Kasım Ayında E-Ticaret Harcamaları Yüzde 101 Arttı

Ekonomi

GARANTİ BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), kasım ayına ilişkin kartları ve pos cihazları üzerinden yapılan işlemlere dayanarak gerçekleştirdiği araştırma verilerini açıkladı. Buna göre 'alışveriş ayı' olarak bilinen kasımda e-ticaret alışverişleri geçen yıla göre yüzde 101 arttı.

Alışverişlerin bu derece yoğunlaştığı dönemde GÖSAŞ'ın e-ticaret harcamalarını incelediği araştırma, tüketicilerin en fazla hangi sektörlerde harcama yaptığını, bir önceki yılın kasım ayına göre kıyaslayarak harcama eğilimlerine ve sektörel değişimleri ortaya koyuyor. Verilere göre, bu yıl kasım ayında e-ticaret harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 101 artış gösterdi. Ayrıca e-ticaret harcamalarının toplam kart harcamaları içindeki payı 2023 Kasım ayında yüzde 31 iken, bu pay 2024 Kasım ayında yüzde 34'e yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ MOBİLYA-DEKORASYON KATEGORİSİNDE OLDU

Bu yıl tüketiciler online alışverişlerde en fazla harcamayı geçen yıla oranla yüzde 110'luk bir artışla mobilya-dekorasyon sektöründe gerçekleştirdi. Bu sektörü yüzde 99 artışla kozmetik ve yüzde 93 artışla giyim ve aksesuar sektöründeki harcamalar takip etti.

E-TİCARETTE HER İKİ ALIŞVERİŞTEN BİRİ TAKSİTLİ

Garanti BBVA kartları ile yapılan peşin e-ticaret alışveriş cirosu yüzde 97 artış gösterirken, taksitli alışverişlerin cirosu da yıllık bazda yüzde 107 arttı. E-ticaret alışverişlerinin yüzde 53'ü peşin yüzde 47'si taksitli yapılırken, tüketiciler her iki işlemden birini taksitle ödemeyi tercih etmiş oldu.

TÜKETİCİLER EN FAZLA KOZMETİK HARCAMALARINDA TAKSİT TERCİH ETTİ

Kişiler, bu yıl en fazla kozmetik sektöründe taksitli alışverişe yoğunlaştı. Bu dönemde yapılan kozmetik alışverişleri geçen yıla göre yüzde 164 arttı. Taksitli e-ticaret alışverişlerinde giyim ve aksesuar yüzde 104, elektronik ise yüzde 103 artışla kozmetik sektöründen sonra öne çıktı.

KADIN VE ERKEK TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ ARTIŞ ORANLARI BİRBİRİNE DENK

Kampanyaların desteğiyle e-ticaret alışveriş hacminin zirveye çıktığı kasımda kadın tüketiciler harcamalarını geçen yıla oranla yüzde 99 arttırırken, en çok ilgiyi sırasıyla mobilya-dekorasyon, kozmetik ve elektronik sektörlerine gösterdi. Erkeklerin harcamaları da yüzde 101 arttı ve erkek tüketiciler tercihlerini sırasıyla mobilya-dekorasyon, giyim, aksesuar ve konaklama yönünde kullandı.

BURSA VE KOCAELİ E-TİCARET ALIŞVERİŞ HACMİNİN EN FAZLA ARTTIĞI ŞEHİRLER OLDU

E-ticaret harcamalarının geçen yıla göre en fazla arttığı iller Bursa (%127) ve Kocaeli (%122) oldu. Bu illeri sırasıyla İzmir (%103), Ankara (%101) ve İstanbul (%97) takip etti.