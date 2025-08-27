Türkiye-Suriye Gümrüklerinde Geçiş Serbestliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yarından itibaren iki gümrük kapısında, Türkiye'nin Cilvegözü ve Öncüpınar; Suriye'nin de Bab el-Hava ve Babüsselam Gümrük Kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek. Diğer 7 gümrükte de akşam 20.00'ye kadar hizmet verilmesi konusunda Suriye ile mutabık kaldık" dedi.

TİCARET BAKANI BOLAT SURİYE'DE

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 62'nci Şam Uluslararası Fuarı'na katılmak üzere bulunduğu Suriye'de, 'Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri' kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ekonomik iş birliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Türk ve Suriyeli heyetler de yer aldı.

'7 GÜMRÜKTE DE AKŞAM 20.00'YE KADAR HİZMET VERİLECEK'

İsrail'in bu sabah gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden Suriyelilere başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Bakan Bolat şunları söyledi: "Bu fuar katılımı vesilesiyle gelişimizde, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı ve kurmay heyetiyle resmi düzeyde önemli, verimli bir toplantı yaptık. Ondan önce de, Suriye Kara- Hava- Deniz-Limanlar Gümrük Başkanı Doktor Bedevi ve ekibi ile de resmi görüşmeler yaptık. ve bu kısa süre içinde dahi önemli mutabakatlara vardık. Ortak gümrük komitesi kurulması ve gümrüklerde iş birliği ve eğitim alanını kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bunun yanında özellikle Sayın Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı'nın 3 hafta önceki Ankara ziyaretinde iki ülke arasında ortak ticaret ve ekonomi komitesi kurulması anlaşmasını imzalamıştık ve bakanlıklar arasında karşılıklı iş birliği ve eğitim kurumsal kapasite geliştirme anlaşmasını imzalamıştık.

Bunun yanında, iki ülke Ulaştırma Bakanları 28 Haziran'da sınırlarda, gümrüklerde, doldur- boşalt uygulamasının kaldırılması ve Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan'a uzanan transit geçiş serbestleşmesi anlaşmasını imzalamışlardı. Bugün mutabık kaldığımız üzere, yarından itibaren iki gümrük kapısında, Türkiye'nin Cilvegözü ve Öncüpınar; Suriye'nin de Bab el-Hava ve Babüsselam Gümrük Kapılarında transit ticarette 24 saat geçiş serbestleşecek. Diğer 7 gümrükte de akşam 20.00'ye kadar hizmet verilmesi konusunda mutabık kaldık."

"TÜRKİYE VATANDAŞLARI PASAPORTLARIYLA, İZİN ALMADAN SURİYE'YE GİRİP ÇIKABİLECEKLER"

Bakan Bolat, 8 Aralık'tan bu yana, Türkiye açısından ihraç ürünleri ve ithalat ürünlerindeki, transit ticaretteki yasakların kaldırılması, gümrüklerin modernleştirilmesi ve genişletilmesi çalışmalarının hızlandığını belirtti. Bolat, enerji iş birliğinde de önemli bir mesafe alındığına değinerek şu ifadeleri kullandı: "Türkiye- Suriye Doğal Gaz Boru Hattı, 1 Ağustos'ta, Enerji Bakanlığımız ve Suriye Enerji Bakanlığı'nın iş birliği ile hizmete girdi. Suriye'ye doğal gaz akışı başladı ve elektrik tedariki güçlenmiş, artırılmış olacak.

Sanayi Bakanlığımız ile Suriye Ekonomi Sanayi Bakanlığı arasında sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve yatırımlar konusunda iş birliği çalışmaları devam ediyor. Mersin- Tartus Feribot Hattı açıldı. Mersin-Laskiye Feribot Hattı'nın da işletmeci şirket bulunması durumunda hızlı bir şekilde açılması, feribot seferlerine başlaması konusunda da mutabık kaldık. Karşılıklı ticaretimizde, bu yılın ilk 7 ayı itibariyle yüzde 55 civarında bir artış gerçekleşti ve 2 milyar dolar karşılıklı ticarete ulaştık.

Suriye'nin ekonomik gelişmesinde ticaret, yatırım, gümrükler, serbest bölgeler, sanayi bölgeleri, ulaştırma, enerji ve tüm alanlarda tam bir iş birliği içinde çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim'de, Suriye'nin Yeniden İmarı Fuarı yapılacak Şam'da, 1 Kasım'a kadar 4 gün boyunca açık kalacak. Ona da güçlü bir katılım göstereceğiz. İnsani geçişler konusunda da normalleşmeye doğru hızlı adımlar atıldı. Artık Türkiye vatandaşları, pasaportlarıyla, izin almadan, rahatlıkla Suriye'ye girip çıkabilecekler. Suriye vatandaşlarıyla alakalı olarak da, Göç İdaremiz, İçişleri Bakanlığımız zaten Suriyeli muhataplarıyla görüşmelerini devam ettiriyorlar. Bu konularda da normalleşme sürecine doğru hızla ilerliyoruz."