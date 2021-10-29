Üye Girişi
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası - Son Dakika

Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası

29.10.2021 09:36

Son dakika! Rekabet Kurumu salgın sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik haklarında soruşturma başlatılan 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma temsilcisinden sözlü savunma almıştı. Kurum, inceleme ve tespitler sonucunda zincir marketler hakkında idari para cezası uygulanmasını talep ederken karar bugün çıktı. Rekabet Kurumu tamamlanan fahiş fiyat soruşturması kapsamında zincir marketlere 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Murat seker : Cezalar devlet kasasina tamam ok peki indirim varmi halka ne faydasi var bu cezalarin birakin bu isleri bende olsam zam yapardim adamlar zam yapmaya istisnalar haric mecbur dolar olmus 10 tl euro dolari gecmis mazot benzin lpg ucmus kimse kimse kimseyi kandirmasin damattan beri ekonomi tepe taklat gidiyor haberin benim icin hic bir onemi yok Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor 10:05 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada 08:59 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat birbirine girdi! O anlar kamerada
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti 08:50 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın 08:48 Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı 23:59 Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu 20:26 PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü 18:44 Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü

Son Dakika Haberleri
10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:04 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
09:46 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası
09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti
09:03 ABD, Erdoğan-Biden görüşmesi ve F-16 satışıyla ilgili sorulara çarpıcı cevaplar verdi
08:52 Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler
08:49 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri         
10:18
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler         
08:53
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
PSG'de Mbappe depremi! Burak Yılmaz'a karşı forma giyemeyecek PSG'de Mbappe depremi! Burak Yılmaz'a karşı forma giyemeyecek         
00:40
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım         
20:23
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 10:36:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement