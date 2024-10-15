SunExpress\'ten Boeing Uçak Teslimatına Çağrı

Ekonomi

İbrahim YILDIZ/ANTALYA, -BOEİNG'DE yaşanan iş bırakma eylemleri nedeniyle uçak teslimatlarında gecikmelerin yaşandığını ifade eden SunExpress CEO'su Max Kowntatzki, "Sözünü tutmasını istiyoruz. Umarım uçakları onlarla anlaştığımız programa göre teslim ederler"dedi.

SunExpress CEO'su Max Kowntatzki ve CEO yardımcısı Tuncay Eminoğlu havayolu şirketinin Antalya'daki genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek hem 2024 yılı yaz sezonunu ve 2025 yılı planlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. CEO Kowntakzki yıl başından bu zamana yüzde 87 doluluk oranını yakaladıklarını ve yıl sonuna kadar 15 milyon yolcuya hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.

TESLİMATTA SORUNLAR YAŞANIYOR

Dünyanın en ünlü uçak üreticilerinden biri olan Boeing'de yaşanan iş bırakma eylemlerinin uçak teslimatlarını olumsuz etkilediğini ifade eden CEO Kowntatzki, "Yeni uçak teslimatlarında Boeing ile sorun yaşıyoruz. Boeing'in teslimat problemini çözmesi lazım, sözünü tutmasını istiyoruz. Umarım uçakları onlarla anlaştığımız programa göre teslim ederler" dedi.

VİZE SORUNUN ÇÖZÜLMESİ BİZİ ÇOK MUTLU EDER

Bir gazetecinin Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinde vize alamama problemine ilişkin sorulan soru üzerine CEO Kowntatzki "Vize kosunuda destek vermeye çalışıyoruz. Bazı heyet görüşmelerine bizzat katıldık. Almanya'ya yapılan başvurular inanılmaz derece arttı. Almanya Başbakan Yardımcısı'nın gündeminde vize sorununun çözülmesi var. Bu sorunun çözülmesi bizi çok mutlu eder"

KIŞ SEZONUNDA 15 YENİ HAT

Yaz sezonunda başarılı bir grafik çizdiklerini ve bu başarıyı kış turizminde de sürdürmek istediklerinin altını çizen Kowntatzki, "Zengin kültürel tarihi, eşsiz doğası, lezzetli mutfağı ve farklı spor aktiviteleriyle Türkiye, kış aylarında seyahat severlere pek çok olanak sunuyor. Türkiye'yi uluslararası alanda tanıtma çalışmaları da kış aylarında da üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bu kapsamda kış sezonu için uçuş planımıza 15 yeni rota ve ekledik. 2024/2025 kış sezonu için Kayseri-Prag, İzmir-Rovaniemi, İzmir- Şarm El Şeyh ve Trabzon-Maskat olmak üzere 4 yeni dış hat yeni rotalar açacağız. Ayrıca yurt içinde ise 11 yeni rota ile iç hatlarda toplamda 32 noktaya uçuş imkanı sunuyoruz. İç hatlarda Antalya'dan Bursa, Erzurum ve Şanlıurfa'ya, İzmir'den ise Elazığ, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa'ya, Adana Çukurova Havalimanı'ndan ise Bursa, Samsun, Trabzon ve Van'a yeni seferler başlatacağız. Ayrıca kasım ortasında Antalya- Rize uçuşlarına başlamayı ön görüyoruz. Kış sezonu boyunca haftada iki kez gerçekleştirilecek Antalya-Rize seferleri için biletler önümüzdeki günlerde satışa sunulacak" dedi.

2025 YAZ SEZONU İÇİN REZERVASYONLAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

Kış sezonunu başarılı bir şekilde tamamlamak için büyük bir çaba harcadıklarını yaz sezonundaki talebi karşılamak için filoyu yükselteceklerini ifade eden Kowntatzki, "2025 yılında filodaki uçak sayısı 85'e yükseltmeyi planlıyoruz. Türkiye'nin sunduğu olanaklar talebin devam etmesinde önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz yaz sezonuna kıyasla 2025 yazı için yapılan erken rezervasyonlarda yüzde 17'lik bir artış gözlemlendi. Türk Rivierası ve Anadolu'ya güçlü bir şekilde odaklanarak, Almanca konuşulan ülkelerden Türkiye'ye en fazla sayıda direkt uçuşu sunan havayolu olmaya devam edeceğiz. Ayrıca 2025 yılında ağımızı 9'dan 11 havalimanına yükselteceğimiz Birleşik Krallık'tan da güçlü bir talep görüyoruz" diye konuştu.

170 PİLOT 400 KABİN EKİBİ ALIMI YAPILACAK

SunExpress CEO'su Max Kowntatzki, filodaki büyümeye paralel olarak 2025 yılı için yaklaşık 800 yeni personel alımı yapacaklarını söyledi. CEO, bu alımların 170 pilot, 400'ü kabin görevlisini kapsıyor.