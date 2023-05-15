Emine Erdoğan'ın memleketi olan Siirt'te, Kemal Kılıçdaroğlu birinci geldi - Son Dakika
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Emine Erdoğan'ın memleketi olan Siirt'te, Kemal Kılıçdaroğlu birinci geldi

15.05.2023 11:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın memleketi ve siyasi yasağının kalkmasının ardından seçildiği Siirt'te, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. sırada yer aldı.

Siirt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sembolik bir kent. Hem eşi Emine Erdoğan'ın memleketi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken 6 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılandı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaktan sonra meclise girdiği Siirt'te, Kılıçdaroğlu birinci parti

SİYASİ YASAĞIN KALDIRILMASININ ARDINDAN MECLİSE GİRDİ

Siyasi yasaklı olduğu için 3 Kasım 2002'de aday olamayan Erdoğan, Bağımsız Siirt Milletvekili Fadıl Akgündüz'ün milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından yenilenen seçimlerde AK Parti'nin adayı Mervan Gül'ün de çekilmesiyle Meclise girebildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaktan sonra meclise girdiği Siirt'te, Kılıçdaroğlu birinci parti

SİİRT, ERDOĞAN AİLESİ İÇİN FARKLI NOKTADA

Bu nedenle Siirt'i her ziyaretinde "Yiğit düştüğü yerden kalkar" sözünü tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kaldı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 56.26 oy alarak ilk sırada yer alırken,Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 41.56 ikinci sırada kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaktan sonra meclise girdiği Siirt'te, Kılıçdaroğlu birinci parti

2002 SEÇİMLERİNDE SİYASİ YASAK ENGELİ

12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkum edildiği için siyasi yasaklı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından başbakan olamadı.

Erdoğan'ın giremediği seçimin sonucunda Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet hükümeti kuruldu. Erdoğan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle siyasi yasağının kalkmasının ardından, 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde Siirt milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı.

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2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu 2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Emine Erdoğan, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emine Erdoğan'ın memleketi olan Siirt'te, Kemal Kılıçdaroğlu birinci geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'ın memleketi olan Siirt'te, Kemal Kılıçdaroğlu birinci geldi - Son Dakika
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