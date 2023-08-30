Milyonlarca memurun gözü yarın yapılacak toplantıda

Dolardaki düşüş sonrası beklenen oluyor! Akaryakıtta tabela bu gece yine değişecek

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammını belirlemek için bir araya gelen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yarın son toplantısını gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yarın memur zammı sürecini sonlandıracağız" derken, kuruldan çıkan karar nihai olacak. Öte yandan, hükümetin son yaptığı teklifte zam oranı enflasyon farkıyla beraber yüzde 44'ü bulurken, Memur-Sen ise en düşük memur maaşının 30 bin TL'nin altında olmaması konusunda diretiyor.

MEMURLAR TOPLANTIDAN ÇIKACAK KARARI BEKLİYOR

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde son düzlüğe girildi. Hükümet ve memur temsilcileri arasındaki görüşmelerde uzlaşmaya varılamamasının ardından devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, yarın 5. ve son toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda alınan karar nihai olacak ve itiraz edilemeyecek.

BAKAN IŞIKHAN: YARIN SÜRECİ SONUÇLANDIRACAĞIZ

Memur ve memur emeklilerinin gözü yapılacak zam oranındayken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Yarın süreci sonuçlandıracağız. Takdir Hakem Heyeti'nindir. Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

MEMURUN YÜZDE 44 ZAMMI CEPTE

Memur zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hakem Kurulu'nun vereceği karar sonrası, ocak ayında enflasyon farkı da eklenerek zamlar hesaplanacak. Ocakta hükümetin önerdiği yüzde 15'lik zam teklifine enflasyon farkının eklenmesiyle bu rakam yüzde 40'lara kadar çıkacak. Enflasyon beklentilerine göre, memur maaş zammının Ocak 2024'te en kötü ihtimalle yüzde 44,42 seviyesinde olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklama da bu oranı destekler nitelikte. Hükümetin son teklifini açıklayan Bakan Işıkhan, "2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır." demişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELECEK

Emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenleme için memur zammının referans alınması gündemde. Kulislerde taban maaş üzerinden yüzde 45 zam yapılacağı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

KURULDA KİMLER YER ALIYOR?

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

"EN DÜŞÜK MAAŞ 30 BİN TL'NİN ALTINDA OLMAMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, pazarlık süreci başlamadan katıldığı bir programda, "Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir." demişti.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle: