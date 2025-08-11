Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'nde Uluslararası Finansman Sağlandı - Son Dakika
Ekonomi

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'nde Uluslararası Finansman Sağlandı

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'nde Uluslararası Finansman Sağlandı
11.08.2025 12:30
Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'nde imzalar atıldı.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'nde imzalar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin altyapısına ilişkin projeler için uluslararası finansman sağlama çalışmaları devam ediyor. Dörtyol-Hassa Otoyolu ve Demir Yolu Projesi'ne yaklaşık 1,55 milyar avro değerinde uluslararası finansman desteği temin edildi.

Gaziantep'i İskenderun Limanı'na bağlayacak Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için imzalar atıldı. Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni özellikle de Gaziantep'teki ihracatçıları Amanos Dağları'nın altından, her biri 20 kilometre uzunluğundaki 3 tünelle İskenderun Limanı'na bağlayacak. Bu proje bölgeden ihracatın artmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; İskenderun Körfezi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğrudan bağlaması nedeniyle stratejik önem taşıyan Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için yaklaşık 1,55 milyar avro tutarında dış finansman sağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü koordinesinde Doğuş İnşaat-Eze İnşaat ortaklığı ile yürütülen projede, 2 karayolu, 1 demir yolu tüneli ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 80 kilometreyi bulan Türkiye'nin en uzun tünelleri inşa edilecek. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle ilk kazmanın vurulacağı projenin 2031 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Proje, İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş güzergahlarında ulaşımı kısaltarak güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyor. İskenderun Körfezi'ndeki limanların Amanos Dağları'na yakın konumu nedeniyle yaşanan lojistik ve depolama alanı yetersizliğine çözüm getiren proje, bu ihtiyaçların Hassa'daki elverişli alanlar üzerinden karşılanmasını sağlayarak bölgesel kalkınmaya stratejik katkı sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında kurulacak depreme dirençli kara ve demir yolu ulaştırma altyapısı sayesinde, bölgenin kesintisiz erişim kapasitesi güçlendirilerek olası afet durumlarında da kesintisiz ulaşım güvence altına alınacak.

Proje hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Proje kapsamında gerçekleştirilecek tünel yapısı, demir yolu ve karayolu ulaşımını entegre eden fonksiyonel üçlü tüp tünel tasarımıyla, mühendislik alanında dünyada bir ilke imza atacak. Projede yer alan tüneller sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun fonksiyonel üçlü tüp tünel sistemi olma özelliğini de taşıyor. İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş güzergahlarında ulaşımı kısaltacak proje iki etaptan oluşuyor. Tünel yapımını kapsayan ilk etap Hassa Kavşağı'nda sona erecek. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol Kavşağı'ndan, Amanos Dağları'nın altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan- Nurdağı güzergahındaki yolla birleşecek. Projedeki 1x1 (tek hat) olacak demir yolu hattının toplam uzunluğu 55.092,713 m, 2x2 şeritli olacak olan otoyolun uzunluğu ise 25.750 m olarak planlandı.

"Proje ile 121 km olan Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergahı 20,6 km kısalarak 100,4 km, 78,8 km olan Payas-İskenderun-Kırıkhan-Hassa (Deliçay) güzergahı 53,4 km kısalarak 25,4 km ve 84 km olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demiryolu güzergahı ise 29,6 km kısalarak 54,4 km olacak.

"Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'nin iki yıl önce gerçekleştirilen ihalesi, 44 milyar TL ile en düşük teklifi sunan Doğuş İnşaat-Eze İnşaat ortak girişimi tarafından üstlenildi.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucu proje için 1,55 milyar Euro tutarında dış finansman temin edildi. ECA kredi maliyeti yalnızca EURIBOR + %0,80 olan projenin finansmanına ilişkin anlaşmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Société Générale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı.

"Söz konusu finansmana İsveç ve İtalya'nın ihracat kredi kuruluşları EKN ve SACE ile İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi altında çeşitli uluslararası bankalar katıldı.

"Bu proje ile; ulaşım ağına yaklaşık 26 kilometrelik bağlantı yolu ve 23,5 kilometrelik demir yolunun yanı sıra 2'si bağlantı yolu, 1'i demir yolu için olmak üzere toplam 3 tünel, 6 alt geçit, 1 üst geçit, 2 köprü, 2 viyadük, 1 derivasyon kanalı, 3 giriş-çıkış gişesi ile 5 menfez yapılması hedefleniyor."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'nde Uluslararası Finansman Sağlandı - Son Dakika

