Petrol Fiyatları Yükseliyor, Wall Street Kaybı Büyüyor - Son Dakika
Petrol Fiyatları Yükseliyor, Wall Street Kaybı Büyüyor

31.03.2026 11:16
İran'a yönelik askeri operasyonlar sonrası petrol fiyatları yükselirken, Wall Street trilyonlarca dolar kaybetti.

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/DİLARA ZENGİN - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarında bir ay geride kalırken jeopolitik gelişmelerle yükselen petrol fiyatları ve artan ekonomik belirsizlikler Wall Street'te trilyonlarca dolarlık kayba neden oldu.

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılar ve ardından Tahran yönetiminin misillemeleri sonrası bölgesel bir gerginliğe dönüşen çatışmalarda 1 ay geride kaldı. Bu süreçte bölgede artan tansiyonun uzun süre yüksek kalabileceğine ilişkin endişeler yatırımcıların risk iştahını azalttı.

İsrail ve ABD'nin, Tahran ile Washington arasındaki müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırı ve İran'ın misillemesiyle Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinde ciddi aksamalar yaşanması ve petrol akışının sekteye uğraması piyasaları altüst etti.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık güçlü performansına vurgu yaptığı Amerikan borsalarını da olumsuz etkiledi.

Saldırıların başladığı günden bu yana ABD borsalarında satış baskısı hakim olurken Wall Street hisselerinden trilyonlarca dolar silindi.

Sanayi maliyetlerinin artması ve ticaretin aksaması Dow Jones endeksini doğrudan etkilerken endeks saldırı öncesine göre yüzde 7,7 geriledi.

S&P 500 endeksi de bir aylık süreçte yüzde 7,8 kayıp yaşadı. Nasdaq endeksi de satış dalgasından payını alırken endeks bu süreçte yüzde 8,3 düşüş kaydetti.

Geçen hafta itibarıyla zirve seviyelerine kıyasla yüzde 10'dan fazla düşen Dow Jones ve Nasdaq endeksleri, düzeltme bölgesine girdi.

Trump, İran gündemi dolayısıyla petrol fiyatlarının daha fazla artacağını ve borsanın daha fazla düşeceğini düşündüğünü belirterek, durumun tahmin ettiği kadar ağır olmadığını savundu.

Petrol fiyatları 100 doların üzerine fırladı

Dünya petrol trafiğinin beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar, piyasalardaki karamsar havanın başlıca etkeni oldu.

Uluslararası Enerji Ajansına göre dünya, 1970'lerdeki petrol şoklarından bu yana en ciddi enerji arz risklerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor.

Savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatları arz endişeleriyle hızlı bir şekilde yükseldi.

Çatışma öncesinde 70-80 dolar bandında seyreden Brent petrol 110 doların üzerini gördü.

Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmaması halinde İran'ın enerji altyapısını vurma tehdidinde bulunan Trump, geçen hafta pazartesi günü İran'a verdiği süreyi 5 gün uzatmıştı.

Petrol fiyatları, Trump'ın bu açıklamaları sonrasında bölgede ateşkes olabileceğine dair iyimserlikle bir miktar gerilese de haftanın ilerleyen günlerinde yeniden yükseldi.

Trump'ın perşembe günü "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve "müzakerelerin çok iyi gittiğini" bildirmesi de petrol fiyatlarındaki artışı önlemeye yetmedi.

Hava yolu hisseleri geriledi, enerji hisseleri yükseldi

Petrol fiyatlarındaki artıştan en fazla hava yolu, lojistik ve turizm gibi sektörlerdeki şirketlerin hisseleri etkilendi.

Operasyonel giderlerinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan yakıt maliyetlerindeki artış, ABD'li hava yolu şirketlerinin hisselerini vurdu.

Bu süreçte American Airlines, Southwest Airlines ve United Airlines gibi ABD'li hava yolu şirketlerinin hisseleri, hem artan yakıt maliyetleri hem de bölgedeki hava sahası kısıtlamaları nedeniyle yüzde 30'a yaklaşan oranlarda değer kaybetti.

Küresel güvenlik endişeleri ve uçak bileti fiyatlarındaki artış beklentisi, turizm hisselerinde de satışları beraberinde getirdi.

Piyasanın genelindeki satış dalgasına rağmen Brent petroldeki yükselişin kar marjlarını artırmasıyla bazı petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisseleri bu süreçte pozitif ayrıştı.

Enerji şirketleri ExxonMobil, Chevron ve Conoco Phillips'in hisseleri yüzde 12 ila yüzde 17 arasında artarken tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.

ABD'de benzinin ortalama fiyatı galon başına 4 dolara dayandı

Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle yükselen enerji maliyetlerini dizginlemek isteyen ABD yönetimi, stratejik rezervlerin devreye alınmasından yaptırımların gevşetilmesine kadar çeşitli adımlar atsa da petrol piyasalarında fiyatların yukarı yönlü hareketi devam etti.

