Londra'dan gelip sözleşmeli karpuz ekti, milyonlarca lira zarar etti

01.09.2025 09:49
Konyalı bir firma ile şubat ayında imzaladığı sözleşmeye istinaden 500 dönüm karpuz eken Bursalı çiftçi, yaklaşık 3 bin 500 ton ürününün alınmadığını, milyonlarca zarara uğradığını söyledi.

Karacabey'in Ovahamidiye Mahallesi'nde babadan kalma topraklarda domates, mısır ve karpuz üretimi yapan Seçim Gezegen, bir firmayla şubat ayında karpuz üretimi üzerine sözleşme imzaladı. Sözleşmeye istinaden firma tarafından temin edilen fidelerle 500 dönüme karpuz eken Gezegen, hasat dönemine kadar firmayla tüm süreci sorunsuz yürüttü.

FİRMA ORTADAN KAYBOLDU

Firmanın başlarda sorumluluklarını yerine getirdiğini ancak karpuz sezonu açıldığında hasat başladığında Karacabey Ovası'nda fiyatların kötüleştini anlatan Gezegen, "Yani dönümü bin lira ila 10 bin lira arasında karpuz satılınca sözleşme yaptığımız Konyalı firma bizden bir miktar karpuzu aldıktan sonra ortadan kayboldu" dedi.

YER GÖK KARPUZ OLDU

Firmayı defalarca Karacabey'e çağırdıklarını ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını vurgulayan Gezegen, şöyle konuştu:

"Bize 'Sözleşme fiyatı yüksek karpuz fiyatı da çok düştü' dediler ve sözleşmeye yazılan fiyatların tekrar güncellenmesini istediler. Onu da kabul ettik ona rağmen gelip şu anda bulunduğumuz arazi ile beraber yaklaşık 300 dönüm karpuzumu yerde bıraktılar. Şimdi görüyorsunuz yer gök karpuz. Bu karpuza yaklaşık 20 gün önce dönümüne 60 bin lira verdi tüccarlar ama sözleşmeli diye satmadık. Bu mal elimizde kaldı. Bugün yarın geliyoruz derken gelmediler ürünüm tarlada heba oldu."

KİLOSU 5 VE 7 LİRADAN ANLAŞTI

Sözleşmeli ekim yapmasına rağmen perişan olduğunu dile getiren Gezegen, "Şubat ayında çekirdekli karpuz için kilosu 5 lira, çekirdeksiz karpuz için de 7 liradan anlaştık. Karacabey Ovası'nda fiyatlar çökünce firma bizden malı almak yerine gidip kilogramı 1 liraya 2 liraya mal aldı. Başka çiftçilerden adeta bedavaya mal alıp her gün 60 tır ürün çıkardılar bölgeden." ifadesini kullandı.

Firmanın ürününe hastalıkla dediğini ancak bir tanesinin bile bozuk olmadığını belirten Gezegen, şöyle devam etti:

"Gelmeyeceklerini anlayınca bu biraz geç oldu; hukuki mücadele başlattım. Benim burada takriben 15-20 milyon lira zararım var. Üretiyorum, üretmeye çalışıyorum, devlet büyüklerinin istediği gibi sözleşmeli yapıyorum ama yine de zarar ediyorum. Dönümüne 40 bin lira harcadım. Dönümünden 15- 20 bin lira kazanmak benim de hakkım. Tüccarlara döümünü 60 bin liradan vermedik. Dürüst olduğumuz için başımıza bu geldi. İlgili firmaya bir ihbarname çektik. Buna cevap vermediler. Adli makamlara taşıdık konuyu ve keşif yapıldı. Keşfin raporları çıkınca ona göre bir pozisyon alacağız."

LONDRA'DA YAŞIYOR BABA MİRASI İÇİN GELİYOR

Londra'da yaşadığını ve restoran işlettiğini belirten Gezegen, şunları söyledi: "Baba toprağına sahip çıkalım diye gelip ekim yaptık zarar ettik. Yaklaşık 10 yıldır gelip tarlaları ekip hasat ediyorum. Nisan ayında geliyor sonbaharda dönüyorum. İyi bir çiftçiyim, iyi bir üreticiyim, malına toprağına çok değer veren, zamanında ilaçlayan zamanda gübresini veren iyi bir çiftçiyim, toprağımı, ülkemi çok seviyorum. Tarım sevgisini benden aldılar gittiler."

Gezegen, firmanın ilk başta sözleşmeye uygun hareket ettiğini ve A kalite ürününden 55 tır aldığını belirterek, "Yaklaşık bin 300 ton ürünümü aldılar gerisi kaldı. Arazimden aldıkları tırların fişlerini de bana vermiyorlar. Yani firmada inanılmaz bir işgüzarlık var. Daha sonra öğrendim Karacabey'de birçok çiftçiyi benzer şekilde mağdur etmişler" dedi.

Tonlarca karpuzun hasat edilmediğine dikkati çeken Gezegen, "Emeğe saygısızlık alın terine saygısızlık. Buradan Tarım ve Orman Bakanı ile Ticaret Bakanı'na sesleniyorum; hani römorkuyla malını döken çiftçiye takip başlatıyorsunuz ya sözleşmeli malımı almayan firmaya da işlem yapın. 3 bin 500 ton yani bir ili doyurur. Türkiye'de küçük bir ilin karpuz ihtiyacını 3 bin 500 tonla karşılarız ama tarlada kaldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Londra, Tarım, Yaşam, Son Dakika

