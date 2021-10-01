Erzurum'da bu yılın 8 ayında 171 şirket, 19 kooperatif, 77 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 22 şirket, 4 kooperatif tasfiye işlemi gördü. İlde 14 şirket, 2 kooperatif, ve 33 küçük işletme kapandı.

Erzurum'da 8 ayda 171 şirket kuruldu

TOBB 2021 Ocak - Ağustos dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın 8 ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 oranında düşüş gösterdi. İl, 8 aylık bazda kurulan şirket sayısı çokluğu bakımından bölge illeri kaydında Malatya, Van ve Elazığ'ın ardından 4'üncü sırayı aldı.

Erzurum Ocak - Ağustos Verileri

TOBB verilerine göre Erzurum'da bu yılın 8 ayında 171 şirket, 19 kooperatif, 77 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 22 şirket, 4 kooperatif tasfiye işlemi gördü. İlde 14 şirket, 2 kooperatif, ve 33 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde ilde 206 şirket, 16 kooperatif ve 67 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

TOBB Ocak - Ağustos dönemi Kurulan ve Kapanan Şirket verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan analize göre 2021'in 8 ayında Erzurum'da 171, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 272, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 476, Doğu Anadolu Bölgesinde ise bin 694 şirket kurulumu kaydedildi.

Erzurum'un Payı

TOBB verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 8 aylık dönemde Erzurum'da kurulan şirket sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 62,86, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 35,92, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 10.1'lik pay edindi.

KUDAKA Bölgesi

KUDAKA istatistik Bölgesinde bu yılın 8 ayında 272 şirket, 27 kooperatif, 156 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 38 şirket, 7 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 25 şirket, 5 kooperatif ve 79 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde KUDAKA Bölgesinde 310 şirket, 18 kooperatif ve 176 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Kuzeydoğu Anadolu

Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde Ocak - Ağustos diliminde 476 şirket, 39 kooperatif, 308 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 52 şirket, 12 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 36 şirket, 7 kooperatif ve 181 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde 499 şirket, 27 kooperatif ve 397 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesinde 2021'nin Ocak - Ağustos bölümünde bin 694 şirket, 72 kooperatif, 860 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 200 şirket, 25 kooperatif tasfiye işlemi gördü. Bölgede 148 şirket, 18 kooperatif ve 462 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde bin 653 şirket, 62 kooperatif ve bin 132 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bölge İlleri Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en fazla şirket kurulumu Van'da kaydedildi. Bu yılın 8 ayında Malatya'da 328, Van'da 334, Elazığ'da 222, Erzurum'da 171, Ağrı'da 100, Bingöl'de 95, Bitlis'te 95, Erzincan'da 84, Muş'ta 69, Hakkari'de 67, Iğdır'da 51, Kars'ta 38, Tunceli'de 25, Ardahan'da 15 şirket kuruldu.

TOBB Kurulan Şirket Verileri

Ağustos 2021'de kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 30,7 artış oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı ağustos ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 30,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,8 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,3 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 28,7 kapanan kooperatif sayısında yüzde 4,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,1 artış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalış oldu.

Ağustos 2021'de, Ağustos 2020'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 33,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 30,2 oranında azaldı.

Ağustos 2021'de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,7 kapanan kooperatif sayısında yüzde 78,1 oranında artış oldu.

Ağustos 2021'de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Bu ayda kurulan toplam 8 bin 900 şirket ve kooperatifin yüzde 86,4'ü limited şirket, yüzde 12,6'sı anonim şirket, yüzde 1,1'i ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,4'ü İstanbul, yüzde 9,6'sı Ankara, yüzde 6,8'i İzmir'de kuruldu.

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Ağustos 2021'de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 12,5 oranında azaldı. 2021 yılında toplam 71 bin 139 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 60 bin 886 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 52,3'ünü, 9 bin 307 anonim şirket ise yüzde 47,7'sini oluşturdu. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Temmuz ayına göre yüzde 12,5 oranında azaldı.

Ağustos 2021'de şirket ve kooperatiflerin 2 bin 980'i ticaret, bin 404'ü imalat ve 934'ü inşaat sektöründe kuruldu. 773 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. - ERZURUM