Konya\'da Savunma Sanayi B2B Etkinliği

Ekonomi

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi işbirliği ile Konya Savunma Sanayii B2B Etkinliği düzenledi.

Bir otelde düzenlenen etkinliğe; Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, ASELSAN, ASELSAN Konya, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve TUSAŞ yöneticileri, oda ve borsaların temsilcileri, Konya ve Karaman illerinde savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

"2024 yılı ilk 11 ay itibari ile 5.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik"

Ajans olarak gerçekleştirdikleri programın açılışında konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Tarihin en eski çağlarından beri devletlerin ayakta kalabilmesi ve varlıklarını koruyabilmeleri için her zaman stratejik bir öneme sahip olan savunma kavramı, devletlerin en önemli kamu hizmetlerinden biri olarak görülmüş, günümüz modern devlet anlayışında devletin varlığının ve egemenliğinin temel ve asli bir unsuru olarak yerini almıştır. Dünya üzerindeki devletlerin kendilerini iç ve dış tehditlere karşı savunmak ve varlıklarını devam ettirmek için yürüttükleri çalışmalara bağlı olarak gelişen savunma sanayii ise, uzun süren teknoloji ve ürün geliştirme süreçlerine sahip olan ve yüksek düzeyde ar-ge harcamaları gerektiren bir sektördür. Ekonomik olarak büyük miktarda kaynak aktarılan bir alan olarak sanayi dalları içinde lokomotif olma özelliğine de sahip olan savunma sanayii, nitelikli istihdama olumlu katkı sağlamakta, kalkınma sürecini hızlandırarak ülke ve bölgelerin ekonomik gücünü de etkilemektedir. Türk savunma sanayiimize baktığımızda ise özellikle son yıllarda gerek devletimiz ve gerekse de özel sektör eliyle yapılan yatırımların meyvelerini millet olarak toplamaya başladığımıza şahit oluyor ve bir o kadar da gururlanıyoruz. Devletimiz önderliğinde hayata geçirilen yeni projeler ve yeni yatırımlarla birlikte artık ülkemiz, üretmekte olduğu pek çok yerli araç, silah ve teçhizat ve her geçen gün gelişmekte olan savunma sanayi ekosistemi ile küresel savunma sanayi sektöründe sadece bir pazar olmaktan çıkmış, bölgesel ve hatta küresel bir oyuncu haline gelmiştir. Savunma sanayii alanındaki ihracat verilerine baktığımızda ülke olarak 2024 yılı ilk 11 ay itibari ile 5.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Konya'nın ise ilk 11 ay itibari ile tüm sektörler bazında 3.2 milyar dolar ihracata sahip olduğunu, savunma sanayiine yönelik ihracatının ise 151 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Bu rakamlara göre şehrimizin savunma sanayii ihracatı, genel ihracatın yaklaşık yüzde 5'ine tekabül etmekte aynı zamanda bu rakamlar, şehrimizi, İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından ülkemizin savunma sanayii alanında en fazla ihracat yapan 4. ili konumuna da taşımaktadır. Bu noktada, ülkemizin üstlendiği bu misyona elini değil adeta gövdesini taşın altına koyarak büyük katkılar sunan ve bu başarıların elde edilmesinde başrol oynayan başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere, ana savunma sanayii firmalarımız; ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ASELSAN, ASELSAN Konya, MKE ve STM'ye, kamu kurumlarımıza, özel sektör temsilcilerimize, bölgemizde yer alan savunma sanayii firmalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çok sayıda yeni işbirliklerinin ve iş bağlantılarının oluşacağına olan inancımız tamdır"

