Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası

Murat seker :

Cezalar devlet kasasina tamam ok peki indirim varmi halka ne faydasi var bu cezalarin birakin bu isleri bende olsam zam yapardim adamlar zam yapmaya istisnalar haric mecbur dolar olmus 10 tl euro dolari gecmis mazot benzin lpg ucmus kimse kimse kimseyi kandirmasin damattan beri ekonomi tepe taklat gidiyor haberin benim icin hic bir onemi yok