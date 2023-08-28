Yapılandırma ödemelerinde son 4 gün - Son Dakika

Yapılandırma ödemelerinde son 4 gün

Son Güncelleme: 28.08.2023 11:18

Yeniden yapılandırma kapsamında ilk iki taksitini ödemeyenler ya da eksik ödeyenler için son şans 31 Ağustos'ta sona eriyor. Borcu olanlar bu tarihe kadar ödeme yaparsa yeniden yapılandırmadan yararlanmaya devam edecek.

Yeniden yapılandırma kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksitini ödemeyen veya eksik ödeyenler, 31 Ağustos'a kadar tanınan imkandan yararlanabilecek. Bu çerçevede geçen süre için hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte borcunu ödeyenler katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı yapılandırma kanunundan faydalanabilecek ancak peşin ödeme indirimine dahil olamayacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

EK MTV İÇİN SON 4 GÜN

Ek motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi de 31 Ağustos'ta sona eriyor. Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek. Değerli konut vergisinin ikinci taksiti de 31 Ağustos'a kadar ödenebilecek.

DEPREMZEDELER EK MTV ÖDEMEYECEK

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.

Kaynak: AA

Deprem, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yapılandırma ödemelerinde son 4 gün - Son Dakika


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