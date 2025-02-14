Ekonomi

Doğal gazın ilk ateşini Adalet Bakanı Tunç yaktı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde doğalgazın ilk ateşini yakan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Karadeniz'in ortasında deniz seviyesinden 4 bin metre aşağıya sondajlar yapıldı, o doğal gaza ulaşabilmek için. O çıkan doğal gazı karaya getirebilmek için ise 170 kilometre, denizin altına boru döşendi" dedi.

Ulus ilçesinde doğal gazın hatta verilmesi törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, ile çok sayıda protokol ve davetli katıldı.

Doğal gaz kullanımına başlayan illçede ilk ateşi ise Adalet bakanı Yılmaz Tunç yaktı. Törende konuşan Bakan Tunç, Amasra ilçesi ile Kumluca ve Hasankadı beldelerine de doğal gaz müjdesi verdi. Tunç, "Abdipaş'ya da doğal gaz gelecek. Amasra'mıza, Ulustan önce inşaatına başladık. Bazı dedikodular varmış, onlara itibar etmeyin. Amasra bizim Çeşmi Cihan'ımız. Ulus'tan önce inşaatına başladık. Orada boru hattıyla getiriyoruz. Büyük bir yatırım yapıyoruz. Buradan daha fazla bir yatırım. Bir yol geçişi ile ilgili belediye ve karayolları arasındaki bir bürokratik çalışma oldu. Onu'da tamamladık. ve Amasra'mızda doğal gaza karışacak. Sizden sonra Kumluca var. Kozcağız'a doğal gazı getirmiştik. Hasankadı isteyecek. Talepler ardı ardına devam edecek" dedi.

İstanbul'da doğal gazın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde yaygınlaştığını hatırlatan Bakan Tunç, "Bundan 22 yıl önce sadece 5 ilde doğal gaz vardı. İstanbul'da da doğal gaz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde ilk başta yaygınlaştı. Şimdi doğal gaz 81 vilayetimizin tamamına ulaştı. Bartın'ımıza 2012 yılında geldi. Organize sanayimize daha önce geldi. 893 yerleşim yerinde, 222 organize sanayi bölgesinde doğal gaz var artık. Doğal gaz arzında Avrupa'nın da 4. büyük ülkesi haline geldik. Enerji yatırımlarında, milli enerji hamlesinde ülkemiz çok önemli mesafeler aldı" ifadelerine yer verdi.

Muhalefetin doğal gaz eleştirilerine cevap verdi

Bakan Tunç, Cumhurbaşakın Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de, Filyos'ta doğal gazı müjdelediğinde eleştirildiğini de hatırlatarak, "Filyos'da doğal gaz müjdesini Cumhurbaşkanımız verdiğinde, 'artık kendi enerjimizi kendimiz üreteceğiz, Karadeniz'de ki gazı konutlara ulaştıracağız' diye müjdelediğinde muhalefet, 'Bunlar seçim vaadi, orada gaz falan yok. Şimdi yaktıklarına, müjde verdiklerine bakmayın, oradan gaz falan çıkmayacak' dememişler miydi? Her iyi işe karşı geldiler. Her güzel işi inkar etmeye çalıştılar. Güneş balçıkla sıvanmaz. İş ortada, icraat ortada. Filyos Endüstri bölgesi de olacak. Doğal gazın dağıtımı ile ilgili tesisleri görenler, acaba şimdi diyor mu ki, 'Biz size o zaman karşı geldik, inkar ettik, karalamaya çalıştık, olmaması için de içimizden geçirdik, siyasi rantı olur diye düşündük. Ama yanlış yapmışız özür diliyoruz. Doğal gaz Filyos'ta, Sakarya gaz sahasında varmış, siz bunu millete ulaştırdınız. Özür diliyoruz' diyorlar mı? Demezler, onu unuturlar, başka kara propagandalara devam ederler" şeklinde konuştu.

