Son dakika: Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevi devralıyor: Önceliğimiz faiz değil, yatırım ve istihdam olacak

Lütfi Elvan'ın istifası üzerine dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Nebati bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ettikten sonra resmen görevine başladı. Bakan Nebati'nin yemin etmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Elvan görevi Nebati devretti.

ELVAN: EN İYİSİNİ YAPMAYA GAYRET GÖSTERDİK

Devir teslim töreninde konuşan eski bakan Elvan, "Kamu maliyesi alanında tüm giderlerimizi gelirlerimizi oluşabilecek riskleri gözden geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle gelirlerimizi artırıcı giderlerimizi azaltıcı önlemler aldık. Yüksek büyüme performansımıza rağmen milli gelirimizin yüzde 1'i oranında bir cari açıkla yılı kapatacağız. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik reformlarla birçok tedbiri hayata geçirdik. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle, istihdam 2021 yılının 2. döneminde artış gösterdi. Görev alanımıza giren her konuda en iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bana bu görevi layık gördüğü için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Görevi devrederken kıymetli kardeşim Nureddin Nebati Bey'e başarılar diliyorum" dedi.

NEBATİ: ÖNCELİĞİMİZ YATIRIM VE İSTİHDAM

Çiçeği burnunda bakan Nebati ise, "Ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olacak bir devir teslim yapıyoruz. Önemli olan yaptığımız hizmetler. Sayın Cumhurbaşkanımıza bana güvenerek bu görevi verdiği için şükranlarıma sunuyor. Salgının en yoğun dönemini ekonomik olarak büyük bir başarıyla atlattık. Sürece başarıyla yön verdik. Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi oldu. Ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye dediğimiz bir yola girdik. Önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak. Yatırım ve ihracat artışını güçlendirmek, istihdamı artırmak kaydıyla, asla kulağını sokaktan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE YEMİN ETTİ

Bugün TBMM'ye giden Nebati, saat 15.00 sıralarında Genel Kurul'da yemin etti. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati'nin atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Nebati'yi kürsüye davet etti. Nureddin Nebati, kürsüye çıkarak yemin etti.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. Siyaset Bilimi uzmanı olan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora unvanı alan Nebati, farklı üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Bir dönem tekstil işiyle uğraşan Nebati, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu üyeliklerinde bulundu. Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olarak görev aldı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, ENSAR, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üyeliği bulunan Nebati, ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olarak görevler üstlendi.

Nebati, AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçildi ve MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönem'de İstanbul, 25. Dönem'de Şanlıurfa, 26. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçilen Nebati, Resmi Gazete'nin 2 Aralık 2021 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce Bakan Yardımcısı idi.