Jeopolitik risklerin arttığı Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra bahar aylarının gelmesiyle daha fazla sürücünün trafiğe çıkması da talebi artırarak ABD'de benzin fiyatlarının yüksek seyretmesine yol açtı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, 30 Mart itibarıyla ülkede normal benzinin ortalama fiyatı galon başına 3,99 dolar olarak ölçüldü. Söz konusu fiyat bir ay önce 2,98 dolar düzeyindeydi.

Ülkede benzin fiyatı son bir ayda yaklaşık 1 dolar artış kaydederken yıllık bazda yüzde 26,3 yükseldi.

AAA, ortalama benzin fiyatının gelecek günlerde Ağustos 2022'den bu yana ilk kez galon başına 4 dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD genelinde akaryakıt fiyatları eyaletler arasında farklılık gösterirken en pahalı benzinin kullanıldığı California'da ortalama fiyat galon başına 5,87 dolar seviyesine ulaştı. Washington eyaleti ile Hawaii'de de ortalama fiyat galon başına 5 doların üzerinde seyretti.

Ülkede özellikle kamyon taşımacılığında yaygın olarak kullanılan dizelin ortalama fiyatı da galon başına yıllık yüzde 50 artışla 5,42 dolara ulaştı.

Fed'den faiz artırımı beklentileri yeniden gündeme geldi

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, halihazırda tarifeler, zayıf istihdam ve kalıcı enflasyon baskılarıyla sınanan ABD ekonomisi için yeni bir risk unsuru haline geldi.

Taşımacılık ve tarım başta olmak üzere pek çok sektörde temel girdi niteliği taşıyan akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, ulaşım maliyetlerini artırmasının yanı sıra gıda ve diğer temel tüketim ürünlerinin lojistik giderlerini de yukarı çekebileceği beklentisiyle enflasyon endişelerini artırdı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) uzun süredir yüzde 2 seviyesine çekmeye çalıştığı enflasyonun, enerji fiyatlarındaki bu artışla birlikte yeniden yukarı yönlü baskı altına girebileceğine dair kaygılar güç kazandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin "belirsiz" olduğunu ancak enerji şokunun enflasyon beklentilerini yukarı çektiğini belirtti.

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını dile getiren Powell, "Kısa vadede yükselen enerji fiyatları genel enflasyonu yukarı çekecektir ancak ekonomi üzerindeki olası etkilerin kapsamını ve süresini bilmek için henüz erken." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, dün Harvard Üniversitesinde "İktisadın İlkeleri" dersinde yaptığı konuşmada da Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin benzin fiyatlarını etkileyeceğini belirterek, "Ancak politikalarımızın, gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda da Orta Doğu'daki çatışmalar başlamadan önce öngörülen iki faiz indiriminin aksine Fed'den 2026'da herhangi bir gevşeme beklenmediği görüldü. Bu yıl faiz oranlarının düşürülmesinden ziyade artırılması ihtimalinin yeniden gündeme geldiği dikkati çekti.

Dolar güçlendi, tahvil faizi yükseldi

Enerji fiyatlarındaki yükselişin para politikasının daha uzun süre sıkı tutulacağına dair beklentilere yol açmasıyla tahvil faizleri artarken dolar güçlendi.

Çatışmaların başlamasından önce şubat ayı boyunca düşüş trendi izlenen ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizinde yön yukarı döndü.

Ülkede şubat sonunda yüzde 3,96 seviyesinde bulunan 10 yıl vadeli hazine tahvili faiz oranı, geçen hafta yüzde 4,50'ye yaklaştı.

Yıl başındaki bazı değer kayıplarının ardından toparlanma sürecinde olan dolar endeksi de bir ayda belirgin şekilde yükseldi.

Çatışmalar öncesinde 97-98 bandında olan endeks, 100 seviyesinin üzerine çıktı ve yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar endeksi, savaş öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 3 arttı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Sevgi Ceren, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Finans, Borsa, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Petrol Fiyatları Yükseliyor, Wall Street Kaybı Büyüyor - Son Dakika

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor İşte merak edilen sorunun yanıtı Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Caner Erdeniz hakkında çıkan iddialara açıklama: Gerçek dışı Caner Erdeniz hakkında çıkan iddialara açıklama: Gerçek dışı
Rakiplerinden 20 saniye sonra suya atladı sonuç inanılmaz Rakiplerinden 20 saniye sonra suya atladı sonuç inanılmaz
Kosova-Türkiye maçı öncesi bilet krizi Kosova-Türkiye maçı öncesi bilet krizi
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı 4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:37
A Milli Takım’da tarihi maç öncesi 5 eksik var
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var
11:23
Geceye damga vuran olay Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:57
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
10:46
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
10:44
Yok böyle spor salonu Herkes aynı detaya takıldı
Yok böyle spor salonu! Herkes aynı detaya takıldı
10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
10:04
Leroy Sane’ye hazırlık maçında büyük şok Cevabı çok fena verdi
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
09:45
Yok böyle skandal Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:25
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
08:55
CHP’li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
