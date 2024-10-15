SunExpress'ten Boeing Uçak Teslimatına Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SunExpress'ten Boeing Uçak Teslimatına Çağrı

SunExpress\'ten Boeing Uçak Teslimatına Çağrı

SunExpress CEO'su, Boeing'deki iş bırakma eylemlerinin uçak teslimatlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

15.10.2024 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim YILDIZ/ANTALYA, -BOEİNG'DE yaşanan iş bırakma eylemleri nedeniyle uçak teslimatlarında gecikmelerin yaşandığını ifade eden SunExpress CEO'su Max Kowntatzki, "Sözünü tutmasını istiyoruz. Umarım uçakları onlarla anlaştığımız programa göre teslim ederler"dedi.

SunExpress CEO'su Max Kowntatzki ve CEO yardımcısı Tuncay Eminoğlu havayolu şirketinin Antalya'daki genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem 2024 yılı yaz sezonunu ve 2025 yılı planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. CEO Kowntakzki yıl başından bu zamana yüzde 87 doluluk oranını yakaladıklarını ve yıl sonuna kadar 15 milyon yolcuya hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.

TESLİMATTA SORUNLAR YAŞANIYOR

Dünyanın en ünlü uçak üreticilerinden biri olan Boeing'de yaşanan iş bırakma eylemlerinin uçak teslimatlarını olumsuz etkilediğini ifade eden CEO Kowntatzki, "Yeni uçak teslimatlarında Boeing ile sorun yaşıyoruz. Boeing'in teslimat problemini çözmesi lazım, sözünü tutmasını istiyoruz. Umarım uçakları onlarla anlaştığımız programa göre teslim ederler" dedi.

VİZE SORUNUN ÇÖZÜLMESİ BİZİ ÇOK MUTLU EDER

Bir gazetecinin Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinde vize alamama problemine ilişkin sorulan soru üzerine CEO Kowntatzki "Vize kosunuda destek vermeye çalışıyoruz. Bazı heyet görüşmelerine bizzat katıldık. Almanya'ya yapılan başvurular inanılmaz derece arttı. Almanya Başbakan Yardımcısı'nın gündeminde vize sorununun çözülmesi var. Bu sorunun çözülmesi bizi çok mutlu eder"

KIŞ SEZONUNDA 15 YENİ HAT

Yaz sezonunda başarılı bir grafik çizdiklerini ve bu başarıyı kış turizminde de sürdürmek istediklerinin altını çizen Kowntatzki, "Zengin kültürel tarihi, eşsiz doğası, lezzetli mutfağı ve farklı spor aktiviteleriyle Türkiye, kış aylarında seyahat severlere pek çok olanak sunuyor. Türkiye'yi uluslararası alanda tanıtma çalışmaları da kış aylarında da üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bu kapsamda kış sezonu için uçuş planımıza 15 yeni rota ve ekledik. 2024/2025 kış sezonu için Kayseri-Prag, İzmir-Rovaniemi, İzmir- Şarm El Şeyh ve Trabzon-Maskat olmak üzere 4 yeni dış hat yeni rotalar açacağız. Ayrıca yurt içinde ise 11 yeni rota ile iç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş imkanı sunuyoruz. İç hatlarda Antalya'dan Bursa, Erzurum ve Şanlıurfa'ya, İzmir'den ise Elazığ, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'ya, Adana Çukurova Havalimanı'ndan ise Bursa, Samsun, Trabzon ve Van'a yeni seferler başlatacağız. Ayrıca kasım ortasında Antalya- Rize uçuşlarına başlamayı ön görüyoruz. Kış sezonu boyunca haftada iki kez gerçekleştirilecek Antalya-Rize seferleri için biletler önümüzdeki günlerde satışa sunulacak" dedi.

2025 YAZ SEZONU İÇİN REZERVASYONLAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Kış sezonunu başarılı bir şekilde tamamlamak için büyük bir çaba harcadıklarını yaz sezonundaki talebi karşılamak için filoyu yükselteceklerini ifade eden Kowntatzki, "2025 yılında filodaki uçak sayısı 85'e yükseltmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin sunduğu olanaklar talebin devam etmesinde önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz yaz sezonuna kıyasla 2025 yazı için yapılan erken rezervasyonlarda yüzde 17'lik bir artış gözlemlendi. Türk Rivierası ve Anadolu'ya güçlü bir şekilde odaklanarak, Almanca konuşulan ülkelerden Türkiye'ye en fazla sayıda direkt uçuşu sunan havayolu olmaya devam edeceğiz. Ayrıca 2025 yılında ağımızı 9'dan 11 havalimanına yükselteceğimiz Birleşik Krallık'tan da güçlü bir talep görüyoruz" diye konuştu.

170 PİLOT 400 KABİN EKİBİ ALIMI YAPILACAK

SunExpress CEO'su Max Kowntatzki, filodaki büyümeye paralel olarak 2025 yılı için yaklaşık 800 yeni personel alımı yapacaklarını söyledi. CEO, bu alımların 170 pilot, 400'ü kabin görevlisini kapsıyor.

Kaynak: DHA

Sunexpress, Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Boeing, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SunExpress'ten Boeing Uçak Teslimatına Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 Semih Çelik’in katlettiği Ayşenur Halil’in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı
16:23 CHP lideri Özel’den MHP lideri Bahçeli’ye destek: Doğrusunu yapıyorsun CHP lideri Özel'den MHP lideri Bahçeli'ye destek: Doğrusunu yapıyorsun
16:00 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin’in cansız bedeni bulundu 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in cansız bedeni bulundu
14:44 Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf’ta rüzgar terse döndü Domuz eti kullanmakla suçlanan Köfteci Yusuf'ta rüzgar terse döndü
14:05 GSS borcu olanlar 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
02:09 İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı İhbar edilen motosikletlilerin kaçmaya çalıştığı anlar film sahnelerini aratmadı
01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
23:16 Mısır’da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 25 yaralı
23:10 A Milli Takım’ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki penaltı golü iptal edildi
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 16:58:55. #1.12#
SON DAKİKA: SunExpress'ten Boeing Uçak Teslimatına Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.