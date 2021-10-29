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İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor - Son Dakika

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor

29.10.2021 12:15

Türkiye'nin en işlek caddeleri arasında yer alan Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki dükkanların çoğu eleman arıyor. Esnaf, bir türlü çalıştıracak eleman bulamamaktan dert yanıyor.

Koronavirüs salgını iş dünyasında da ciddi değişimlere neden oldu. Salgının etkisiyle çok sayıda işletme, işçi çıkarma yoluna gitti. Ancak işlerin yeniden düzene girmesinin ardından bu sefer de işçi talebi oluştu. Türkiye'nin ve İstanbul'un işlek caddeleri arasında yer alan Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki çok sayıda dükkan, işçi arıyor ancak çoğu henüz istediği elemanı bulamadı.

ADIM BAŞI İŞ İLANI VAR

Cadde boyunca tüm dükkanlarda iş ilanı olduğu görüldü. Esnaf, iş görüşmesine gelen vatandaşların bazılarının işi kabul ettiğini ancak daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı çalışmak istemediklerini belirtti. Bazı esnaflar da uzun süredir iş başvurusu bile almadıklarını iddia etti.

İLANLA MÜDÜR ARIYORLAR

İlanlar arasında en dikkat çekeni ise "Müdür ve müdür yardımcısı iş ilanı" oldu. Bir mağaza, çalıştırılmak üzere müdür yardımcısı arandığını yazdı. Mağazanın ilanında, "Müdür ve müdür yardımcısı arıyoruz" ifadelerine yer verilerek irtibat numarası bırakıldı.

İşte o iş ilanları:


İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul, Türkiye, Şişli, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (3)
  • Milk Way: AYLIK ASGARİ ÜCRET TÜRKİYE DE 164 EURO DENK GELİYOR MİLLET TABİ ÇALIŞMAZ ARTIK HERKES YURT DIŞINA ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR ÖRNEĞİN ALMANYADA İŞÇİ AÇIĞI VAR ALMANYA DA ASGARİ ÜCRET 1.584 EURO ALMANYADA ÇALIŞ TÜRKİYEDE YE MANTIĞI OLUŞTU Cevap Yaz 19 4 Yayından Kaldır
  • Kartal Yuvası: içeri bir giriyorsun adam sana asgari ücret bile vermiyor, üstüne üstlük sabah 08.30 akşam 20:30 çalıştırıyor, hatta ve hatta bazı yerler pazarları bile açıyor. Cevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor - Son Dakika
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