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Kocasinan Belediyesi'nden alkışlanacak hamle! Başkanın akıllı yatırımlarıyla 120 milyon liralık tasarruf sağlandı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi'nden alkışlanacak hamle! Başkanın akıllı yatırımlarıyla 120 milyon liralık tasarruf sağlandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye için yaptığı akıllı yatırımlarla milyonlarca liralık tasarruflar sağladı. Başkanın asfalt üretim tesisi gibi akıllı yatırımları sayesinde 7 yılda vatandaşın 120 milyon liralık parası belediye kasasında kaldı ve farklı hizmetlerde kullanıldı. 2017 yılında hizmete sunulan ve dünya standartlarında asfalt üretim kapasitesine sahip tesis, 7 yılda 120 Milyon 811 Bin TL tasarruf sağladı.

29.11.2023 - 10:51,  Güncelleme: 11:17
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın belediye için yaptığı akıllı yatırımlar milyon liralık tasarruflar olarak belediye kasasına geri dönüyor. Başkanın akıllı yatırımlarından birisi olan asfalt üretim tesisi 7 yılda vatandaşın 120 milyon liralık parasının belediye kasasında kalmasını sağlayarak farklı hizmetlerde kullanılmasına imkan sağladı.

Göreve geldiği günden beri belediye için akıllı yatırımlar yaparak hizmet üretmeye çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında kamuda en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentini şehrin hizmetine sundu. Başkanın bu akıllı yatırımı ile 2023 yılında 53 Milyon 426 Bin TL, 7 yılda ise 120 Milyon 811 Bin TL rekor tasarruf sağladıklarını vurguladı.

Kayserili Belediye Başkanı'nın Akıllı Yatırımlarıyla 120 Milyon Liralık Tasarruf

KENDİ KENDİNE YETEN BELEDİYE

'Kendi kendine yeten belediye' olarak Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin Kayseri ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'a kalıcı hizmetler yaparak, Kayseri'yi daha modern hale getiriyoruz" dedi.

EN AZ 50 YIL HİZMET VERECEK

Kayseri'nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan asfalt plenti ve asfalt şantiyesini Kocasinan'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Yol medeniyettir'anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve büyük projelere imza atarak ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarını söyledi.

Kayserili Belediye Başkanı'nın Akıllı Yatırımlarıyla 120 Milyon Liralık Tasarruf

YÜZDE 100 YERLİ TESİS

Kocasinan'ın dört bir yanına yeni yollar yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Yaklaşık 7 yıldır yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu çerçevede kendi ürettiğimiz asfalt ile 2023 yılında, 53 Milyon 426 bin 345TL tasarruf sağladık. 7 yılda ise 1 milyon 205 bin 610 ton asfalt üretimi ile 120 Milyon 811 bin TL tasarruf sağladık. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirdik" ifadelerine yer verdi.

Kayserili Belediye Başkanı'nın Akıllı Yatırımlarıyla 120 Milyon Liralık Tasarruf

5 AYDA, 210 BİN TON MICIR ÜRETTİ

Kocasinan Belediyesi, agrega malzemesini üretmek için 5 ay önce hizmete sunduğu taş ocağıyla ürettiği 210 bin ton mıcır malzemesiyle 13 Milyon 482 bin TL tasarruf sağladı. Üretim tesisin ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, her alanda 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurguladı.

Kocasinan'ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı ile tesis çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 5 ay önce hizmete sundukları Agrega Üretim Tesisiyle asfalt için gereken olan malzemeyi ürettiklerini ifade etti.

Kayserili Belediye Başkanı'nın Akıllı Yatırımlarıyla 120 Milyon Liralık Tasarruf

BELEDİYE'NİN ALTIN TOZU

"Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan'ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, agregayı belediyenin 'Altın Tozu' olarak niteleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu yıl hayata geçirdiğimiz Gürpınar Taş Ocağında asfalt için gereken olan agrega malzemesini kendimiz üretiyoruz. Belediyelerin en önemli harcama kalemlerinden biri de asfalt üretimidir. Şehrimize, yol ve altyapı konusunda üretim yapan bir belediyeyiz. Taş ocağıyla asfalt için gereken olan malzememizi kendimiz üretiyoruz. Bu noktada 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' olabilmenin standartlarını her geçen gün artırıyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum."

Kayserili Belediye Başkanı'nın Akıllı Yatırımlarıyla 120 Milyon Liralık Tasarruf

DERDİMİZ HALKIMIZIN PARASINI ÇARÇUR ETMEDEN HALKIMIZA HİZMET

Kocasinan'ı her yönüyle daha ileriye taşımaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Güçlü ve Büyük Kocasinan' için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kayserili Belediye Başkanı'nın Akıllı Yatırımlarıyla 120 Milyon Liralık Tasarruf
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Ekonomi

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Son Dakika Ekonomi Kocasinan Belediyesi'nden alkışlanacak hamle! Başkanın akıllı yatırımlarıyla 120 milyon liralık tasarruf sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nden alkışlanacak hamle! Başkanın akıllı yatırımlarıyla 120 milyon liralık tasarruf sağlandı - Son Dakika
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