Ajans olarak savunma sanayisine desteklerinin sürdüğünü ifade eden Dr. Bostancı, "Ajansımız tarafından savunma sanayiine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında da bölgemizde yer alan ve savunma sanayi sektörüne yönelik olarak faaliyet gösteren firmaların kapasitelerinin artırılması ve yerli ve milli savunma sanayiine yönelik ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla 2015 yılından bu yana aktif saha çalışmaları yürütülmüş, Konya ve Karaman illerini kapsayan savunma sanayi ekosistemine dair raporlar hazırlanmış ve bölgedeki savunma sanayi firmaları ile ana savunma sanayi firmalarımız arasında koordinasyon görevi üstlenilmiştir. Tüm bunların yanı sıra bölgemizdeki savunma sanayi firmalarının yerli ve milli savunma sanayiine entegre olmalarını sağlamak amacıyla bugüne kadar 57 projeye 210 milyon lira destek verilerek yararlanıcı eş finansmanları ile birlikte bölgemizde 420 milyon liralık bir yatırım harekete geçirilmiştir. Son olarak da ajansımız tarafından Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. koordinasyonunda bölgemizde savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren veya bu alanda üretim yapabilme potansiyeli bulunan 40 firmaya yönelik kapsamlı bir saha çalışması yürütülmüş ve bu çalışmalar rapor haline getirilmiştir. Bu çalışma ile de ajans olarak, bölgede savunma sanayiinin geliştirilmesi çalışmalarına katkı sağlamayı, firmalarımızın ait oldukları sektörlerdeki üretim altyapısı, teknoloji ve yetenekleriyle üretebilecekleri katma değeri daha yüksek ürün ve teknolojilerin ortaya çıkarılmasını, STM gibi dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasına girme başarısını göstermiş bir savunma sanayii aktörünün ekosistemimizle iletişime geçmesini ve ileride ortaya çıkabilecek işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesini amaçladık. Yürütülen çalışmalar neticesinde ise ajansımızın da yönlendirmeleri ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarına iş yapmak isteyen işletmelerin ilk adımı olan YETEN'e (Yetenek Envanteri) giriş yapan firma sayısının 120'ye ulaşması, bölgede Savunma Sanayii Başkanlığı Endüstriyel Yeteneklerin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi Programı (EYDEP) sertifikasyonuna sahip olan firma sayısının 20'ye çıkması, Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş.'nin Konya-Karaman ilinden tedarikçi oranının yüzde 7'den yüzde 37'ye ulaşması, BÜSAT ve SAHA İstanbul gibi küme organizasyonlarına katılımların artırılması gibi bölgemiz ve ülkemiz için çok kıymetli çıktılar elde edilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışma sonucunda ortaya konulan 40 firma raporu, 2 il ve 1 bölge raporu savunma alanındaki ana sanayi firmaları ile paylaşılmıştır. Ajansımız tarafından düzenlenen B2B etkinliği ile de Savunma Sektörü Kabiliyet Atlası çalışmasında analize tabi tutulan 40 bölge firmasını Savunma Sanayii Başkanlığı'mız liderliğinde ana sanayii firmaları ile bir araya getirmeyi hedefledik. Etkinlik çerçevesinde ana savunma sanayi firmaları ASELSAN, ASELSAN Konya, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TUSAŞ ile bölgemizde savunma sanayii alanında üretim yapan veya üretim yapma potansiyeli bulunan firmalar arasında çok sayıda iş görüşmeleri gerçekleştirilecek. Düzenlenen bu etkinlik sonucunda kazan kazan ekseninde çok sayıda yeni işbirliklerinin ve iş bağlantılarının oluşacağına olan inancımız tamdır. Ajans olarak, gerek bölgemiz ve gerekse de ülkemiz açısından stratejik bir öneme sahip olan ve pek çok sektöre pozitif katkıları bulunan savunma sanayii sektörüne yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Akabinde konuşan Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ise, "Savunma sanayii sektörü, hepimizin malumu olduğu üzere dünya üzerindeki devletlerin büyük yatırımlar yaptığı ve ekonomilerinden büyük paylar ayırdığı bir alan. Devletimiz de bu noktada özellikle son yıllarda büyük bir atılım içerisinde ve bunların da meyvesini toplamaya başlamış durumda. Devletimiz öncülüğünde yürütülen bu çalışmalara özel sektör firmalarımızın da büyük katkılar sunması ile birlikte artık ülkemiz geçmişte satın aldığı pek çok teknolojiyi ve ürünü kendisi yapabilir duruma erişmiş, savunma sanayii alanında oyun kurucu konumuna gelmiştir. Bizler de Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak bünyemizde bulunan ana savunma sanayi firmalarımızla devletimizin bu alanda üstlendiği misyona katkı sunmak, ülkemizin iç ve dış tehditlere karşı daha güçlü olmasını sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün ikili iş görüşmeleri vasıtasıyla geldiğimiz Konya'nın savunma sanayii alanında yaptığı çalışmalara baktığımızda ise, sahip olduğu donanım, üretim alt yapısı ve yetişmiş insan gücüyle özellikle son yıllarda büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Bu noktada, Konya'nın ülkemizin savunma sanayii alanında en fazla ihracat yapan 4. ili konumunda yer alması aslında bu başarının en somut göstergesidir. Bugün ana savunma sanayii firmalarımız ile Konya ve Karaman Bölgesi'nde yer alan firmalarımızın yapacakları iş görüşmelerinin de bu sürece çok önemli katkılar sunacağı inancındayım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İkili iş görüşmelerinin de bu sürece çok olumlu katkıları olacağına inanıyorum"

