TİM Başkanı: Otomotiv İhracatında Yine İlk Sıradayız - Son Dakika
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Ekonomi

TİM Başkanı: Otomotiv İhracatında Yine İlk Sıradayız

TİM Başkanı: Otomotiv İhracatında Yine İlk Sıradayız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, mart ayında 8 sektörün ihracatını artırdıklarını ve otomotiv sektörünün yine ilk sıradaki yerini koruduğunu belirtti. Gültepe, mart ayında ihracatın daraldığını ancak yılın ilk çeyreğini yüzde 3,6 artıda kapattıklarını açıkladı. Ayrıca, birim ihracat değerini en çok artıran illerin Yalova ve Nevşehir olduğunu ve en çok ihracat yapılan ülkelerin Almanya, İtalya, ABD, Irak ve Birleşik Krallık olduğunu söyledi. Gültepe, pazarlardaki risklerin sınırlı seviyede arttığını ve Türkiye'nin 2028'de mal ihracatında 375 milyar dolarlık hedefi geçeceğini öngördüklerini ifade etti.

04.04.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, martta 8 sektörün ihracatını artırdığını belirterek, "Otomotiv, 3,2 milyar dolarla yine ilk sıradaki yerini korudu." ifadesini kullandı.

Gültepe, yaptığı yazılı açıklamayla, mart ayı ve ilk çeyrek ihracat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İlk 2 aydaki rekorların ardından mart ayında ihracatın yüzde 4,1 daraldığını bildiren Gültepe, geçen ayki düşüşe rağmen yılın ilk çeyreğini 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3,6 artıda kapattıklarını vurguladı.

Gültepe, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre martın 22 milyar 580 milyon dolarlık ihracatla tamamlandığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ocak-mart dönemindeki ihracatta ise 63,7 milyar dolarla tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdık. Geçen ay 8 sektörümüz ihracatını arttırdı. Otomotiv, 3,2 milyar dolarla yine ilk sıradaki yerini korudu. İlk 5'teki diğer sektörlerimiz 3 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,5 milyar dolarla çelik ve 1 milyar 470 milyon dolarla elektrik-elektronik şeklinde sıralandı. Firmaların merkezini baz alan TİM verilerine göre 81 ilimizden 43'ü ihracatını artırmayı başardı. En fazla ihracat yapan 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Balıkesir, Edirne, Erzincan ve Kocaeli tarihlerinin en yüksek ihracat değerine ulaştı. Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz ihracatlarını artırdı."

Birim ihracat değerini en çok artıran iller Yalova ve Nevşehir oldu

Mustafa Gültepe, birim ihracat değerini en çok artıran illerin Yalova, Nevşehir ve Isparta olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Birim ihracat değerini en çok artıran sektörler ise zeytin ve zeytinyağı, fındık ve kuru meyve oldu. 1421 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Almanya, İtalya, ABD, Irak ve Birleşik Krallık şeklinde sıralandı. Özellikle Latin Amerika'ya ihracatta ciddi artış kaydettik. Avro/dolar paritesinin ihracatımıza pozitif etkisi devam ediyor. Geçen ay parite farkı ihracatımıza 161 milyon dolar katkı verdi. Birim ihracat değerimiz ise 1,41 dolar oldu. Ayrıca Hizmet İhracatçıları Birliğimizin çalışmasına göre mart ayında yaklaşık 7,7 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdiğimizi tahmin ediyoruz."

"Pazarlardaki risklerde sınırlı seviyede artış var"

TİM Başkanı Gültepe, önemli pazarlarda talebi yaratan koşulları ve risklerin takibini kolaylaştırmak için son 2 aydır TİM İhracat Pazar Monitörünü (İPM) yayınlamaya başladıklarını hatırlattı.

TİM İhracat Talep Endeksinin şubatta yüzde 0,9 gerilemesine rağmen 100,1 puanla sınırlı iyimserliğini koruduğunu bildiren Gültepe, pazarların risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksinin de yüzde 0,3 düşerek 99,4 puana gerilediğine dikkati çekti.

Gültepe, genişleyici para politikası adımlarının gecikmesi ve enflasyonun baskılanamaması nedeniyle pazarlardaki risklerin sınırlı seviyede arttığını anlattı.

"2028'de 375 milyar dolarlık hedefi geçeceğiz"

Mustafa Gültepe, güncel gelişmelere değinerek, Türkiye'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini büyük bir demokratik olgunlukla tamamladığını bildirdi.

Gültepe, "Sandıktan çıkan mesajın en iyi şekilde okunup, ekonomimizi güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. İhracat, Türkiye ekonomisi için lokomotif rolü üstleniyor. Önümüzdeki seçimsiz 4 yıllık dönemin ülkemiz ve ihracatımız açısından en iyi şekilde değerlendirileceğine ve 2028'de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimizi öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı: Otomotiv İhracatında Yine İlk Sıradayız - Son Dakika

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