Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte temelini attıkları Iğdır- Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

ALİYEV: BUGÜN DOSTLUĞUMUZDA ÖNEMLİ BİR GÜNDÜR

Törende ilk sözü alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şunları kaydetti: "Bugün dostluğumuzda önemli bir gündür. Nahçıvan'da sayın cumhurbaşkanı ile birlikte bir buçuk yıl önce hattın temelini kurduk. Bildiğiniz gibi kadim Azerbaycan toprağıdır. Bir asırdan fazladır Azerbaycan'dan ayrıdır. Nahcivan ile Azerbaycan bağlantısı bozuldu. Bu adaletsizlik bizim soydaşlarımızın hayatına menfi göstermiştir. Birinci Karabağ savaşı başladığında Ermenistan Karabağ'ı işgal edip Nahcivan'ı ablukaya aldı. Benim atam Haydar Aliyev buna izin vermedi ve bütün Azerbaycan seferber oldu.

"NAHÇIVAN'DA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZ BU TÖRENİ BAYRAM GİBİ GÖRECEK"

İki kardeş ülke dev projeleri gerçekleştirdi. Bugün Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden giden gaz birçok ülkenin enerji güvenliğini temin etti. Azerbaycan'ın gaz ihracatı 25 milyar metreküpe çıkmıştır, yarısı Türkiye'yedir. Türkiye'den başka 10 Avrupa ülkesi enerji güvenliğini güçlendirdi. Bugün açılışında bulunduğumuz proje Nahçıvan'ın enerji güvenliğini inşa edecek. Enerji projelerimiz ulaştırma projelerinin gerçekleşmesine de imkan verdi. Bugün Türkiye ve Azerbaycan'la birleştirilen demiryolu çok özel avantajlar sağlıyor. Bugünkü tören Türkiye-Azerbaycan birliğini, kardeşliğini gösterir tezahürüdür. Nahçıvan'da yaşayan vatandaşlarımız bu töreni bayram gibi görecek."

ERDOĞAN: KARDEŞLİK İLİŞKİLERİMİZDE HER ALANDA BÜYÜK MESAFELER KAYDEDİYORUZ

Aliyev'in ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şu ifadeleri kullandı: "Kardeşim İlham Aliyev'i Türkiye'de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisi ve kıymetli heyetine Ankara'mıza hoş geldiniz diyorum. Karşımda bu çalışmalarda emeği olan işçi kardeşlerimiz, mühendis kardeşlerimiz var. Konuşmalarımızı bitirdikten sonra kendileriyle ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'a pozlarımızı vereceğiz. 'Bir millet iki devlet' şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz. Savunmadan ticarete çok geniş yelpazede ülkelerimiz arasındaki münasebetler gelişiyor. Enerji sektörü başta yer alıyor. Bakü-Tiflis- Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk. Önemli miktarda Azerbaycan gazını Avrupa'ya ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz

"NAHÇIVAN'IN DOĞAL GAZ İHTİYACININ TAMAMINI 30 YIL BOYUNCA KARŞILAYACAK"

Birazdan açılışını yapacağımız Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı stratejik girişimlerimizi tamamlayacaktır. Nahçıvan'la kader birliğimizin nişanesi olacaktır. Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır. Nahçıvan'ın enerji güvenliğini uzun yıllar teminat altına alacak projeyi kazandırmış oluyoruz.

"TÜRKİYE - AZERBAYCAN BARIŞIN, HUZURUN TARAFINDADIR"

Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır. Bölgemizde sadece barış, işbirliği istiyoruz. Şimdiye kadar birçok adım attık. İnşallah bundan sonra bölgesel barış, refaha yönelik her türlü projeyi birlikte hayata geçirmekte kararlıyız. İnşallah Nahçıvan'la elektrik bağlantılarımızın güçlenmesiyle bu süreci devam ettireceğiz."

500 BİN NÜFUSLU NAHÇIVAN'IN DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Yıllık 500 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip hat, tamamlandığında 500 bin nüfuslu Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacını karşılayacak. Türkiye bölümü 85 kilometre uzunluğunda olan Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temelini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, 25 Eylül 2023'te atmıştı. Böylece "Türk Kapısı" olarak nitelendirilen Nahçıvan'ın enerji arz güvenliği Türkiye ile sağlanacak.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN ENERJİDEKİ İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK

Azerbaycan, Nahçıvan'ın gaz arz güvenliğinin sağlanması için Türkiye ile Aralık 2020'de Iğdır-Azerbaycan Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşası konusunda iyi niyet anlaşması imzaladı. Proje çerçevesinde Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamı olarak Nahçıvan'a kadar 85 kilometrelik yeni boru hattı yapıldı. Proje, Türkiye ve Azerbaycan'ın Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı ve Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi stratejik yatırımlarının ardından birlikte inşa edeceği üçüncü doğal gaz boru hattı olacak.