuyo 14 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HANGİ ULKE O ŞU MILLETI KOLUNDAKI SAATE, CEBINDEKI KARTA PARA DIKEN AKEPE ÜLKESİ MI, TÜRKİYE DE OYLE BIR SEY YOK 11 3 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    MİLLİ GELİR ARTIŞI SADECE KENDİNİZE MAAŞINA 55.000 TL ZAM YAPILAN REİSE VE SİZLERE YETER 9 4 Yanıtla
  • Faruk Aydoğan:
    Milli vergi 8 2 Yanıtla
  • k K:
    bu masala inanmak için geri zekalı olmak gerek askari ùcret 17000 Türk Lirası 500 dolar yapar. mili gelir zenginin Sakıp amcanın ve sarayın harcamalarına göre degil,asgari ücrete göre hesaplanmalı.milli gelir kişi başı 500 dolar, 15 bin dolara 50 sene sonra ancak cıkar. 6 2 Yanıtla
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