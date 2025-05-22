Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Moritanya'da Ekonomik İşbirliği Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Moritanya'da Ekonomik İşbirliği Toplantısına Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Moritanya\'da Ekonomik İşbirliği Toplantısına Katıldı
22.05.2025 17:49
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya temasları kapsamında 'Türkiye-Moritanya 1'inci Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya temasları kapsamında 'Türkiye-Moritanya 1'inci Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Yacoub Ould Moine ile Moritanya Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen 'Türkiye-Moritanya 1'inci Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın açılışını yaptı. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmasında Moritanya'da bulunmaktan ve Türkiye-Moritanya ilişkilerini geliştirmek için görevlendirilmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'den bakıldığında Moritanya bizim açımızdan çok saygı duyduğumuz, ilişkilerimizi geliştirmek istediğimiz, değer verdiğimiz bir ülke. Sadece son yıllarda karşı karşıya bulunduğumuz bu ilişkinin düzeyini gösteren olaylar açısından baktığımızda bu ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren iki örnek vereyim. 2016 yılında Türkiye'de yaşanan darbe girişiminden hemen sonra Türkiye'ye destek veren ilk ülkelerden biri Moritanya olmuştu. Aynı şekilde 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız depremlerde ülkemize baş sağlığı dileyen ilk ülkelerden biri Moritanya olmuştu. Dolayısıyla biz Moritanya'yı iyi günde kötü günde dost ve kardeş bir ülke olarak görüp ilişkilerimizi bu anlamda geliştirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ, MORİTANYA İLE İLİŞKİLERİ İLERİYE TAŞIMAK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani'nin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için önemli teşviklerde bulunduklarını vurgulayan Bakan Tekin, bu imkanları sonuç alacak ilişkilere dönüştürmek için çalıştıklarını belirtti. Tekin, "İş birliğimizi geliştirebileceğimiz çokça başlık var. Balıkçılıktan tarım ve hayvancılığa, ulaştırma ve lojistikten eğitim, yükseköğretime kadar bir dizi alanda bu iş birliğini geliştirme imkanımız var. Bize düşen, iki ülkenin Cumhurbaşkanının ve siyasi iradesinin bizi yönlendirdiği ve iki ülkenin topluluklarının milletlerinin kardeşlik hukuklarını geliştirecek bir şekilde bu ilişkileri bir ileri aşamaya taşıyabilmek" dedi.

Bakan Tekin, gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde bu amaca hizmet edecek bir dizi kararlar alındığını söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Daha sonra Bakan Tekin ve Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Yacoub Ould Moine, 1'inci Karma Ekonomi Komisyonu Toplantısı'nda alınan kararları, mutabık olunan başlıkları imzaladı. Ardından iki Bakan, mesleki ve teknik eğitim alanına ilişkin iş birliği protokolünü de imza altına aldı.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK'

İş birlikleri ile ilgili yaptığı açıklamada Bakan Tekin, "İmzaladığımız metinlerin iki kardeş millet için, iki kardeş devlet için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün burada, uzun zamandır hazırlıklarını yürüttüğümüz ve iki ülkenin çok değerli Cumhurbaşkanlarının, iki ülkenin toplumlarının, milletlerinin iki ülke arasındaki ilişkiler açısından gelinmesi icabet edilen mesafeyi arzu ettikleri noktaya taşıyabilmek açısından önemli bir adım attık. Uzun bir süredir altyapı çalışmalarını ilgili teknik ekiplerimiz sürdürüyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki arzusunu, isteğini ve kararlılığını ortaya koymak ve kardeş devlet olan Moritanya'ya ilişkilerimizi geliştirecek seçenekleri sunmak üzere bugün buradaydık" diye konuştu.

"Bugün hem ekonomik açıdan hem ticari açıdan hem kültürel açıdan iş birliklerimizin daha üst noktalara taşınmasını arzu ettiğimiz hükümlerin yer aldığı metinlerin altını imzaladık" diyen Bakan Tekin, söz konusu metinlerin içinde karşılıklı olarak iki ülkenin ticaret hacminin artırılmasının da bulunduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, Moritanya'ya kalabalık bir heyetle geldiklerini, Türkiye-Moritanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sivas Milletvekili Rukiye Genç Toy başta olmak üzere ilgili bütün bürokratların heyette bulunduğunu söyledi.

Türkiye'ye döndükten sonra altına imza attıkları metinlerin gerektirdiği adımları bir an önce hayata geçireceklerini dile getiren Bakan Tekin, "Ben bu süreçteki ev sahipliği için Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı değerli dostum Yacoub Ould Moine ve bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeş Müslüman insanların sizlere selamlarını, saygılarını ifade etmek istiyorum. İnşallah, attığımız adımları meyvelerini en kısa sürede alırız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Moritanya'da Ekonomik İşbirliği Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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