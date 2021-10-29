Son dakika! Rekabet Kurumu salgın sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik haklarında soruşturma başlatılan 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma temsilcisinden sözlü savunma almıştı. Kurum, inceleme ve tespitler sonucunda zincir marketler hakkında idari para cezası uygulanmasını talep ederken karar bugün çıktı. Rekabet Kurumu tamamlanan fahiş fiyat soruşturması kapsamında zincir marketlere 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası verdi.
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29.10.2021 10:36:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası - Son Dakika