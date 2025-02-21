Optic World İzmir Fuarı, Sektör Profesyonellerini Buluşturdu - Son Dakika
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Ekonomi

Optic World İzmir Fuarı, Sektör Profesyonellerini Buluşturdu

Optic World İzmir Fuarı, Sektör Profesyonellerini Buluşturdu

İzmir'de açılan Optic World İzmir-2. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, sektörün en son teknolojilerini sergileyerek önemli bir platform oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın İzmir'in fuarcılık geleneğini sürdürdüğünü ve önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini belirtti.

21.02.2025 19:49  Güncelleme: 20:11
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Fuarlar kenti İzmir'de optik sektöründeki en son teknolojilerin sergilendiği Optic World İzmir-2. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Optic World İzmir'in önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğini belirterek, "İzmir'in geleneğinde fuarcılık var. Fuar İzmir, pek çok sektörde olduğu gibi bu alanda da çekim merkezi olmaya aday" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından sektörün desteğiyle Fuar İzmir'de düzenlenen Optic World İzmir-2. Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Geçen yıl 5 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi gören fuar, 23 Şubat tarihine kadar sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak. C Holü'nde yapılan açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Tezcan, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, optik sektörü profesyonelleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, yerli ve yabancı satın almacılar katıldı.

"Fuar İzmir'e çok önem veriyoruz"

Optik sektörünün çok değerli olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Önümüzdeki yıllarda daha hızlı gelişim göstereceğine inandığımız bir fuarı gerçekleştiriyoruz. İzmir'in geleneğinde fuarcılık var. Fuar İzmir, pek çok sektörde olduğu gibi bu sektörde de bir çekim merkezi olmaya aday. Buca Metrosu'nu buraya uzatma, dolayısıyla şehrin merkezinden fuar alanına konforlu, çağdaş bir toplu taşıma imkanını sağlamak için gerekli adımları attık. Karşıda otopark olarak kullanılan alanı büyük bir otel yapmayı planlıyoruz. Projesini konuştuk arkadaşlarımızla. Kongre merkezi, toplantı salonu konusunda da adım adım ilerliyoruz. Bu alanın karayolu bağlantısı da geliştirilecek. Burası erişimi daha kolay, hemen yakınında konaklama ve toplantı alanı olan bir alana dönüşecek. Fuar İzmir'e çok önem veriyor ve gelişmesi için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Geçen yıl 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladık"

Fuarcılığı geliştirmeye devam edeceklerini belirten Başkan Tugay, "İzmir, tarih boyunca ticaretin, kültürün ve yeniliklerin buluştuğu bir şehir oldu. Bugün de fuarlar aracılığıyla dünya ile bağlantı kurmaya, iş birliklerini güçlendirmeye ve ekonomimizi büyütmeye devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İZFAŞ öncülüğünde düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası fuarlarla kentimizin ticaret hacmini artırmayı, yerli üreticilerimizi desteklemeyi ve küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü yükseltmeyi amaçlıyoruz. Önceliğimiz kentimizin ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak. Geçen yıl düzenlediğimiz fuarlarda 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladık. İhracat istatistiklerine baktığımızda 2024 yılında fuarların da katkısıyla Ege Bölgesi'ndeki illerin toplam ihracatının yaklaşık 41 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. İzmir, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 9'unu tek başına gerçekleştirerek ekonomimize yaklaşık 24 milyar dolarlık katkı sağladı. Bu yıl da çok sayıda fuara ev sahipliği yaparak tüm sektörlerde ekonomik hareketliliği artırmak için elimizden geleni yapacağız. 2025'te Fuar İzmir ve Kültürpark'ta 30'un üzerinde fuar ve etkinlik düzenlenecek" dedi.

Türkiye optik sektörünün uluslararası pazarlarda rekabet gücü artıyor

Fuarda sektördeki en yeni ürünler, aksesuarlar ve ekipmanlar ile görme kalitesini artırmak ve estetik ihtiyaçlara yanıt verebilmek için geliştirilen yeni teknolojiler sergileniyor. 6 bin metrekare alanda açılan fuar, İzmir'in yanı sıra İstanbul, Antalya, Balıkesir, Manisa ve Yozgat'tan toplam 56 yerli katılımcıyı ağırlıyor. Ayrıca Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Irak, İran, Kosova ve Mısır gibi ülkelerden 100'ün üzerinde yabancı satın alma yetkilisinin de fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Optic World İzmir, optik sektöründeki son teknolojik gelişmeleri takip etmek, yeni iş birlikleri kurmak ve uluslararası rekabette güç kazanmak isteyen sektör profesyonelleri için önemli bir platform oluşturuyor. Optic World İzmir, üreticilerden distribütörlere, perakende mağaza zincirlerinden sektör çalışanlarına kadar geniş bir ziyaretçi kitlesini bir araya getirerek, yeni iş ortaklıklarına zemin hazırlıyor. Aynı zamanda Türkiye optik sektörünün uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı ve yeni ürünlere erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cemil Tugay, Teknoloji, Ekonomi, Finans, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Optic World İzmir Fuarı, Sektör Profesyonellerini Buluşturdu - Son Dakika

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