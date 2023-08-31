Fransızlar, Gabon'da dünyanın en kaliteli manganez yataklarını işletiyorlar

Fransız maden şirketi Eramet'in yıllık cirosunun yüzde 60'ından fazlasını Gabon'da işlettiği maden sahalarından sağlaması, bu ülkedeki askeri darbenin ardından yeniden gündem konusu oldu.

SEÇİMLER İPTAL EDİLDİ, ASKER YÖNETİME EL KOYDU

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

FRANSIZLAR, ÜLKEDEN KÜRESEL ÖLÇEKTE GELİR ELDE EDİYORLAR

Gabon'da petrol başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten 81 Fransız şirketinden biri olan Eramet, burada yeraltı kaynaklarından küresel ölçekte büyük gelir elde ediyor.

ŞİRKET YILLIK CİROSUNUN YÜZDE 60'TAN FAZLASINI GABON'DAN KARŞILIYOR

Gabon'da 1953'ten bu yana, demirin dayanıklılığı için kullanılan dünyanın en kaliteli manganez yataklarını işleten Eramet, dün faaliyetlerini durdurduktan kısa bir süre sonra bir açıklama daha yaparak, çalışmalara yeniden başladığını duyurdu.

AA muhabiri, Gabon'da manganez ve yeşil çelik gibi sanayinin temel taşı olan rezervleri işleterek 3,67 milyar dolarlık yıllık cirosunun yüzde 60'tan fazlasını bunlarla sağlayan Eramet'in ülkedeki faaliyetlerini araştırdı.

DÜNYANIN EN KALİTELİ MANGANEZ YATAKLARINI İŞLETİYORLAR

Maden üretiminden geçen yılın ilk döneminde 1,5 milyar avroya yakın kar elde ettiğini açıklayan Fransız Eramet, manganez üretimini bu yıldan itibaren yıllık 7 milyon ton üzerine çıkarmayı hedefliyor. Gabon'da yan kuruluşları Comilog ve Setrag aracılığıyla dünyanın en kaliteli manganez cevherlerini işleten şirket, Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya ile Endonezya'da nikel yataklarını ve Senegal'de de zirkon maden sahalarını işletiyor.

Fransız şirket, dünyadaki manganez rezervlerinin yaklaşık yüzde 25'ine sahip Gabon'da, Okouma ve Moanda manganez madenlerini işleterek çelik dayanıklılığında kullanılan dünyanın en kaliteli cevherini üretiyor ve kuruluşları bünyesinde 9 bine yakın kişiyi istihdam ediyor.

GABON'DAKİ ORMANLARI DA GÖZLERİNE KESTİRDİLER

Öte yandan Fransız şirketin Gabon'daki ormanları da "gözüne kestirdiği", manganez üretiminde karbon salınımını azaltmak için buradaki ağaçları yakıt olarak kullanmayı hedeflediği ileri sürülüyor.

MANGANEZ, SANAYİDE EN ÇOK KULLANILAN 4. METAL

Manganez demir, alüminyum ve bakırdan sonra sanayide en çok kullanılan 4. metal olarak öne çıkıyor. Köprü, bina ve boru hatlarının dayanaklığını manganez cevherinden elde edilen alaşım sayesinde artırılıyor.

GABON'DAKİ DARBE

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı. Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.