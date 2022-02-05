Esnaf halinden memnun! PCR testi zorunluluğunun kalkmasıyla Bulgurlar Edirne'ye akın etti

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye'yi kırmızı listeye almıştı. Alınan kararla birlikte ülkeye giriş yapanlardan aşı kartı ile birlikte zorunlu PCR testi istenirken, Türkiye'den Bulgaristan'a geçiş için istenen 600 liralık PCR testi sebebiyle Bulgarlar Edirne'ye akını kesmişti. Bulgaristan'ın her geçişte PCR testi isteme zorunluluğunu kaldırması üzerine Bulgar vatandaşları alışveriş için yeniden Edirne'ye gelmeye başladı.

"BULGARLAR BAGAJLARINI DOLDURUP GİDİYORLAR"

Ulus Pazar esnaflarından Tuncel Nierve, PCR testinin kalkmasıyla esnafın yüzünün güldüğünü belirterek, "Bulgarlar tekrardan gelmeye başladı ve esnafımızın da yüzü tekrardan gülmeye başladı. İşlerimiz şu anda çok iyidir, 2 hafta biraz çabaladık ama yine pazar toparlanıyor. Soydaşlarımız, vatandaşlarımız tekrardan geliyor. Bulgar vatandaşlarımız bagajlarını doldurup gidiyorlar. Gelemiyorlardı, maliyetler çok yükselmişti. Şimdi kalktı, rahat rahat geliyorlar" dedi.

"TÜRKİYE ÇOK UCUZ GELİYOR BİZE"

PCR testinin kalkmasıyla Edirne'ye geldiklerini ve çok mutlu olduklarını vurgulayan Bulgaristan vatandaşı Fati Mostafamova, "Çok memnunuz. Türkiye çok ucuz geliyor bize. PCR testi kalktı çok sevindik. Her şey çok güzel, her şeyden mümkünce alıyoruz. 2 ay önce gelmiştik ve şimdi geldik fiyatlar yine aynı. Bulgaristan'da her şey çok pahalı. Mutluyuz, insanlar çok hoş karşılıyorlar, dikkat çekiyorlar. Her şeyden memnunuz" şeklinde konuştu.

"İKİ HAFTADA BİR GELİYORUM"

Alışveriş için geldiklerini dile getiren Bulgar turist Angei Panaıotov, "Çok daha rahat alışveriş yapabiliriz. Her şey çok daha iyi. Kıyafet, gıda alıyoruz. Çocukları giydirmeye geldik. Ben iki haftada bir geliyorum" diye konuştu.

"ONLAR MEMNUN, BİZ ONLARDAN MEMNUNUZ"

PCR testi kalktıktan sonra Edirne'nin hareketlendiğini ifade eden Bostan Pazarı esnafı Metin Doğan, "PCR testi kalktıktan sonra Edirne hareketlendi. Bulgar müşterilerimiz tekrar gelmeye başladı. Onlar memnun, biz onlardan memnunuz. İnşallah bu süreç devam eder böyle. PCR testi kalktığı için hepsi başladı gelmeye. Aşısı olmayanlara da günlük test istiyorlar, o da 10 leva. Bulgar vatandaşların canını yakmıyor, yüksek gelmiyor. Bunun için rahat gidip geliyorlar. Ama bundan önceki dönemde 90 levaya test yaptırıyorlardı, yüksek olduğu için gelemiyorlardı" ifadelerini kullandı.