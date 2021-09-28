hepsiemlak, "Ağustos 2021 Emlak Endeksi"ni açıkladı

hepsiemlak, üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya ve Kocaeli'deki kiralık konutların son bir aydaki kiralık konut tablosunu ve ortalama metrekare değişim yüzdelerini ortaya koydu.

hepsiemlak açıklamasına göre, üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte binlerce öğrenci okuluna yakın, aradığı kriterlere uygun kiralık ev bakmaya başladı.

hepsiemlak aynı zamanda 18-24 yaş arasındaki kullanıcıların kiralık ev arama istatistiklerini de inceledi. Sonuçlar arz-talep dengesiyle üniversite öğrencilerinin en çok ev aradığı ilçelerde son 1 aydaki fiyat değişimlerine yansıdı. hepsiemlak platformu ziyaretçi verileri, aynı dönemde 18-24 yaş arası kullanıcıların kiralık ev arayışlarının yüzde 50 düzeyinde arttığını ortaya koydu. Büyükşehirlerin neredeyse tamamında aynı yaş grubunda ziyaretçilerin kiralık ev arayışları yüzde 50-100 arası oranlarda artış gösterdi.

hepsiemlak Ağustos Emlak Endeksi'nden elde edilen verilere göre çevresinde birçok üniversite bulunan İstanbul'un Maltepe ve Tuzla ilçelerinde yüzde 30 üzeri oranlarla kira fiyat artışı gerçekleşti. Avrupa yakasında ise öğrencilerin en çok tercih ettiği Şişli, Beşiktaş, Avcılar, Bakırköy, Fatih ve Sarıyer semtlerinde yüzde 10-30 arasında artışlar göze çarptı. Çok daha fazla sayıda üniversiteye ev sahipliği yapan Avrupa yakasında talep artışları ortalamada daha güçlü oldu. hepsiemlak platformuna gelen 18-24 yaş aralığı kullanıcıların kiralık konut arayışları Avcılar'da yüzde 83, Şişli'de yüzde 78 ve Sarıyer'de ise yüzde 73 arttı.

Ankara Çankaya'da kiralar 1 ayda yüzde 25 arttı

Ankara'da 18-24 yaş arası kullanıcıların kiralık ev arayışındaki artış, İstanbul'dan da fazla oldu. Temmuz-ağustos döneminde bu yaş grubunun hepsiemlak'ta Ankara'da kiralık ev arayışları yüzde 65 arttı. Üniversite öğrencilerinin Ankara'da en fazla rağbet gösterdiği semtlerin başında Çankaya geliyor. Kiraların son 1 ayda yüzde 25 arttığı Çankaya'da özellikle 100. Yıl ve Bahçelievler semtleri öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Çankaya ile birlikte Sincan, Keçiören, Mamak gibi görece daha uygun fiyatlı semtler de öğrenciler tarafından sıklıkla incelendi. Bu ilçelerde kira fiyat artış oranları da yüzde 9-12 arasında gerçekleşti. Yenimahalle ve Etimesgut'ta ise kiralık konut fiyat artışı yüzde 2-5 olarak yansıdı.

Üniversite öğrencileri İzmir'de en çok Konak, Bornova, Balçova ve Karşıyaka'ya rağbet gösteriyor. En çok yerleşkeye ev sahipliği yapan Konak'ta ağustos ayında yüzde 20 üzeri fiyat artışları yaşandı. Bunun yanında hepsiemlak platformunda 18-24 yaş arası kullanıcıların Bornova ve Balçova'da kiralık ev aramaları yüzde 70-110 arası artış gösterdi. Buralarda fiyat artışları ağustosta yüzde 5 seviyesinde kaldı. Temmuz-ağustos döneminde Karşıyaka'da yüzde 1 gibi düşük bir oranda kiralık fiyat artışı gerçekleşti.

Eskişehir Tepebaşı'nda ve Odunpazarı'nda kiralar yüzde 7 arttı

hepsiemlak platformunu ziyaret eden 18-24 yaş arası kullanıcıların Eskişehir'de kiralık ev aramaları ağustos ayında yüzde 86 artış gösterdi. Üniversite öğrencileri Eskişehir'de en çok Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde ev aramayı tercih ediyor. Hepsiemlak Ağustos Endeksi verilerine göre Tepebaşı'nda son bir ayda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında yüzde 7,6'lık bir artış gözlemlenirken Odunpazarı'nda bu rakam 7,1 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında hepsiemlak platformunu ziyaret edip Kocaeli'de kiralık ev arayan 18-24 yaş arası kullanıcı sayısı yüzde 85 arttı. Üniversite öğrencileri Kocaeli'de en çok İzmit bölgesinde yoğunlaşıyor. Son 1 ayda İzmit bölgesinde kiralık konutların metrekare fiyatları 12 TL'den 13 TL'ye çıktı. Öğrencilerin büyük bir bölümünün de tercih ettiği Gebze'de ise kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarının 13 TL'den 15 TL'ye yükseldiği görülüyor.

Üniversite öğrencilerinin hepsiemlak platformunda Konya'da kiralık ev arayışları ağustosta yüzde 72 arttı. Bu talep temmuz-ağustos döneminde Konya genelinde kiralık metrekare fiyatlarına yüzde 20 civarı artış olarak yansıdı.