Son olarak kürsüye gelen Konya Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan da konuşmasında, "Bugün bizleri bir araya getiren savunma sanayii sektörü, ülkelerin askeri ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla üretim, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri yürüttüğü entegre bir organizasyondur. Dünya geneline baktığımızda ise devletlerin bu noktada büyük bir sorumluluk alarak özel sektörü teşvik edici ve yönlendirici bir rol oynadığını görüyoruz. Bu noktada ülkemiz de kendisine tehdit olarak gördüğü iç ve dış unsurlarla mücadelede ihtiyaç duyduğu askeri araçları, silah sistemlerini, iletişim teknolojilerini, siber güvenlik ve diğer savunma alanlarındaki ürün ve hizmetlerini yerli ve milli imkanlarla karşılamak amacıyla büyük bir çalışma içerisinde. Gelinen noktada devletimizin teşvikleri ve özel sektörümüzün de bu duruma entegre olması ile birlikte ülkemizin, ihtiyaç duyduğu pek çok askeri teknolojiyi kendisi üretebilen ve ihraç edebilen ülkeler statüsüne çıktığına yakından şahit oluyoruz. Burada önemli olan bunu sürdürülebilir hale getirmek ve daha da ileri taşımaktır. Bu noktada, yerli ve milli üretimin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleri doğrultusunda ülkemizin yakaladığı bu ivmeye özel sektör firmalarımızın da büyük sorumluluk üstlenerek katkı sunması bizleri son derece sevindirmektedir. Savunma Sanayi Başkanlığı'mız ve ajansımız işbirliği ile düzenlenen bu ikili iş görüşmelerinin de bu sürece çok olumlu katkıları olacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmalarının ardından, Konya ve Karaman illerinde savunma sanayi alanında üretim yapan veya üretim yapma potansiyeli bulunan firmalarla ana savunma sanayi firmaları ASELSAN, ASELSAN Konya, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve TUSAŞ arasında 100'den fazla odaklı iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Programın ardından gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında ise görüşmeler esnasında taraflar arasında kurulan temasların çok olumlu geçtiği, ana savunma sanayi firmaları ile bölge firmaları arasında çok sayıda yeni iş birliklerinin ve iş bağlantılarının sağlandığı ve bölge firmalarının yerli ve milli savunma sanayiine yönelik yeni ürünlerin üretilmesi noktasında çok büyük potansiyel taşıdıkları ana savunma sanayi firmalarının temsilcileri tarafından dile getirildi. - KONYA