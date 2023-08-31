Hakem kurulunun son toplantısı başladı! Memur zammı bugün belli oluyor

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, 5'inci kez bir araya geldi. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 10.00'da başlayan toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranı kararlaştırılacak. Kurulun verdiği karar, kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

KURULDA KİMLER YER ALIYOR?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

BAKAN IŞIKHAN: TAKDİR HAKEM HEYETİ'NİNDİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam yaptığı açıklamada, "Yarın süreci sonuçlandıracağız. Takdir Hakem Heyeti'nindir. Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMET NE TEKLİF ETTİ?

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti. Böylece ilk ve ikinci teklif arasındaki fark sadece yüzde 2 oldu.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.