Denizin 4 bin metre altına sondaj yapıldı

7 aylık bir çalışma ile denizdeki doğal gazın karaya getirildiğini anlatan Bakan Tunç, "Denizin, deniz seviyesinden 2 bin metre denizin dibine, denizin dibinden bir 2 bin metre de, doğal gazın çıktığı yere. Yani deniz seviyesinden 4 bin metre aşağıya sondajlar yapıldı. O doğal gaza ulaşabilmek için. O çıkan doğal gazı karaya getirebilmek için 170 kilometre, denizin altına boru döşendi. Karaya değil, karada kazıyorsun boruyu döşüyorsun. Ama denizin altına bu boru nasıl döşendi. İş makinelerini denizin altına salındı. Bugün gördüğünüz bu iş makineleri. Denizin altında ama içerisinde ne var? Robot. Robot makinelerle denizin o 2 bin derinlikte çalışıldı. Düz alan değil deniz, dağlar tepeler var orada da. Kazıldı. 170 kilometre boyunca boru döşenerek, denizin ortasından Filyos'a geldi. Bu hizmet milletimize getirildi. Bunlar milletin parasını, millete aktarmakla oluyor. Sakarya Gaz sahası günlük 7 milyon metreküp doğal gaz üretmeye başladı. Şuanda yurt içi, yurt dışı üretim miktarımız 20 milyon metreküp. 8.6 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak şekilde yerli ve milli üretime başladık" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar neden keşfedilmedi"

Bakan Tunç, Karadeniz'deki doğal gazın, yerli ve milli imkanlarla bulunduğunu vurgulayarak, "Bizim Karadeniz'imizde, hemen karşımızda. Bugüne kadar bu doğal gaz niye keşfedilmedi. Araştırma yapıldı. İhaleler yapıldı, yabancı şirketlere verildi. Yabancı gemiler geldi, burada yok dediler, paramızı aldılar gitti. Ne zaman yerli, milli sismik arama gemilerimizi aldık, kendi kendimize araştırdık, işte o zaman bulduk. Yabancıların yok dediği yerde doğal gazın olduğunu gördük. Fatih Gemimiz, Kanunu Gemimiz, Yavuz, Abdülhamit Han orada sondajlar yaparak, yerli ve milli kaynağı milletimize kavuşturdu. Barbaros Hayrettin, Oruç Reis, sismik araştırma gemilerimiz, bunlar keşifler yaptılar. Keşiflere devam ediyorlar. Yeni keşifler olacak. Akdeniz'de de olacak. Dünyanın her yerine bizim araştırma gemilerimiz, gidecek ve bulacaklar. Arayan bulur. Aramazsan bulamazsın. Biz aramaya devam ediyoruz. Milletimize hizmet olarak akıtmaya devam ediyoruz.

"Ülkemizin enerji açığını gidererek, ekonomik kalkınmayı sağlayacağız"

Bakan Tunç, Türkiye'nin doğal gazın yanı sıra taşkömürü, petrol ve nükleer enerji gibi alanlarda enerji açığını giderecek çalışmalara tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Tunç, "Sadece doğal gaz değil, bir taraftan taş kömürü, bir taraftan Gabar'da petrol keşifleri devam ediyor. O dağlardan teröristler temizlenince petrol araması da kolaylaştı. O dağlardan petrol fışkırdı. Oradan çıkan petrol, günlük 61 bin varil. Yeni keşifler yapılmaya devam ediyor. Petrolüyle, doğal gazıyla, kömürüyle, nükleer santraliyle. Nükleer enerjiye bu dönemde adım attık. Şimdi orada 4 reaktörden Mersin Akkkuyu'da biri, faaliyete geçti. Geçmeye de devam ediyor. Sadece inşaatında 30 bin kişi çalışıyor. Dolayısıyla ülkemizin enerji açığını gidererek, ekonomik kalkınmamızı sağlayacağız. Bir yandan adaletimizi güçlendireceğiz, hukuk güvenliğini daha da tahkim etmeye ve hukuk devleti yolunda, yüksek standartlı demokrasi yolunda hız kesmeden devam edeceğiz. Vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Ülkemizin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuştuk. Ülkemizin kalkınmasını sağlamaya, halkımızın alım gücünü arttırmaya devam edeceğiz. Deprem, pandemi, etrafımızdaki gelişmeler, terörle mücadele, ülkemizin huzurunu sağlamak için yapılan mücadeleler, tüm bunlar elbette ki çevremizdeki dış gelişmeler, ülkemizden kaynaklanmayan gelişmeler ekonomimizi olumsuz etkiledi. Çift hanelerde devraldığımız ve tek haneye indirdiğimiz enflasyon yeniden yükseldi. Şimdi tekrar ekonomi yönetimimiz, yeni aldığı tedbirlerle çift haneli enflasyonu tek haneye düşürerek, memurumuzun, emeklimizin, işçimizin alım gücünü arttıracak inşallah. Bundan hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.