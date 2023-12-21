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Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı - Son Dakika
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Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı

TasteAtlas tarafından 'Dünyanın en kötü 100 yemeği' arasında seçilen kara lahana çorbası, bu durumun basında çıkan haberlerin ardından popüler hale geldi. Bu durum, kara lahananın pazardaki fiyatının 2 katına çıkmasına sebep oldu. Daha önce 5 lira olan kara lahana, artan talep ile birlikte 10 lira fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Bu durum, kara lahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlikler düzenlenmesine de yol açtı.

21.12.2023 - 15:50,  Güncelleme: 16:33
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Dünyaca ünlü TasteAtlas tarafından 2023 dünyanın en kötü 100 yemeği geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti. Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Kara Lahana Çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı. Kara lahana çorbasının en kötü yemekler arasında seçilmesi Karadeniz Bölgesi'nde tepkiler arttı. Kara lahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, pazarda bağı düne kadar 5 liradan satılan karalahanaya da talep arttı. Pazarda bağı çıkan haberlere kadar 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına çıkarak 10 liradan satılmaya başlandı.

Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı

"KARALAHANA GÜNDEM OLDU SATIŞLAR ARTTI"

Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde kurulan pazarda kara lahana satan İslam Seyis, kara lahana çorbasının mutfakların vazgeçilmez lezzeti olduğunu vurgularak, "Bizim için daha iyi oldu. Karalahana gündem oldu satışlar arttı. Bunun lezzeti kime göre neye göre. Çorbası ve sarma bizim mutfağımızın vazgeçilmezidir. Yoğun bir tepki oldu. Şu anda bağı 10 liradan satılıyor. Sarmalık, yemeklik her şeyi olur. Havalar soğuk olduğu zaman kara lahanaya talep oluyordu ama bu olayda olunca daha çok talep olmaya başladı. Satışlar arttı" ifadelerini kullandı.

20 yıldır bahçesinde yetiştirdiği kara lahanaları pazara gelerek satan Asiye Bıyıklı, kara lahananın meşhur olduğunu dile getirerek, "Karadeniz Bölgesi'nin yemeği kara lahana çorbasıdır. Kendi emeğimiz bunu tarlamızda yetiştiriyoruz. Lahana çorbasına pazarda çalıştığımız için hasret kalıyoruz. Kara lahanayı çok alıyorlar" şeklinde konuştu.

Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı

"BU ARALAR SATIŞLAR GÜZEL"

Pazarcılık yapan Gülten Terzi de "Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir. Et ile yarışır. Biz kara lahananın arkasındayız. Bu aralar satışları güzel. Kara lahanayı diğer memleketlerin insanı bilmez. Bize göre çok harika bir yemektir. Bunu gelip çanta çanta alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Nadire İleli ise kara lahananın dünyada en iyi yemek olduğunu kaydederek, "Sağlıklıdır. Kara lahanayı yememiş ayakta durabilir misin? Karadeniz'in lahanası meşhurdur. Bağı önceden 5 liraya gidiyordu ama şimdilerde 10 liradan satılmaya başladı. Talep artmaya başladı. Daha çok satılıyor. Pazarda en çok lahana aranıyor" diye konuştu.

Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı

"BİZE ÇOCUKLUĞUMUZU HATIRLATIYOR"

Öte yandan Trabzon'un en işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen bir etkinlikte dağıtılan kara lahana çorbasını tadan Ruhşen Uçkun, "Kara lahana çorbası bize çocukluğumuzu hatırlatıyor. Bu bizim vazgeçemeyeceğimiz bir yemek. Aspirin yerine geçiyor. Onların değerlendirme bizi bağlamaz. Bunun tadını bilmeyen o şekilde değerlendirebilirler" derken, Kahramanmaraş'dan Trabzon'a gezmeye gelen Kadir Çiçekci ise "Karalahana çorbası çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten vitamin deposu diyebilirim" şeklinde konuştu.

Hatice Şahin ise kara lahana çorbasının en kötü yemekler arasında gösterilmesine tepkili olduğunu belirterek "Ustası yapamadığı için bu şekilde sıralanmıştır. Benim yöresel yemekler üzerine sertifikam var. Kara lahanamızın birkaç çeşidi vardır. Ne şekil yaptılar bilmiyoruz ama lezzetli yapmamışlardır. Bu duruma tepkiliyiz" diye konuştu.

Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Ali Usda: Fuşki yiyen nerden biliyi onun kötü olduğini. Yanıtla 2 0

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