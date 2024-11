Hilton Türkiye'de 10 Yeni Otel Açıyor

Ekonomi

Hilton, Türkiye genelinde 10 yeni otel anlaşması yaparak portföyüne 1000'den fazla oda ekleyeceğini açıkladı.

Şirketin Türkiye'deki faaliyetleri ve gelecek yıla ilişkin hedefleri İstanbul Conrad Hotel'de düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Şirket, mevcut ve geliştirilmekte olan projeleriyle Türkiye'de toplamda 120'den fazla otel sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Hilton'un ödüllü markalarından DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton altında açılacak yeni tesislerle farklı bölgelerdeki konaklama ihtiyaçlarına çözüm sunulacak.

Bu bölgeler arasında yer alan Bodrum'da açılacak Bodrum Eskiçeşme, Tapestry Collection by Hilton, 55 oda ve lüks olanaklarıyla 2026'da faaliyete geçecek.

Türkiye'nin ilk kayak oteli olacak DoubleTree by Hilton Kars Sarıkamış ise 84 odası ve kayak sonrası dinlenme olanaklarıyla yakın zamanda misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Yeni projeler arasında ayrıca 185 odalı Hampton by Hilton İzmir Bornova, 112 odalı Hilton Garden Inn Bitlis, Hilton'un antik kentteki ilk yatırımı 170 odalı Hilton Garden Inn Tarsus, 136 odalı Hilton İstanbul Pendik ve 116 odalı Hilton Garden Inn Antalya Aksu da yer alıyor.

Hilton, 2025 yazında Türkiye'nin ilk havalimanı otelini İstanbul Havalimanı'nda hizmete açacak. Hilton İstanbul Airport, Hilton Hotels & Resorts markası altında faaliyet gösterecek.

Hilton, 70. yıldır Türkiye'de hizmet veriyor

Hilton Avrupa Kıtası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, Avrupa'daki en hızlı büyüyen pazarlarından biri olarak Türkiye'nin Hilton için stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Kelly, "Bugün Türkiye'de 83 otel işletiyoruz ve 39 otel proje aşamasında. Türkiye'deki portföyümüzü pazar lideri dört markamızla genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'deki 70 yıllık tarihimizin en heyecan verici dönemindeyiz. Önümüzdeki yıl içerisinde 10 yeni otel açarak, misafirlerimize üç yeni markamızı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kelly, Hilton İstanbul Bosphorus'un 80 milyon dolarlık renovasyon projesinin de sürdüğünü sözlerine ekledi.

Hilton Orta, Doğu ve Güney Avrupa'dan Sorumlu Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Collini ise Türkiye'nin, Hilton için sadece İstanbul'da değil, diğer şehirlerde ve tatil bölgelerinde de büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Collini, "Türkiye'nin farklı lokasyonlarında, çeşitli segmentlere hitap eden markalarımızla misafirlerimizin her türlü konaklama ihtiyacına yanıt vermeyi sürdürüyoruz. Son 10 yılda Türkiye'deki otel sayımızı iki katından fazla artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Hilton Türkiye Yatırım Direktörü Funda Eratıcı da projelerin Türkiye'deki güçlü hizmet portföyünü öne çıkardığını vurguladı.

Eratıcı, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeler, Türkiye'deki güçlü ve odaklı hizmet portföyümüzü öne çıkarırken, DoubleTree by Hilton markamızın ülkedeki sürekli gelişimini de gözler önüne seriyor. Türkiye'deki ilk kayak otelimizin açılışı ve Tapestry Collection by Hilton markamız altındaki ikinci tesisimizin tanıtımı, bizim için heyecan verici bir dönüm noktası. Tesislerimizin açılışından sonra misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."